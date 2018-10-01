Здравствуйте!

В определенные периоды у сайта резко возрастают показатели отказов. Обычный показатель отказов около 20%, а тут резко поднимается почти до 50%. Началось в июле этого года.

Стали разбираться, что портит статистику.



Увидели, что высокий процент отказов накручивается прямыми заходами на сайт. Прямые заходы с отказами 40-50%.

Трафик явно спамный:

1. Заходы происходят с интервалом 1-2 раза в минуту на одну и туже страницу (!!!) и длятся, как правило, не более 5 секунд. Подобная активность наблюдается несколько раз в сутки.

2. Заходят каждый раз на одну и ту же страницу. Причем это страница с результатом фильтрации товаров, то есть у нее очень длинный адрес и она вообще не предназначена для прямого захода.

3. Заходят из разных стран: Румыния, Аргентина, Украина, Россия, Польша, Узбекистан. Кто интересуется нами в Аргентине? Непонятно.

4. По Вебвизору видно, что имитируются действия пользователя (курсор движется по прямой в одну сторону). И длится это не более 5 секунд, после чего соединение завершается.

5. Первая же проверка IP показала — все эти «посетители» включены в черные списки крупнейших СПАМ баз, таких как Barracudacentral

6. У нас никогда не было такого количества прямых заходов.

Сама суть прямого захода не предполагает высокого процента отказов. В обычный период показатель отказов по прямым заходам у нас около 13%. Сейчас — 49%



Счетчик Гугл-Аналитики эти переходы не учитывает. Общий показатель отказов по сайту там держится в нормальных пределах около 18%.

Приходим к выводу, что это либо хаотичная ботнет-атака, либо заказ конкурента с целью негативно повлиять на поведенческие факторы сайта и пессимизировать сайт в выдаче.

Написали письмо в поддержку. Но по-видимому специалист Яндекса вообще его не стал читать дальше первой строчки. Вот его ответ:

«Возможно, что пользователи не проявляли заинтересованность в контенте Вашего сайта, либо же были другие причины подобного поведения. Рекомендуем Вам уточнить возможные варианты у Вашего вебмастера или другого специалиста.»

Хотелось бы получить более внятные комментарии специалистов Яндекс. Нас беспокоит возможное негативное влияние на результаты сайта в выдаче. Сайт коммерческий, тематика конкурентная. Метрика вроде не должна учитывать заходы ботов. Почему этого не происходит? И что делать в подобной ситуации?



Почему Метрика не фильтрует ботов?

Скажется ли такое поведение ботов на ранжировании сайта в выдаче? Если метрика не считает подобные заходы спам-атакой — значит ПФ сайта неизбежно будет ухудшаться и сайт просядет в выдаче.



Получается, что так можно легко «гасить» сайты конкурентов?

Прямой заход — отказ — и вот у вас уже 35% отказов по сайту. И неважно, что заходы были с другой стороны глобуса, что отказы по переходам из поиска — приемлемые 18%, что сайту 7 лет и тысячи постоянных покупателей.



Видел подобную тему, но она была очень старая, поэтому создаю новую.

Спасибо!