Клуб Яндекс.Метрики

октябрь 2018
Прямые заходы с высоким процентом отказа (почти 100%)
Дмитрий
1 октября 2018, 10:55

Здравствуйте!
В определенные периоды у сайта резко возрастают показатели отказов. Обычный показатель отказов около 20%, а тут резко поднимается почти до 50%. Началось в июле этого года.

Стали разбираться, что портит статистику.

Увидели, что высокий процент отказов накручивается прямыми заходами на сайт. Прямые заходы с отказами 40-50%.
Трафик явно спамный:
 1. Заходы происходят с интервалом 1-2 раза в минуту на одну и туже страницу (!!!) и длятся, как правило, не более 5 секунд.  Подобная активность наблюдается несколько раз в сутки.
 2. Заходят каждый раз на одну и ту же страницу.  Причем это страница с результатом фильтрации товаров, то есть у нее очень длинный адрес и она вообще не предназначена для прямого захода.
3. Заходят из разных стран: Румыния, Аргентина, Украина, Россия, Польша, Узбекистан. Кто интересуется нами в Аргентине? Непонятно.
4. По Вебвизору видно, что имитируются действия пользователя (курсор движется по прямой в одну сторону). И длится это не более 5 секунд, после чего соединение завершается.
5. Первая же проверка IP показала  — все эти «посетители» включены в черные списки крупнейших СПАМ баз, таких как Barracudacentral
6. У нас никогда не было такого количества прямых заходов.

Сама суть прямого захода не предполагает высокого процента отказов. В обычный период показатель отказов по прямым заходам у нас около 13%. Сейчас — 49%

Счетчик Гугл-Аналитики эти переходы не учитывает. Общий показатель отказов по сайту там держится в нормальных пределах около 18%.

Приходим к выводу, что это либо хаотичная ботнет-атака, либо заказ конкурента с целью негативно повлиять на поведенческие факторы сайта и пессимизировать сайт в выдаче.  

Написали письмо в поддержку. Но по-видимому специалист Яндекса вообще его не стал читать дальше первой строчки. Вот его ответ:

«Возможно, что пользователи не проявляли заинтересованность в контенте Вашего сайта, либо же были другие причины подобного поведения. Рекомендуем Вам уточнить возможные варианты у Вашего вебмастера или другого специалиста.»

Хотелось бы получить более внятные комментарии специалистов Яндекс.  Нас беспокоит возможное негативное влияние на результаты сайта в выдаче.  Сайт коммерческий, тематика конкурентная. Метрика вроде не должна учитывать заходы ботов. Почему этого не происходит? И что делать в подобной ситуации?

Почему Метрика не фильтрует ботов?
Скажется ли такое поведение ботов на ранжировании сайта в выдаче? Если метрика не считает подобные заходы спам-атакой — значит ПФ сайта неизбежно будет ухудшаться и сайт просядет в выдаче.

Получается, что так можно легко «гасить» сайты конкурентов?
Прямой заход — отказ — и вот у  вас уже 35% отказов по сайту. И неважно, что заходы были с другой стороны глобуса, что отказы по переходам из поиска  —  приемлемые 18%, что сайту 7 лет и тысячи постоянных покупателей.

Видел подобную тему, но она была очень старая, поэтому создаю новую.
Спасибо!

104 комментария
Метрика показывает нули, хотя хостинг пишет 75 посещений за час
hmgma
1 октября 2018, 12:05

Доброго времени суток, поставил метрики только сегодня, но показывает нули и все тут. Хостинг пишет о входящих, мол, есть, но метрика не видит и все тут.

1 комментарий
Установка счетчика
Метрика врет, скрывает результаты посещаемости?
shibaevaalp
8 октября 2018, 11:33

Добрый день!!! У меня на сайте стоит метрика. Запросы частично в топе, и есть некоторые СЧ в топе, по которым ожидаются переходы. Но статистика показывает по 0. В гугле положение сайта еще лучше в большинстве 90% запросов находятся в топе. И стата опять показывает по 0. Только мои посещения. В чем может быть причина? По номерам, которые подсвечиваются в поиске — так 0 звонков, хотя показы есть. В чем может быть причина??? Кто ворует наш траффик?
Помогите советом, кто что думает?

2 комментария
метрика яндекса
Не отображается img счётчика
a.dryzhakov
16 октября 2018, 17:15

Здравствуйте. Хочу установить счётчик в виде виджета, чтобы посетитель видел сколько посещений на сайте. Установил в html, в то место где хотел бы видеть кнопку.

Теситрую на локальном сервере, самом простом файле node.js

Но, на странице не отображается кнопка, а выводится ссылка alt. Кроме этого при нажатии на ссылку в консоли выпадает сообщение «Загрузка скрипта не удуалсь». Дебаг показывает, что счётчик установлен правильно. Есть ли соображения?

1 комментарий
Как передать цель в метрику сервером, уже после того, как пользователь покинул сайт?
ivankachok
17 октября 2018, 08:25

Здравствуйте. У меня есть сайт, на котором представлены товары cpa сетей. Из настроенных целей пока только клик по кнопке товара. Хочу подключить цель — купленный товар. Как я понимаю, для этого надо при входе пользователя на сайт генерировать clientID методом yaCounter50319XXX.getClientID (), этот идентификатор привязывать к utm меткам каждой ссылки. В cpa сети есть возможность настроить postback, т. е. если кто-то купил товар и спустя какое-то время сеть одобрила покупку, она возвращает на сервер запрос, в котором может вернуть clientID. Вопрос: Как потом этот clientID вместе с ценностью цели передать в метрику?

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Создание цели типа "Java-script событие" посредством API
CleverDATA
23 октября 2018, 15:45

В документации на API не указаны какие из параметров являются обязательными при создании целей различных типов.

Я отправляю следующий POST-запрос для создания цели типа «Java-script событие»:

{«goal»:{«name»:«target_123456789»,«type»:«action»}} на url «https://api-metrika.yandex.ru/management/v1/counter/{counterId}/goals».

В ответ получаю ошибку 400 — «error_type»:«missing_parameter».

Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина ошибки.

Спасибо.

Похожий запрос — https://yandex.ru/blog/metrika-club/sozdanie-tseli-cherez-api

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API Яндекс.Метрики