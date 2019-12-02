Добрый день, не можем найти решения — как мы через API Метрики можем назначать (менять, удалять, добавлять) посетителю определенный сегмент? Наша цель — отключить этому сегменту показ рекламы в Я.Директе, но вначале нам нужно через API туда добавить пользователя… Мы знаем clientID, но из документации не очень поняли, как же изменить сегмент. Спасибо!
1) Вот скриншот из рекламного кабинета Яндекс.Директа
Количество переходов:
Пятница — 44
Понедельник (сегодня) — 45
2) Во всех объявления, 100% проставлены ссылки с УТМ метками. Это точно, нами перепроверяно неодноратно, в абсолютно ВСЕХ объявлениях.
3) А вот данные отчёта «Источники, сводка» из Метрики:
Пятница — 29
Понедельник — 26
Такого большого расходения с рекламным кабинетом быть НЕ МОЖЕТ, ни при каких бстоятельствах. У нас очень большой опыт работы с метрикой и такое расхождение бывает только если она неправильно работает. Поэтому просим Вакс помочь разобраться в причинах.
4) А вот отчёт по УТМ меткам, смотрим на метки Яндекс.Директа:
Пятница — 2 перехода
Понедельник — 0 переходов.
Ещё меньше чем по источникам, потому что УТМ метки почему-то не попадают в метрику! (Далле на скриншоте с вебвизора будет это нагляднее). Как я писал выше — во всех объявлениях с Директа, УТМ метка стоит — это точно и перепроверяно много кратно!
5) Вебвизор зафиксировал количество переходов с Яндекс.Директа:
Пятница — 20
Понедельник — 20
Опять же сильное расхождение с рекламным кабинетом — оно не может быть таким большим по причинам, которые вы указали. Это точно!
6) УТМ есть только в единичных случаях! В большенстве УТМ меток нет!
При этом, если перейти в просмотр любого визита, и оттуда перейти по ссылке по которой пршёл пользователь, которая отображается здесь:
То можно увидеть, что абсолютно ВСЕ они перешли по ссылке с УТМ меткой!
Но в вебвизоре эти метки не отобразились.
Итак, что мы имеей в итоге:
— очень большие расхождения рекламного кабинета с отчётами метрики. Такие расхождения не могут быть, это явно роблема в настройке, или установке, или функционировании метрики. Помогите разобраться с этим
— ещё большее расхождение по УТМ меткам, при этом мы прямо из самого вебвизора переходили по той ссылке по которой пришёл пользователь и УТМ метка там есть!
Сам счетчик установлен корректно.
Помогите, пожалуйста разобраться в этой проблеме.