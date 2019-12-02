1) Вот скриншот из рекламного кабинета Яндекс.Директа

Количество переходов:

Пятница — 44

Понедельник (сегодня) — 45

2) Во всех объявления, 100% проставлены ссылки с УТМ метками. Это точно, нами перепроверяно неодноратно, в абсолютно ВСЕХ объявлениях.

3) А вот данные отчёта «Источники, сводка» из Метрики:

Пятница — 29

Понедельник — 26

Такого большого расходения с рекламным кабинетом быть НЕ МОЖЕТ, ни при каких бстоятельствах. У нас очень большой опыт работы с метрикой и такое расхождение бывает только если она неправильно работает. Поэтому просим Вакс помочь разобраться в причинах.

4) А вот отчёт по УТМ меткам, смотрим на метки Яндекс.Директа:

Пятница — 2 перехода

Понедельник — 0 переходов.

Ещё меньше чем по источникам, потому что УТМ метки почему-то не попадают в метрику! (Далле на скриншоте с вебвизора будет это нагляднее). Как я писал выше — во всех объявлениях с Директа, УТМ метка стоит — это точно и перепроверяно много кратно!

5) Вебвизор зафиксировал количество переходов с Яндекс.Директа:

Пятница — 20

Понедельник — 20

Опять же сильное расхождение с рекламным кабинетом — оно не может быть таким большим по причинам, которые вы указали. Это точно!

6) УТМ есть только в единичных случаях! В большенстве УТМ меток нет!

При этом, если перейти в просмотр любого визита, и оттуда перейти по ссылке по которой пршёл пользователь, которая отображается здесь:

То можно увидеть, что абсолютно ВСЕ они перешли по ссылке с УТМ меткой!

Но в вебвизоре эти метки не отобразились.

Итак, что мы имеей в итоге:

— очень большие расхождения рекламного кабинета с отчётами метрики. Такие расхождения не могут быть, это явно роблема в настройке, или установке, или функционировании метрики. Помогите разобраться с этим

— ещё большее расхождение по УТМ меткам, при этом мы прямо из самого вебвизора переходили по той ссылке по которой пришёл пользователь и УТМ метка там есть!

Сам счетчик установлен корректно.

Помогите, пожалуйста разобраться в этой проблеме.