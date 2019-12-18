Проблема с отображением УТМ-меток

1) Вот скриншот из рекламного кабинета Яндекс.Директа
Количество переходов:
Пятница — 44
Понедельник (сегодня) — 45
2) Во всех объявления, 100% проставлены ссылки с УТМ метками. Это точно, нами перепроверяно неодноратно, в абсолютно ВСЕХ объявлениях.
3) А вот данные отчёта «Источники, сводка» из Метрики:
Пятница — 29
Понедельник — 26
Такого большого расходения с рекламным кабинетом быть НЕ МОЖЕТ, ни при каких бстоятельствах. У нас очень большой опыт работы с метрикой и такое расхождение бывает только если она неправильно работает. Поэтому просим Вакс помочь разобраться в причинах.
4) А вот отчёт по УТМ меткам, смотрим на метки Яндекс.Директа:
Пятница — 2 перехода
Понедельник — 0 переходов.
Ещё меньше чем по источникам, потому что УТМ метки почему-то не попадают в метрику! (Далле на скриншоте с вебвизора будет это нагляднее). Как я писал выше — во всех объявлениях с Директа, УТМ метка стоит — это точно и перепроверяно много кратно!
5) Вебвизор зафиксировал количество переходов с Яндекс.Директа:
Пятница — 20
Понедельник — 20
Опять же сильное расхождение с рекламным кабинетом — оно не может быть таким большим по причинам, которые вы указали. Это точно!
6) УТМ есть только в единичных случаях! В большенстве УТМ меток нет!
При этом, если перейти в просмотр любого визита, и оттуда перейти по ссылке по которой пршёл пользователь, которая отображается здесь:
То можно увидеть, что абсолютно ВСЕ они перешли по ссылке с УТМ меткой!
Но в вебвизоре эти метки не отобразились.
Итак, что мы имеей в итоге:
— очень большие расхождения рекламного кабинета с отчётами метрики. Такие расхождения не могут быть, это явно роблема в настройке, или установке, или функционировании метрики. Помогите разобраться с этим
— ещё большее расхождение по УТМ меткам, при этом мы прямо из самого вебвизора переходили по той ссылке по которой пришёл пользователь и УТМ метка там есть!
Сам счетчик установлен корректно.
Помогите, пожалуйста разобраться в этой проблеме.