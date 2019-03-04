Здравствуйте!
Как в метрике отслеживать колебания трафика по сегментам:
— главная
— страницы категорий
— страницы товаров
Например, я хочу посмотреть отчет по трафику только страницам товара за полгода
Здравствуйте!
Как в метрике отслеживать колебания трафика по сегментам:
— главная
— страницы категорий
— страницы товаров
Например, я хочу посмотреть отчет по трафику только страницам товара за полгода
Добрый день есть сайт. www.test.ru если посмотреть на этот сайт через карту скроллинга я получаю данные.
если ввести www.test.ru/lending/ и попытаться посмотреть через карту скроллинга появляется сообщение о том что данных нет подскажите как это можно решить
P. S. если посмотреть через карту кликов www.test.ru/lending/ информацию о посещаемости я тоже получаю
Добрый день.
Ранее, когда токен можно было передавать в параметрах URL, выгрузка данных не вызывала никаких затруднений, но после смены способа передачи токена не могу разобраться, как можно автоматически выгружать данные в гугл таблицы. Если кто-то использует такой способ выгрузки, подскажите, пожалуйста, как можно это реализовать.
Подскажите, в чем дело?
Никак не могу просто войти в метрику, скрин прикрепил.
С другого браузера пытался, чистил кэш, заходил через невидимку, в блокировках страниц пусто.
Самое интересное, что с телефона через приложение зайти получилось, но там не совсем удобно.
В чем может быть причина, подскажите, пожалуйста?
Как отследить пришедших из турбо-страниц посетителей сделавших заказ на сайте (настроена цель успешный заказ)
Есть ли возможность объединить данные по страницам входа с протоколом http и https в отчетах группы содержание. например. страницы входа? Или может можно получить эти данные как-то иначе? Спасибо
Здравствуйте!
Вопрос по автоматизации «Создание разрешения» https://tech.yandex.ru/metrika/doc/api2/management/grants/addgrant-docpage/
1. Есть задача автоматизация добавления доступа новых пользователей по API сразу к большому количеству счетчиков (в UI это операция Настройка — Доступ — Индивидуальный доступ — Добавить пользователя).
2. Каждый день будет добавляться в аккаунт 20-50 сайтов. Стабильно нужно предоставлять полный доступ 2 пользователям (после создания счетчиков).
Вопрос:
1. Поддерживает ли синтаксис запроса
POST https://api-metrika.yandex.net/management/v1/counter/{counterId}/grants
указание счетчиков подряд, например:
POST https://api-metrika.yandex.net/management/v1/counter/{counterId}, {counterId}, {counterId}/grants
1.1 Или какие есть альтернативные способы решения массового предоставления доступа, подскажите, пожалуйста?
2. И если 1 — да, то сколько ID счетчиков можно добавить или какое ограничение на длину запроса?
Спасибо за уделённое время.
Когда ставишь настройку «альтернативный CDN» основной линк к серверам метрики меняется, но в метрике есть вторая часть кода — пиксель, которая продолжает тянутся со старого адреса.
<noscript><div><img src="https://mc.yandex.ru/watch/********" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" /></div></noscript>
Достаточно ли просто поменять mc.yandex.ru на cdn.jsdelivr.net?