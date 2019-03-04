Клуб Яндекс.Метрики

март 2019
Анализ трафика по категориям
random.object
4 марта 2019, 14:30

Здравствуйте!

Как в метрике отслеживать колебания трафика по сегментам:

— главная

— страницы категорий

— страницы товаров

Например, я хочу посмотреть отчет по трафику только страницам товара за полгода

1 комментарий
Как в карте скроллинга посмотреть данные вложенных лендингов
Удалённый пользователь
5 марта 2019, 17:23

Добрый день есть сайт. www.test.ru если посмотреть на этот сайт через карту скроллинга я получаю данные.

если ввести www.test.ru/lending/  и попытаться посмотреть через карту скроллинга появляется сообщение о том что данных нет подскажите как это можно решить

P. S. если посмотреть через карту кликов  www.test.ru/lending/  информацию о посещаемости я тоже получаю

Карта скроллинга
Выгрузка данных в Google Spreadsheets
Удалённый пользователь
13 марта 2019, 09:29

Добрый день.

Ранее, когда токен можно было передавать в параметрах URL, выгрузка данных не вызывала никаких затруднений, но после смены способа передачи токена не могу разобраться, как можно автоматически выгружать данные в гугл таблицы. Если кто-то использует такой способ выгрузки, подскажите, пожалуйста, как можно это реализовать.

3 комментария
Не заходит в метрику
Удалённый пользователь
14 марта 2019, 10:35

Подскажите, в чем дело?

Никак не могу просто войти в метрику, скрин прикрепил.

С другого браузера пытался, чистил кэш, заходил через невидимку, в блокировках страниц пусто.

Самое интересное, что с телефона через приложение зайти получилось, но там не совсем удобно.

В чем может быть причина, подскажите, пожалуйста?

4 комментария
метрика яндекса,Метрика и Директ,Счётчики метрика доступ,проблемы с метрикой
Заказы посетителей с турбо-страниц
dimplant
26 марта 2019, 14:06

Как отследить пришедших из турбо-страниц посетителей сделавших заказ на сайте (настроена цель успешный заказ)

1 комментарий
Как объединить переходы с http и https в отчетах Содержание?
Виктория Минакова
26 марта 2019, 14:07

Есть ли возможность объединить данные по страницам входа с протоколом http и https в отчетах группы содержание. например. страницы входа? Или может можно получить эти данные как-то иначе? Спасибо

1 комментарий
Автоматизация предоставления доступа к большему количеству счетчиков
yulias.kma
27 марта 2019, 11:09

Здравствуйте!

Вопрос по автоматизации «Создание разрешения» https://tech.yandex.ru/metrika/doc/api2/management/grants/addgrant-docpage/

1. Есть задача автоматизация добавления доступа новых пользователей по API сразу к большому количеству счетчиков (в UI это операция Настройка — Доступ — Индивидуальный доступ — Добавить пользователя).

2. Каждый день будет добавляться в аккаунт 20-50 сайтов. Стабильно нужно предоставлять полный доступ 2 пользователям (после создания счетчиков). 

Вопрос:

1. Поддерживает ли синтаксис запроса

POST https://api-metrika.yandex.net/management/v1/counter/{counterId}/grants

указание счетчиков подряд, например:

POST https://api-metrika.yandex.net/management/v1/counter/{counterId}, {counterId}, {counterId}/grants

1.1 Или какие есть альтернативные способы решения массового предоставления доступа, подскажите, пожалуйста?

2. И если 1 — да, то сколько ID счетчиков можно добавить или какое ограничение на длину запроса?

Спасибо за уделённое время.

3 комментария
доступ к сайту метрики,Счётчики метрика доступ
Альтернативный CDN и пиксель метрики
Дмитрий Арасланов
28 марта 2019, 10:04

Когда ставишь настройку «альтернативный CDN» основной линк к серверам метрики меняется, но в метрике есть вторая часть кода — пиксель, которая продолжает тянутся со старого адреса.

<noscript><div><img src="https://mc.yandex.ru/watch/********" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" /></div></noscript>

Достаточно ли просто поменять mc.yandex.ru на cdn.jsdelivr.net?

1 комментарий
код счётчика,CDN