Добрый день есть сайт. www.test.ru если посмотреть на этот сайт через карту скроллинга я получаю данные.

если ввести www.test.ru/lending/ и попытаться посмотреть через карту скроллинга появляется сообщение о том что данных нет подскажите как это можно решить

P. S. если посмотреть через карту кликов www.test.ru/lending/ информацию о посещаемости я тоже получаю