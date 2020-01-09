Коллеги.

Все запросы и домены вымышленные . Любые совпадения случайны .

Участились заходы из поиска на наш сайт с запросами типа: «купить носки noski.ru» Noski.ru это наш конкурент. Судя по всему это роботы. Заходят и либо сразу покидают нас, либо через секунд 15. Очень похоже, что конкурент накручивает себе посещаемость.

Сайт у нас совсем молодой)



У меня вопрос: может ли это негативно повлиять на выдачу в поиске? Есть у кого-нибудь информация?

Спасибо! Да прибудет с нами Трафик!