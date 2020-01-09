Клуб Яндекс.Метрики

январь 2020
Роботы с URL конкурентов в запросе заходят на наш сайт.
Артем Кульберг
9 января 2020, 11:10

Коллеги.

Все запросы и домены вымышленные. Любые совпадения случайны.

Участились заходы из поиска на  наш сайт с запросами типа: «купить носки noski.ru» Noski.ru это наш конкурент. Судя по всему это роботы. Заходят и либо сразу покидают нас, либо через секунд 15. Очень похоже, что конкурент накручивает себе посещаемость.

Сайт у нас совсем молодой)

У меня вопрос: может ли это негативно повлиять на выдачу в поиске? Есть у кого-нибудь информация?

Спасибо! Да прибудет с нами Трафик!

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роботы
Первое достижение цели
Марк_96783333
21 января 2020, 12:25

Здравствуйте. Достижение цели срабатывает при отправке контактных данных посетителем, но если он случайно заполнил что-то не так и заметил это, то он отправит данные ещё раз, что будет считаться очередным достижением цели. Можно ли как-то поставить ограничение на первое достижение цели в день или по другому решить проблему списания средств с рекламной компании за случайный повтор нажатия на кнопку?

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реклама,ретаргетинг,цель
настройка счетчика при использовании Autoload Ajax, автоподгрузка следующий статьи при достижения конца текущей
it-capital
29 января 2020, 13:22

Подскажите, как настроить учет просмотров страниц.

Есть информационный сайт.
На нем используем специальный AJAX-плагин AutoLoad, который при просмотре статьи, при прокрутке до конца, подгружает следующую статью без обновления страницы, такая лента новостей, как в ВКонтакте

Код метрики находится в конце страницы.

Как мне учитывать просмотры записей при использования плагина AutoLoad, когда следующая запись подгружается при достижения конца записи?

Я хочу чтобы подгрузку каждой следующей статьи фиксировал как просмотр страницы. 

Т.е. пролистал 10 записей с помощью прокрутки, 10 просмотров страницы должно добавиться. Сейчас просмотры фиксируются только дважды, когда человек зашел на главную страницу, и когда перешел на статью, но сколько бы материалов он не проскроллил, просмотров всегда 1

Возможно есть какая-то функция, которую нужно добавить в код в конце каждой статьи, которая фиксирует изменения состояния страницы (факт подгрузки) и увеличивает счетчик просмотров? Если да, то как её вызвать?

Я так понимаю, что дублировать полный код счетчика в конце каждого автоподгружаемого материала смысла нет.

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настройка счетчика при использовании Autoload Ajax