Добрый день, клубчане!

У меня возник вопрос, прошу помочь советом. На сайте, который мы продвигаем через Яндекс.Директ и SEO, у нас есть три варианта, как человек может с нами связаться:

Через формы «Оставить заявку». В этом случае на рабочую почту поступает сообщение — такие заявки от клиентов мы можем отследить вручную и с помощь целей Метрики; Телефон. Обычно этим посетители не пользуются. А если и так, то это уже проверенные, не новые клиенты; Почта . То есть посетитель заходит на сайт, видит почту и либо её копирует, либо нажимает на неё и переходит в почтовый менеджер (типа Outlook) . То есть не выполняет заданную цель, а действует вручную .

Последний тип мне необходимо отслеживать дополнительно вручную, чтобы не потерять заявки и разграничивать их между площадками: РСЯ, Поиск и SEO. Из инструментов у нас есть счетчики метрики, статистика кампаний Директа, обратная связь по письмам от менеджеров. Хотелось бы по времени получения письма сопоставлять его с информацией из директа/статистики и выяснять откуда пришла заявка. К сожалению по отчетам, что в статистике Директа, то в Яндекс.Метрике по отчетам, сопоставить не удается: в первой нет временных интервалов (только даты), а во втором не получается найти поисковые запросы. Как это лучше сделать?