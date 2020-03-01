Клуб Яндекс.Метрики

март 2020
Cоцсети
m6989619
1 марта 2020, 21:45

Здравствуйте! Подскажите,возможно ли с помощью яндекс-метрики отслеживать количество лайков\репостов\просмотров рекламных постов в фейсбуке,вконтакте и инстаграме?

Если нет,возможна ли хоть какая-то интеграция с ними и как это сделать?

1 комментарий
Социальная сеть
Калькулятор
Александр
14 марта 2020, 20:39

В Яндекс метрике есть графа "отказы". Вопрос: Для обычного калькулятора 10% отказа это много или мало? http://scrpe.ru/расчет.php

3 комментария
метрика яндекса,метрика,отказы
Как убрать визиты из отчета с последней поисковой фразой
Удалённый пользователь
14 марта 2020, 20:39

Не получается построить сегмент.  Нужно отфильтровать последние поисковые фразы, чтобы они не содержали два определенных слова (например: распродажа, скидки). Подскажите пожалуйста как это сделать.

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Отслеживание заявок с сайта - как сопоставить с метрикой/статистикой кампании по времени?
Владимир Дудин
19 марта 2020, 18:15

Добрый день, клубчане!

У меня возник вопрос, прошу помочь советом. На сайте, который мы продвигаем через Яндекс.Директ и SEO, у нас есть три варианта, как человек может с нами связаться:

  1. Через формы «Оставить заявку». В этом случае на рабочую почту поступает сообщение — такие заявки от клиентов мы можем отследить вручную и с помощь целей Метрики;
  2. Телефон. Обычно этим посетители не пользуются. А если и так, то это уже проверенные, не новые клиенты; 
  3. Почта. То есть посетитель заходит на сайт, видит почту и либо её копирует, либо нажимает на неё и переходит в почтовый менеджер (типа Outlook). То есть не выполняет заданную цель, а действует вручную.

Последний тип мне необходимо отслеживать дополнительно вручную, чтобы не потерять заявки и разграничивать их между площадками: РСЯ, Поиск и SEO. Из инструментов у нас есть счетчики метрики, статистика кампаний Директа, обратная связь по письмам от менеджеров. Хотелось бы по времени получения письма сопоставлять его с информацией из директа/статистики и выяснять откуда пришла заявка. К сожалению по отчетам, что в статистике Директа, то в Яндекс.Метрике по отчетам, сопоставить не удается: в первой нет временных интервалов (только даты), а во втором не получается найти поисковые запросы. Как это лучше сделать?

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API яндекс.метрика - получение Поисковых запросов по определенному url сайта
Виктор
23 марта 2020, 20:17

Здравствуйте! Подскажите какой метод использовать в API яндекс.метрики при получении Всех Поисковых запросов по определенному url сайта? Спасибо!

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API Яндекс.Метрики
Переходы из соц. сетей
Pavlin
31 марта 2020, 10:36

Добрый день. 

Недели три назад  процент переходов на сайт из соц сетей стал составлять 75% (естественно с просмотром в 1 сек). у меня нет ссылок в соц. сетях, причем 90% переходов из Самарской области, хотя регион в вебмастере Москва и МО указан. Что это может быть?

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