Здравствуйте! Подскажите,возможно ли с помощью яндекс-метрики отслеживать количество лайков\репостов\просмотров рекламных постов в фейсбуке,вконтакте и инстаграме?
Если нет,возможна ли хоть какая-то интеграция с ними и как это сделать?
Здравствуйте! Подскажите,возможно ли с помощью яндекс-метрики отслеживать количество лайков\репостов\просмотров рекламных постов в фейсбуке,вконтакте и инстаграме?
Если нет,возможна ли хоть какая-то интеграция с ними и как это сделать?
В Яндекс метрике есть графа "отказы". Вопрос: Для обычного калькулятора 10% отказа это много или мало? http://scrpe.ru/расчет.php
Не получается построить сегмент. Нужно отфильтровать последние поисковые фразы, чтобы они не содержали два определенных слова (например: распродажа, скидки). Подскажите пожалуйста как это сделать.
Добрый день, клубчане!
У меня возник вопрос, прошу помочь советом. На сайте, который мы продвигаем через Яндекс.Директ и SEO, у нас есть три варианта, как человек может с нами связаться:
Последний тип мне необходимо отслеживать дополнительно вручную, чтобы не потерять заявки и разграничивать их между площадками: РСЯ, Поиск и SEO. Из инструментов у нас есть счетчики метрики, статистика кампаний Директа, обратная связь по письмам от менеджеров. Хотелось бы по времени получения письма сопоставлять его с информацией из директа/статистики и выяснять откуда пришла заявка. К сожалению по отчетам, что в статистике Директа, то в Яндекс.Метрике по отчетам, сопоставить не удается: в первой нет временных интервалов (только даты), а во втором не получается найти поисковые запросы. Как это лучше сделать?
Здравствуйте! Подскажите какой метод использовать в API яндекс.метрики при получении Всех Поисковых запросов по определенному url сайта? Спасибо!
Добрый день.
Недели три назад процент переходов на сайт из соц сетей стал составлять 75% (естественно с просмотром в 1 сек). у меня нет ссылок в соц. сетях, причем 90% переходов из Самарской области, хотя регион в вебмастере Москва и МО указан. Что это может быть?