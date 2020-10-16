Клуб Яндекс.Метрики

октябрь 2020
Задавайте ценность цели в интерфейсе счетчика Метрики
Василий
16 октября 2020, 11:56

Если вы приводите посетителей на сайт с помощью рекламы, важно понимать, какой из рекламных источников работает для вас лучше всего. Эффективность рекламы можно оценивать просто по количеству заказов или других полезных действий посетителей — но важно учитывать ещё и полученный доход, а также окупаемость вложений в рекламу. Теперь добавить доход в отчёты Метрики стало проще: достаточно просто задать нужное значение в настройках. Помощь разработчика не потребуется! 

 

Как это работает 

Доход нужно указать для конкретной цели. В качестве цели можно задать оформление заказа, клик на номер телефона, отправку формы, просмотр страницы с контактами или любое другое действие, которое посетители совершают на пути к покупке. Указать доход можно для уже существующей цели или завести новую

Подробнее читайте в статье Блога Яндекс.Метрики

3 комментария
Гид по Метрике,есть решение,цели,доход