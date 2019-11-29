100 схем помещений на Яндекс.Картах!

Всем привет!

Сегодня мы хотим поздравить всех народных картографов, кто рисовал и редактировал схемы помещений на сервисе. Повод для поздравления как никогда круглый: сегодня на Яндекс.Картах опубликована сотая схема помещений, нарисованная народными картографами!

На самом деле, в один релиз может попасть больше одной новой схемы помещений, так вышло и в этот раз. Поэтому общее число опубликованных пользовательских схем составляет сейчас не ровно 100, а уже 102. Еще две схемы полностью проверены и прямо сейчас готовятся к публикации.

Народные картографы отрисовали схемы очень разных по масштабу объектов — от небольших ТЦ районного масштаба до огромных комплексов с сотнями помещений на одном только уровне, и общим числом точек превышающем 500.

География комплексов со схемами также достаточно обширна. Схемы опубликованы в четырех странах: Беларуси (2 схемы), Казахстане (13 схем), России (83 схемы) и Украине (4 схемы).

Среди городов лидером является Екатеринбург (12 схем), а среди регионов — Москва и Московская область (20 схем), которые мы делить между собой не стали, поскольку именно на границе этих двух субъектов расположены многие крупные ТЦ.

Все опубликованные и почти опубликованные схемы мы нанесли на карту:

Кстати, рисовали схемы (причем не просто рисовали, но и довели рисование до завершения) на текущий момент 56 народных картографов. Их можно идентифицировать по специальной ачивке в профиле.