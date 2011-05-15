Прописная в названиях

Дополнение к правилам (распространённые случаи)



Дом культуры - всегда пишется с прописной, кроме мн. ч. и Центральный дом культуры

Дворец культуры

Дворец спорта - однако если есть его название, то со строчной (но этот случай почему-то противоречит правилу ДК)

Дворец бракосочетания

Дом быта, Дом книги, Дом обуви и т.п.

Дом архитектора, Дом художников и т.п.

Дом-музей ...

Институт ...

Музей-квартира ...

Музей шахмат, Музей книги, Музей архитектуры, Музей оружия и т.п.

Музей современной истории России и т.п.

Музей-заповдник ...

Республика Индия, Республика Чили, Республика Саха и т.п.

Театр кукол Образцова

Театр Российской Армии

Театр теней

Театр Ленком, но если Ленком в кавычках, то театр - с маленькой

Центр детского и юношеского творчества

Центр занятости

Центр социального обслуживания

Центральный (ая) ... (учреждения культуры, органов власти, общ. организаций, предприятий, учреждений)

Ценртальный Дом ... (кроме ДК)

Короче, если есть вопросы, как правильно написать название подобных объектов на карте, то задавайте - будем разбираться.