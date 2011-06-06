Где грань между автобусом и маршруткой?

Тут вот сейчас стал заполянть атрибуты для очередной остановки и завис над вопросом. А где собственно грань между автобусом и маршруткой с точки зрения ЯНК? Признак "ГАЗель и им подобные - маршрутки, всё что сильно больше ГАЗели - автобус" не подходит. Ибо существуют и микроавтобусы, работающие со всеми льготами, проездными и пр., равно как и есть большие автобусы, работающие без льгот. Более того, знаю несколько городов (в частности, Воронеж и Сухум), в которых даже троллейбусы де-факто являются большими рогатыми маршрутками.

Юридическая сторона вопроса ещё более интересная. Например, в Московской области нет ни одной маршрутки. Вообще. Нет, я не прикалываюсь и даже не с бодуна, это действительно так. Всё что мы называем маршрутками де-юре является автобусами особо малой, малой и т.д. вместимости, работающим по маршрутам регулярного сообщения по нерегулируемым тарифам.

Как быть в данной ситуации? Единственный более-менее чёткий критерий деления, который мне приходит в голову, это наличие льгот. Но тогда надо менять саму форму для остановок, ибо, например, вот это иначе получится маршруткой (коммерция, льгот нет):

http://www.fotobus.msk.ru/photo/276777/

Но с другой стороны народ в основной своей массе привык к слову "маршрутка" и оно ему более понятно и привычно, нежели "коммерческий автобус".