Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Где грань между автобусом и маршруткой?

Тут вот сейчас стал заполянть атрибуты для очередной остановки и завис над вопросом. А где собственно грань между автобусом и маршруткой с точки зрения ЯНК? Признак "ГАЗель и им подобные - маршрутки, всё что сильно больше ГАЗели - автобус" не подходит. Ибо существуют и микроавтобусы, работающие со всеми льготами, проездными и пр., равно как и есть большие автобусы, работающие без льгот. Более того, знаю несколько городов (в частности, Воронеж и Сухум), в которых даже троллейбусы де-факто являются большими рогатыми маршрутками.

Юридическая сторона вопроса ещё более интересная. Например, в Московской области нет ни одной маршрутки. Вообще. Нет, я не прикалываюсь и даже не с бодуна, это действительно так. Всё что мы называем маршрутками де-юре является автобусами особо малой, малой и т.д. вместимости, работающим по маршрутам регулярного сообщения по нерегулируемым тарифам.

Как быть в данной ситуации? Единственный более-менее чёткий критерий деления, который мне приходит в голову, это наличие льгот. Но тогда надо менять саму форму для остановок, ибо, например, вот это иначе получится маршруткой (коммерция, льгот нет):

http://www.fotobus.msk.ru/photo/276777/

Но с другой стороны народ в основной своей массе привык к слову "маршрутка" и оно ему более понятно и привычно, нежели "коммерческий автобус".

44 комментария
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berserker ®
28 января 2016, 01:10

Да, вроде поднимался такой вопрос. Здесь, я думаю, безвыходная ситуация, всем не угодишь. Приходится ориентироваться на большинство. Но забавно реально то, что вот это - http://fotobus.msk.ru/photo/311755/, даже бабули называют маршруткой :-D.

Te*mik
28 января 2016, 01:10

Я например, чистенькие с наклеечкой "Мострансавто" или "Мосгортранс" зову - официальная маршрутка (кстати много моих знакомых так называют). А жёлтые, ржавые газели - маршрутка.

akbars
28 января 2016, 01:10

Вопрос сложный, поскольку от региона к региону критерии различения автобуса и маршрутки различные.

Так что большинство в масштабах страны (а ведь Россией все не ограничивается) вряд ли образуется.

Но для более полного понимания ситуации просьба к пользователям - написать, какие критерии различения работают в регионах России и в других странах, если таковые вообще имеются. Допускаю сиуацию, когда работает только принцип "так исторически сложилось".

yanakilon
28 января 2016, 01:10

Поддерживаю. В каждом регионе свои мерки. Если уж ты попал в другой регион, узнай, как у них что называется. А в прочем, это не так уж и критично, если захочешь маршрутку, а попадешь на автобус. К тому же, есть куда более сложные вопросы: такие, как привычная для данного населенного пункта скорость движения определенного общественного транспорта, и особенности цен проезда. Все не опишешь.

Михаил
28 января 2016, 01:10

Среди моих знакомых классификация происходит по размеру. ПАЗик (малый класс) и меньше - маршрутки. Икарусы, ЛиАЗы - автобусы.

berserker ®
28 января 2016, 01:10

В том то и дело, что народ смотрит на размер, а не на суть. Народу совершенно всё равно до нормативных актов, регламентирующих порядок образования маршрутной сети и исключительно юридические термины.

af1461
28 января 2016, 01:10

Мне кажется что тут важнее не наличие льгот, а именно размер транспортного средства - ведь от этого зависит возможность провоза багажа, да и общий комфорт поездки. Т.е. автобусы малой вместимости - маршрутки.

Правда в этом случае непонятно куда относить "Богданы" и т.п. В Москве их все называют "маршрутками", а например в ряде городов Украины все пригородные автобусы только ими и являются...

rybikov-sergei
28 января 2016, 01:10

В Тюмени официально также отсутствуют маршрутные такси, есть автобусы малого класса. Неофициально - все ГАЗели, Форды Транзит (и им подобные), а также автобусы размером с ПАЗик или Богдан -маршрутки.

berserker ®
28 января 2016, 01:10

Да, но вот как быть с тем, что слово "маршрутка" закрепилась в сознании людей, как исключительно платный транспорт для любой категории граждан?

Опять же, ссылка -  http://fotobus.msk.ru/photo/311755/. Это - не платная маршрутка, а "льготный" автобус, хотя, по Вашему, её нужно запихнуть в категорию "маршрутка".

af1461
28 января 2016, 01:10

В отсутствии устоявшейся терминологии нам надо решить вопрос - что для людей важнее: наличие льгот или возможность провоза крупного багажа и "относительно" бесконечная вместимость?

За весьма редким исключением в Москве я почти всегда влезу в автобус, тогда как ситуация с проезжающей мимо промежуточной остановки "газелью" с парой-тройкой уже стоящих пассажиров или мострансавтовским "Фордом" со всеми занятыми местами - встречается регулярно.

Вот например эти мострансавтовские микроавтобусы - берут ли стоящих пассажиров? И смогу ли я на них уехать с промежуточной остановки в сторону города вечером в летнее воскресенье?

berserker ®
28 января 2016, 01:10

В Мострансавто нет Фордов, кстати. Брать стоячих пассажиров разрешено лишь в том случае, если в документах на машину указано это. По Москве это - Mercedes Sprinter 515CDi, Iveco Daily, VW Crafter и, по моему - Peugeot Boxter. И всё.

af1461
28 января 2016, 01:10

У них "Фиаты", я их постоянно путаю - не суть важно.

Но суть в том что в "маршрутку" на промежуточной остановке можно и не влезть. Это тоже может быть одним из критериев.

berserker ®
28 января 2016, 01:10

ФИАТы у Мосгортранса, а не у Мострансавто. Но это я уже придираюсь. Насчёт критерия - уместен, пожалуй, только в Москве. Т.к., к примеру, есть маршрут №59 в Московской области "Белоомут - Рязановский", на котором работает только Sprinter, и возит он по маршруту, дай Бог, 5-ых человек. В такую псевдо-"маршрутку" влезть можно всегда на промежуточной остановке.

af1461
28 января 2016, 01:10

В Питере еще, в Нижнем Новгороде например.

Да и в МосТрансАвто неужели нет примеров? Воскресенск-Егорьевск или рейсы в Москву типа 338?

yury-yura
28 января 2016, 01:10
По умолчанию в маршрутках (газель, форд, и т.д.) разрешено ездить только сидя.
В Автобусах (Богдан, ПАЗ,  и тд.) разрешено ездить и стоя. 
berserker ®
28 января 2016, 01:10

Не всегда. Если это междугородный маршрут (более 51 км) - в любом автобусе стоячим ехать нельзя.

Te*mik
28 января 2016, 01:10
Кстати я этого не знал.
Евгений
28 января 2016, 01:10

ИМХО, маршрутка - это ГАЗель, Ford, Мерседес и т.п. вместимостью до 20 человек. Всё, что выше - автобус. У нас в Саратове, например, администрация города вообще "не знает" маршруток. Говорится только об автобусах малой, средней и большой вместимости. Да и по старой привычке некоторые маршруты, где раньше были автобусы, а сейчас маршрутки помечаем, как автобусы. Например, 23 автобус или 33. Официально это автобусы, но на деле там ходят Хёндаи и Богданы.   

m-o-t-o-r-c-y-c-l-i-s-t
28 января 2016, 01:10

"Маршрутка" останавливается где попало, а автобус на остановках :-).

aralov
28 января 2016, 01:10

Приезжай в Сухум, там тебе не только маршрутка остановит где попало, но и даже троллейбус. Да и в Подмосковье кое-где есть автобусы, которые де-факто и пробку объедут, и "у того столба" остановят.

m-o-t-o-r-c-y-c-l-i-s-t
28 января 2016, 01:10

aralov, нет необходимости принебрегать нормами приличия, как минимум пока что обращаться ко мне также, как и я к Вам, то есть на "Вы". Я про маршрутные такси и автобусы пошутил (смотреть на смайл), то есть не надо читать газет и смотреть телевизор, чтобы понять это.

aralov
28 января 2016, 01:10

Извиняюсь, привычка, просто на некоторых других сайтах, где я сижу, принято на ты, вот по инерции и здесь также пишу...

berserker ®
28 января 2016, 01:10

Кстати, это просто общепринятая интернет-этика - обращение на "ты", сформировавшаяся еще в 90-х.

m-o-t-o-r-c-y-c-l-i-s-t
28 января 2016, 01:10

Некоторое, если не многое общепринятое в 90-х уходит в прошлое.

 

П.С. Это мнение из моих наблюдений, опыта.

aralov
28 января 2016, 01:10

Тут всё зависит от конкретных мест, где приходится общаться. На нескольких других "моих" сайтах на человека, который начинает писать на "вы", смотрят чаще всего с некоторым непониманием, причем даже несколько раз, когда по отношению к людям, которые старше среднего возраста участников форума на несколько десятков лет люди начинали "выкать", они сами в ответ просили прекратить это делать и обращаться к ним на "ты". Ещё на одном "моём" форуме в силу его особой специфики к новичкам обращаются исключительно на "вы", но между старожилами всё равно идёт разговор на "ты" и только на "ты".

Так что всё зависит от площадок, специфики форумов, заведённых правил и прочего. Другое дело, что когда привыкаешь везде на "ты", то часто забываешься и, как в данном случае, совершенно не желая никого обидеть, начинаешь так писать и в других местах.

m-o-t-o-r-c-y-c-l-i-s-t
28 января 2016, 01:10

 

всё зависит от конкретных мест, где приходится общаться

 

Согласен. Но также получается с понятием "что такое "маршрутка". Вроде бы нет в официальных документах такой категории, но некоторые так привыкли.

 

Вся проблема в том, что у нас нет конкретики во многом. Она на мой взгляд гораздо бы упростила. Был бы не против обращаться на "Ты", но коль существуют различия, то приходится на "Вы". В общем путаница, хаос :-).

Basil Peace
28 января 2016, 01:10

Честно говоря, не пойму, причём тут шутка.

В "Правилах перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в РСФСР" написано:

 

 

ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ В МАРШРУТНЫХ ТАКСОМОТОРАХ

§ 76. Посадка пассажиров в таксомоторы ... производится на остановочных пунктах, предусмотренных расписанием.

 ...

§ 78. Высадка пассажиров из таксомотора производится по требованию пассажира в любом месте пути следования таксомотора с соблюдением Правил дорожного движения

 

Да и по смыслу "Маршрутка" - "Маршрутное такси" - это некоторая комбинация такси с маршрутом.

m-o-t-o-r-c-y-c-l-i-s-t
28 января 2016, 01:10


Зачем делить на два класса (маршрутные такси и автобусы), не проще ли было бы просто писать номера маршрутов автобусов?

aralov
28 января 2016, 01:10

С одной стороны рациональное зерно в этом есть, сам об этом думал. Тем более что и законодательство с этим мнением в общем-то согласно. Но с другой стороны люди привыкли к понятию "маршрутка" и для многих людей это всё-таки принципиально разные виды транспорта.

m-o-t-o-r-c-y-c-l-i-s-t
28 января 2016, 01:10

 

привыкли к понятию "маршрутка"
Это зло нужно искоренять :-)

 

aralov
28 января 2016, 01:10

Да вот не факт что нужно искоренять. Например, лично для меня есть разница на чем ехать: на ГАЗели или на большом автобусе. Если я буду знать что по нужному мне маршруту ходит только что-то газелеподобное, то с вероятностью 99,9% поищу другие способы доехать, ибо в большинстве используемых в РФ моделей маршрутных микроавтобусов мне с моим ростом тесно и неудобно. Да и, например, возможность проехать с детской коляской, мне также небезынтересна.

TimeKing
28 января 2016, 01:10
я с вами согласен, нет необходимости разделять. Для карты главное: маршруты, по которым ходит транспорт, ну и возможно указание цен каждого из маршрутов. На одном маршруте также могут курсировать коммерческие и льготные: поэтому лучше указать это в описании всего маршрута, если команда НЯК захочет такое такое в будущем сделать.
berserker ®
28 января 2016, 01:10

Ну, собственно, это уже реализовано в некоторых районах Подмосковья - http://n.maps.yandex.ru/?oid=3600665 (синий цвет в описании - "льготный", красный, соответственно - "коммерческий")

af1461
28 января 2016, 01:10

Возможны ситуации, когда под одним номером есть автобус и "маршрутка", причем эта "маршрутка" идет несколько другим путем чем одноименный автобус - по удлиненному или сокращенному маршруту автобуса например.

yanakilon
28 января 2016, 01:10

В Севастополе вообще маршруток нет – у них Топики.

AgRiG
28 января 2016, 01:10

Полагаю, с точки зрения пассажира, разница в оплате проезда гораздо больше, чем во вместимости. Крупный багаж возится редко, а карточка есть у многих.

Поэтому автобус — это то, где действуют льготы, многоразовые проездные и т.п., а маршрутка — то, где вошел и только наличкой. Хорошо бы еще приплюсовать критерий остановки только в обозначенных местах против "где не запрещено угодно", но, боюсь, прямая связь есть не везде.

Вместимость ПС, низкопольность и прочие характеристики маршрута надо куда-то вынести в примечение, но вот где это сделать в рамках НЯК, не знаю...

Троллейбусы, ежели где-то они окажутся маршрутками, пусть троллейбусами и останутся, можно запомнить, вряд ли в одном таком городе есть две разные системы троллейбусов.

aralov
28 января 2016, 01:10

Полагаю, с точки зрения пассажира, разница в оплате проезда гораздо
больше, чем во вместимости. Крупный багаж возится редко, а карточка есть
у многих.
Подозреваю что автор этих строк либо автомобилист, либо у него нет детей. Третьего не дано. Ибо, например, у меня с рождением ребёнка вопрос возможности проезда с коляской встал достаточно остро. Пока дочка не подросла до того возраста, когда можно уже и без коляски, маршруты поездок куда-либо предварительно тщательно просчитывались с учетом подвижного состава работающего на маршрутах. Причем вплоть до того, что выходили на улицу и смотрели где чего сегодня по факту ездит, внося корректировки на ходу типа: "так, на 453 сегодня ПАЗик пихнули вместо большого автобуса, значит на него не рассчитываем.".

Хорошо бы еще приплюсовать критерий остановки только в обозначенных местах против "где не запрещено угодно", но, боюсь, прямая связь есть не везде.
Прямая связь действительно есть не везде. Ибо бывают и маршрутки, которые только по остановкам, а бывают и большие автобусы со всеми льготами и проездными, которые не только у того столба остановят, но ещё и пробку по гаражам и дворам объедут.

Кроме того, возможность остановки где угодно она тоже двоякая. С одной стороны по факту останавливают. Но с другой, у абсолютно всех легальных маршрутов есть паспорт, в котором имеется акт замера и схема движения, в которых строго прописаны остановочные пункты. Остановка вне остановочных пунктов, внесённых в паспорт маршрута, пусть даже и с соблюдением ПДД, например, в Московской области является административным правонарушением со штрафом в несколько тыр. Понятно, что де-факто пока что закрывают глаза, но тем не менее...

AgRiG
28 января 2016, 01:10

Вот чего у меня нет, так это опыта езды по городам и весям. Машины, правда, тоже. А в родном Петербурге-Ленинграде ни ПАЗики неожиданно вместо автобусов, ни объезда по двора в последнее время не встречал.

Постоянно ездить "куда-либо" с ребенком, конечно, сложно, но мне кажется, что именно серьезность и неприятность проблемы субъективно перебивает ее масштаб. Проездные же того или иного вида есть у всех знакомых, не то, что с детьми, но и местами у детей, и выбор, ехать на автобусе "уже бесплатно" или маршрутке, которая придет раньше, происходит буквально каждый день, а то и не по разу.

Если считаете, что моя выборка нерепрезентативна, могу остановиться на мнении, что в разных городах надо по-разному. В СПб маршрутка — с налом, может быть разного, но постоянного размера, ездит и тормозит где угодно. У нее и остановки-то, кроме конечных, мало смысла отмечать, она с равной вероятностью, зависящей только от заполнения, возьмет пассажира и на обозначенном месте, и на необозначенном. Хотя, полагаю, вы это знаете...

aralov
28 января 2016, 01:10

 

Если считаете, что моя выборка нерепрезентативна, могу остановиться на мнении, что в разных городах надо по-разному.
А так оно собственно и есть, что везде по разному, у всех разные подходы. Для одних людей важен приём проездных, для других - возможность проезда с
коляской, а третьим вообще пофигу, им лишь бы куда надо ехало. Цель этой темы - попытаться выработать какой-то единый критерий по поднятой проблеме. В т.ч. и путём сравнения ситуации в разных городах.
ostrovo2007
28 января 2016, 01:10

В Питере в 90-е годы в качестве маршруток зачастую использовали Икарусы-256 и туристические Неопланы с запрещением ездить стоя. Но сейчас такой практики нет лет семь или около того...

Вернусь к теме: На мой взгляд - всё, что ездит по городу / пригороду без льгот можно записывать в маршрутки. А межгород - в автобусы.

berserker ®
28 января 2016, 01:10

Да что Вы? МУП - вообще очень редкая форма собственности в транспортной сфере. Больше распространены ГУПы. Так вот, любой ГУП имеет право вести коммерческую деятельность.

Sergey Kuzmichev
28 января 2016, 01:10

МУП это не форма собственности, они не имеют его вообще. МУП, ГУП, ФГУП - они все коммерческие предприятия, не наделенные правом собственности на имущество. Право собственности имеют ИП и пр.

aralov
28 января 2016, 01:10

Это уже далеко не везде так. Например, в Санкт-Петербурге и Московской области частные перевозчики по договору с властями работают в т.ч. большими автобусами на социальных маршртах, принимая все льготы и проездные. Да и типичные маршрутки, обслуживаемые государственными перевозчиками, тоже в общем-то не редкость. Так что это явно не тот критерий, на который следует опираться.

stas blonsky
сегодня, 13:26
Люди! и долго еще будете с  ума сходить, решая такие"сложные" вопросы?  Позор!