Обозначение трасс (федеральных, региональных).

Думаю, что тема окажется полезной для многих.

Для начала приведу префиксы разных федеральных дорог:

М - соединяющие Москву со столицами сопредельных государств и административными центрами субъектов России;

Е, АН - входящие в состав европейской и азиатской международных автодорожных сетей;

Р - соединяющие между собой административные центры субъектов России;

А - подъездные и соединительные дороги (подъезды к крупнейшим транспортным узлам и специальным объектам; подъезды от административных центров субъектов России, не имеющих связи по автомобильным дорогам общего пользования с Москвой, к ближайшим морским и речным портам, аэропортам и железнодорожным станциям либо к границам сопредельных государств; соединяющие между собой автомобильные дороги федерального значения);

При нанесении дорог в Народных картах может возникнуть ряд вопросов. Постараюсь ответить на два самых важных.

Обозначения:

- согласно иллюстрациям к правилам дорожного движения на дорожных знаках номер автомобильной дороги (маршрута) пишется слитно с префиксом: М1;

- в официальных документах номер автомобильной дороги отделяется от префикса дефисом, а название дороги следует далее в кавычках: М-1 «Беларусь».

В Народных картах обозначать предлагаю согласно первому способу - слитно, как на дорожных знаках. Смысл не теряется, да и лишний дефис не писать.

Категория. Из предлагаемого списка категорий (магистраль, основная, второстепенная и др.) обозначать все федеральные дороги следует как "магистрали". Это улучшит их видимость при бОльшем удалении от поверхности земли.

Всю информацию о названии трассы и основных ее опорных пунктах можно получить в Википедии, а если чего-то не найдете, то можно подсмотреть у конкурентов. Обсуждения по трассам можно найти здесь.

Особенно любопытные могут заглянуть на сайт МинТранса РФ во вкадку Росавтодор, но, побродив там немного, ценной информации обнаружить так и не удалось, к сожалению.

Если возникнут еще вопросы, постараюсь ответить. Комментарии приветствуются.

З.Ы.: Данная тема актуальна для территории России. Но думаю, что этими же принципами можно воспользоваться и в странах СНГ и на других территориях.

Источники:

http://clubs.ya.ru/461168 6018427432610/replies.xml ?item_no=5

http://ru.wikipedia.org/w iki/Автомобильные_дороги_ федерального_значения_Рос сии

http://ru.wikipedia.org/w iki/Классификация_автомоб ильных_дорог_в_России

http://wiki.openstreetmap .org/wiki/ВикиПроект_Росс ия_/_Автодороги

http://www.avtoturistu.ru/tag/трассы%20России/