Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Обозначение трасс (федеральных, региональных).

Думаю, что тема окажется полезной для многих.

Для начала приведу префиксы разных федеральных дорог:

М - соединяющие Москву со столицами сопредельных государств и административными центрами субъектов России;

Е, АН - входящие в состав европейской и азиатской международных автодорожных сетей;

Р - соединяющие между собой административные центры субъектов России;

А - подъездные и соединительные дороги (подъезды к крупнейшим транспортным узлам и специальным объектам; подъезды от административных центров субъектов России, не имеющих связи по автомобильным дорогам общего пользования с Москвой, к ближайшим морским и речным портам, аэропортам и железнодорожным станциям либо к границам сопредельных государств; соединяющие между собой автомобильные дороги федерального значения);

При нанесении дорог в Народных картах может возникнуть ряд вопросов. Постараюсь ответить на два самых важных.

Обозначения:

- согласно иллюстрациям к правилам дорожного движения на дорожных знаках номер автомобильной дороги (маршрута) пишется слитно с префиксом: М1;

- в официальных документах номер автомобильной дороги отделяется от префикса дефисом, а название дороги следует далее в кавычках: М-1 «Беларусь».
В Народных картах обозначать предлагаю согласно первому способу - слитно, как на дорожных знаках. Смысл не теряется, да и лишний дефис не писать.

Категория. Из предлагаемого списка категорий (магистраль, основная, второстепенная и др.) обозначать все федеральные дороги следует как "магистрали". Это улучшит их видимость при бОльшем удалении от поверхности земли.

Всю информацию о названии трассы и основных ее опорных пунктах можно получить в Википедии, а если чего-то не найдете, то можно подсмотреть у конкурентов. Обсуждения по трассам можно найти здесь.

Особенно любопытные могут заглянуть на сайт МинТранса РФ во вкадку Росавтодор, но, побродив там немного, ценной информации обнаружить так и не удалось, к сожалению.

Если возникнут еще вопросы, постараюсь ответить. Комментарии приветствуются.

 

З.Ы.: Данная тема актуальна для территории России. Но думаю, что этими же принципами можно воспользоваться и в странах СНГ и на других территориях.

 

Источники:

http://clubs.ya.ru/4611686018427432610/replies.xml?item_no=5

http://ru.wikipedia.org/wiki/Автомобильные_дороги_федерального_значения_России

http://ru.wikipedia.org/wiki/Классификация_автомобильных_дорог_в_России

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ВикиПроект_Россия_/_Автодороги

http://www.avtoturistu.ru/tag/трассы%20России/

 

 

15 комментариев
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yanakilon
28 января 2016, 01:53
Насчет дефиса — интересный вопрос. Сам этой ночью полсотни участков магистралей в своем регионе описывал, — использовал дефис, согласно текущему FAQ Народной карты. И еще: в какой раскладке называть? В частность М и Е —  в силу международности маркировки полагаю, что латиницей. 
VyatkinS
28 января 2016, 01:53
Латиницей или кириллицей думаю не принципиально, т.к. выглядят буквы одинаково. Да и как можно отличить их если они уже написаны?)))
yanakilon
28 января 2016, 01:53
Принципиально для поиска. Отличить можно, способов много.
VyatkinS
28 января 2016, 01:53
Хм, ну разве что так. Тогда скажите, много ли пользователей будет заниматься поиском дорог? Я не исключаю, что будут, но ведь это очень маленький наверное процент. Да если и будут, то скорее всего будут искать на "родном" языке.
DoVoS
28 января 2016, 01:53

Так какого единого стиля оформления всё таки будем придерживаться?
На примере, если нет официального наименования дороги:
а) Р228 ?
б) Сызрань-Саратов-Волгоград (Р228) ?
в) Р228 "Сызрань-Саратов-Волгоград" ?

VyatkinS
28 января 2016, 01:53
Правильно будет указать только префикс и номер дороги, т.е. "Р228"
А города - лишь основные "точки", через которые дорога проходит.
DoVoS
28 января 2016, 01:53
Если у дороги несколько буквенно-цыфренных обозначений, то какое указывать?
В частности, "Дон"

М4 E 115 E 50 E 592 E 97
VyatkinS
28 января 2016, 01:53
Вообще, думаю, что надо указываеть все номера. Нет ничего удвительного в том, что у одной дороги есть несколько номеров (особенно в центральной части страны, где пути пересекаются). Другое дело, в каком порядке их указывать! Сначал европейские, потом московские, затем региональные или же в обратном порядке? Нужно выработать единый стандарт. Нужно создать опрос по этому поводу.
yanakilon
28 января 2016, 01:53
Наконец-то не поленился погуглить на эту вечную тему ) И хочу высказаться насчет дорог М и Е. Ибо прокладывал только что своего города трассу, откатился в масштабе вверх, увидел хаос, ужаснулся, решил посмотреть, что творится вокруг Москвы (думая, что раз там больше людей, то должно было уже сформироваться какое-то единое мнение), но там тоже хаос!
Как я только что узнал (чего может быть, многие не знали), М в России и на Украине разные!
http://ru.wikipedia.org/wiki/Автомобильные_дороги_федерального_значения_России
http://ru.wikipedia.org/wiki/Автомобильные_дороги_Украины
И потому, как я понимаю, в России они должны отмечаться слитно с номером, а на Украине — через дефис. Примеры:
http://ru.wikipedia.org/wiki/М18_(трасса)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Автодорога_М-18_(Украина)
А что касается Европейских дорог, то почти полностью преобладает традиция ставить перед цифрами пробел. Это же подтверждается официальным документом: http://www.unece.org/trans/conventn/ECE-TRANS-SC1-384r.pdf
Таким образом, предлагаю отмечать российские М без дефиса, а украинские с дефисом. Думаю, что это будет не зря, т.к. можно будет сразу иметь ввиду (в поиске, например), что это М18, которая от Питера, или М-18, которая через Мелитополь.
Надеюсь, что команда Яндекса, прочтет мой коммент и учтет этот нюанс, а когда будут готовить обновленный FAQ, то было бы вообще замечательно вписать там памятку об этих маркировках.
Спасибо.
disinvis
28 января 2016, 01:53
А где ещё можно посмотреть/запросить наименование федеральных дорог?

Например, у себя, я точно знаю, что есть федеральная дорога Аксарка-Салехард-Лабытнанги-Харп, но какой там Р -- не знаю и нигде найти не смог :(
teodorixx
28 января 2016, 01:53
http://www.avp.travel.ru/spisok_trass_enc.htm есть здесь, но тут я трассы вашей не нашел.
disinvis
28 января 2016, 01:53

В том-то и дело, что в открытых источниках почти не найти. :(


Да и трасса всего 110 км, выходов на общероссийские дороги -- нет, но для субъекта РФ дорога имеет важное значение. Да и везде официальными лицами называется федерального значения.

irishvanilla
28 января 2016, 01:53

М - соединяющие Москву со столицами сопредельных государств и административными центрами субъектов России...

 

а как же тогда  быть с трассами такими, как например м-18 "Кола" ( от Санкт-Петербурга через Петрозаводск до Мурманска) или м-54 "Енисей" (от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы с Монголией) ну  и еще много "эМок" ведут отнюдь не из Москвы и уж точно не в Москву.

prawoslawnie
15 июня 2016, 08:12
А что, тема закрыта?
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Асм
сегодня, 16:55
ага