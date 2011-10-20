Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Как правильно писать номер телефона?

В правилах  написано следующие

5.3. Телефон

5.3.1. Телефон вводится по следующему стандарту: +A(BBB)CCC-CC-CC, где А – код страны, от одной до трех цифр (эта часть номера не обязательна); ВВВ – код города или зоны (число цифр может быть отлично от трех); CCC-CC-CC – номер телефона (число цифр может быть отлично от семи). Примеры допустимых номеров: +7(495)222-22-22, (495)222-22-22, (34111)2-22-22.

 

 

Но недавно в поясняющем виде к народной карте, было показано заполнение номера телефона в формате  
+A (BBB) CCC-CC-CC

Возникает вопрос, как все таки правильно указывать телефон с пробелами или без?

16 комментариев
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koozoo
28 января 2016, 00:52

Обычные городские номера
123-45-67
12-34-56
1-23-45
12-34

Номера с кодом города
(123) 123-45-67
(12-34) 12-34-56
(123-45) 1-23-45
(12-34-56) 12-34

Номера мобильных телефонов
+7 123 123-45-67 (предпочтительнее)
8 123 123-45-67

Российские номера телефонов за рубежом
+7 123 123-45-67
+7 12-34 12-34-56
+7 123-45 1-23-45
+7 12-34-56 12-34

(+7 123) 123-45-67
(+7 12-34) 12-34-56
(+7 123-45) 1-23-45
(+7 12-34-56) 12-34

akbars
28 января 2016, 00:52

Здесь прото какая-то каша из разных вариантов получается.

Каша намного более широкая, чем стандарт в Правилах.

koozoo
28 января 2016, 00:52

Это глобально. Я обычно пишу (8452) 111-22-33, то есть с пробелом после кода города, а в случае, если телефонов несколько, то (8452) 111-22-33, 111-22-34

akbars
28 января 2016, 00:52

Привели подсказку и правила к одному виду.

Рекоментуем писать с пробелами "вокруг" кода города, но критичной ошибкой написание без пробела не считаем.

Формулировка "рекомендуем" подруземевает отсутствие действий вида "пошёл срочно исправлять все номера" или "модератор банит пользователя за отсутствие пробелов".

Михаил
28 января 2016, 00:52

 

Рекоментуем писать с пробелами "вокруг" кода города, но критичной ошибкой написание без пробела не считаем.
Шаблон при редактировании объекта поправьте, плиз. Там без пробелов.
Willow13
28 января 2016, 00:52

Вот теперь все логично, спасибо ))

Alexxegorov
28 января 2016, 00:52

Странно, ни в правилах, ни в примере пробелов после кода города нет. Я следуя букве правил никогда пробел и не ставил. Более того, считаю, что пробел и не очень-то и нужен: скобки сами по себе все неплохо разграничивают.

dreskakadres
18 июня, 22:20
akbars,
Добрый день. В Узбекистане теперь действует девятизначная нумерация телефонов. То, что мы раньше называли кодом города, теперь является неотъемлемой частью номера. То есть, чтобы позвонить абоненту в своём же городе, например, в Ташкенте, нужно набрать 71-XXX-XX-XX. Как правильно теперь указывать телефон в Узбекистане? +AAA BBB-CCC-CC-CC, или, как прежде, +AAA (BBB) CCC-CC-CC, или ещё как-то? Первый вариант вроде не противоречит правилам.
markel.mishel2014
17 ноября 2016, 06:32
Все ясно,без комментариев
Обновлено 17 ноября 2016, 06:33
KIKIKI2008
14 июля 2017, 19:12
Формат номера России: +7 (495) 000-00-00. В целом без разницы, главное 8 не писать в начале номера. И обязательно писать +7 в начале. Не дозвонитесь, если напишите (495) 000-00-00. 
viktor.zobckov
25 декабря 2017, 13:18
При создании учетной карты  появились требования по написанию номера телефона с учетом знаков ( ) [ ] # * -.. Я как ни старался и +7  (000) 000-00-00 и +7 000 000-00-00 и был  снова возврат!!!!! Tак, как же ввести номер телефона  в ноутбук,?????? ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!
DJMarsel
11 июня 2018, 12:42
Друзья, хочется вспомнить историю, откуда взялись скобки в указании номера телефона.
Когда-то давно, когда не было мобильных телефонов, а были только стационарные, у каждого города были прямые номера. В качестве справки указывали код города, необходимый для совершения звонка из другого региона России.
Таким образом, цифры в скобках означают, что есть прямая альтернатива - в виде прямого городского номера. С 1 декабря 2013 года в Москве отменили прямые городские номера. С этого момента в столице исчезли семизначные номера телефонов. Откуда бы вы ни звонили, из другого города или из Москвы, для звонка в Москву необходимо набирать 11 цифр, включая один из префиксов 495 или 499. Номера Москвы целесообразнее указывать в формате +7 495 111-22-33 или +7 499 111-22-33. По номеру 111-22-33 вам вежливо ответят, что вы набрали номер в неправильном формате.
Что касается номеров мобильный операторов. Здесь такая же ситуация. Это не код, который можно опустить, поэтому скобки здесь тоже лишние. +7 926 111-22-33.
Отдельная история с номером 8 800. Вы не дозвонитесь  на этот номер из-за границы. Для звонков из-за границы банки и другие учреждения, использующие такие номера дают обычный московский номер (проверьте контактную информацию на вашей банковской карте).

800 это не код региона. Номера в таком формате предоставляют для бесплатных звонков со стороны абонента, то есть за звонок по этому номер оплачивает огранизация, в которую вы звоните. Согласитесь, международный звонок компания оплачивать не будет. И по 
+7 800 вы сможете позвонить только с территории России. Формат 8 800 устоялся, не стоит пытаться переделать его на +7 800, тем более что в этом нет смысла ввиду его сугубо регионального значения и это может ввести в заблуждение, что номер доступен за пределами России.
iqg
26 сентября 2018, 23:54
А в сервисе денег Яндекс пишет без скобок и дефисов всяких!
Пример: +7 953 9689757
Вот скрин платежки: http://yandex.ru/collections/card/5babf156a947cc00acb139f4/
Обновлено 26 сентября 2018, 23:56
ghhgghhgvinoradov
23 февраля, 12:21
Созданию учетной карты не помешает шаблон номера
yuliagurylyova
11 мая, 15:33
Как написать правильно номер телефона 88459525189 
xxUbahbi4xx
11 августа, 21:04
Если вы понимаете, что вашей потребностью является благотворительная помощь, то обратите внимание на эту статью.
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Многие дети, мальчишки и девчонки, мечтают стать пилотами на трассе.
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Только постоянные упражнения позволяют правильно обгонять, выстраивать траекторию и выбирать скорость.
В основе победы на трассе лежит хорошая квалификация. И, конечно, профессиональный карт.
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Мы боролись, писали письма, везде ответ у них один. Лет пять тому назад я ездил к губернатору Самарской области на прием. Он не принял, а приняла меня заместитель.
Вот после этого нам дали помещение, где мы и базировались. У нас очень много детей хотят заниматься картингом, но очень плохая материальная часть не позволяет набирать детей.
Да и большая часть картингов требует ремонта. Вот в таком положении находится наш кружок.
Мы обращались и к мэру города Сызрань за помощью. Второй год ждем помощи. Решили обратиться через интернет к вам за помощью.
Связаться со мной,АДРЕС ДЛЯ ПОСЫЛОК ,446012 Самарская обл.г.Сызрань,ул.Новосибирская 47,ПОСЫЛКУ МОЖНО ОТПРАВИТЬ ДЕЛОВЫМИ ЛИНИЯМИ,данные мои там забиты,связаться можно через соцсети СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ КРАСНОВ.или пишите на почту xxUbahbi4xx@yandex.ru И еще у нас есть петиция,если не затруднит вас подпишите.http://chng.it/cPmmdqsk Всегда, находясь на волне успеха, надо творить дела милосердия, подавать милостыню. А если Господь помогает в тяжелых обстоятельствах, то не забывать после о благодарности. Тогда и Он не забудет о ваших нуждах.