Как правильно писать номер телефона?

В правилах написано следующие

5.3. Телефон



5.3.1. Телефон вводится по следующему стандарту: +A(BBB)CCC-CC-CC, где А – код страны, от одной до трех цифр (эта часть номера не обязательна); ВВВ – код города или зоны (число цифр может быть отлично от трех); CCC-CC-CC – номер телефона (число цифр может быть отлично от семи). Примеры допустимых номеров: +7(495)222-22-22, (495)222-22-22, (34111)2-22-22.

Но недавно в поясняющем виде к народной карте, было показано заполнение номера телефона в формате

+A (BBB) CCC-CC-CC

Возникает вопрос, как все таки правильно указывать телефон с пробелами или без?