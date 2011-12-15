Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Народная карта: фотографии к объектам

Теперь на Народной карте можно добавить фотографии к любому объекту, от крупного города до тропинки в лесу.

 

Как добавить фото?

У всех объектов появилась дополнительная вкладка "Фотографии", количество добавленных фото указывается таким же образом, как число комментариев и объектов в здании.

В этой вкладке отображаются превью уже загруженных фото объекта, и кнопка "Добавить фотографию".

Фотографии загружаются на сервис Яндекс.Фотки, при нажатии кнопки "Добавить фотографию" осуществляется переход на этот сервис. Один раз нужно принять пользовательское соглашение Яндекс.Фоток, после чего можно загружать снимки. Можно загрузить фото со своего компьютера или выбрать одну из уже загруженных на Яндекс.Фотки (выбрать можно только из своих фотографий).

Можно ввести название фото, его описание и метки. В названии нужно указывать объект, непосредственно изображенный на фото, в случае, когда он является лишь частью объекта Народной карты, например "Главный вход в университет", "Шпиль МГУ". Также можно указывать, откуда сделана фотография, например "вид со стороны Садового кольца", "вид города N с моря".

Дополнительные подробности можно указать в описании.

 

Как посмотреть фото?

В виде превью во вкладке "Фотографии" отображаются все фото, добавленные к данному объекту непосредственно на Народной карте, а также фото, добавленные к зданию на Яндекс.Картах, если таковые имеются (к объектам - не зданиям на Яндекс.Картах фото добавить нельзя). При нажатии на превью фотография открывается во всплывающем окне. В нём же можно пожаловаться на фотографии из Народной карты (для фотографий из Яндекс.Карт соответствующая кнопка отсутствует), а автор фото и местный модератор могут также удалить фотографию. При удалении разрывается привязка фото к объекту Народной карты, а сама фотография на Яндекс.Фотках остается.

Фотографии, добавленные на Народной карте к объектам-зданиям, после прохождения модерации на Яндекс.Картах будут видны и на этом сервисе.

26 комментариев
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Виталий
28 января 2016, 00:43

УРА! :-)

satchez
28 января 2016, 00:43

отличная новость, а сколько ожидать до публикации фото? прошло уже более 15 минут, а фото нет

akbars
28 января 2016, 00:43
Вообще 15 минут - это много. Можете прислать ссылку на объект, к которому вы добавляли фото?
satchez
28 января 2016, 00:43

 http://n.maps.yandex.ru/?oid=4337740 

А вот здесь http://n.maps.yandex.ru/?oid=4702474  добавилась сразу, так как фотку загружал не с компьютера, а давно загруженную на сервис яндекс фоток

dmitrysukhov
28 января 2016, 00:43

первое время у нас были небольшие интеграционные проблемы. сейчас все должно работать.

Baxyz®
28 января 2016, 00:43

прошу сделать возможность редактирования добавленных фотографий. заранее спасибо

Михаил
28 января 2016, 00:43
Что вы вкладываете в понятие "редактировать"? Сейчас пользователи могут пожаловаться на фотографию, а автор и модераторы - удалить.
Baxyz®
28 января 2016, 00:43

ну, иногда даже модераторам невозможно какие-то фотографии удалить, которые добавлены автоматически с официальных карт, но ошибочно. только если загружать сообщениями центральный сервер, чтоб они поменяли

akbars
28 января 2016, 00:43

В настоящий момент "сквозной" провязки жалоб, к сожалению нет. На фотки из Яндекс.Карт можно пожаловаться только на Яндекс.Картах.

trolleway
28 января 2016, 00:43

Товарищи, это какая-то странная бизнес-логика получается. Пользователь загружает фото на яндекс.фотки, привязывает там к координатам по обычной карте, потом идёт на НЯК, и привязывает их к обьекту на другой карте. А потом он может зайти на обычную карту, и привязать фото третий раз - к зданию. Многовато монотонной работы получается.

Вношу рациональное предложение. На НЯКе во вкладке "фотографии" дополнительно выводить фотографии из базы яндекс.фоток, у которых указаны координаты в радиусе 100 метров от обьекта. 

akbars
28 января 2016, 00:43
Второй и третий пункты, в принципе, почти дублируются.
Пользователь привязывает фото к объекту на Народной карте и после прохождения модерации на Яндекс-Картах она видна на последних.
И наоборот - фотографии с Яндекс.Карт должны быть видны в Народной. Сейчас пока выводятся не все фото с Яндекс.Карт, но над этим мы работаем.
krprospekt
28 января 2016, 00:43

Спасибо!!! Поздравляю всех НЯКовцев с хорошей новостью!:-)

fnaq
28 января 2016, 00:43

Ну, наконец-то! У меня почти все фотки в таких местах, где раньше их привязать было нельзя (адресов таких на карте нет). 

geo-alpha-contakt
28 января 2016, 00:43

При удалении фотографий, прикрепленных к объектам, после удаления одной фотографии пропадает кнопка «Удалить»

 

 Чтобы она вновь появилась, необходимо перезагрузаить страницу.

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Svet
28 января 2016, 00:43

Фотографии, добавленные на Народной карте к объектам-зданиям, после прохождения модерации на Яндекс.Картах будут видны и на этом сервисе.

 Фото будет цепляться к объекту? Я всегда считала, что правильным будет когда фото привязано к месту съемки объекта. Не понимаю. Как все таки правильнее?

akbars
28 января 2016, 00:43

Да, в данном случае привязка фото идет именно к объекту.

Суть - мы показываем, как выглядит конкретный объект (с разных сторон и изнутри), а не что можно увидеть из данной точки. Это два разных подхода, и в контексте Народной карты, где собирается информация об объектах, актуальнее первый.

Svet
28 января 2016, 00:43

ну раз так тогда есть предложение

нельзя ли такую сделать феничку, когда у одного объекта оказавыется несколько фото с разных ракурсов объединить в функция посмотреть вокруг.

интересная ведь функция

или я опять не о том?

satchez
28 января 2016, 00:43

Начал добавлять фотографии столкнулся с некоторыми неудобствами, изложу сейчас несколько важных и не очень пожеланий на будущее:

1. Оставаться в режиме добавления фото и иметь возможность добавлять дальнейшие фото к разным объектам в этом режиме, без перехода назад на НЯК.

2. Загружать несколько фотографий к объекту одновременно

3. Если поле имя не заполняется, присваивать автоматом имя объекта к фотографии

4. Отображение имени фотографии при просмотре в НЯК

5. Добавить визуальное различие в виде точки или ярлыка между объектами с фото и без него

6. Возможность перемещать фото (slide) по экрану при просмотре

7. Комментирование

+

8) Возможность добавления фото с сервиса яндекс фото непосредственно на народную карту 

(B)

Magadum-Ekb
28 января 2016, 00:43

 

а автор фото и местный модератор могут также удалить фотографию.

на каком основании?  просто потому, что Ему фотка почему-то не понравилась?

akbars
28 января 2016, 00:43

Например, потому, что фото содержит рекламу, или не соответствует объекту, или файл представляет из себя не фото, а картинку/логотип...

Magadum-Ekb
28 января 2016, 00:43

а если модератор удалил фото не руководствуясь ни одним из упомянутых критериев.., как быть?  как и кому подать на это апелляцию?

и почему у вас до сих пор никак не оформлены подобные Правила?

Ilgam22
28 января 2016, 00:43

за какое время фото проходят модерацию

Zareh321
21 декабря 2016, 15:59
Как заделать через мобильную версию ну поставить фотографию к объекту?
kirill1303
5 марта 2018, 22:06
Привет из 2k!8 :) 
А что если сейчас эту функцию вновь реализовать, только не с Я.Фотки, которые можно сносить в утиль, а с фотографиями из организаций и зданий в Я.Справочнике? 
отец Металлий
12 декабря 2018, 07:46
И сколько будет длится переезд? Пока только ошибки загрузки.
lexx2501
сегодня, 15:59
Как добавить фото  в зеркала? Приложение Яндекс карты скачал