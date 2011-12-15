Народная карта: фотографии к объектам

Теперь на Народной карте можно добавить фотографии к любому объекту, от крупного города до тропинки в лесу.

Как добавить фото?

У всех объектов появилась дополнительная вкладка "Фотографии", количество добавленных фото указывается таким же образом, как число комментариев и объектов в здании.

В этой вкладке отображаются превью уже загруженных фото объекта, и кнопка "Добавить фотографию".

Фотографии загружаются на сервис Яндекс.Фотки, при нажатии кнопки "Добавить фотографию" осуществляется переход на этот сервис. Один раз нужно принять пользовательское соглашение Яндекс.Фоток, после чего можно загружать снимки. Можно загрузить фото со своего компьютера или выбрать одну из уже загруженных на Яндекс.Фотки (выбрать можно только из своих фотографий).

Можно ввести название фото, его описание и метки. В названии нужно указывать объект, непосредственно изображенный на фото, в случае, когда он является лишь частью объекта Народной карты, например "Главный вход в университет", "Шпиль МГУ". Также можно указывать, откуда сделана фотография, например "вид со стороны Садового кольца", "вид города N с моря".

Дополнительные подробности можно указать в описании.

Как посмотреть фото?

В виде превью во вкладке "Фотографии" отображаются все фото, добавленные к данному объекту непосредственно на Народной карте, а также фото, добавленные к зданию на Яндекс.Картах, если таковые имеются (к объектам - не зданиям на Яндекс.Картах фото добавить нельзя). При нажатии на превью фотография открывается во всплывающем окне. В нём же можно пожаловаться на фотографии из Народной карты (для фотографий из Яндекс.Карт соответствующая кнопка отсутствует), а автор фото и местный модератор могут также удалить фотографию. При удалении разрывается привязка фото к объекту Народной карты, а сама фотография на Яндекс.Фотках остается.

Фотографии, добавленные на Народной карте к объектам-зданиям, после прохождения модерации на Яндекс.Картах будут видны и на этом сервисе.