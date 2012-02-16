Пробел между инициалами

Доброго утра всем!

Поскольку тема постановки пробела между инициалами (в названиях и описаниях организаций, памятников) уже начала вызывать войны правок (http://n.maps.yandex.ru/?oid=15068026), хочется раз и навсегда договориться о единообразном написании, чтобы потом его придерживаться. Обе стороны считают свои аргументы незыблемыми, поэтому хочу обратиться за посредничеством к модераторам. Если тема уже поднималась в клубе, укажите.

Аргументы против пробелов:



ГОСТ Р 7.0.5—2008, регламентирующий библиографические ссылки, явно указывает на написание "А.С. Пушкин";



во многих других ГОСТ Р, регламентирующих официальный документооборот, "А.С.Пушкин" встречается (весьма бессистемно) наравне с "А.С. Пушкин", в то время как "А. С. Пушкин" не встречается вовсе;



в официальных документах, как следствие, в последние 20 лет сложилась традиция использовать одно из этих двух беспробельных описаний (Федеральные законы, например, подписаны "Президент Российской Федерации Д.Медведев");



существует устоявшаяся традиция при проектировании официальных государственных баз данных использовать ФИО в качестве уникального идентификатора в виде "Пушкин А.С.", и требуется поддерживать единообразие с этими базами.

Аргументы за пробелы:



ГОСТ Р и иные нормативные акты принимались не лингвистами и не являются регулирующими документами для русского языка в целом, это всего лишь документы административных органов одной из стран, где русский язык является официальным;



стран, где русский язык является официальным; в русском языке пробелы ставятся между всеми словами (а инициалы - это сокращённые слова), заглавная буква в середине слова недопустима, и нет (например, в справочнике Розенталя) ни одного указания на то, что для инициалов это правило не должно соблюдаться;



в Википедии как результат консенсуса достаточно большого сообщества уже давно принято написание с пробелами: http://ru.wikipedia.org/w iki/Википедия:Оформление_ статей#.D0.97.D0.BD.D0.B0 .D0.BA.D0.B8_.D0.BF.D1.80 .D0.B5.D0.BF.D0.B8.D0.BD. D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F ;



; Грамота.ру тоже за пробелы: http://www.gramota.ru/spr avka/buro/search_answer/? s=%E8%ED%E8%F6%E8%E0%EB ;



Иными словами, мы за ГОСТы или за Розенталя?

Насколько мне удалось найти, исторические корни этого недоразумения кроются в следующем: согласно исторически сложившимся нормам типографики, между инициалами ставилась тонкая шпация ("полпробела"). С появлением компьютерной вёрстки тонкую шпацию временно стало невозможно ставить, поэтому и возник соответствующий вопрос - следует ли считать шпацию пробелом или не следует, а теперь написание без пробела прочно вошло в жизнь

P. S.: Да, и в голосовании, и вообще везде, безусловно, все пробелы должны быть неразрывными.

P. P. S.: Видимо, то же относится и к пробелам после коротких сокращений: "т.к." или "т. к.", "им.Ленина" или "им. Ленина", "д.Ивановка" или "д. Ивановка" (если что, я понимаю, что в названии объекта последний случай недопустим).