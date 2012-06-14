Что (ещё) можно нарисовать на Народной карте?

При всей простоте, вопрос, как показывает практика, не праздный.

Есть два основных случая, когда такой вопрос может возникнуть у пользователя:

1. Пользователь-новичок либо только попал на сервис и думает - что тут можно сделать, либо (чуть усложненный вариант) попал на сервис, нарисовал свой дом/место учёбы/место работы и думает - что делать дальше.

2. Пользователь смотрит на свой город/посёлок на Народной карте и думает - вроде бы всё уже отрисовано, больше тут делать нечего.

Мы решили, что есть смысл помочь пользователям с ответом на эти вопросы и сделали список того, что включает в себя качественная разметка местности на Народной карте с нашей точки зрения. Очевидно, что список для населённых пунктов и для сельской местности/слабонаселённых территорий, потому сейчас мы говорим только про первый вариант чек-листа - для отрисовки населённого пункта.

Ниже мы приводим нашу версию этого списка (чек-листа), но с радостью примем предложения о его дополнении и улучшении.

Как можно данный чек-лист использовать на практике? Вариантов несколько:

- использовать как инструкцию к действию, если населенный пункт рисуется "с нуля" или почти "с нуля".

- "пройтись" по своему населённому пункту и посмотреть, действительно ли он отрисован настолько полно, как кажется.

- "пройтись" по своему населённому пункту и посмотреть, насколько актуальна информация о нём на сервисе.

Для удобства мы разделили чек-лист на три части: первичная отрисовка, подробная отрисовка, актуализация. Первая часть содержит основные элементы, которые есть смысл размечать в первую очередь, вторая - все остальные объекты, которые тоже можно и нужно отрисовать, чтобы получилась действительно полная карта, третья - основные случаи, при которых актуально обновление информации на Народной карте.

Краткий вариант чек-листа представляет из себя непосредственно список, более подробный - комментарии к большинству пунктов.

Краткий чек лист

Часть 1. Первичная отрисовка. Граница населенного пункта

Основная дорожная сеть - важнейшие улицы

Подробная дорожная сеть - все остальные улицы

Железные дороги - основные проезды

Многоэтажная застройка (жилые, общественные, промышленные здания)

Малоэтажная застройка (частный сектор)

Адреса

Линейная гидрография

Полигональная (контурная) гидрография

Крупные массивы растительности (парки, скверы, лесопарки) Часть 2. Подробная отрисовка. Железные дороги - путевое развитие

Трамвайные пути

Железнодорожные станции, вокзалы, порты, аэропорты

Остановки общественного транспорта

Организации в зданиях

Мелкие хозяйственные и промышленные здания/сооружения (сараи, трансформаторные будки, котельные и т.п.)

Гаражи, парковки, АЗС

Пешеходные дорожки и переходы

Велодорожки

Газоны и мелкие массивы растительности

Мелкие объекты гидрографии (фонтаны, колодцы, колонки, родники)

Части города (районы, микрорайоны, кварталы)

Городская инфраструктура (площади, промзоны, кладбища, садовые участки, частный сектор)

Объекты инфраструктуры (помойки, детские площадки, собачьи площадки)

Достопримечательности (памятники, смотровые пощадки)

Территории организаций и придомовые территории Часть 3. Актуализация. Последние крупные объекты дорожной инфраструктуры - дороги, развязки, мосты, тоннели, подземные и надземные переходы

Новостройки

Снесенные и разрушенные здания и сооружения

Последние изменения в организациях - открытие новых, закрытие существовавших (магазины, торговые центры, кинотеатры, аптеки), переезд с места на место

Транспортная инфраструктура - появление новых маршрутов или закрытие старых, новые остановки

Изменения в инфраструктуре - на месте газона сделали парковку, парк стал стройплощадкой

Переименования улиц (не забывать о переадресации домов) и иных топонимов

Изменение административных единиц (включение в состав города новых территорий, выделение части территории из состава города, изменение границ районов)

Чек лист с комментариями

Часть 1. Первичная отрисовка. Граница населенного пункта. Если есть информация об официальных границах - нужно рисовать её, если точной информации нет, нужно рисовать по границе застройки. Во втором случае граница должна захватывать придомовые участки в частном секторе, но не должна идти по полям, лесам и т.п. Также граница не должна проходить по зданиям и сооружениям. В случаях, когда город расположен на берегу реки, нужно вести границу либо по берегу, либо по середине реки. Контуры населённых пунктов не должны пересекаться (в этом случае надо подкорректировать один из объектов) и быть вложенными друг в друга (как правило у населенного пункта, расположенного внутри контура другого, нужно поменять категорию на "квартал" или на "район города"). Пожалуйста, старайтесь максимально точно отрисовывать контуры населенных пунктов.

Если есть информация об официальных границах - нужно рисовать её, если точной информации нет, нужно рисовать по границе застройки. Во втором случае граница должна захватывать придомовые участки в частном секторе, но не должна идти по полям, лесам и т.п. Также граница не должна проходить по зданиям и сооружениям. В случаях, когда город расположен на берегу реки, нужно вести границу либо по берегу, либо по середине реки. Контуры населённых пунктов не должны пересекаться (в этом случае надо подкорректировать один из объектов) и быть вложенными друг в друга (как правило у населенного пункта, расположенного внутри контура другого, нужно поменять категорию на "квартал" или на "район города"). Пожалуйста, старайтесь максимально точно отрисовывать контуры населенных пунктов. Основная дорожная сеть - важнейшие улицы. Лучше всего размечать дороги последовательно в соответствии с их значимостью, начать размечать дороги от магистралей до внутридворовых проездов. При разметке каждого типа дорог надо следить за связностью - размеченный тип дороги вместе с более важными типами должен образовывать единую сеть, не должно быть отдельных кусочков дороги, полностью окруженной дорогами более низких категорий. Недопустимо оставлять небольшие разрывы между дорогами, участки должны соединяться, если на местности есть сквозной проезд. При отрисовке мостов, путепроводов, развязок, необходимо следить, чтобы в точке стыка участков дорог не было скачков уровня (если в точке соединяются несколько участков дорог, то соответствующие концы всех участков должны иметь одинаковый уровень). При именовании улиц всегда нужно указывать тип проезда (улица, шоссе, проспект) с маленькой буквы, нельзя использовать сокращения, также важно следить за правильным порядком слов в названии улицы (п. 3.3.3.1. Правил). Именовать улицы надо сразу, при рисовании, новый участок дороги, пересекающий уже нарисованные, при сохранении разбивается перекрестками на несколько объектов и каждый из них придётся потом именовать отдельно.

Лучше всего размечать дороги последовательно в соответствии с их значимостью, начать размечать дороги от магистралей до внутридворовых проездов. При разметке каждого типа дорог надо следить за связностью - размеченный тип дороги вместе с более важными типами должен образовывать единую сеть, не должно быть отдельных кусочков дороги, полностью окруженной дорогами более низких категорий. Недопустимо оставлять небольшие разрывы между дорогами, участки должны соединяться, если на местности есть сквозной проезд. При отрисовке мостов, путепроводов, развязок, необходимо следить, чтобы в точке стыка участков дорог не было скачков уровня (если в точке соединяются несколько участков дорог, то соответствующие концы всех участков должны иметь одинаковый уровень). При именовании улиц всегда нужно указывать тип проезда (улица, шоссе, проспект) с маленькой буквы, нельзя использовать сокращения, также важно следить за правильным порядком слов в названии улицы (п. 3.3.3.1. Правил). Именовать улицы надо сразу, при рисовании, новый участок дороги, пересекающий уже нарисованные, при сохранении разбивается перекрестками на несколько объектов и каждый из них придётся потом именовать отдельно. Подробная дорожная сеть - все остальные улицы. Все принципы, указанные в предыдущем пункте, верны и здесь. Также надо помнить, что все улицы, даже без покрытия, в деревнях, рисуются классом не ниже 7, все внутридворовые проезды не именуются, дороги класса 8 не рисуются в районах плотной застройки (в населённых пунктах такие дороги могут проходить по полям или лесам/паркам, входящим в границы населённого пункта).

Все принципы, указанные в предыдущем пункте, верны и здесь. Также надо помнить, что все улицы, даже без покрытия, в деревнях, рисуются классом не ниже 7, все внутридворовые проезды не именуются, дороги класса 8 не рисуются в районах плотной застройки (в населённых пунктах такие дороги могут проходить по полям или лесам/паркам, входящим в границы населённого пункта). Железные дороги - основные проезды. Рисуются основные линии железных дорог.

Рисуются основные линии железных дорог. Здания (жилые, общественные, промышленные здания). Рисуются все постоянные здания и сооружения, не только капитальные строения (в том числе ларьки, гаражи). Рисовать здания нужно аккуратно (используя такие инструменты, как выравнивание углов, вращение, масштабирование, внутренние контуры) и по фундаменту (не по крыше и не захватывая стены). Хозяйственные постройки (ангары, склады) - размечаются типом "постройка, сооружение". Если всё (или почти всё) здание занимает одна организация, нужно разметить его соответствующей категорией (например, образованием для здания школы). Многоэтажное жилое здание с малоэтажным пристроем, а также здания с секциями разной высоты нужно рисовать отдельными контурами (которые в случае нежилого пристроя у жилого здания будут иметь разный тип). В районах типовой застройки удобно применять копирование для рисования домов стандартных серий. Не нужно рисовать навесы у зданий.

Рисуются все постоянные здания и сооружения, не только капитальные строения (в том числе ларьки, гаражи). Рисовать здания нужно аккуратно (используя такие инструменты, как выравнивание углов, вращение, масштабирование, внутренние контуры) и по фундаменту (не по крыше и не захватывая стены). Хозяйственные постройки (ангары, склады) - размечаются типом "постройка, сооружение". Если всё (или почти всё) здание занимает одна организация, нужно разметить его соответствующей категорией (например, образованием для здания школы). Многоэтажное жилое здание с малоэтажным пристроем, а также здания с секциями разной высоты нужно рисовать отдельными контурами (которые в случае нежилого пристроя у жилого здания будут иметь разный тип). В районах типовой застройки удобно применять копирование для рисования домов стандартных серий. Не нужно рисовать навесы у зданий. Малоэтажная застройка (частный сектор). Здания в частном секторе допустимо рисовать путем копирования, без точного соблюдения геометрии, при этом те из них, которые значительно (в два и более раз) отличаются от стандартного по любому из линейных размеров или площади, нужно нарисовать отдельно.

Здания в частном секторе допустимо рисовать путем копирования, без точного соблюдения геометрии, при этом те из них, которые значительно (в два и более раз) отличаются от стандартного по любому из линейных размеров или площади, нужно нарисовать отдельно. Адреса. Одному зданию почти всегда соответствует один адрес (даже если здание отрисовано в несколько контуров в силу разной этажности), основное исключение - угловые дома с дробным номером (фактически - с двумя номерами по двум улицам), а также адреса в городах с двумя системами нумерации.

Одному зданию почти всегда соответствует один адрес (даже если здание отрисовано в несколько контуров в силу разной этажности), основное исключение - угловые дома с дробным номером (фактически - с двумя номерами по двум улицам), а также адреса в городах с двумя системами нумерации. Линейная гидрография. Линиями размечаются все водотоки: от рек до оросительных и осушительных каналов. Водотоки нужно рисовать связанной сетью: при впадении одной реки в другую линии должны соединяться, при протекании реки через озеро линия не должна прерываться.

Линиями размечаются все водотоки: от рек до оросительных и осушительных каналов. Водотоки нужно рисовать связанной сетью: при впадении одной реки в другую линии должны соединяться, при протекании реки через озеро линия не должна прерываться. Полигональная (контурная) гидрография. Везде, где позволяет разрешение снимка, водоёмы размечаются контурами (в том числе те, которые уже отрисованы линиями). Рисовать береговую линию надо максимально подробно, не загрубляя искусственно контур. Учитывайте ограничения на размеры объекта и количество точек - большие и протяжённые водоемы надо разбивать на несколько объектов. Стыкуя такие соседние объекты-водоёмы нужно делать небольшой нахлёст, чтобы не было тонких полос суши на схеме. При ортрисовке любого водоёма основное значение имеет точность отрисовки береговой линии, а не разметка больших водных площадей, лучше всего размечать отдельными объектами бухты, заливы. Вырезать внутренними контурами острова нужно только в тех случаях, если их размер сопоставим с размером всего водоема, если их размер значительно меньше общих габаритов водоема, внутренний контур не вырезается, но объект может быть обозначен соответствующей категорией (островом).

Везде, где позволяет разрешение снимка, водоёмы размечаются контурами (в том числе те, которые уже отрисованы линиями). Рисовать береговую линию надо максимально подробно, не загрубляя искусственно контур. Учитывайте ограничения на размеры объекта и количество точек - большие и протяжённые водоемы надо разбивать на несколько объектов. Стыкуя такие соседние объекты-водоёмы нужно делать небольшой нахлёст, чтобы не было тонких полос суши на схеме. При ортрисовке любого водоёма основное значение имеет точность отрисовки береговой линии, а не разметка больших водных площадей, лучше всего размечать отдельными объектами бухты, заливы. Вырезать внутренними контурами острова нужно только в тех случаях, если их размер сопоставим с размером всего водоема, если их размер значительно меньше общих габаритов водоема, внутренний контур не вырезается, но объект может быть обозначен соответствующей категорией (островом). Крупные массивы растительности (парки, скверы, лесопарки). Массивы растительности размечаются везде, где позволяет разрешение снимка. Рисовать контур надо максимально подробно, не загрубляя искусственно контур. Учитывайте ограничения на размеры объекта и количество точек - большие и протяжённые леса надо разбивать на несколько объектов. Стыкуя такие соседние объекты растительности нужно делать небольшой нахлёст, чтобы не было тонких полос суши на схеме. Вырезать внутренними контурами участки без растительности (большие поляны, просеки, озёра) внутри лесных массивов нужно только в тех случаях, если их размер сопоставим с размером всего леса, если их размер значительно меньше общих габаритов лесного массива, внутренний контур не вырезается (в последнем случае сам участок без растительности может быть обозначен отдельным объектом нужной категории - газоном, дорогой, водоемом). Часть 2. Подробная отрисовка.

Перед тем, как приступить к подробной отрисовке населённого пункта, проверьте, все ли пункты первичной отрисовки уже сделаны. Если нет, по возможности завершите их, а если сделаны, проверьте на отсутствие ошибок. Наиболее типичные ошибки - неправильное именование улиц, отрисовка зданий по крышам либо с захватом стен, грубая, неаккуратная отрисовка контуров зданий, водоемов, растительности, дорог (плавные повороты контура или линии должны быть отрисованы в несколько точек и наоборот, на прямых участках не должно быть промежуточных точек). Железные дороги - путевое развитие. Если позволяет разрешение снимка, каждый железнодорожный путь можно рисовать отдельно, это относится к путевому развитию станций, к железнодорожным депо, к подъездным путям. Не нужно забывать, что в составной объект типа "железная дорога" включается только один путь (если их два или более) - как на перегонах, так и на станциях.

Если позволяет разрешение снимка, каждый железнодорожный путь можно рисовать отдельно, это относится к путевому развитию станций, к железнодорожным депо, к подъездным путям. Не нужно забывать, что в составной объект типа "железная дорога" включается только один путь (если их два или более) - как на перегонах, так и на станциях. Трамвайные пути. Если позволяет разрешение снимка, можно рисовать разворотные кольца, путевое развитие в трамвайных дело. При этом на основных участках сети два трамвайных пути рисуются в одно ребро.

Если позволяет разрешение снимка, можно рисовать разворотные кольца, путевое развитие в трамвайных дело. При этом на основных участках сети два трамвайных пути рисуются в одно ребро. Железнодорожные станции, вокзалы, порты, аэропорты. Размечаются как территории, так и все здания на них. При этом здания вокзалов, терминалов аэропортов размечаются соответсвующими категориями, а категория для различных технических строений, складов и т.п. выбирается безотносительно транспортного комплекса. При рисовании железнодорожных станций точечный объект типа станция ставится на линии железной дороги в районе пассажирских платформ, станционные здания размечаются объектом типа "Вокзал". Обращайте внимание на название станции - необходимо указывать тип: "станция", "остановочный пункт", "разъезд" в официальном названии и не нужно - в названии для подписи.

Размечаются как территории, так и все здания на них. При этом здания вокзалов, терминалов аэропортов размечаются соответсвующими категориями, а категория для различных технических строений, складов и т.п. выбирается безотносительно транспортного комплекса. При рисовании железнодорожных станций точечный объект типа станция ставится на линии железной дороги в районе пассажирских платформ, станционные здания размечаются объектом типа "Вокзал". Обращайте внимание на название станции - необходимо указывать тип: "станция", "остановочный пункт", "разъезд" в официальном названии и не нужно - в названии для подписи. Остановки общественного транспорта. Остановка на разных сторонах дороги размечается отдельными объектами. Точка остановки ставится на месте остановочного павильона, в случае его отсутствия - немного в стороне от проезжей части (примерно там, где павильон мог бы стоять:)

Остановка на разных сторонах дороги размечается отдельными объектами. Точка остановки ставится на месте остановочного павильона, в случае его отсутствия - немного в стороне от проезжей части (примерно там, где павильон мог бы стоять:) Организации в зданиях. Организации в зданиях размечаются точечными объектами (исключая случаи, когда организация занимает всё или почти всё здание, рисование таких объектов описано в п.4 первичной отрисовки). Точку лучше всего ставить либо в месте входа в организацию (если есть отдельный вход), либо в месте её примерного расположения (если речь идет, к примеру, о магазине внутри торгового комплекса), в любом случае центр иконки должен быть расположен внутри контура здания. Так же в зданиях с открытым доступом (например, торговых центрах, вокзалах) можно разметить банкоматы, туалеты.

Организации в зданиях размечаются точечными объектами (исключая случаи, когда организация занимает всё или почти всё здание, рисование таких объектов описано в п.4 первичной отрисовки). Точку лучше всего ставить либо в месте входа в организацию (если есть отдельный вход), либо в месте её примерного расположения (если речь идет, к примеру, о магазине внутри торгового комплекса), в любом случае центр иконки должен быть расположен внутри контура здания. Так же в зданиях с открытым доступом (например, торговых центрах, вокзалах) можно разметить банкоматы, туалеты. Мелкие хозяйственные и промышленные здания/сооружения (сараи, трансформаторные будки, котельные и т.п.). Размечаются типом "постройка, сооружение".

Размечаются типом "постройка, сооружение". Гаражи, парковки, АЗС. При отрисовке гаражных комплексов/ГСК нужно разметить и их территорию (тип "промзона"), и непосредственно строения, например ряды гаражей (тип "постройка, сооружение"). Парковки размечаются точками вплоть до специально отведённых для этой цели мест во дворах в районах многоэтажной застройки, большие парковки дополнительно размечаются контурами. При этом размечать карманы на 2-3 машиноместа, а также места, где жители регулярно паркуют машины вдоль проездов (в том числе внутридворовых), не нужно. При разметке АЗС навес в контур здания включать не нужно, если есть возможность разделить его и здание заправки.

При отрисовке гаражных комплексов/ГСК нужно разметить и их территорию (тип "промзона"), и непосредственно строения, например ряды гаражей (тип "постройка, сооружение"). Парковки размечаются точками вплоть до специально отведённых для этой цели мест во дворах в районах многоэтажной застройки, большие парковки дополнительно размечаются контурами. При этом размечать карманы на 2-3 машиноместа, а также места, где жители регулярно паркуют машины вдоль проездов (в том числе внутридворовых), не нужно. При разметке АЗС навес в контур здания включать не нужно, если есть возможность разделить его и здание заправки. Пешеходные дорожки и переходы. Размечаются все пешеходные дорожки, тропы, мосты, лестницы, переходы, кроме тротуаров вдоль автомобильных дорог, когда между тротуаром и дорогой нет никакого разделителя (газона или ограждения). Спуски и подъемы в подземных и надземных переходах размечаются типом "пешеходный переход". Пешеходные дороги нужно доводить до их пересечения с тротуарами.

Размечаются все пешеходные дорожки, тропы, мосты, лестницы, переходы, кроме тротуаров вдоль автомобильных дорог, когда между тротуаром и дорогой нет никакого разделителя (газона или ограждения). Спуски и подъемы в подземных и надземных переходах размечаются типом "пешеходный переход". Пешеходные дороги нужно доводить до их пересечения с тротуарами. Велодорожки. Велодорожками размечаются только специально выделенные для проезда велосипедов дорожки. Дорожки, к примеру, в парках, где постоянно катаются на велосипедах, не становятся автоматически велодорожками.

Велодорожками размечаются только специально выделенные для проезда велосипедов дорожки. Дорожки, к примеру, в парках, где постоянно катаются на велосипедах, не становятся автоматически велодорожками. Газоны и мелкие массивы растительности. Везде, где позволяет разрешение снимка, участки растительности размечаются контурами (где не позволяет - не рисуются вообще). Если в парке или сквере зеленые насаждения разбиты дорожками или иными объектами на отдельные участки, то допустимо рисовать их отдельными "кусочками", когда ширина дорожек сопоставима с размерами участков зелени. Если участки с растительностью намного больше ширины дорожек, то последние просто рисуются "поверх" парка.

Везде, где позволяет разрешение снимка, участки растительности размечаются контурами (где не позволяет - не рисуются вообще). Если в парке или сквере зеленые насаждения разбиты дорожками или иными объектами на отдельные участки, то допустимо рисовать их отдельными "кусочками", когда ширина дорожек сопоставима с размерами участков зелени. Если участки с растительностью намного больше ширины дорожек, то последние просто рисуются "поверх" парка. Мелкие объекты гидрографии (фонтаны, колодцы, колонки, родники).

Части города (районы, микрорайоны, кварталы).

Городская инфраструктура (площади, промзоны, кладбища). Контур площади рисуется по кромке зданий, её окружающих, либо иных физических ограничителей, проезжая часть включается в контур. Промзоной размечаются, как территории, занятые промышленными строениями в целом, так и территории отдельных предприятий.

Контур площади рисуется по кромке зданий, её окружающих, либо иных физических ограничителей, проезжая часть включается в контур. Промзоной размечаются, как территории, занятые промышленными строениями в целом, так и территории отдельных предприятий. Объекты инфраструктуры (помойки, детские площадки, собачьи площадки). Контурными помойками размечаются большие полигоны для бытовых отходов (организованные свалки), группы мусорных контейнерах в населённых пунктах отмечаются точечным объектом. Отдельную точку на мусорные контейнеры, стоящие у каждого подъезда ставить не нужно. Смотровыми площадками размечаются места с панорамными видами на окрестности, как правило являющиеся туристическими объектами.

Контурными помойками размечаются большие полигоны для бытовых отходов (организованные свалки), группы мусорных контейнерах в населённых пунктах отмечаются точечным объектом. Отдельную точку на мусорные контейнеры, стоящие у каждого подъезда ставить не нужно. Смотровыми площадками размечаются места с панорамными видами на окрестности, как правило являющиеся туристическими объектами. Достопримечательности (памятники, смотровые пощадки). Памятники, монументы размечаются в основном точками соответствующей категории.

Памятники, монументы размечаются в основном точками соответствующей категории. Территории организаций. Территории организаций размечаются теми же типами, что и сами организации (основная организация, если их несколько), за исключением стройплощадок (здания - в соответствии с их предназначением, территория - стройплощадка). Часть 3. Актуализация.

Актуализация данных на Народной карте - не менее важная составляющая работы на сервисе, чем отрисовка "с нуля". Именно постоянное и оперативное обновление делает Народную карту максимально достоверным источником. Даже если ваш город отрисован максимально полно, стоит проверить, отражены ли на карте последние изменения, особенно небольшие, о которых знают прежде всего местные жители. Про новую развязку или стадион знает, скорее всего, треть или половина населения, а про новый продуктовый магазин шаговой доступности - только жители окрестных домов. Именно поэтому вы можете внести важный вклад в Народную карту, независимо от полноты отрисовки вашего населённого пункта.

Наиболее важные изменения в населённом пункте, которые приводят к необходимости актуализировать карту. Если вы знаете о таковых в своем городе, посмотрите, "свежая" ли информация указана на Народной карте. Новые объекты дорожной инфраструктуры . Строящиеся или построенные дороги, развязки, мосты, тоннели, подземные и надземные переходы.

. Строящиеся или построенные дороги, развязки, мосты, тоннели, подземные и надземные переходы. Новостройки , как уже сданные в эксплуатацию, так и находящиеся в процессе строительства. Жилые здания, новые предприятия, новые торговые центры, школы, другие общественные здания.

, как уже сданные в эксплуатацию, так и находящиеся в процессе строительства. Жилые здания, новые предприятия, новые торговые центры, школы, другие общественные здания. Снесенные и разрушенные здания и сооружения . Если на спутниковом снимке здания есть, а в реальности их уже нет, необходимо поменять им категорию на "снесённое здание".

. Если на спутниковом снимке здания есть, а в реальности их уже нет, необходимо поменять им категорию на "снесённое здание". Изменения в организациях (магазины, торговые центры, кинотеатры, аптеки). Открытие новых (создаётся новый объект), закрытие существовавших (объект удаляется или пишется жалоба с просьбой удалить объект) , переезд организаций с места на место (объект переносится на новое место, меняется адрес, при необходимости геометрия).

(магазины, торговые центры, кинотеатры, аптеки). Открытие новых (создаётся новый объект), закрытие существовавших (объект удаляется или пишется жалоба с просьбой удалить объект) , переезд организаций с места на место (объект переносится на новое место, меняется адрес, при необходимости геометрия). Транспортная инфраструктура . Появление новых маршрутов, закрытие ранее существовавших (вносятся изменения в список маршрутов, проходящих через остановку), новые остановки (создаются новые объекты).

. Появление новых маршрутов, закрытие ранее существовавших (вносятся изменения в список маршрутов, проходящих через остановку), новые остановки (создаются новые объекты). Изменения в инфраструктуре . К примеру, на месте газона сделали парковку, парк стал стройплощадкой (как правило, достаточно отредактировать объект, иногда может потребоваться создать новые или удалить часть уже неактуальных).

. К примеру, на месте газона сделали парковку, парк стал стройплощадкой (как правило, достаточно отредактировать объект, иногда может потребоваться создать новые или удалить часть уже неактуальных). Переименования улиц . При переименовании нужно не забывать о переадресации зданий.

. При переименовании нужно не забывать о переадресации зданий. Изменение административных единиц. Включение в состав города новых территорий, выделение части территории из состава города, изменение границ районов.

Впоследствии мы разместим этот список (возможно дополненный и улучшенный общими усилиями) в раздел "помощь".