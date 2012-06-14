Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Что (ещё) можно нарисовать на Народной карте?

При всей простоте, вопрос, как показывает практика, не праздный.

Есть два основных случая, когда такой вопрос может возникнуть у пользователя:

1. Пользователь-новичок либо только попал на сервис и думает - что тут можно сделать, либо (чуть усложненный вариант) попал на сервис, нарисовал свой дом/место учёбы/место работы и думает - что делать дальше.

2. Пользователь смотрит на свой город/посёлок на Народной карте и думает - вроде бы всё уже отрисовано, больше тут делать нечего.

Мы решили, что есть смысл помочь пользователям с ответом на эти вопросы и сделали список того, что включает в себя качественная разметка местности на Народной карте с нашей точки зрения. Очевидно, что список для населённых пунктов и для сельской местности/слабонаселённых территорий, потому сейчас мы говорим только про первый вариант чек-листа - для отрисовки населённого пункта.

Ниже мы приводим нашу версию этого списка (чек-листа), но с радостью примем предложения о его дополнении и улучшении.

Как можно данный чек-лист использовать на практике? Вариантов несколько:

- использовать как инструкцию к действию, если населенный пункт рисуется "с нуля" или почти "с нуля".

- "пройтись" по своему населённому пункту и посмотреть, действительно ли он отрисован настолько полно, как кажется.

- "пройтись" по своему населённому пункту и посмотреть, насколько актуальна информация о нём на сервисе.

Для удобства мы разделили чек-лист на три части: первичная отрисовка, подробная отрисовка, актуализация. Первая часть содержит основные элементы, которые есть смысл размечать в первую очередь, вторая - все остальные объекты, которые тоже можно и нужно отрисовать, чтобы получилась действительно полная карта, третья - основные случаи, при которых актуально обновление информации на Народной карте.

Краткий вариант чек-листа представляет из себя непосредственно список, более подробный - комментарии к большинству пунктов.

Краткий чек лист

Часть 1. Первичная отрисовка.

  • Граница населенного пункта
  • Основная дорожная сеть - важнейшие улицы
  • Подробная дорожная сеть - все остальные улицы
  • Железные дороги - основные проезды
  • Многоэтажная застройка (жилые, общественные, промышленные здания)
  • Малоэтажная застройка (частный сектор)
  • Адреса
  • Линейная гидрография
  • Полигональная (контурная) гидрография
  • Крупные массивы растительности (парки, скверы, лесопарки)

Часть 2. Подробная отрисовка.

  • Железные дороги - путевое развитие
  • Трамвайные пути
  • Железнодорожные станции, вокзалы, порты, аэропорты
  • Остановки общественного транспорта
  • Организации в зданиях
  • Мелкие хозяйственные и промышленные здания/сооружения (сараи, трансформаторные будки, котельные и т.п.)
  • Гаражи, парковки, АЗС
  • Пешеходные дорожки и переходы
  • Велодорожки
  • Газоны и мелкие массивы растительности
  • Мелкие объекты гидрографии (фонтаны, колодцы, колонки, родники)
  • Части города (районы, микрорайоны, кварталы)
  • Городская инфраструктура (площади, промзоны, кладбища, садовые участки, частный сектор)
  • Объекты инфраструктуры (помойки, детские площадки, собачьи площадки)
  • Достопримечательности (памятники, смотровые пощадки)
  • Территории организаций и придомовые территории

Часть 3. Актуализация.

  • Последние крупные объекты дорожной инфраструктуры - дороги, развязки, мосты, тоннели, подземные и надземные переходы
  • Новостройки
  • Снесенные и разрушенные здания и сооружения
  • Последние изменения в организациях - открытие новых, закрытие существовавших (магазины, торговые центры, кинотеатры, аптеки), переезд с места на место
  • Транспортная инфраструктура - появление новых маршрутов или закрытие старых, новые остановки
  • Изменения в инфраструктуре - на месте газона сделали парковку, парк стал стройплощадкой
  • Переименования улиц (не забывать о переадресации домов) и иных топонимов
  • Изменение административных единиц (включение в состав города новых территорий, выделение части территории из состава города, изменение границ районов)

 

Чек лист с комментариями

Часть 1. Первичная отрисовка.
  • Граница населенного пункта. Если есть информация об официальных границах - нужно рисовать её, если точной информации нет, нужно рисовать по границе застройки. Во втором случае граница должна захватывать придомовые участки в частном секторе, но не должна идти по полям, лесам и т.п. Также граница не должна проходить по зданиям и сооружениям. В случаях, когда город расположен на берегу реки, нужно вести границу либо по берегу, либо по середине реки. Контуры населённых пунктов не должны пересекаться (в этом случае надо подкорректировать один из объектов) и быть вложенными друг в друга (как правило у населенного пункта, расположенного внутри контура другого, нужно поменять категорию на "квартал" или на "район города"). Пожалуйста, старайтесь максимально точно отрисовывать контуры населенных пунктов.
  • Основная дорожная сеть - важнейшие улицы. Лучше всего размечать дороги последовательно в соответствии с их значимостью, начать размечать дороги от магистралей до внутридворовых проездов. При разметке каждого типа дорог надо следить за связностью - размеченный тип дороги вместе с более важными типами должен образовывать единую сеть, не должно быть отдельных кусочков дороги, полностью окруженной дорогами более низких категорий. Недопустимо оставлять небольшие разрывы между дорогами, участки должны соединяться, если на местности есть сквозной проезд. При отрисовке мостов, путепроводов, развязок, необходимо следить, чтобы в точке стыка участков дорог не было скачков уровня (если в точке соединяются несколько участков дорог, то соответствующие концы всех участков должны иметь одинаковый уровень). При именовании улиц всегда нужно указывать тип проезда (улица, шоссе, проспект) с маленькой буквы, нельзя использовать сокращения, также важно следить за правильным порядком слов в названии улицы (п. 3.3.3.1. Правил). Именовать улицы надо сразу, при рисовании, новый участок дороги, пересекающий уже нарисованные, при сохранении разбивается перекрестками на несколько объектов и каждый из них придётся потом именовать отдельно.
  • Подробная дорожная сеть - все остальные улицы. Все принципы, указанные в предыдущем пункте, верны и здесь. Также надо помнить, что все улицы, даже без покрытия, в деревнях, рисуются классом не ниже 7, все внутридворовые проезды не именуются, дороги класса 8 не рисуются в районах плотной застройки (в населённых пунктах такие дороги могут проходить по полям или лесам/паркам, входящим в границы населённого пункта).
  • Железные дороги - основные проезды. Рисуются основные линии железных дорог.
  • Здания (жилые, общественные, промышленные здания). Рисуются все постоянные здания и сооружения, не только капитальные строения (в том числе ларьки, гаражи). Рисовать здания нужно аккуратно (используя такие инструменты, как выравнивание углов, вращение, масштабирование, внутренние контуры) и по фундаменту (не по крыше и не захватывая стены). Хозяйственные постройки (ангары, склады) - размечаются типом "постройка, сооружение". Если всё (или почти всё) здание занимает одна организация, нужно разметить его соответствующей категорией (например, образованием для здания школы). Многоэтажное жилое здание с малоэтажным пристроем, а также здания с секциями разной высоты нужно рисовать отдельными контурами (которые в случае нежилого пристроя у жилого здания будут иметь разный тип). В районах типовой застройки удобно применять копирование для рисования домов стандартных серий. Не нужно рисовать навесы у зданий.
  • Малоэтажная застройка (частный сектор). Здания в частном секторе допустимо рисовать путем копирования, без точного соблюдения геометрии, при этом те из них, которые значительно (в два и более раз) отличаются от стандартного по любому из линейных размеров или площади, нужно нарисовать отдельно.
  • Адреса. Одному зданию почти всегда соответствует один адрес (даже если здание отрисовано в несколько контуров в силу разной этажности), основное исключение - угловые дома с дробным номером (фактически - с двумя номерами по двум улицам), а также адреса в городах с двумя системами нумерации.
  • Линейная гидрография. Линиями размечаются все водотоки: от рек до оросительных и осушительных каналов. Водотоки нужно рисовать связанной сетью: при впадении одной реки в другую линии должны соединяться, при протекании реки через озеро линия не должна прерываться.
  • Полигональная (контурная) гидрография. Везде, где позволяет разрешение снимка, водоёмы размечаются контурами (в том числе те, которые уже отрисованы линиями). Рисовать береговую линию надо максимально подробно, не загрубляя искусственно контур. Учитывайте ограничения на размеры объекта и количество точек - большие и протяжённые водоемы надо разбивать на несколько объектов. Стыкуя такие соседние объекты-водоёмы нужно делать небольшой нахлёст, чтобы не было тонких полос суши на схеме. При ортрисовке любого водоёма основное значение имеет точность отрисовки береговой линии, а не разметка больших водных площадей, лучше всего размечать отдельными объектами бухты, заливы. Вырезать внутренними контурами острова нужно только в тех случаях, если их размер сопоставим с размером всего водоема, если их размер значительно меньше общих габаритов водоема, внутренний контур не вырезается, но объект может быть обозначен соответствующей категорией (островом).
  • Крупные массивы растительности (парки, скверы, лесопарки). Массивы растительности размечаются везде, где позволяет разрешение снимка. Рисовать контур надо максимально подробно, не загрубляя искусственно контур. Учитывайте ограничения на размеры объекта и количество точек - большие и протяжённые леса надо разбивать на несколько объектов. Стыкуя такие соседние объекты растительности нужно делать небольшой нахлёст, чтобы не было тонких полос суши на схеме. Вырезать внутренними контурами участки без растительности (большие поляны, просеки, озёра) внутри лесных массивов нужно только в тех случаях, если их размер сопоставим с размером всего леса, если их размер значительно меньше общих габаритов лесного массива, внутренний контур не вырезается (в последнем случае сам участок без растительности может быть обозначен отдельным объектом нужной категории - газоном, дорогой, водоемом).

Часть 2. Подробная отрисовка.
Перед тем, как приступить к подробной отрисовке населённого пункта, проверьте, все ли пункты первичной отрисовки уже сделаны. Если нет, по возможности завершите их, а если сделаны, проверьте на отсутствие ошибок. Наиболее типичные ошибки - неправильное именование улиц, отрисовка зданий по крышам либо с захватом стен, грубая, неаккуратная отрисовка контуров зданий, водоемов, растительности, дорог (плавные повороты контура или линии должны быть отрисованы в несколько точек и наоборот, на прямых участках не должно быть промежуточных точек).

  • Железные дороги - путевое развитие. Если позволяет разрешение снимка, каждый железнодорожный путь можно рисовать отдельно, это относится к путевому развитию станций, к железнодорожным депо, к подъездным путям. Не нужно забывать, что в составной объект типа "железная дорога" включается только один путь (если их два или более) - как на перегонах, так и на станциях.
  • Трамвайные пути. Если позволяет разрешение снимка, можно рисовать разворотные кольца, путевое развитие в трамвайных дело. При этом на основных участках сети два трамвайных пути рисуются в одно ребро.
  • Железнодорожные станции, вокзалы, порты, аэропорты. Размечаются как территории, так и все здания на них. При этом здания вокзалов, терминалов аэропортов размечаются соответсвующими категориями, а категория для различных технических строений, складов и т.п. выбирается безотносительно транспортного комплекса. При рисовании железнодорожных станций точечный объект типа станция ставится на линии железной дороги в районе пассажирских платформ, станционные здания размечаются объектом типа "Вокзал". Обращайте внимание на название станции - необходимо указывать тип: "станция", "остановочный пункт", "разъезд" в официальном названии и не нужно - в названии для подписи.
  • Остановки общественного транспорта. Остановка на разных сторонах дороги размечается отдельными объектами. Точка остановки ставится на месте остановочного павильона, в случае его отсутствия - немного в стороне от проезжей части (примерно там, где павильон мог бы стоять:)
  • Организации в зданиях. Организации в зданиях размечаются точечными объектами (исключая случаи, когда организация занимает всё или почти всё здание, рисование таких объектов описано в п.4 первичной отрисовки). Точку лучше всего ставить либо в месте входа в организацию (если есть отдельный вход), либо в месте её примерного расположения (если речь идет, к примеру, о магазине внутри торгового комплекса), в любом случае центр иконки должен быть расположен внутри контура здания. Так же в зданиях с открытым доступом (например, торговых центрах, вокзалах) можно разметить банкоматы, туалеты.
  • Мелкие хозяйственные и промышленные здания/сооружения (сараи, трансформаторные будки, котельные и т.п.). Размечаются типом "постройка, сооружение".
  • Гаражи, парковки, АЗС. При отрисовке гаражных комплексов/ГСК нужно разметить и их территорию (тип "промзона"), и непосредственно строения, например ряды гаражей (тип "постройка, сооружение"). Парковки размечаются точками вплоть до специально отведённых для этой цели мест во дворах в районах многоэтажной застройки, большие парковки дополнительно размечаются контурами. При этом размечать карманы на 2-3 машиноместа, а также места, где жители регулярно паркуют машины вдоль проездов (в том числе внутридворовых), не нужно. При разметке АЗС навес в контур здания включать не нужно, если есть возможность разделить его и здание заправки.
  • Пешеходные дорожки и переходы. Размечаются все пешеходные дорожки, тропы, мосты, лестницы, переходы, кроме тротуаров вдоль автомобильных дорог, когда между тротуаром и дорогой нет никакого разделителя (газона или ограждения). Спуски и подъемы в подземных и надземных переходах размечаются типом "пешеходный переход". Пешеходные дороги нужно доводить до их пересечения с тротуарами.
  • Велодорожки. Велодорожками размечаются только специально выделенные для проезда велосипедов дорожки. Дорожки, к примеру, в парках, где постоянно катаются на велосипедах, не становятся автоматически велодорожками.
  • Газоны и мелкие массивы растительности. Везде, где позволяет разрешение снимка, участки растительности размечаются контурами (где не позволяет - не рисуются вообще). Если в парке или сквере зеленые насаждения разбиты дорожками или иными объектами на отдельные участки, то допустимо рисовать их отдельными "кусочками", когда ширина дорожек сопоставима с размерами участков зелени. Если участки с растительностью намного больше ширины дорожек, то последние просто рисуются "поверх" парка.
  • Мелкие объекты гидрографии (фонтаны, колодцы, колонки, родники). 
  • Части города (районы, микрорайоны, кварталы).
  • Городская инфраструктура (площади, промзоны, кладбища). Контур площади рисуется по кромке зданий, её окружающих, либо иных физических ограничителей, проезжая часть включается в контур. Промзоной размечаются, как территории, занятые промышленными строениями в целом, так и территории отдельных предприятий.
  • Объекты инфраструктуры (помойки, детские площадки, собачьи площадки). Контурными помойками размечаются большие полигоны для бытовых отходов (организованные свалки), группы мусорных контейнерах в населённых пунктах отмечаются точечным объектом. Отдельную точку на мусорные контейнеры, стоящие у каждого подъезда ставить не нужно. Смотровыми площадками размечаются места с панорамными видами на окрестности, как правило являющиеся туристическими объектами.
  • Достопримечательности (памятники, смотровые пощадки). Памятники, монументы размечаются в основном точками соответствующей категории.
  • Территории организаций. Территории организаций размечаются теми же типами, что и сами организации (основная организация, если их несколько), за исключением стройплощадок (здания - в соответствии с их предназначением, территория - стройплощадка). 

Часть 3. Актуализация.
Актуализация данных на Народной карте - не менее важная составляющая работы на сервисе, чем отрисовка "с нуля". Именно постоянное и оперативное обновление делает Народную карту максимально достоверным источником. Даже если ваш город отрисован максимально полно, стоит проверить, отражены ли на карте последние изменения, особенно небольшие, о которых знают прежде всего местные жители. Про новую развязку или стадион знает, скорее всего, треть или половина населения, а про новый продуктовый магазин шаговой доступности - только жители окрестных домов. Именно поэтому вы можете внести важный вклад в Народную карту, независимо от полноты отрисовки вашего населённого пункта.
Наиболее важные изменения в населённом пункте, которые приводят к необходимости актуализировать карту. Если вы знаете о таковых в своем городе, посмотрите, "свежая" ли информация указана на Народной карте.

  • Новые объекты дорожной инфраструктуры. Строящиеся или построенные дороги, развязки, мосты, тоннели, подземные и надземные переходы.
  • Новостройки, как уже сданные в эксплуатацию, так и находящиеся в процессе строительства. Жилые здания, новые предприятия, новые торговые центры, школы, другие общественные здания.
  • Снесенные и разрушенные здания и сооружения. Если на спутниковом снимке здания есть, а в реальности их уже нет, необходимо поменять им категорию на "снесённое здание".
  • Изменения в организациях (магазины, торговые центры, кинотеатры, аптеки). Открытие новых (создаётся новый объект), закрытие существовавших (объект удаляется или пишется жалоба с просьбой удалить объект) , переезд организаций с места на место (объект переносится на новое место, меняется адрес, при необходимости геометрия).
  • Транспортная инфраструктура. Появление новых маршрутов, закрытие ранее существовавших (вносятся изменения в список маршрутов, проходящих через остановку), новые остановки (создаются новые объекты).
  • Изменения в инфраструктуре. К примеру, на месте газона сделали парковку, парк стал стройплощадкой (как правило, достаточно отредактировать объект, иногда может потребоваться создать новые или удалить часть уже неактуальных).
  • Переименования улиц. При переименовании нужно не забывать о переадресации зданий.
  • Изменение административных единиц. Включение в состав города новых территорий, выделение части территории из состава города, изменение границ районов.

 

Впоследствии мы разместим этот список (возможно дополненный и улучшенный общими усилиями) в раздел "помощь".

56 комментариев
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Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:19

Отлично составлен лист! Но новички вряд ли сидят в клубе или смотрят раздел помощь (я сам ниразу несмотрел)! Поэтому в будущем советую скомпоновать все советы для новичков и поместить на главную страницу НЯКа.

 

 

akbars
28 января 2016, 00:19

Данный пост в клубе имеет две основные цели:

 - обсудить с пользователями сам список, возможно его дополнить

 - возможно, пользователи (не обязательно новички) увидят в списке то, что можно отрисовать в своем городе, о чем есть знание, но что не приходило в голову рисовать ранее.

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:19

Нет это я понял. Но хоче сказать что можно разместить на главной странице в НЯКе ссылку на помощь новичкам где это и будет. Как-то так.

Валентин
28 января 2016, 00:19

Согласен и поддерживаю мысль! Можно просто дать ссылочку-иконку...)))

Te*mik
28 января 2016, 00:19

В "чек-листе с комментариями" ссылка на пункты правил (4.2.3.-4.2.6.) не рабочие.

akbars
28 января 2016, 00:19

Артём, спасибо за замечание о ссылках, а содержательно отнестить к чек-листу можешь?

Ссылки всё же в нём отнюдь не главное:)

Te*mik
28 января 2016, 00:19

В принципе, всё неплохо. Правда, во второй части листа надо поднять "городскую инфраструктуру", "объекты инфраструктуры" и написать их над пешеходными дорожками. Примерно туда же нужно переместить территории организаций (но не придомовые территории). Пока так.

Это был только чек-лист без комментариев. 

Тот, с комментариями, нуждается в скриншотах. Никакой новичок не будет все это перечитывать. Ну а я завтра почитаю :)

А что с вики, кстати? Как раз со скринами все могли бы помочь. 

Te*mik
28 января 2016, 00:19

Как и обещал, замечания к чек-листу с комментами. 

К железным дорогам можно добавить гиперссылку на потенциальный стандарт именования.

Линейная гидрография. Тут указано, что можно наносить на схему каналы. Мне эта идея не очень нравится, пока не будет раздробления большой категории "река", который мы размечаем как и Волгу, так и ручей длиной в 250 м.

Больше я ошибок для разметки на карте не нашел. А в самом тексте около 3-х опечаток :)

Ну и еще раз повторюсь, крайне не хватает скринов, чтобы показать как првильно-неправильно. Да и вообще с картиночками будет эта помощь легче восприниматься. 

 

 

akbars
28 января 2016, 00:19

Картиночки "правильно-неправильно" - не для этого текста, для другого. Для "Частых ошибок".

Здесь могут быть картиночки вида "постепенная отрисовка города с нуля по пунктам списка".

Попробую найти такой город и предложить эксперимент - отрисовка по чек-листу. Будут сложности с источниками информации, но они тоже решаемые.

Te*mik
28 января 2016, 00:19

На самом деле я воспринял вторую часть листа как "нужно правильно рисовать по списку". Ведь большая часть комментариев как раз и описывает как правильно рисовать/заполнять атрибуты объектов. Проще говоря, краткие правила.

 

akbars
28 января 2016, 00:19

Акценты на "правильно рисовать" конечно есть, совсем без них сложно. Но основная цель не меняется от этого и список с комментариями - это просто подобие инструкции по применению.

Прошелся по крайкому списку - посмотрел что есть, а чего нет. А потом, вооружившись второй частью, начинаешь заполнять лакуны.

veltime
28 января 2016, 00:19

реки нужно раздробить по категориям, иначе например в Грузии есть места где одни каналы

A.Tereshko
28 января 2016, 00:19

"Основная дорожная сеть - важнейшие улицы" мне кажется что надо рисовать только тем улицы названия которых известны, инваче потом исправлять будет больше заморочек

Te*mik
28 января 2016, 00:19

Ну-ну. Я уже представляю. Отрисовано всё, вплоть до газонов около автобусных остановок. А дорог нет, только потому что неизвестно их название.

A.Tereshko
28 января 2016, 00:19
Не надо бросаться в крайности, есть населенные пункты в которых нарисована сеть дорог, ни одна не подписана и больше ни чего нет
Te*mik
28 января 2016, 00:19

Тогда просто скажите, что лучше: когда вообще нет уличной сетки или когда она есть, но без названий?

A.Tereshko
28 января 2016, 00:19

Давайте поинтересуемся у адмнистрации сервиса, что лучше

Te*mik
28 января 2016, 00:19

Ну, я думаю, акбарс ответит, а на ваш взгляд?

A.Tereshko
28 января 2016, 00:19

на мой взгяд от карты где одни дороги без названий ценности не имеют, учитывая что потом переделывать придется

Alexxegorov
28 января 2016, 00:19

Дороги имеют огромную ценность даже без названий. Даже имея безымянную сеть дорог можно проложить себе маршрут и найти выезд из неизвестного тебе места. Проблема переименования, безусловно, огромная, но приоритет и значимость дорожной сети перевешивает эту проблему.

akbars
28 января 2016, 00:19

Всё именно так.

Неименованные дороги лучше, чем полное отсутствие дорог, даже с учетом сложностей с переименованием.

©ШвЕц АрTёМ
28 января 2016, 00:19
Процесс правки атрибутов не на столько сложен.. что бы его бояться..
MaXsus.sl
28 января 2016, 00:19

(+1)

A.Tereshko
28 января 2016, 00:19
ага, особенно когда 100 метров дороги разбита 20 заездами во дворы
©ШвЕц АрTёМ
28 января 2016, 00:19
Скорость руки с мышкой и можно за 5 минут исправить такую мелочь))
Te*mik
28 января 2016, 00:19

На самом деле это правда, крайне нудное занятие.

Яблоко
28 января 2016, 00:19

(+1)

Рыжов Фёдор
10 марта 2017, 20:36
Te*mik,
Простым смертным  инструмент групповой правки атрибутов не хотят давать)))
antonov.mm
28 января 2016, 00:19

Ну а такой простой и необходимый сервис как отметка маршрутов общественного транспорта (с остановками)?! Неужели его нет?

Если действительно нет, то не завести ли вариант НК (типа народно-транспортная карта)?

Kolia
28 января 2016, 00:19

 

не завести ли вариант НК (типа народно-транспортная карта)?

(+1)

HA-KAPTE
28 января 2016, 00:19
Пожалуйста, старайтесь максимально точно отрисовывать контуры населенных пунктов.


По-моему это надо вынести в раздел ноль первым пунктом и распростарнить на любые объекты. Примерно так (набрасаю с ходу, если понадобится - подшлифую):

 

Отрисовывать любые объекты следует с максимально возможной точностью. Для этого рисование ведётся при максимальном или почти максимальном приближении ракурса. Погрешности должны быть минимальны с учётом имеющихся спутниковых снимков.

Примечания:

- лес допускается отрисовывать с меньшей точностью

- при качественных снимках не следует учитывать слишком мелкие или временные детали (козырьки у домов меньше 1-2 метров, волны у водных объектов, отложения наносов на реках и т.п.)

Рекомендованные расстояния между соседними точками линий:

- для ломаных линий/контуров - 1 точка для каждого угла

- для криволинейных линий/контуров (плавные повороты дорог, береговые линии и т.п.) - от 1 до 10 точек на каждые 20 метров

- для лесов - 1-5 точек на 100 метров

 

akbars
28 января 2016, 00:19

Все правильно, но немного за рамками задачи данного материала (ответить на вопрос ЧТО рисовать,  а не КАК). Да, в комментариях по конкретным пунктам есть особенности по ним, но такой текст в начале, как кажется, уведет пользователя в сторону.

Но, возможно, будет полезна ссылка на такие общие моменты рисования.

HA-KAPTE
28 января 2016, 00:19

В принцепе согласен. Но чаще всего ерунда получается с тем, как отрисованно, а ни что))

akbars
28 января 2016, 00:19

Это разные проблемы.

С как проблемы, безусловно, есть.

С что - тоже. В данный момент пытаемся решить хотя бы отчасти вторую.

И надо понимать, что "проблема что" - комплексная. У нее есть важная составляющая - актуализация информации, с этим вопросом мы (команда сервиса) практически не работали целенаправленно, а тем временем именно этот вопрос начинает становиться все более актуальным. Есть города, которые хорошо отрисовали в первые месяцы работы сервиса - и сейчас информации уже два года. В отношении организаций этот срок меньше, но и изменения в этом секторе происходят быстрее.

Но в общем и целом это темя для отдельного разговора (и отдельных постов), видимо.

 

HA-KAPTE
28 января 2016, 00:19

Ещё в часть 2 следует включить достопримечательности.

HA-KAPTE
28 января 2016, 00:19

И, если уж придираться

Городская инфраструктура (площади, промзоны, кладбища, садовые участки, частный сектор)

смотрится весьма странно. Лучше уж всё что в скобках отдельными пунктами внести.

Te*mik
28 января 2016, 00:19

Я думаю, проще всего будет написать в конце "и проч."

HA-KAPTE
28 января 2016, 00:19

Ага. Обожаю такие тексты: Что надо отрисовывать? "Дома, дороги и всё остальное))"

Te*mik
28 января 2016, 00:19

Вы очень недооцениваете людей. Они не роботы и расписывать каждую категорию для каждого пункта в чек-листе не нужно.

И с "домами, дорогами и всем остальным" вы очень загнули.

medved-vitaly
28 января 2016, 00:19

Как не искал, так и не нашел, как отрисовать линию электро передач. Понял, что в линейных, но не более того...

akbars
28 января 2016, 00:19

Ссылка на чек-лист (чуть поправленный по сравнению с первой версией) размещена в заглавном посте в клубе Народной карте, а также в разделе "Помощь".

glazynua
28 января 2016, 00:19

Я бы ещё Железнодорожные станции, вокзалы, порты, аэропорты перенёс в Часть 1. Первичная отрисовка. Так как они играют важную роль при рисовании. И пользователь будет оринтироваться по ним так-же как и по дороге.

Okclick
28 января 2016, 00:19
Мелкие хозяйственные и промышленные здания/сооружения (сараи, трансформаторные будки, котельные и т.п.). Размечаются категорией "промышленное здание", в поле название можно указывать тип объекта (в основном такие строения не имею собственных имен), обращая при этом внимание на пп.11.2.3.-11.2.5. Правил (ограничения на именование мелких объектов энергетики, указание ТТХ объектов и подробного назначения зданий на территориях промзон).

Не понял... Всё-таки можно или нельзя подписывать трансформаторные подстанции? А котельные?

Может, стоит перефразировать данный пункт, чтобы избавиться от двусмысленности:

... в поле название можно указывать тип объекта , если это не противоречит пунктам Правил 11.2.3.-11.2.5...

Кстати, давно хотел спросить, какие объекты следует считать «мелкими» согласно п.11.2.5: электроподстанции разные бывают, да и котельные тоже...

AnFritz
28 января 2016, 00:19

Присоединяюсь к вопросу о котельных. Котельная - объект энергетики (тепловой). Соответственно она попадает под пункт правил 11.2.5.? Или речь в этом пункте идет исключительно про объекты Электроэнергетики?

fnaq
28 января 2016, 00:19

Пешеходные дорожки вдоль дорог очень хочется нарисовать, если они отделены от дорог деревьями. В этом случае про дорожку уже трудно сказать, что это — тротуар автомобильной дороги. Они уже получаются самостоятельными и их можно отделить полоской парка.


Предлагаю так:

Пешеходные дорожки и переходы. Размечаются все пешеходные дорожки, тропы, мосты, лестницы, переходы, кроме тротуаров вдоль автомобильных дорог (их допустимо размечать при наличии между тротуаром и проезжей частью строений/сооружений, например, ларьков, деревьев)...

lex-5777
28 января 2016, 00:19

К чему в итоге пришли?

"Нерегулируемый пешеходный переход" обозначаемый знаками 5.19.1-5.19.2 и разметкой 1.14.1-1.14.2 подлежит нанесению на Карту???

Насколько понимаю Пешеходные дорожки в доль улиц не указываем, значит пешеходные переходы будут "висеть в воздухе"(не соединены с пешеходными дорожками)

 

С регулируемыми пешеходными переходами(со светофорами) как обстоят дела, нужны они??

 

PS: столкнулся с удалением со стороны модераторов нанесенных пешеходных переходов, поэтому решил уточнить всели правильно делаю.

тов. Вальтер
28 января 2016, 00:19

день добрый!

группа жилых домов("свой ддом",дом на земле) в центре города к какой категории относиться:

часьный сектор или садовые участки?

akbars
28 января 2016, 00:19

Если это жилые дома - то частный сектор. При отрисовке отдельным объектом каждого участка - выбирается категория "придомовая территория", частным сектором размечается весь район индивидуальной застройки (один или несколько кварталов).

тов. Вальтер
28 января 2016, 00:19

да. я так полностью и был согласен.

ALIEV$
28 января 2016, 00:19

вопрос вроде пустяк но все таки))) грунтовые дороги отмечаем как проселочные (в селах, деревнях)?

sir.terenty
28 января 2016, 00:19

Тип дороги <> не используется в деревнях, в них используются классы: второстепенная (для именованных дорог) и внутридворовые проезды ( для неименованых дорог).Тоже самое и в сёлах.

no.paulbn
28 января 2016, 00:19

Почему именно в деревнях? Во всех населённых пунктах.

sir.terenty
28 января 2016, 00:19

Ну да я так и имел в виду

ZardoZ74
28 января 2016, 00:19

Очень нужный раздел. Я сразу сюда. Скажите, а если я допустим отмечу несколько площадок для размещения мусора в городе, то я смогу выводить их список потом? Часто показываю где какая площадка находится, а так бы нанес их на карту и дал ссылку, пусть выводят список всех площадок и смотрят где какая.

akbars
28 января 2016, 00:19

Специального интерфейса нет, но можно ввести поисковый запрос соответствующий, сверху в выдаче будут ближайшие объекты.

Сссылку на Народную карту. спозиционированную в нужном месте и с результатами конкретного поискового запроса дать можно.

fnaq
сегодня, 01:57
Для совсем отчаявшихся можно порекомендовать административно-территориальное деление своего региона. Мне хватило на полтора-два года, т.к. оно было в плохом состоянии. 
Нужно найти региональный закон, он называется как-то типа «Об установлении границ Вологодского муниципального района, границах и статусе муниципальных образований, входящих в его состав» или «О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области». То есть в одних регионах это один закон на регион, в других — у каждого района закон отдельный. 
1. Где искать? 
На consultant.ru , это самый качественный по моему опыту источник. Но за деньги или субботним вечером открывается доступ всем желающим. 
Так же искать можно на docs.cntd.ru . Мой региональный закон там был в чудовищном состоянии, я закидал их репортами и потом ещё долго ругался, т.к. именно на их текст ориентировались сотрудники Яндекса. 
Pravo.gov.ru — прям официальнейший, но не факт, что ваш закон там есть, да и актуальность страдает: сегодня ровно пять месяцев последней редакции, но она всё ещё не готова.
Я не нашёл способа, который позволил бы элегантно проверить контур района, т.к. карты районов, если и публикуются на соответствующих сайтах, бывают сильно устаревшими, да и статус этих изображений сомнительный. Потому надо добывать контуры муниципальных образований, из которых районы состоят. Будем искать Правила землепользования и застройки и/или Генеральные планы. 
Самый годный источник этих документов — ФГИС ТП. Не без старья, конечно (полно документов со статусом «Утратил силу», «Проект», а так же барахла типа «Программа комплексного развития…»). Поиск там корявенький, надо привыкнуть. 
2. При сверке и отрисовке контура полезно пользоваться программкой Vitrite: В НЯК открываете муниципальное образование, в другом окне — скачанное со ФГИС ТП изображение, для окна с НЯК устанавливаете прозрачность 50% и подгоняете масштабы. Если есть расхождения — убеждаетесь, что пользуетесь актуальным изображением, и редактируете контур. Если граница поселения, которую вы хотите отредактировать, совпадает с границей региона, то вы самостоятельно редактировать её не сможете (контуры регионов защищены от редактирования, к ним ничего нельзя даже прицепить). Обратитесь к сотруднику Яндекса, написав жалобу на контур региона. 
Найдите адм.центры поселений и отрисуйте их контуры по генпланам. Генпланы ищите там же. Привяжите эти населённые пункты к сельским поселениям. В карточке населённого пункта есть раздел «Адм. подчинение» и выпадающий список.

3. Откройте региональный закон «О статусе и границах...», скопируйте из него статью про выбранный район региона и вставьте её текст сначала в блокнот, чтоб потерялось форматирование, а оттуда в гипертекстовый редактор (MS Word, LO Writer и т.п.). Сохраните файл (лучше в облаке), вы будете им интенсивно пользоваться. 

Пройдитесь по тексту: каждый населённый пункт из перечня найдите на карте, отрисуйте отсутствующие. Контуры смотрите на генплане или ПЗЗ. Удобно проставлять гиперссылки в названия населённых пунктов, чтоб отличать проверенные. Обращайте внимание на тип населённых пунктов: деревня, посёлок, село и т.д. — должны быть на карте теми же, что и в региональном законе. Деревня Красная Горка вполне может оказаться посёлком Красногорск. Привязывайте населённые пункты к тем наименьшим административным единицам, в которые они входят. При работе с контуром каждого населённого пункта сверяйтесь с несколькими источниками: карты генштаба и ГосГисЦентра — хорошее дополнение к генплану и кадастровой карте, найти их можно на retromap.ru. Полезно держать открытыми сразу несколько вкладок браузера с разными картами нужной местности, в этом поможет расширение для хромоподобных браузеров. 

4. При работе с источниками полезно обозначить на карте урочища и упразднённые населённые пункты (обычно категорией "именованная территория"). Альтернативные названия населённых пунктов можно найти так же в справочниках, например, на soldat.ru . Альтернативные названия нужно указать в графе "синоним, историческое". Полезно от каждого населённого пункта (с населением >0) провести дорогу 7 класса и прицепить её к существующей дорожной сети. 
5. Перед тем, как приступить к районам, для поселений которых _нет_ генпланов и ПЗЗ, обратитесь к сотруднику Яндекса. Не исключено, что они найдутся. В любом случае вам дадут совет, как в данном случае рисовать контуры: обычно по застройке или по кадастровому кварталу. 
6. Вернитесь к адм.центрам сельских/городских поселений. В ФИАС скачайте перечень улиц этих населённых пунктов. Через поиск по Кадастровой карте Росреестра найдите все улицы, сверьте их названия и типы. Вполне возможно, что надо будет исправить улицу Буденого на переулок Будённого. Улицы, которые найти не удалось, запишите в рабочем файле в конце того абзаца, который посвящён соответствующему муниципальному образованию: «В посёлке Игоревка не найдена улица Ленина». На карте рядом с адм.центрами сельских поселений поправьте грубые ошибки в дорожной сети, в контурах водоёмов и лесов.  
7. Редактировать атрибуты населённых пунктов удобнее, когда контуры муниципальных образований уже утверждены сотрудниками Яндекса и появились на Карте. Потому перед следующим этапом стоит отрисовать контуры сельсоветов/поселений следующего района, чтоб они успели пройти проверку, когда вы доберётесь до населённых пунктов следующего района. 
8. Найдите и обозначьте на карте все администрации поселений (сельсоветы). Если адрес отсутствует на карте, его можно найти на Кадастровой карте Росреестра. Если поиск безуспешный, то в рабочий файл сделайте запись об этом. 
На сайте Почты России для каждого центра поселения найдите все почтовые отделения и нанесите их на карту. На том же сайте будут показаны несколько ближайших почтовых отделений, их тоже надо отметить. Если нужных адресов нет на карте, их можно найти на Кадастровой карте Росреестра или (в крайнем случае) на других картографических сервисах. Если не можете найти — запишите проблемные почтовые отделения в рабочий файл. 
На сайте или странице районного органа образования найдите перечень образовательных учреждений района. Обычно это детские сады, начальные и общеобразовательные школы, спортивные школы. Профессиональные учебные заведения, интернаты и детдома скорее всего подчиняются самому региону, ищите в региональном министерстве образования. Отметьте их на карте. Если не можете найти — запишите проблемные объекты в рабочий файл. 
Найдите перечень медицинских организаций района: больницы, амбулатории, поликлиники, здравпункты, фельдшерско-акушерские пункты и т.д. Все они могут быть структурными подразделениями районной или региональной больницы (на её сайте должен быть перечень). Нанесите их на карту. Если не можете найти — запишите проблемные объекты в рабочий файл.
Аналогично нанесите учреждения культуры. 
9. Найдите в ФИАС перечень всех населённых пунктов района. Выберите из него дачные посёлки, садовые товарищества и т.п. Попытайтесь найти их на карте. Кадастровая карта Росреестра может подсказать местоположение населённого пункта, даже если его объекты не имеют координат в базе данных и на карту не нанесены: номер кадастрового квартала обычно можно добыть из номера земельного участка или объекта капитального строительства, отбросив последний блок цифр и двоеточие. 
10. В рабочем файле у вас накопились сведения о потеряшках. Напишите электронные письма на адреса администраций муниципальных образований с просьбой указать расположение объектов на местности. Они лучше отвечают, если вы им отправите скриншоты со спутниковыми снимками нужной местности с просьбой прямо на изображении маркером (настоящим или инструментом графического редактора) обозначить интересующие объекты. Я писал так же в школы, дома культуры, почтовые отделения (у них всех есть email'ы, которые они не афишируют). Сотрудники Почты России очень не любят отвечать на странные вопросы, потому, если для них я задачу облегчал ( на снимок накладывал сетку, а у них просил только назвать квадрат), то мне сухо отвечали: «2Е». Приходилось заходить с просьбой в vk-сообщества соответствующих посёлков и задавать вопрос там. Не исключено, что из администрации вам ответят как-то так: https://yadi.sk/i/fQ9YLXSTk_tPIA 
11. Лично я опустился уже до бумажных писем и мне периодически приходят ответы. 
Обновлено сегодня, 02:00