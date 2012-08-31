Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Городской округ

Городской округ что это? Можно ли обозначить его, как город или нет?

Вот ссылка из Википедии: "В Российской Федерации, городской округ — городское поселение, которое не входит в состав муниципального района, органы местного самоуправления которого обладают как полномочиями поселения, так и полномочиями муниципального района.

Статус городского округа, как муниципального образования определён Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно которому городской округ — городское поселение, которое не входит в состав муниципального района и органы местного самоуправления которого осуществляют полномочия по решению установленных настоящим Федеральным законом вопросов местного значения поселения и вопросов местного значения муниципального района, а также могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

В состав территории городского округа могут входить один город или один поселок, а также в соответствии с генеральным планом городского поселения территории, предназначенные для развития его социальной, транспортной и иной инфраструктуры."

12 комментариев
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ya-astkras
28 января 2016, 00:04

Добрый день!

Городской округ (сокр.: ГО) - это муниципальное образование, объединяющее в своём составе один или несколько населенных пунктов и территорию между этими населенными пунктами (эта территория не входит ни в один населенный пункт городского округа). Соответственно, городской округ и город - это разные понятия. ГО включает в себя город и, зачастую, ещё несколько более мелких населенных пунктов, хотя, имеются случаи, когда городской округ включает в себя всего один населенный пункт: сам город, и в большинстве таких случаев площадь города совпадает с площадью городского округа.

Обозначать городской округ, категорией "город" можно только в том случае, когда площадь города и городского округа совпадает. Во всех же остальных случаях, когда площадь ГО больше, чем площадь города, для его разметки используется категория "район областной".

Te*mik
28 января 2016, 00:04

 

используется категория "район областной".

Разве? По-моему Люберецкий район — это район областной, а сельские и городские поселения просто "административные границы".

Te*mik
28 января 2016, 00:04

По крайней мере ими отмечены вроде бы все поселения в МО.

ya-astkras
28 января 2016, 00:04

Городские округа и городские/сельские послеления - совершенно разные муниципальные образования. И расположены они на разных уровнях.

Городские округа и муниципальные районы - первый, более высокий уровень (то, на что делятся субъекты РФ), сельские и городские поселения - следующий, более низкий уровень. На сельские/городские поселения делятся муниципальные районы.

 

Для городских округов, которые по площади больше, чем город в их составе, следует использовать только категорию "район областной", не "административное деление". В случае же совпадения площади ГО и города, городской округ лучше не рисовать, а ограничиться только объектом с категорией "город".

Te*mik
28 января 2016, 00:04

Точно, спутал с городским поселением. Зато теперь твой ответ более развернутый. :)

gaivnikolai
28 января 2016, 00:04

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8

 

Я ранее размечал городские округа, городские поселения и сельские поселения как города и сёла, однако сейчас веду работу над корректностью в данном вопросе.

Все 3 типа размечаю недетализированной категорией "административное деление". Тип в названии и в метке. Неплохо, если бы добавили их, как и "район областной" aka "муниципальный район".

akbars
28 января 2016, 00:04

Городские округа нужно размечать, как писал выше категорией "район областной" (если граница ГО и населенного пункта-города - различаются). Городские и сельские поселения - "административным делением".

gaivnikolai
28 января 2016, 00:04

ок

gaivnikolai
28 января 2016, 00:04

Кстати очень многие населённые пункты размечены ошибочно по границам городских округов/поселений и сельских поселений

akbars
28 января 2016, 00:04

По возможности, эти ошибки надо исправлять.

Но здесь надо следить за тем, чтобы на получилось ситуации, когда отмечено только поселение, но не размечен сам населённый пункт.

Часто точные границы непосредственно навелённого пункта бывают неизвестны (во всяком случае открытые данные о них найти крайне сложно) - в этом случае границу населенного пункта лучше отметить по застройке.

gaivnikolai
28 января 2016, 00:04

Неплохо было бы добавить категории объектов муниципального устройства стран, дабы избежать путаницы районов / городских округов / городов / населённых пунктов.

Ведь административно-территориальное устройство не всегда пересекается с муниципальным.

Прошу добавления следующих категорий:

- муниципальный район;

- городской округ;

- городское поселение;

- сельское поселение.

И для Москвы и Питера:

- муниципальный округ (бышая внутригородская территория города федерального значения) ;

- городской округ;

- поселение (бывшие городские и сельские поселения).

jsolom
14 августа, 09:25
И в войну и в мирное время постоянно происходит реорганизация чего то, это игры чиновников. Как только начинается эта смая реорганизация, так сразу появляется сотня, другая должностей для чиновников и их приближенных. Посмотрите, что сделали с Москвой, теперь это маленькая республика со своим нехилым бюджетом и кучей чинарей. Кто нибудь спрашивал, а народу это надо. Это показывает, что власти фиолетово мнение простых жителей страны. Паскуды. 