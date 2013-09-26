Где можно посмотреть старые спутниковые снимки, которые были до обновления?

спасибо большое за то что не оставили без внимания...
может не коректно будет упоминать тут гугл, но убив более суток на поиски снимков, я нашел все таки что мне нужно, случайно прошел по ссылке на гугле и скачал какое то приложение, там и нашел что мне нужно....
я наверно ввел в вас взаблуждение, а вроде все правильно спросил, мне нужен был спутниковый снимок моего земельного участка, так как возникли вопросы по межеванию...на карте когда переходишь в режим "спутник" показывает последнее обновление сьемки со спутника, мне же нужно было тоже самое но 5-7 летней давности...
данный спутниковый снимок не будет являться никаким доказательством, т.к. межевание проводится по межевым знакам, а не забору, на спутнике Вы увидите максимум границы в виде линии забора, если есть вопросы по данному направлению, обращайтесь, у меня таже проблема, 3 судебных заседания уже прошло.
Здравствуйте, забор может быть и да, но вот к примеру вековое дерево, или огромный валун, может, так как оно или он не может по велени волшебной палочки переместится с одной стороны участка (шириною 20 метров) на другую,в моем случае как раз данная ситуация, есть природные ориентиры. За предложение помощи огромное спасибо, ежели дойдет до суда то непременно обращусь к Вам за помощью, уж неоткажите тогда пожалуйста.
Извините за долгое молчание, был в коммандировке. Вы, к сожалению, не правы, природные ориентиры - также не являются доказательством, повторюсь - только межевые знаки. Это - федеральный закон и должностная инструкция любого межевальщика. Конечно, обязательно помогу и проконсультирую.
спасибо за ответ, я понимаю что прямым доказательством они как бы не являются, межевание как математика, точная наука, но как косвенные доказательства природные орентиры все же должны приниматься ко вниманию,
еще раз огромное спасибо за внимание к моей столь скромной персоне, пока все складывается удачно, как и положено, после 25 числа получаю кадастровый паспорт , потом закажу межевание...и все же стоить отметить , что снимок 2005 года внес свою лепту(как косвенное доказательство)
вы не правы. межевые знаки по закону могут быть только у объектов землеустройства. земельные участки таковыми не являются. "Должностная инструкция любого межевальщика" не существует, как не существует и межевальщиков. Если вы юрист и решили поумничать в кадастровых вопросах, могли хотя бы сначала законы и приказы минэконома почитать. не вводите людей в заблуждение! природные и искусственные объекты могут быть косвенными доказательствами местоположения границ.
Здравствуйте! Есть необходимость посмотреть границы участка 2005 года. Вопрос межевания - соседский участок на 4,4 метра по документам заходит на мой. По факту разногласий с соседом нет, но нужно документально зафиксировать нынешнее положение. Состоялось первое судебное заседание. Если что-то можете, то подскажите, пожалуйста. Почта: trewq221@gmail.com
У меня разобрали гараж и вывезли плиты перекрытия, ворота и кирпич.Не могу точно определить время разбора,так как длительное время не посещал свой гараж.По картам гугл определяется что 2013 году еще стоит,а 2016 уже разобран.Нельзя ли где нибудь просмотреть карты по годам а еще лучше полугодовые.Спасибо.
хотел бы найти старые снимки для суда не давно наши гаражи завалили с задней части при постройке базы там расширяли стоянку ну и нагребли вот фотки до постройки этой базы нам бы здорово помогли завалено 12 гаражей если есть возможность то подскажите заранее спасибо