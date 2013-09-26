Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Где можно посмотреть старые спутниковые снимки, которые были до обновления?

Есть ли какой архив старых спутниковых снимков...?

30 комментариев
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akbars
27 января 2016, 23:29

В настоящий момент можно посмотреть только один, самый новый, снимок.

grim-vas
27 января 2016, 23:29

спасибо большое за то что не оставили без внимания...

может не коректно будет упоминать тут гугл,  но убив более суток на поиски снимков, я нашел все таки что мне нужно, случайно прошел по ссылке на гугле и скачал какое то приложение, там и нашел что мне нужно....

grim-vas
27 января 2016, 23:29

http://www.google.ru/intl/ru/earth/download/ge/agree.html

вот тут вроде, там есть временная линейка....

bob
27 января 2016, 23:29

Я думал, вы про Яндекс.Карты спрашиваете.

grim-vas
27 января 2016, 23:29

я наверно ввел в вас взаблуждение, а вроде все правильно спросил, мне нужен был спутниковый снимок моего земельного участка, так как возникли вопросы по межеванию...на карте когда переходишь в режим "спутник" показывает последнее обновление сьемки со спутника, мне же нужно было тоже самое но 5-7 летней давности...

berserker ®
27 января 2016, 23:29

данный спутниковый снимок не будет являться никаким доказательством, т.к. межевание проводится по межевым знакам, а не забору, на спутнике Вы увидите максимум границы в виде линии забора, если есть вопросы по данному направлению, обращайтесь, у меня таже проблема, 3 судебных заседания уже прошло.

grim-vas
27 января 2016, 23:29

Здравствуйте, забор может быть и да, но вот к примеру вековое дерево, или огромный валун, может, так как оно или он не может по велени волшебной палочки переместится с одной стороны участка (шириною 20 метров) на другую,в моем случае как раз данная ситуация, есть природные ориентиры.  За предложение помощи огромное спасибо, ежели дойдет до суда то непременно обращусь к Вам за помощью, уж неоткажите тогда пожалуйста.

berserker ®
27 января 2016, 23:29

Извините за долгое молчание, был в коммандировке. Вы, к сожалению, не правы, природные ориентиры - также не являются доказательством, повторюсь - только межевые знаки. Это - федеральный закон и должностная инструкция любого межевальщика. Конечно, обязательно помогу и проконсультирую. 

grim-vas
27 января 2016, 23:29

спасибо за ответ, я понимаю что прямым доказательством они как бы не являются, межевание как математика, точная наука, но как косвенные доказательства природные орентиры все же должны приниматься ко вниманию,

еще раз огромное спасибо за внимание к моей столь скромной персоне, пока все складывается удачно, как и положено, после 25 числа получаю кадастровый паспорт , потом закажу межевание...и все же стоить отметить , что снимок 2005 года внес свою лепту(как косвенное доказательство)

CytadellM
27 января 2016, 23:29

Не подскажете, где можно взять старые снимки, или какой программой воспользоваться?

mail: cytadell@mail.ru

 

 

and58352954
14 декабря 2016, 10:30
berserker ®,
соседка не подписывает документ по межеванию ссылаясь на то что мы должны отдать метр нашего участка, что делать
ip.mitrofanov
15 мая 2017, 14:03
berserker ®,
вы не правы. межевые знаки по закону могут быть только у объектов землеустройства. земельные участки таковыми не являются. "Должностная инструкция любого межевальщика" не существует, как не существует и межевальщиков. Если вы юрист и решили поумничать в кадастровых вопросах, могли хотя бы сначала законы и приказы минэконома почитать. не вводите людей в заблуждение! природные и искусственные объекты могут быть косвенными доказательствами местоположения границ.
ildar.tayganov
26 марта 2018, 17:31
berserker ®,
lдобрый день! как с Вами можно связаться?
kokor48
11 июля 2018, 19:27
berserker ®,
Здравствуйте!
Есть необходимость посмотреть границы участка 2005 года. Вопрос межевания - соседский участок на 4,4 метра по документам заходит на мой. По факту разногласий с соседом нет, но нужно документально зафиксировать нынешнее положение. Состоялось первое судебное заседание.
Если что-то можете, то подскажите, пожалуйста.
Почта: trewq221@gmail.com
kingstar09
16 сентября 2018, 15:56
berserker ®,
Приветствую, подскажите как можно доказать незаконность постройки забора соседей на моей территории, подскажите по Вашему опыту
Алексей Т.
27 января 2016, 23:29

А был бы неплохой сервис, иногда бывали желания посмотреть, "а как было раньше на картах"

Алексей Т.
27 января 2016, 23:29

, а так же переключать не только "карта/гибрид/спутник/НЯК", но и "осень/зима/весна/лето" на спутнике и гибриде.

Воспринимайте как фичреквест

trt
17 июля 2018, 21:53
akbars,
Обновите пожалуйста спутниковые снимки вот этого места https://n.maps.yandex.ru/-/CBuvuXa8xB
ffachit1956
6 августа 2016, 21:34
У меня разобрали гараж и вывезли плиты перекрытия, ворота и кирпич.Не могу точно определить время разбора,так как длительное время не посещал свой гараж.По картам гугл определяется что 2013 году еще стоит,а 2016 уже разобран.Нельзя ли где нибудь просмотреть карты по годам а еще лучше полугодовые.Спасибо.
luba-golenets
17 марта 2017, 12:58
помогите пожалуйста идут суды мне нужно доказать что на момент 2012года на моем участке уже было построено 2 дома может только доказать спутниковая сьемка от 2011 2012года
AVDEEV.VOV
8 апреля 2017, 05:58
luba-golenets,
Проблема аналогичная .скачал гугл планета , там всё есть.
luba-golenets
17 марта 2017, 13:00
  помогите или подскажите пожалуйста заранее благодарю
narizhniy1987
10 ноября 2017, 17:56
Да, скачайте Google Eath 
Сергей Рябов
14 июня 2018, 12:08
хотел бы найти старые снимки для суда не давно наши гаражи завалили с задней части при постройке базы там расширяли стоянку ну и нагребли вот фотки до постройки этой базы нам бы здорово помогли завалено 12 гаражей если есть возможность то подскажите заранее спасибо

kristalk999
15 июля 2018, 13:41
Сергей Рябов,
Сергей, подскажите, удалось ли вам найти более ранние снимки своих строений? Тоже интересует данная тема. Хочу найти снимок моего участка  в 2008 году
ereminatatyanka
5 января, 16:12
ereminatatznka
kurilo.va.vi
24 мая, 18:51
Вот я скачал Гугл земля. Но так и не нашел как открыть старые снимки. Где они там
Александр
18 июля, 09:47
kurilo.va.vi,
Внизу есть область и там год напечатан) нажмите на него)

zhdanser2013
19 июля, 12:00
Александр,
Можете скрин сделать, что-то я не догоняю.
Обновлено 19 июля, 12:00
voronovsk2008
20 августа, 21:08
Скажите пожалуйста как можно получить архивные снимки земельного участка?