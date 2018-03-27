Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

3D-модели от пользователей: нормы и технические требования

В этом посте приведены обновленные нормы для 3D-моделей, создаваемых народными картографами для размещения на Яндекс.Картах.

Для размещения модели нужно написать нам на почту ymaps-legal@yandex.ru, отправить файлы с 3D-моделями, при необходимости задать вопросы и обсудить детали. Мы привяжем модели к нужным зданиям и в ближайшем релизе они появятся на Яндекс.Картах.

Нормы и требования:

1.           Ориентирный характер объекта:

  • модель должна относится к зданиям-ориентирам, заметным достопримечательностям, памятникам архитектуры или частям крупных городских ансамблей, которые невозможно отобразить имеющимися средствами Народной карты
  • модели не размещаются для зданий рядовой типовой застройки, в частном секторе и промзонах, если не относятся к вышеперечисленным категориям
  • модели не добавляются на мелкие объекты, неразличимые на карте, минимальный размер модели в основании наиболее широкой части должен составлять 7 м.

2.           Статус объекта:

  • модели не добавляются на строящиеся здания
  • модели не добавляются на снесенные и руинированные здания, если это не памятник архитектуры или общеизвестная достопримечательность
  • модели не добавляются на здания за высокими сплошными заборами или густой растительностью, делающие их незаметными с улицы

3.           Состав и детальность моделей:

  • одна модель должна содержать одно здание
  • модель не должна содержать вывесок и временных конструкций
  • модель не должна содержать временных и технических навесов, переходов на перроны у вокзалов и т. п.
  • использование надписей в модели допустимо только в том случае, если они являются неотъемлемой конструктивной частью объекта. Для надписей следует использовать такой же или близкий по начертанию шрифт.

4. Технические требования к модели:

  • модель должна быть в файле формата KMZ, состоящего внутри из KML-файла с геопривязкой и модели объекта в формата COLLADA
  • в модели должны отсутствовать текстуры
  • модель не должна полагаться на какие-либо режимы сглаживания (gouraud/phong shading), т. е. хорошо выглядеть с flat shading (абсолютно плоские грани).
  • модель не должна включать в себя участки рельефа
  • модель не должна содержать элементы, которые подвержены частым изменениям (рекламные вывески, баннеры и пр.)
  • модель не должна содержать элементы (будки, заборы, деревья), не повышающие узнаваемость объекта
  • модель не должна содержать малые архитектурные формы
  • детализация моделей должна быть достаточной, но не чрезмерной. Ориентировочные цифры — не более 5000 полигонов (faces) для зданий типа «прямоугольный дом с крышей», не более 25000 — для сложных храмов и исторических сооружений.
  • модель не должна содержать направляющие (Edit — Delete Guids для работы в SketchUp)
  • необходимо удалять из готовой модели шаблон человека (при работе в SketchUp)
  • в модели не должно быть скрытой геометрии (View — Hidden Geometry для работы в SketchUp)
  •  при использовании конвертеров для перевода модели в формат KMZ, должно сохраняться приемлемое техническое качество модели: не должно быть привнесенных конвертером элементов, не запланированных на модели
  • желательно, чтобы модель не содержала мелкие элементы с длиной ребер короче 0,5 м, такие модели могут плохо выглядеть в Мобильных Яндекс.Картах.

Если вы сомневаетесь, что модель, которую вы собираетесь сделать, соответствует правилам — присылайте нам на почту ymaps-legal@yandex.ru фото моделируемого объекта с указанием расположения. 

Поскольку в Пользовательском соглашении Народной карты отдельно вопрос 3D-моделей не оговорен, а параметры этих данных отличаются от добавляемых непосредственно на Народной карте, то для данного случая сделана отдельная оферта, которая регулирует юридические вопросы.

9 комментариев
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Сергей
27 марта 2018, 22:42
В п. 2.2 оферты пропущена запятая. Ну и сам пункт такой, не очень красиво выглядит.


Получается, если какая-нибудь страна решит у себя, что внешний вид зданий подлежит охране, и правовладельцы могут требовать платы за его использование, то ответственность понесёт нарисовавший модель, а не Яндекс.


В п. 8.2 пропущена запятая. И в п. 8.5 тоже.
Alexxegorov
28 марта 2018, 09:34
Сергей,
вы знаете прецеденты, когда какая-то страна запрещает безвозмездное создание моделей здания?
Речь же идёт об авторстве 3D моделей.
Обновлено 28 марта 2018, 09:35
Котик
28 марта 2018, 13:11
Alexxegorov,
говорят, что Верховную Раду в Украине нельзя даже фотографировать без разрешения наследников архитектора.
Alexxegorov
28 марта 2018, 13:44
Котик,
видимо очень тихо говорят, что аж интернет-поисковики не слышали. Обсуждать слухи желания нет.
Руслан Contra
31 марта 2018, 22:45
Дайте возможность картографам, прошедшим проверку, рисовать скатные крыши. Тогда без 3D  можно будет оживить населенные пункты.
Disappointed
22 мая 2018, 22:10
Руслан Contra,
неужели такая возможность уже есть? Можно примеры использования?
Руслан Contra
23 мая 2018, 08:43
Disappointed,
администрация Яндекса ответила: "В ближайших планах этой опции нет, поскольку пользователям картографических сервисов как показывают наши исследования, важнее точность адресации и маршрутизации, а с точки зрения визуального вида карты плоские крыши не вызывают отторжения."
Пока наклонные крыши рисуют достаточно сложно, вот так:
https://n.maps.yandex.ru/#!/?z=17&ll=37.362899%2C55.816002&l=nk%23map
Обновлено 23 мая 2018, 08:44
museumofleaves
20 ноября 2018, 11:34
Разорвали яндекс по полной программе! Помогите мне быстро отправлять модели для размещения на карте моего посёлка Коктебель Я буду рисовать на совей карте в игровом движке и параллельно вам отправлять их... Помогите быстро начать и уже размещать (Только для Коктебеля потому что я там живу и доступ ко всем зданиям есть) Напишите мне ответ
cool.mrbridgehouse
27 декабря 2020, 13:55
Есть ли поддержка форматов 3D моделей из тех, что можно сканировать LiDAR на iPhone12Pro? Если, допустим, в городе много памятников и красивых туристических арт-объектов. 