3D-модели от пользователей: нормы и технические требования

В этом посте приведены обновленные нормы для 3D-моделей, создаваемых народными картографами для размещения на Яндекс.Картах.

Для размещения модели нужно написать нам на почту ymaps-legal@yandex.ru, отправить файлы с 3D-моделями, при необходимости задать вопросы и обсудить детали. Мы привяжем модели к нужным зданиям и в ближайшем релизе они появятся на Яндекс.Картах.

Нормы и требования:

1. Ориентирный характер объекта:

модель должна относится к зданиям-ориентирам, заметным достопримечательностям, памятникам архитектуры или частям крупных городских ансамблей, которые невозможно отобразить имеющимися средствами Народной карты

модели не размещаются для зданий рядовой типовой застройки, в частном секторе и промзонах, если не относятся к вышеперечисленным категориям

модели не добавляются на мелкие объекты, неразличимые на карте, минимальный размер модели в основании наиболее широкой части должен составлять 7 м.

2. Статус объекта:

модели не добавляются на строящиеся здания

модели не добавляются на снесенные и руинированные здания, если это не памятник архитектуры или общеизвестная достопримечательность

модели не добавляются на здания за высокими сплошными заборами или густой растительностью, делающие их незаметными с улицы

3. Состав и детальность моделей:

одна модель должна содержать одно здание

модель не должна содержать вывесок и временных конструкций

модель не должна содержать временных и технических навесов, переходов на перроны у вокзалов и т. п.

использование надписей в модели допустимо только в том случае, если они являются неотъемлемой конструктивной частью объекта. Для надписей следует использовать такой же или близкий по начертанию шрифт.

4. Технические требования к модели:

модель должна быть в файле формата KMZ, состоящего внутри из KML-файла с геопривязкой и модели объекта в формата COLLADA

в модели должны отсутствовать текстуры

модель не должна полагаться на какие-либо режимы сглаживания (gouraud/phong shading), т. е. хорошо выглядеть с flat shading (абсолютно плоские грани).

модель не должна включать в себя участки рельефа

модель не должна содержать элементы, которые подвержены частым изменениям (рекламные вывески, баннеры и пр.)

модель не должна содержать элементы (будки, заборы, деревья), не повышающие узнаваемость объекта

модель не должна содержать малые архитектурные формы

детализация моделей должна быть достаточной, но не чрезмерной. Ориентировочные цифры — не более 5000 полигонов (faces) для зданий типа «прямоугольный дом с крышей», не более 25000 — для сложных храмов и исторических сооружений.

модель не должна содержать направляющие (Edit — Delete Guids для работы в SketchUp)

необходимо удалять из готовой модели шаблон человека (при работе в SketchUp)

в модели не должно быть скрытой геометрии (View — Hidden Geometry для работы в SketchUp)

при использовании конвертеров для перевода модели в формат KMZ, должно сохраняться приемлемое техническое качество модели: не должно быть привнесенных конвертером элементов, не запланированных на модели

желательно, чтобы модель не содержала мелкие элементы с длиной ребер короче 0,5 м, такие модели могут плохо выглядеть в Мобильных Яндекс.Картах.

Если вы сомневаетесь, что модель, которую вы собираетесь сделать, соответствует правилам — присылайте нам на почту ymaps-legal@yandex.ru фото моделируемого объекта с указанием расположения.

Поскольку в Пользовательском соглашении Народной карты отдельно вопрос 3D-моделей не оговорен, а параметры этих данных отличаются от добавляемых непосредственно на Народной карте, то для данного случая сделана отдельная оферта, которая регулирует юридические вопросы.