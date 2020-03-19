4-х полосная улица 7-го класса

У меня в городе Сосновый Бор транзитную 4-х полосную улицу 50 лет Октября с разделительным газоном и движением общественного транспорта модераторы не дают перевести из 7 класса в 6-й. Комментариев два: в городах сеть дорог не может иметь одинаковый класс или, вообще, изучайте правила атрибутирования. Изучаю:

3.3.2.1.6. Дороги местного значения (класс 6). В населённых пунктах к дорогам класса 6 относят основные улицы обособленных городских зон (районов, микрорайонов или входящих в состав города населённых пунктов), второстепенные транзитные улицы, связывающие соседние районы города (выезды из обособленных городских зон) — противоречий не вижу. Почему тогда нельзя не понимаю?

Есть предложение: дополнить правила, что класс дороги с 4-мя полосами не может быть ниже 6-го.