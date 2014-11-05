Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Категории населенных пунктов согласно ОКТМО

Доброго дня, уважаемые картографы!

В процессе работы на НЯК столкнулся, как уверен и многие из вас, с тем, что возникает неопределенность с категорией населенного пункта. И вызвано это разными причинами. Перенимая опыт опытных пользователей, использовал в работе такие популярные источники как КЛАДР ( в т.ч. онлайн), публичную кадастровую карту Росреестра, данные Википедии, доступные карты Генштаба (в последнюю очередь в части касающейся конечно..) и столкнулся с тем, что один и тот же населенный пункт, к примеру, в первых трех источниках - довольно авторитетных источниках, согласитесь, коль на них ссылаются модераторы, поправляя тебя на карте - так вот, в трех источниках совсем неодинаковые варианты, и это далеко не единичные случаи. Т.е. примерно так - в одном источнике село Родниковое, в другом - село Родниковый, в третьем это вообще может быть деревня.. Только на территории моего региона такой вопрос встал ни по одному десятку населенных пунктов.  

Таким образом встает вопрос, от информации из какого источника все таки надо отталкиваться в первую и последнюю очередь? смешно, но даже позвонив местному жителю "проблемного" пункта вы не узнаете - где он живет "по правильному" с вероятностью процентов 90.

I. Как мне видится таким первоисточником должен являться только один документ - ОКТМО, последние версии которого можно скачать например ЗДЕСЬ. и забыть про КЛАДР как про истину в последней инстанции...  

 

***  г - город;

пгт - поселок городского типа;

рп - рабочий поселок;

кп - курортный поселок;

к - кишлак;

дп - дачный поселок;

*** п - поселок;

нп - населенный пункт;

п.ст - поселок при станции (поселок станции);

ж/д ст - железнодорожная станция;

ж/д будка- железнодорожная будка;                              (заметьте используется для наименований населенных пунктов законодательно)

ж/д казарма - железнодорожная казарма;                        (аналогично)

ж/д платформа - железнодорожная платформа;             (аналогично)

ж/д рзд- железнодорожный разъезд;

ж/д остановочный пункт - железнодорожный остановочный пункт;

ж/д путевой пост - железнодорожный путевой пост;

ж/д блокпост - железнодорожный блокпост;

***  с - село;

м - местечко;                   (о как..)

***  д - деревня;

сл - слобода;

ст - станция;

***   х - хутор;

у - улус;

рзд - разъезд;

клх - колхоз;

им - имени;

свх - совхоз;

зим - зимовье.

 

если с основным списком (***) проблем не возникает, то замечено что с неосновным на карте полная каша.  А это требует ряда уточнений. 

 

Итак, если мы хотим в общем итоге иметь корректную карту, с корректно отмеченными категориями населенных пунктов, то надо понимать - какой категорией, с какой меткой нужно обозначать в том числе :

  1. к - кишлак   - ?

  2. дп - дачный поселок;  -  категория "поселок", метка "дачный посёлок" ?

  3. нп - населенный пункт; -  (лет 30 назад за населенный пункт с категорией "населенный пункт" в дурку отправили бы, а сейчас - нормально) 

  4. м - местечко;   - (маловероятно, но если в том же КЛАДРЕ вы столкнетесь с таким населенным пунктом - какой категорией будете отмечать?)

  5. сл - слобода;   - ?  (если они в принципе встречаются где то отдельно от населенного пункта с более общей категорией)

  6. у - улус;  ? 

 

тема пристанционных поселков это отдельный разговор вообще

  1. п.ст - поселок при станции (поселок станции);  - тут все более менее понятно - "поселок", метка "пристанционный поселок"
  2. ж/д ст - железнодорожная станция;  ?   с виду на местности ничем не отличается от пристанционного поселка, но статус имеет именно такой, в то же время категория "ж/д станция" не обозначает какие бы то ни было населенные пункты, а только объект транспортной инфраструктуры.
  3. ж/д рзд- железнодорожный разъезд;     абсолютно аналогичная ситуация что и с пунктом №2   - как отмечать такой населенный пункт?
Эти пункты часто имеют несколько улиц и не один десяток подворий, остальные пункты (посты, платформы и т.д. на местности редко представлены больше чем двумя тремя домами, поэтому точки с категорией "станция" там более чем достаточно без какой либо геометрии за глаза.   

и не совсем по теме..  Пользуясь случаем хотел бы уточнить также вопрос о границах населенных пунктов. Смущает именно момент отрисовки по данным Росреестра. На карте в режиме "схема" при таком подходе мы можем увидеть населенный пункт площадью размером в небольшой город и населением 25 человек,  в то время как территории с населением 5000 чел будут в разы меньше на той же карте и это при том что границы застройки у них будет примерно совпадать по площади.. Не вопрос, когда дома раскиданы по огромной территории, анклавно хуторами и т.д. Но когда есть три компактные улицы и все, а Росреестр дает нам возможность разгуляться с границами, надо ли отрисовывать именно по данным Россреестра (который кстати также успешно и часто пилит населенные пункты вообще пополам, и его непогрешимости говорить просто излишне). На материке подобная отрисовка приводит к тому что по карте ты вроде как въехал в насленный пункт, но еще 5 км едешь по тайге..  К тому же все топокарты изображают территорию, подобную приведенной мной в примере именно компактно. Не именуя весь полуостров, или 300 га незаселенной по факту тайги, а только по границе жилой застройки.  
Собственно и хочется понять, а что мы хотим увидеть - границы населенного пункта или некоего кадастрового района? Помогите определиться. 

 

Еще лучше - получить ответ администрации по этим вопросам, чтобы иметь отправную точку, а не просто обмен мнениями.

37 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
v.alexandrov
27 января 2016, 22:58

Слушай на НЯК Москва посмотри как отрисована, и узри как рисууют у нас...

 

Dr.@lex
27 января 2016, 22:58

никогда не брал Москву как пример для рисования, скорее наоборот (если за последние несколько месяцев конечно чтото кардинально не поменялось) . Если мне нужен пример, не зарываясь в правила - иду в Нижний Новгород. А как рисуют у вас, и где это? и как это относится к моему посту, не совсем понял, сорри.. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЩИЙ ВЫВОД по существу заданного вопроса 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Типы населенных пунктов, прописанные во всевозможных онлайн КЛАДРах и Публичной кадастровой карте НЕ ВСЕГДА соответствуют действительности. Единственный 100% верный источник подобной информации - новая версия Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований: ОК 033—2013, введенная с 1 января 2014 года. 


2.Категория населенного пункта.

   Имеющиеся категории 

  - город - размечаются все города

  - посёлок - размечаются пгт, пст, рп согласно ОКТМО, с дополнением в метках с расшифровкой типа поселка - н.п. "рабочий посёлок" или "поселок сельского типа"

  - село - размечаются все населенные пункты типа "село" согласно ОКТМО.

  - деревня -  аналогично сёлам, - конкретно все нп типа  "деревни" согласно ОКТМО

  - коттеджный посёлок - (следующая тема поста в Клубе, как он туда попал пока не понятно...)

  - хутор - только  "хутор" согласно ОКТМО

  - станица - только "станица" согласно ОКТМО. 


3. Все остальные населённые пункты размечаются общей категорией "Населенный пункт".

Тип населенного пункта при этом выносится в название.

Н.п. "местечко Лучки", "слобода Ивановская" и т.д.

 

ДимОлегыч
27 января 2016, 22:58

Спасибо, что используете НН как пример. Не зря с Владом работаем)

Dr.@lex
27 января 2016, 22:58

Не зря. Факт. Хочу тоже работать, а не обводить картинки)) потому озадачиваю такими вот вопросами иногда..

bob
27 января 2016, 22:58
Ещё есть пгт и рп.

Фильтрование/отображение на карте предлагаю сделать пропорционально численности населения и (если данных по населению нет) типу населённого пункта.
Dr.@lex
27 января 2016, 22:58

по ним вопросов не возникает, примеров масса, которые слава богу единообразны на карте.

Комментарий удалён
Dr.@lex
27 января 2016, 22:58

Есть ремарка по ОКТМО, и девять подвопросов на которые хочется узнать точные ответы из разряда категорий НП встречающихся в ОКТМО. и ВСЕ. Остальное лирика. Путанного там ничего нет в помине. Одно вытекает из другого. Пробовать проще не буду. Вы полагаете что сестра таланта там где потом 200 ответов,каждый из которых приходится корректировать, чтобы он наконец-то ударил в точку? у меня другой подход, коллега. Я сразу излагаю максимально полно и максимально понятно. Если что не так.. увы. Как есть

Dr.@lex
27 января 2016, 22:58

Да бросьте)) на что же мне обижаться - как думаю так говорю. Прямо) Лучше пока чтоб не дремать в ожидании ответа командиров, посмотрите какая ситуация.. именно с этой ситуацией часто - очень часто сталкиваюсь на карте. Имеем..

 населённый пункт при станции  , согласно ОКТМО это ж/д ст Пржевальская  , код 05 632 416 116 

вот он же на кадастровой карте Росреестра..   Несложно земетить что по этим данным это просто ст. Пржевальская. Однако по ОКТМО "ст." и "ж/д.ст"  - это совсем разные типы населенных пунктов.  Росреестр выходит "недоговаривает", и таких примеров можно приводить много.  Далее ковыряя участки на Россреестре несложно заметить что в данном населенном пункте имеются улицы ВокзальнаяЦентральнаяГорнаяЧеремуховая, может еще каких не заметил.. А теперь смотрим в КЛАДР, похвально - ж/д.ст (!!!), значит согласно ОКТМО... по логике. А теперь заглядываем на страницу станции в КЛАДРе. Феерично да? и куда делось 50% процентов улиц населенного пункта.. или Россреестр превысил план на 100% - вопрос однако. 

Ну в струе основного поста вопрос - вы бы как отметили данный населенный пункт? какими категориями, какими метками ?

(ну почему нет в форматировании окошка для определения размера шрифта в тексте..)

Falcon
27 января 2016, 22:58

а завычки зачем?

paulbn
27 января 2016, 22:58

Опять 25. Точка станции ставится всегда, а вот контуром можно пренебречь

Dr.@lex
27 января 2016, 22:58

думаю имелось ввиду использование контура "жд станция" именно вкупе с типом населенного пункта "ж\д станция", и в принципе понятно - зачем. Во всех остальных случаях сам использую точки, и упраздняю ранее отрисованные контуры

paulbn
27 января 2016, 22:58

А вот упразднять ничего не нужно. Рисовать можно одновременно и точкой и контуром, дублем это считаться не будет

Dr.@lex
27 января 2016, 22:58

знаю. только обычно это контуры которые с территорией станции реальной ничего общего не имеют. 

paulbn
27 января 2016, 22:58

аа, бывает такое

Falcon
27 января 2016, 22:58

 Основная? смело..

Dr.@lex
27 января 2016, 22:58

а где заканчивается осевая трасса обычно?

Dr.@lex
27 января 2016, 22:58

фишка в том, что по итогу опять получается обсуждение с неоднообразными примерами, и когда карта начнет заполняться объектами с общей категорией "населенный пункт", которая неизменно вызовет вал автожалоб, начнет слетаться тяжелая бомбардировочная авиация, с прекрасными женскими именами, для которых ссылка на данный пост в таком виде решиительно ничего не будет значить (я уж молчу про рядовых пользовАтелей, для которых посносить половину введеной инфы, особенно меток) просто дело чести). Вы же знаете что то что "..написано в Клубе пользователями - всего лишь мнения". Ответа от админов так и не последовало сответсвенно вопрос висит в воздухе. а опираться надо именно на их ответ, а не доказывать всем что один товарищ прав, а другой еще правее. 

 

Dr.@lex
27 января 2016, 22:58

итак.. тип "населенный пункт" название "станция Пржевальская":-)  не важно.. ст. это или ж/д ст.... или ж/д будка )))  

Dr.@lex
27 января 2016, 22:58

хм.. а разве я не то же самое сказал? 

Dr.@lex
27 января 2016, 22:58

кстати же! надо подытожить для читающих - это НЕПРАВИЛЬНО.

Тип - "населенный пункт", название "ж/д станция Пржевальская" 

(Вопрос сокращений в названии "ж/д", "км" и прочего висит в воздухе пока, но мы и его раскрутим)

Рустам Анатольевич
27 января 2016, 22:58

Согласен байда какая то. Населенный пункт он и есть населенный пункт . Когда человек ищет он вбивает название и если требуется район и регион, а такими заморочками никто не озадачивается 

Dr.@lex
27 января 2016, 22:58

можно уточнить - никто , это кто?

Рустам Анатольевич
27 января 2016, 22:58

человек который ищет н.п. через строку поиска

Falcon
27 января 2016, 22:58

Для всех непонятных категорий - категория "населенный пункт", а тип (кишлак и т.д.) в метки в названия.

P.S. Теги для тем уже не модно?..

Dr.@lex
27 января 2016, 22:58

вот именно к такому варианту я подошел так или иначе, поэтому тему и создал, прежде чем начать "творить". а раньше посёлками отмечал, все что селом не называлось. 

Тэги?... хм.. наверное.

 

Falcon
27 января 2016, 22:58

Про ссылки да, порядок.

А вот метки надо ставить, написано в правилах клуба:

У нас принято:

3. При создании новых тем ставить метки (лучше – использовать уже имеющиеся), они используются для поиска нужных тем.

Dr.@lex
27 января 2016, 22:58

ну забыл я.. забыл. Было отчего мозгу закипеть)) а редактировать, даже с постмодерацией с объяснением причин изменений, первый пост - нельзя. от так.. Почему модераторы пропустили без меток, вопрос? могли бы подсказать, коль так все сурьезно.

paulbn
27 января 2016, 22:58

Не в метки а прямо в поле название. Правила:

3.2.7. В названиях-топонимах тип объекта не указывается в поле «Название» для следующих категорий объектов: все населённые пункты (исключения - населенные пункты, для которых нет отдельной категории, например, кишлаки), реки, вершины.

Dr.@lex
27 января 2016, 22:58

точно..  значит название "улус такой-то" или "кишлак такой то" никто не должен исправлять согласно правил клуба. А это значит если объект будет иметь общую категорию "населенный пункт" и название "казарма 25-й км" согласно ОКТМО (или "Казарма 25-й км" согласно Википедиям, КЛАДРАМ и прочим "авторитетным" источникам).

Тут же хочу сразу уточнить, предвидя то что будет сейчас с моими объектам на карте, что согласно ОКТМО есть список официальных сокращений типов населенных пунктов, а... цитата "Для остальных населенных пунктов приводятся их полные наименования без сокращений" отсюда следует что "казарма" это такой же тип как и "станция", как и "село", а потому пишется именно со строчной буквы, а не с заглавной, ибо название пункта - 25-й км, а ни какая ни казарма)))) вот.

kikigo
27 января 2016, 22:58

в подтверждение http://clubs.ya.ru/narod-karta/post.xml?item_no=41839


akbars

28 февраля, 11:48

Безусловно, есть типы населённых пунктов, под которые отдельной категории на Народной карте не заведено. Аулы, к примеру, ну и можно еще привести таковых, в том числе характерных и для стран бывшего СССР (на территории которых сосредоточена большая часть активности на Народной карте).

В таких случаях при разметке на Народной карте выбирается категория "населённый пункт", а тип пишется в поле "Название". 

Dr.@lex
27 января 2016, 22:58

думаю теперь все понятно с вопросом именования станций и местечек

Falcon
27 января 2016, 22:58

Собственно по нему и отвечал. Помню что именно так отвечал акбарс, просто не стал искать точный комментарий :)

Dr.@lex
27 января 2016, 22:58

тем не менее, за полтора месяца работы стали возникать вопросы. Как правило у обремененных опытом пользователей. Ну те моменты, что пункты с типом "жд станция" или "жд разъезд" надо отмечать строго категорией "посёлок" - я даже не хочу поднимать, сколь бы я тот опыт не уважал, а вот с системой сокращений в названии начался бум жалоб и предложений. Единого мнения, опять же, не дождешься, особенно до 12 января, поэтому создавать новые темы смысла нет, но уточнять моменты надо. Ибо я могу ошибаться, но меня надо просто взять и убедить в этом, а не заставлять по 5 раз править одно и тоже - только потому, что кому-то что-то показалось. 

 

Собственно ярко проблема вылезла здесь на разъезде. аргументация, скажем так, неубедительная. Особенно, учитывая реакцию модераторов. Погуглив поиском на НЯК целевая именованная группа вообще не была найдена, поэтому примеров с недопустимыми сокращениями типа КМ прописанными полностью - "километр", о которых говорил пользователь просто нет по большому счету. (про примеры именования станций и о.п. очевидно знают далеко не все). В связи с этим четкий вопрос - как именовать объект который по ОКТМО значится как "ж/д рзд 53-й км".   Рзд - официально принятое сокращение "разъездов" при именовании. Категория объекта на НЯК - "населенный пункт" - уже выяснили. А название в абсолютно верном, согласно правил сервиса изложении будет звучать как :

1) ж/д рзд 53-й км  1а) ж/д рзд 53 км

2) ж/д разъезд 53-й км  2а) ж/д разъезд 53 км

3) железнодорожный разъезд 53-й километр

4) железнодорожный разъезд 53 километр

5) железнодорожный разъезд пятьдесят третий километр

 

Какие будут мнения? 

kikigo
27 января 2016, 22:58

Если Вам интересно мое мнение, то категория "населенный пункт", а название "железнодорожный разъезд 53-й километр"

Dr.@lex
27 января 2016, 22:58

я все таки решил отдельный вопрос задать по этому поводу в числе прочего. как отмодерируют посмотрим что скажут 

Dr.@lex
27 января 2016, 22:58

опять же неверно получается - кишлак не в метки, а конкретно - в название "кишлак Такой то". В метки "рабочий поселок, поселок городского типа" и т.д. т.е. поясняющие основную имеющуюся категорию

mila.455
сегодня, 16:06
лзу