Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

5-лучевой перекрёсток, один из лучей которого двухрёберный

Почему этот перекрёсток в Екатеринбурге нарисован именно так , а не путём сведения всех 5 дорог в одну точку (пункт 3.3.1.5.1) и сведением двухрёберной дороги в однорёбернуюм перед или за перекрёстком (3.3.1.5.3.1)? Сотрудники Яндекса ссылаются на «Данный перекресток является сложным», хотя тут ничего сложного нет. Перекрёсток в реальности во всех направлениях проезжается по прямой либо с единственным поворотом, в данном же случае навигатор предлагает повернуть направо, потом налево при проезде с Верх-Исетского бульвара на улицу Кирова и при проезде с улицы Долорес Ибаррури на Верх-Исетский бульвар, что в корне не верно.

Есть другой подобный перекрёсток в Ангарске, на котором двухрёберная дорога сведена в однорёберную посреди перекрёстка, но он вполне себе нормально отрисован и функционирует.

2 комментария
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dspos
сегодня, 12:54
Смотрю я на этот перекрёсток и двойственные чувства...
С одной стороны сейчас отрисовка соответствует дорожному полотну на спутнике.
С другой стороны автор прав. Для Навигатора тут лишние маневры. И вроде можно пренебречь спутником и отрисовать перекресток схематочно с допущениями.
Почему я?
сегодня, 13:43
В однорёберную сводить нельзя, ибо разделительная полоса.
А вот свести в одну точку пересечения - хорошая идея.
Как-то так:
https://i.imgur.com/83fxkR0.png