5-лучевой перекрёсток, один из лучей которого двухрёберный

Почему этот перекрёсток в Екатеринбурге нарисован именно так , а не путём сведения всех 5 дорог в одну точку (пункт 3.3.1.5.1) и сведением двухрёберной дороги в однорёбернуюм перед или за перекрёстком (3.3.1.5.3.1)? Сотрудники Яндекса ссылаются на «Данный перекресток является сложным», хотя тут ничего сложного нет. Перекрёсток в реальности во всех направлениях проезжается по прямой либо с единственным поворотом, в данном же случае навигатор предлагает повернуть направо, потом налево при проезде с Верх-Исетского бульвара на улицу Кирова и при проезде с улицы Долорес Ибаррури на Верх-Исетский бульвар, что в корне не верно.

Есть другой подобный перекрёсток в Ангарске, на котором двухрёберная дорога сведена в однорёберную посреди перекрёстка, но он вполне себе нормально отрисован и функционирует.