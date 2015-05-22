Платные дороги

С сегодняшнего дня на Народной каре можно размечать участки платных дорог.

У участка дороги появился флажок "Платная", который выставляется у участков платных дорог.





Несколько нюансов, на которые хочется обратить внимание:

- как платные дорога атрибутируются участки дороги между пунктами контроля/оплаты. Если такой пункт расположен не сразу после съезда на платную дорогу, а на некотором расстоянии от него, то участок между съездом и пунктом оплаты/контроля как платный не помечается (даже если на этом участке нет ответвлений и возможности развернуться, то есть съезд на этот участок означает необходимость проехать через пункт контроля).

- если у участка платной дороги есть пункт оплаты/контроля только на въезде, а съезд на бесплатную дорогу обходится без такого пункта, то как платный помечается весь участок до съезда на бесплатную дорогу.



Взявшись за разметку платного участка дороги, нужно атрибутировать его целиком. С учетом того, что пересечения дорог на разных уровнях образуют узлы, может возникнуть ситуация, когда достаточно длинный платный участок состоит из большого числа объектов-участков дорог. В этом случае можно написать нам о таких участках, мы атрибутируем их массово (это актуально для уже размеченных дорог, которым не хватает только атрибута "Платная").