Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Платные дороги

С сегодняшнего дня на Народной каре можно размечать участки платных дорог.
У участка дороги появился флажок "Платная", который выставляется у участков платных дорог.



Несколько нюансов, на которые хочется обратить внимание:
- как платные дорога атрибутируются участки дороги между пунктами контроля/оплаты. Если такой пункт расположен не сразу после съезда на платную дорогу, а на некотором расстоянии от него, то участок между съездом и пунктом оплаты/контроля как платный не помечается (даже если на этом участке нет ответвлений и возможности развернуться, то есть съезд на этот участок означает необходимость проехать через пункт контроля).
- если у участка платной дороги есть пункт оплаты/контроля только на въезде, а съезд на бесплатную дорогу обходится без такого пункта, то как платный помечается весь участок до съезда на бесплатную дорогу.

Взявшись за разметку платного участка дороги, нужно атрибутировать его целиком. С учетом того, что пересечения дорог на разных уровнях образуют узлы, может возникнуть ситуация, когда достаточно длинный платный участок состоит из большого числа объектов-участков дорог. В этом случае можно написать нам о таких участках, мы атрибутируем их массово (это актуально для уже размеченных дорог, которым не хватает только атрибута "Платная").

9 комментариев
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Tolik
27 января 2016, 22:41
Ну наконец-то!
У меня, как всегда, масса вопросов.
1. Как платная дорога будет отображаться на карте? В режиме редактирования она ничем не отличается от неплатной - это надо исправить.
2. Как обозначать пункты взимания платы? Было бы логично его добавить в "дорожные сооружения", пока нарисовал как "площадь", т.к. не нашёл подходящего дор. соор. https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/1578755313?z=18&ll=39.303740,51.663290
3. Правило рисовать платную только от ПВП мне кажется неправильным. Наоборот, на карте должно быть видно, что ЭТО поворот на платный участок. Объясните. Если атрибут платности будет использоваться только для прокладывания маршрутов - ответ неверный.
4. Обход Воронежа - сложный пример. Оплата только на южном конце. Для тех, кто едет из Москвы по М4, получается, что весь обход платный, а для местного трафика между развязками он бесплатный. Как отмечать? только маленький кусочек между развязкой и ПВП (как я и сделал)?
5. Без массового редактирования не стоит даже начинать ставить этот атрибут. Для начала сами сделайте.
akbars
27 января 2016, 22:41

1. Визуального отображения сейчас нет. Уверенности в том, что оно нужно на уровне подложки карты - нет. Основной кейс тут - учитывать платность при построении маршрута (от вариантов строить его с платными участками/без них до учета в аннотации).

2. Сейчас специальной категории для пунктов контроля нет, мы думаем над более удобным (для решения конечных пользовательских задая) вариантом. Сейчас пункты контроля можно размечать по общим нормам сервиса. Площадью выделять территорию как кажется, не нужно, если на местности такого выделения физического нет.

4. Можно уточнить, как устроена схема оплаты в Воронеже? Есть пункт контроля на въезде без взимания платы, и на выезде с таковой? То есть въехать на обход и с него в какой-то момент свернуть в город можно без оплаты? Если так, то в посте описан правильный вариант разметки - от последней перед пунктом оплаты развязки до пункта контроля

Tolik
27 января 2016, 22:41
ИМХО,
1. визуальное отображение нужно и на карте (мы всё-таки рисуем КАРТУ, а не только граф для навигатора) и в редакторе, чтобы видеть, где этот атрибут стоит (не кликать же в сотни кусочков дороги?)
2. Уточните, пожалуйста, как именно делать правильно. "По общим правилам" - ничего не понятно. (Кстати, в правилах надо прописать, как рисовать ПВП, гаражи, паркинги и т.д.) 
Площадь на местности обычно есть, ещё и окружена отбойниками, чтоб нельзя было объехать.
4. Да, этот ПВП можно объехать через город.
akbars
27 января 2016, 22:41

1. Мы вместе создаем комплексный продукт, который включает в себя (с точки зрения пользователя) и собственно карту (подложку), и возможность прокладывания маршрутов (в контексте поста ограничусь этими двумя основными моментами).

Если говорить об отображении на подложке тех или иных данных - то основной вопрос - насколько массово востребованы такие данные. Если упрощенно - то есть вилка - желание отобразить максимальное число данных и возможный "перегруз" карты информацией, когда ориентироваться становится сложнее. 

Если мы говорим про редактор, то возможность визуально отсмотреть наличие атрибута (именно в процессе рисования/редактирования) - важна, мы думаем над оптимальным вариантом.

2. По общим правилам - я имел в виду, что территория размечается, если она выделена на местности (лучше в этом случае использовать категорию "территории" и подкатегорию "транспорт"). Если есть здания/строения/сооружения на территории - они также размечаются по общим нормам. 

Указание на то, какими категориями размечать гаражи и паркинги - в Правилах есть (п.4.2.1.).

Tolik
27 января 2016, 22:41
1. Эта информация очень важна, а ещё один цвет дороги не перегрузит.
2. Я так и не понял, как правильно рисовать ПВП. В Воронеже правильно?

П. 4.2.1 явно недостаточно. Нарисовать промышленное здание и всё?

P.S. Как рисовать АЗС?

P.P.S. Почему, собственно, ПВП - это "транспорт"? Транспорт - это вокзал, автовокзал, аэропорт, депо - т.е. общественный транспорт.
Valfon
сегодня, 18:16
akbars,
, Как верно написал Tolik, "Да, этот ПВП можно объехать через город", но еще можно воспользоваться участком платной дороги не проехав через ПВП, фактически проехав бесплатно, но навигатор выдает платную дорогу и это сильно путает.
Фома
27 января 2016, 22:41
Народная кара!
bob (в отпуске)
27 января 2016, 22:41

ЗСД атрибутируйте

Комментарий удалён
akbars
27 января 2016, 22:41

Правильно ли я понимаю, что эти дороги платные только для зарубежных (относительно стран Таможенного союза) авто и грузовых автомобилей, а для основной массы "обычных" легковых автомобилей они бесплатные?

Или есть часть дорог, платных для всех.