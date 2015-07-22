Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Разные ограничения скорости для встречных направлений на однорёберных дорогах.

На карте нет возможности отметить различные скоростные ограничения для одноребёрного участка дороги в зависимости от направления. Поначалу казалось, что разные скоростные ограничения на разных направлениях дорог - дело редкое, и можно на это забить как на исключение. Но чем больше имею дело с разметкой скоростных ограничений, тем больше убеждаюсь, что это совершенно рядовое явление, которое носит чуть ли не более массовый характер, чем совпадающие ограничения.
Причин тому много:
1) То ли безалаберность, то ли целенаправленный умысел дорожников. Иногда сложно понять, почему один отрезок дороги на протяжении квартала с одной стороны имеет знак 40, а с другой нет.

2) Оптимизация отмены действия знаков. Знаки действуют до ближайшего пересечения. В одну сторону может быть знак отмены ограничения, так как нет близко расположенных перекрёстков, а в другую сторону знак не установили, так как неподалёку перекрёсток, который отменяет ограничения. "Продожительность" действия знаков при этом может быть очень разной.

3) Ограничения перед опасными поворотами, пешеходными переходами и т. п. действуют до опасного места и снимаются сразу после проезда этого места. Если скорость ограничивает перед перекрёстком дорог, ограничение отменяется непосредственно самим перекрёстком. Совершенно естественно, для разных направлений эти участки зачастую вообще не совпадают.

 

Для точной и достоверной информации на карте, считаю необходимо сделать возможность указывать ограничения скорости для разных направлений участков дорог.

А пока такой возможности ещё нет, как правильно отмечать участки с разными скоростными ограничениями? Выбирать из обоих направлений наименьшую разрешённую скорость?

14 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Олег Чечулин
27 января 2016, 22:37

Это, кстати, касается не только скоростей. Вполне можно себе представить дорогу с разной доступностью, например, для велосипедов или мотоциклов в разных направлениях.

Alexxegorov
27 января 2016, 22:37

Для разной доступности проблемы нет. Это уже сейчас реализуется через запрещённые манёвры.

bob
27 января 2016, 22:37

Очень актуальный вопрос. На днях решил попробовать разметить скоростные ограничения, и сразу же столкнулся с таким участком.

alx.bell
27 января 2016, 22:37

Поддерживаю. До этого не обращал внимание, сегодня по городу специально посмотрел — большая часть ограничений распространяется на разные участки.

Dr.@lex
27 января 2016, 22:37

т.е. в характеристиках отрезка в идеале не просто указывать один параметр "ограничение скорости": но иметь возможность указывать его по направлениям.. н.п.  из А в Б - 50 км, из Б в А - 90 км ? 

Alexxegorov
27 января 2016, 22:37

Да, это пожалуй самое простое решение для реализации.

fennecfox7
27 января 2016, 22:37

(+1)

akbars
27 января 2016, 22:37

Сейчас ставить наименьшее из двух ограничений скорости.

О проблеме (вернее о её масштабности, сама она была очевидна) мы услышали, подумаем над вопросом.

Дядя Юра
29 июля 2016, 22:54
akbars,
 прошёл год, изменения будут, какие не будь?
al.belyaev77
19 декабря 2016, 23:05
akbars,
полтора года...
andrei.immoreev
24 октября 2017, 09:02
akbars,
Прошло 2 года.... Попал на эту страницу, т.к. искал ответ на этот вопрос. Он актуален!!! :)
mrDoSTR
7 февраля 2019, 08:06
akbars,
Даже от этого топика уже три года прошло, когда же наконец сделают?
Даже таксистов уже начали наказывать из-за этого
Обновлено 7 февраля 2019, 08:09
akbars
Сотрудник Яндекса7 февраля 2019, 12:41
mrDoSTR,
сделают тогда, когда эта опция будет востребована коллегами из Навигатора. Поверьте, они отслеживают пожелания пользователей и приоритезируют планы в том числе с учетом количества тех или иных пожеланий.
Также хотелось бы попросить не вводить в заблуждение читателей Клуба. "Таксистов наказывают из-за этого" в вашем комментарии легко воспринять как имеющий место быть факт, тогда как на самом деле это вольная интерпретация вида вида "На заборе написано".
Виктор У.
сегодня, 02:41
А воз и ныне там :(