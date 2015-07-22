Разные ограничения скорости для встречных направлений на однорёберных дорогах.

На карте нет возможности отметить различные скоростные ограничения для одноребёрного участка дороги в зависимости от направления. Поначалу казалось, что разные скоростные ограничения на разных направлениях дорог - дело редкое, и можно на это забить как на исключение. Но чем больше имею дело с разметкой скоростных ограничений, тем больше убеждаюсь, что это совершенно рядовое явление, которое носит чуть ли не более массовый характер, чем совпадающие ограничения.

Причин тому много:

1) То ли безалаберность, то ли целенаправленный умысел дорожников. Иногда сложно понять, почему один отрезок дороги на протяжении квартала с одной стороны имеет знак 40, а с другой нет.

2) Оптимизация отмены действия знаков. Знаки действуют до ближайшего пересечения. В одну сторону может быть знак отмены ограничения, так как нет близко расположенных перекрёстков, а в другую сторону знак не установили, так как неподалёку перекрёсток, который отменяет ограничения. "Продожительность" действия знаков при этом может быть очень разной.

3) Ограничения перед опасными поворотами, пешеходными переходами и т. п. действуют до опасного места и снимаются сразу после проезда этого места. Если скорость ограничивает перед перекрёстком дорог, ограничение отменяется непосредственно самим перекрёстком. Совершенно естественно, для разных направлений эти участки зачастую вообще не совпадают.

Для точной и достоверной информации на карте, считаю необходимо сделать возможность указывать ограничения скорости для разных направлений участков дорог.



А пока такой возможности ещё нет, как правильно отмечать участки с разными скоростными ограничениями? Выбирать из обоих направлений наименьшую разрешённую скорость?