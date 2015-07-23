Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Въезд по пропускам

До сегодняшнего дня при отрисовке дорожной сети мы отмечали точки въезда на закрытые территории с пропускным режимом условием движения "Запрещённый поворот".

Поскольку в реальности ситуация запрещенного поворота (или любого другого маневра) отличается от ситуации въезда на территорию по пропуску, и учитывать эти ситуации при построени маршрутов хочется также по-разному, мы вводим специальное условие движения - "Въезд по пропускам".

Это условие проставляется в точках въезда на территории, где стоит контрольно-пропускной пункт и(или) установлен шлагбаум - то есть в местах, куда проезд возможен технически, но ограничен нормативно.

Условие движения, как и ранее, ставится только в одну сторону - на въезд.

Обращаем внимание, что в случаях, когда движение в узле ограничено дорожными знаками, в том числе знаками "Въезд воспрещён" и "Движение запрещено", нужно по-прежнему ставить условие "Запрещённый поворот".

В Правила соответствующие изменения уже внесены, смотрите раздел "Правила рисования препятствий на дорогах".

Также обращаем внимание на то, что этим условием движения мы не размечаем шлагбаумы на железнодорожных переездах и подобные объекты, где контроль не осуществляется, а создается лишь временное ограничение на проезд.

Мы будем благодарны, если вы отредактируете встреченные (в том числе и проставленные вами) "запрещенные повороты" на въездах на территории, изменив условие движения на "въезд по пропускам".

38 комментариев
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Олег Чечулин
27 января 2016, 22:37

Ворота территории детского сада, открываемые сторожем для продуктовозок, считаются контрольно-пропускным пунктом?

Zaur Ahmetov
27 января 2016, 22:37

естественно

Dr.@lex
27 января 2016, 22:37

могу легко доказать обратное )))

manwithmap
27 января 2016, 22:37

докажи

Dr.@lex
27 января 2016, 22:37

доказать что ворота - не КПП? или что КПП это не только ворота? на территорию детсада я могу и без пропуска въехать (на правах родителя который заведущей обои привез в группу или линолеума рулон..) А пропускной режим - это пропускной режим. Продолжать?

yndx-totoschka
27 января 2016, 22:37

Поскольку проехать туда случайному автомобилю, предъявив или получив образно говоря некий пропуск, нельзя, то лучше ставит в этом месте маневр. 

Олег, можете дать ссылку на пример?

NetFarmer
27 января 2016, 22:37

Теперь как-то логичнее. Правда выловить все старые запреты ещё надо будет постараться :)

Если по пропускам и въезд и выезд. Например, есть КПП, через которое свободный выезд, а есть ещё и "чёрный выход", через который тяжело выйти в силу того, что ворота там всегда закрыты. В данном случае надо ли делать подобный запрет на выезд, что бы навигатор выбирал не кратчайший путь на выезд, а правильный?

Олег Чечулин
27 января 2016, 22:37

Всегда закрытые ворота мало отличаются от бетонных блоков :)

NetFarmer
27 января 2016, 22:37

Ну для кого-то они может и открыты (скорая/пожарная и т.п.), а обычным - через КПП, "по пропускам".

 

Олег Чечулин
27 января 2016, 22:37

Как скорая/пожарная проедет через ворота, закрытые на замок, если ключ неизвестно где? :) Так можно договориться до того, что перед скорой/пожарной можно пускать бетонноблокоуборочную машину :)

NetFarmer
27 января 2016, 22:37

Ключь неизвестно где - это ваши фантазии. А в реальности есть въезды открываемые для особых целей, не парадные входы. При этом от других ничем не отличаются - могут быть там и камеры и автоматические шлагбаумы. Только выйдут через них не все.
Вот пример:
Здесь въезжают жители:

https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/2523368?z=17&ll=37.534258,55.936101

 

Здесь служебный проход, въезжает в т.ч. и спецтехника, он не закрыт капитально:
https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/1600424098?z=17&ll=37.534258,55.936101

Если выезжаешь из посёлка, то для навигаторы выезды равнозначны. И повезти может через служебку. Вопрос, как отмечеть запреты.

alx.bell
27 января 2016, 22:37

Делайте там запрет на проезд. Спецслужбы о таких местах, как правило, в курсе, зато обычных людей в заблуждение не введёт.

akbars
27 января 2016, 22:37

Тут надо смотреть по реальной ситуации. Если ворота закрыты всегда/открываются раз в год, то не нужно вести через них дорогу вообще.

Олег Чечулин
27 января 2016, 22:37

Чем вечно закрытые ворота принципиально отличаются от бетонных блоков, через которые дорогу вести обязательно?

Олег Чечулин
27 января 2016, 22:37

И естесственным образом теперь хочется распространить эту функцию на пешеходные дорожки, проходящие через различные КПП :)

akbars
27 января 2016, 22:37

В этом отношении пешеходные дорожки ничем не отличаются от автомобильных.

Опять же есть смысл смотреть по ситуации - немало мест, где машины проверяют (нужен пропуск), а пешеходов - нет. Такие случаи надо отражать соответствующим заполнением атрибута "Доступен для".

Олег Чечулин
27 января 2016, 22:37

А почему на выезд не ставится? На выезд обычно более тщательно проверяют же, чем на въезд....

alex.bayt
27 января 2016, 22:37
а зачем на выезд? если вы уже въехали по пропуску, то этот пропуск вас и выпустит.
Олег Чечулин
27 января 2016, 22:37

А если я въехал по другой дороге, на которой нет КПП? Например, КПП стоят на главных дорогах, а на второстепенных или просёлочных их нету. Такие территории реально есть.

akbars
27 января 2016, 22:37

То есть речь в данном случае не про въезд на замкнутую территорию? 

В целом общая логика нормы "только на въезд" действительно такова - если ты оказался на закрытой территории, то выехать с неё сможешь. 

В описанном случае частичного контроля въезда (часть въездов контролируется, часть - нет) тем не менее всё равно ставить условие движения надо только на въезд, поскольку говоря про навигацию мы не работаем над решением задачи "как проехать в точку А в объезд КПП".

Alexxegorov
27 января 2016, 22:37

Как поступать, если въезд платный? Например, территория платной парковки, въезд которой огорожен шлагбаумом. Проедешь, если заплатишь. С одной стороны, проезд доступен любому, то есть для этого не нужно особые права, с другой стороны, он ограничен необходимостью платить.

Олег Чечулин
27 января 2016, 22:37

Для этого у парковок есть признак "платная"; а зачем вести дорогу по самой парковке?

Alexxegorov
27 января 2016, 22:37

Чем парковка принципиально отличается от любой другой территории, где есть проезд? Очевидно, чтобы было понятно, где въезд, где выезд, где можно проехать. 
Платность парковки никак не связана с маршрутизацией, а не въезде при этом стоит шлагбаум, который на карте дожен быть либо отмечен как въезд по пропускам, либо вообще не отмечен как шлагбаум в следствии общедоступности. Либо сам внутридворой проезд должен быть отмечен отдельно от шлагбаума платной дорогой. Есть разные варианты, отсюда и вопрос.

Олег Чечулин
27 января 2016, 22:37

По парковкам ездят насквозь, к тому же, по платным?

Alexxegorov
27 января 2016, 22:37

Какая разница, насквозь или нет? Любые проезды рисуются, независимо от их "насквозьности". 

Олег Чечулин
27 января 2016, 22:37

Не любые. К тому же, парковка - это обычно больше площадь, чем проезд.

Alexxegorov
27 января 2016, 22:37

Парковки бывают совершенно разные. А проезды рисуется любые, кроме проездов в подземных парковках и многоуровневых паркинках (в том числе на крышах). 

akbars
27 января 2016, 22:37

Условие движения в таких случаях ставить нужно, платность дороги отмечать тут не нужно.

Уточню, что речь именно про платные парковки, а не про платные дороги.

Alexxegorov
27 января 2016, 22:37

Было бы заметно проще заменять "запрещённые повороты" на "въезд по пропускам", если бы при смене категории, не пришлось бы заново отмечать сам манёвр.

ya-dfilatov
27 января 2016, 22:37
да, поправим в ближайшем релизе
kuma
27 января 2016, 22:37
и(или) установлен шлагбаум

Т.е. сейчас везде, где был проставлен "запрещённый поворот" из-за шлагбаумов (чаще во дворах), нужно поменять на "въезд по пропускам"?

NetFarmer
27 января 2016, 22:37

Да. Постепенно вычистится, но жалко, что не видно типа запрета. Было бы здорово, если бы они отображались при наведении мыши.

Олег Чечулин
27 января 2016, 22:37

Если для въезда по пропускам задать временное ограничение, то какое поведение подразумевается в остальное время: 1) въезд запрещён вообще; 2) въезд разрешён без пропусков?

 

Думаю, что на практике могут быть обе ситуации...

RN3QTB
27 января 2016, 22:37

я хрен пойму где этот "въезд по пропускам" найти в создании объектов! По поиску он не бьется

yndx-totoschka
27 января 2016, 22:37

Как и другие условия движения, въезд по пропускам создается из узла дорог.

AndreyBachurin
27 января 2016, 22:37

На большинство территорий, попадающих под категории "промзона", "научное учреждение, НИИ" всегда действует въезд по пропускам. Следует ли этот факт указывать отдельно?

yndx-totoschka
27 января 2016, 22:37

Ставить правильно то, что есть на самом деле. Если пропускная система - ставим въезд по пропускам.

brutal47
сегодня, 10:08
Добрый день! А можно как то указать, что у меня есть ключ/пропуск от шлагбаума, чтобы навигатор строил маршрут через шлагбаум, а не в обход?