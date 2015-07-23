До сегодняшнего дня при отрисовке дорожной сети мы отмечали точки въезда на закрытые территории с пропускным режимом условием движения "Запрещённый поворот".

Поскольку в реальности ситуация запрещенного поворота (или любого другого маневра) отличается от ситуации въезда на территорию по пропуску, и учитывать эти ситуации при построени маршрутов хочется также по-разному, мы вводим специальное условие движения - "Въезд по пропускам".

Это условие проставляется в точках въезда на территории, где стоит контрольно-пропускной пункт и(или) установлен шлагбаум - то есть в местах, куда проезд возможен технически, но ограничен нормативно.

Условие движения, как и ранее, ставится только в одну сторону - на въезд.

Обращаем внимание, что в случаях, когда движение в узле ограничено дорожными знаками, в том числе знаками "Въезд воспрещён" и "Движение запрещено", нужно по-прежнему ставить условие "Запрещённый поворот".

В Правила соответствующие изменения уже внесены, смотрите раздел "Правила рисования препятствий на дорогах".

Также обращаем внимание на то, что этим условием движения мы не размечаем шлагбаумы на железнодорожных переездах и подобные объекты, где контроль не осуществляется, а создается лишь временное ограничение на проезд.

Мы будем благодарны, если вы отредактируете встреченные (в том числе и проставленные вами) "запрещенные повороты" на въездах на территории, изменив условие движения на "въезд по пропускам".