Румынский и молдавский языки в Молдове

Даем пояснение по вопросу простановки языков при вводе названий объектов в Молдове и Приднестровье, поскольку вопрос периодически всплывает.

Технически на Народной карте можно выбрать как молдавский, так и румынский язык для названия объекта. Молдавский и румынский языки практически идентичны (по сути - это один язык: https://ru.wikipedia.org/wiki/Молдавский_язык).

Согласно Конституции 1994 года государственным языком Республики Молдова является молдавский язык, функционирующий на основе латинской графики. Но 5 декабря 2013 года Конституционный суд республики принял решение о признании румынского языка государственным языком Молдавии. В то же время существует молдавский язык на основе кириллической графики. Он является одним из официальных языков непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

Учитывая, решение Молдавского конституционного суда, в качестве норматива применяется следующий вариант:

всё, что написано по-молдавски латинскими символами - считаем румынским языком . Также румынский язык считаем официальным ( локальным ) для всей территории Молдавии, кроме Приднестровья.

(пример. Подавляющее большинство названий в Молдове сейчас написано именно латиницей)

всё, что написано по-молдавски кириллическими символами - считаем молдавским языком . Молдавский язык используем как официальный (локальный) только для территории Приднестровья.

(пример. В данных на Народной карте молдавский-кириллический практически не встречается)

Отдельный пункт в Правилах по этому поводу мы сейчас не вводим (поскольку ситуация очень специфичная и нетипичная) - но описанные здесь нормы имеют статус официальных, противоречащие им правки считаем ошибочными.

Сейчас в Молдове много объектов с названием на литинице, но выставленным молдавским языком - бросаться вносить только эти исправления не нужно (хотя если редактируется объект с такой неточностью. есть смысл её исправить), мы постараемся изменить язык централизованно.