Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Румынский и молдавский языки в Молдове

Даем пояснение по вопросу простановки языков при вводе названий объектов в Молдове и Приднестровье, поскольку вопрос периодически всплывает.

Технически на Народной карте можно выбрать как молдавский, так и румынский язык для названия объекта. Молдавский и румынский языки практически идентичны (по сути - это один язык: https://ru.wikipedia.org/wiki/Молдавский_язык).

 

Согласно Конституции 1994 года государственным языком Республики Молдова является молдавский язык, функционирующий на основе латинской графики. Но 5 декабря 2013 года Конституционный суд республики принял решение о признании румынского языка государственным языком Молдавии. В то же время существует молдавский язык на основе кириллической графики. Он является одним из официальных языков непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

Учитывая, решение Молдавского конституционного суда, в качестве норматива применяется следующий вариант:

 

  • всё, что написано по-молдавски латинскими символами - считаем румынским языком. Также румынский язык считаем официальным (локальным) для всей территории Молдавии, кроме Приднестровья.

(пример. Подавляющее большинство названий в Молдове сейчас написано именно латиницей)

 

  • всё, что написано по-молдавски кириллическими символами - считаем молдавским языком. Молдавский язык используем как официальный (локальный) только для территории Приднестровья.

(пример. В данных на Народной карте молдавский-кириллический практически не встречается)

 

Отдельный пункт в Правилах по этому поводу мы сейчас не вводим (поскольку ситуация очень специфичная и нетипичная) - но описанные здесь нормы имеют статус официальных, противоречащие им правки считаем ошибочными.

Сейчас в Молдове много объектов с названием на литинице, но выставленным молдавским языком - бросаться вносить только эти исправления не нужно (хотя если редактируется объект с такой неточностью. есть смысл её исправить), мы постараемся изменить язык централизованно.

5 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
bessaralien
27 января 2016, 22:29

Если займётесь централизованной правкой — можно ли везде заменить название с ошибкой Victroiabank на Victoriabank? И, кстати, изменить язык с английского на румынский для данной подписи.

bessaralien
27 января 2016, 22:29

И с днём рождения!

(B)

Чэшырскі К^_^Т
14 декабря 2017, 22:01
Мельче шрифта, видимо, не нашлось 
Михаил
4 апреля 2019, 17:09
Так и не понял почему в Приднестровье "по умолчанию" проставлен румынский язык для адресов, хотя официальные - русский, молдавский и украинский, причём в 90% случаев используется русский
slavikos
вчера, 22:18
"(всё, что написано по-молдавски кириллическими символами - считаем молдавским языком. Молдавский язык используем как официальный (локальный) только для территории Приднестровья.)"  Скользкий термин (локальный) говорит об обратном! - в Приднестровье нет языков использующих латинский алфавит.