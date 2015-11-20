Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Сложности перевода

Приветствую !

Столкнулись намедни с одним интересным вопросом.

Надо-ли при указании названия населённого пункта на различных языках, переводить название типа объекта ? Само название объекта только транслитерируется. Это без вариантов. А вот тип ? Для примера возьмём слово "деревня". Как правильно: "вёска (бел) - деревня (рус)- village (англ)" или "вёска (бел) - вёска (рус) - vioska (англ)" ?

Два конкретных примера, для наглядности: вариант 1 и вариант 2


И если правильно первый вариант, то недурственно-бы создать, силами Администрации, небольшой но очень официальный словарик подобных наименований на основных языках мира. Потому-что одно и то-же слово может иметь несколько вариантов перевода (для примера)

12 комментариев
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Siarhiej Jaskievič
27 января 2016, 22:24

И мой вариант вёска (бел) - деревня (рус) -- vioska (англ). 

объясняется тут http://clubs.ya.ru/narod-karta/replies.xml?item_no=60068 (там в примерах в документах используется uzvyšša (узвышша), vadaschovišča (вадасховішча))

В документе не требуется транслитерация для языков с кириллицей и для польского, литовского и латвийского, для них используются правила из национального языка

lukdmi
27 января 2016, 22:24

A smysl togda vobsche v angiyskoi versii? Poluchayetsa ne perevod, a tupo translit.

Siarhiej Jaskievič
27 января 2016, 22:24

А какой верный аналог для белорусского "агрогородок" или "рабочий поселок"?

Смысл в транскрипции -- на указателях в городе используется именно такая транскрипция. 

http://vse-news24.ru/wp-content/uploads/2015/11/1672eef1b5787a9ea05a14b41b352ecd.jpg

akbars
27 января 2016, 22:24

По поводу перевода типов.

Если говорить про населённые пункты, то общий базовый подход для всех языков - тип переводим (не транслитерируем). Для частых (с учетом основных стран рисования в Народной карте) пар языков "списочные переводы", действительно, есть смысл сделать (и вероятно разместить как приложение к Правилам).

Название с транслитерируемым типом допустимо занести в синонимы (задав и официальное название с переводом типа, если такого названия пока нет).

Стоит отметить еще один момент - если, к примеру, в русском языке порядок слов в названии населённого пункта строгий: тип + собственное название, то нормы в других языках могут отличаться - например в английском языке порядок обратный. Порядок слов в названии на том или ином языке мы выбираем исходя из местных норм.

Антон
27 января 2016, 22:24

техническое, удалите у данной темы метку "news", вроде как тема новостью не является, а по ссылке "новости" отображается.

Sagit
17 апреля 2017, 22:34
Siarhiej Jaskievič,
указатели. это транслит латиницей а не английский. почему вы уверены что это английский, а не немецкий или норвежский?
sc1a
27 января 2016, 22:24

Для дополнения, судя по википедии:

Hamlet (перевод. Деревня) - до 100 жителей

Village (перевод. Село) - от 100 до 1000 жителей

+ городоские поселения в Беларуси : https://en.wikipedia.org/wiki/Urban-type_settlements_in_Belarus

sc1a
27 января 2016, 22:24

Кстати, я уже писал в предложениях, сразу после запуска новых народных карт, что если бы в населенных пунктах сделали дополнительную категорию по выбору типа н\п, то вся эта ситуация не возникла бы.

Ведь это просто и с технической точки зрения, и гораздо удобнее для пользователей и исключает множество ошибок и сложностей.

В каждой стране можно выделить около 10 типов н\п. К примеру в Беларуси это:

1) деревня,

2) поселок,

3) село,

4) хутор,

5) сельский населенный пункт (снп),

6) поселок городского типа \ городской поселок,

7) агрогородок,

8) садовое товарищество,

9) город.

К каждому пункту разработчикам гораздо проще лишь единожды вбить правильный перевод на все остальные языки. И этот аттрубит сразу поглотил бы галочку "Является городом".

lukdmi
27 января 2016, 22:24

Согласен. Аналогично можно поступить с видами улиц (тупик, проспект, ...). Если какого-то типа нет, то его надо будет вбить в специальное окошко. Правка появится после проверки модератором.

sc1a
27 января 2016, 22:24

Лучше чтобы добавление новых типов осуществляли сами разработчики, т.к. этих типов не так много. Все заявки можно здесь одним постом с комментариями собрать.

alexeyborovik1
27 января 2016, 22:24

а я думаю, что не нужно транслитерировать тип населенного пункта (типа "vioska" или "horad") и вносить в английское название, достаточно просто транслитерировать само название населенного пункта

anexcom
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