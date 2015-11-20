Сложности перевода

Приветствую !

Столкнулись намедни с одним интересным вопросом.

Надо-ли при указании названия населённого пункта на различных языках, переводить название типа объекта ? Само название объекта только транслитерируется. Это без вариантов. А вот тип ? Для примера возьмём слово "деревня". Как правильно: "вёска (бел) - деревня (рус)- village (англ)" или "вёска (бел) - вёска (рус) - vioska (англ)" ?

Два конкретных примера, для наглядности: вариант 1 и вариант 2





И если правильно первый вариант, то недурственно-бы создать, силами Администрации, небольшой но очень официальный словарик подобных наименований на основных языках мира. Потому-что одно и то-же слово может иметь несколько вариантов перевода (для примера)