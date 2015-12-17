Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Пункт приёма макулатуры и контейнер для пластика

Всем здравствуйте.

У нас в городе развивается система раздельного сбора мусора от населения. Есть пункт сбора макулатуры и несколько контейнеров для пластиковых бутылок. Вопрос - что это за категория/тип объектов? 

Немного деталей. Это не пункты приёма, где выдают плату за вес сданного вторсырья, поэтому "Бизнес, услуги", по-моему, не подходит. Размещаются контейнеры преимущественно во дворах на мусорных площадках. Кажется, что надо отнеси их к типу "Инфраструктура -> Мусорная площадка", но отмечать это место просто мусорной площадкой не хочется по той причине, что мусорные площадки есть в каждом дворе, а контейнеры для пластика/макулатуры - всего в нескольких местах в городе. А хотелось бы, чтобы с помощью поисковой строки на карте можно было найти такие места.

Прописать название объекта "Пункт приёма макулатуры" помогает при поиске (на ЯК). Но модератор отверг название моего объекта "Контейнер для пластика", перенеся его в комментарий к объекту. А комментарии учитываются ли при поиске?

3 комментария
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yndx-totoschka
27 января 2016, 22:21

Добрый день!

Мусорные контейнеры на Народной карте отдельно каждый не размечаются в принципе, то есть верно будт отметить одной точкой саму мусорную площадку. Возможностей и атрибутов для разметки именно конетейнеров для пластика (как и для чего-либо другого) сейчас к сожалению нет, и соответственно на карте они как-то специально (и отдельной точкой тоже) не отмечаются. Будет это реализовано в будущем, сказать пока не можем.

Комментарии сделаны для удобства общения на самой Народной карте и при поиске не учитываются.

Александр :D
3 января, 14:01
Добрый день!
Изменилось ли что-то в данном вопросе? Прошло несколько лет - в городах становится все больше точек для раздельного сбора мусора. Это не единичные точки, а систематичные установки контейнеров от нескольких фирм по переработки вторсырья. Найти их на картах Яндекса (как обычных, так и народных) до сих пор нет возможности. Очень важная область для населения, карт,  современных пользователей, которую Яндекс пока что обходит стороной - а жаль.
Viktor-BAD
сегодня, 18:31
Тоже интересует данный вопрос. В подмосковmt c 2019 года уже по два контейнера ввели обязательно. И в Москве с 1 января 2020 года тоже - на контейнерных площадках возле всех домов, серый и синий контейнеры.