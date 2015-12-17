Пункт приёма макулатуры и контейнер для пластика

Всем здравствуйте.

У нас в городе развивается система раздельного сбора мусора от населения. Есть пункт сбора макулатуры и несколько контейнеров для пластиковых бутылок. Вопрос - что это за категория/тип объектов?

Немного деталей. Это не пункты приёма, где выдают плату за вес сданного вторсырья, поэтому "Бизнес, услуги", по-моему, не подходит. Размещаются контейнеры преимущественно во дворах на мусорных площадках. Кажется, что надо отнеси их к типу "Инфраструктура -> Мусорная площадка", но отмечать это место просто мусорной площадкой не хочется по той причине, что мусорные площадки есть в каждом дворе, а контейнеры для пластика/макулатуры - всего в нескольких местах в городе. А хотелось бы, чтобы с помощью поисковой строки на карте можно было найти такие места.

Прописать название объекта "Пункт приёма макулатуры" помогает при поиске (на ЯК). Но модератор отверг название моего объекта "Контейнер для пластика", перенеся его в комментарий к объекту. А комментарии учитываются ли при поиске?