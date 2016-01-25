Закрытие Старой Народной Карты

Всем привет!

Уже почти 10 месяцев прошло с перезапуска Народной карты и её интерграции с Яндекс.Картами.

За это время мы доперенесли большинство необходимых данных со Старой Народной карты и в скором будущем (примерно через 3-4 недели) планируем закрыть последнюю.

Если вы помните о каких-то неперенесенных данных, напишите нам о них в комментариях к этому посту. Уточню, что актуально писать про места и территории, отрисованные в старой Народной карте (и где информация годичной давности остается актуальной), но не отрисованные в новой. Лучше давать ссылки на конкретные участки старой Народной карты.