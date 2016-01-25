Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Закрытие Старой Народной Карты

Всем привет!

Уже почти 10 месяцев прошло с перезапуска Народной карты и её интерграции с Яндекс.Картами.

За это время мы доперенесли большинство необходимых данных со Старой Народной карты и в скором будущем (примерно через 3-4 недели) планируем закрыть последнюю.

 

Если вы помните о каких-то неперенесенных данных, напишите нам о них в комментариях к этому посту. Уточню, что актуально писать про места и территории, отрисованные в старой Народной карте (и где информация годичной давности остается актуальной), но не отрисованные в новой. Лучше давать ссылки на конкретные участки старой Народной карты.

109 комментариев
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Alexxegorov
27 января 2016, 22:18

Есть необходимость перенести контуры населенных пунктов в нескольких районах Татарстана. Они в своё время были отрисованы согласено Росреестру. 
Можно ли просто обозначить районы или нужен детальный список населённых пунктов? 

yndx-totoschka
27 января 2016, 22:18
Можно списком дать ссылки на конкретные населенные пункты.
Alexxegorov
27 января 2016, 22:18

Ок. Их просто много (почти все, не считая самых крупных)

yndx-totoschka
27 января 2016, 22:18
Можете дать ссылки на участки карты.
akbars
27 января 2016, 22:18

Алексей, можно просто сказать, о каких районах речь, и, если есть, критерии отбора (все населённые пункты, центры сельских поселений, крупнейшие по населению) по которым отрисовывались те или иные районы.

Alexxegorov
27 января 2016, 22:18

Нужно перенести границы сельских населённых пунктов в следующих районах: Апастовский, Буинский, Верхнеуслонский, Камско-Устьинский, Тетюшский.

Думаю, можно смело заменять геометрию у всех, кроме районных центров.
Ну или если возможно, не трогать те, у которых была изменена геометрия после импорта данных. 


yndx-totoschka
27 января 2016, 22:18

Взяли на перенос.

Алексей Зуев
27 января 2016, 22:18

Город Керчь, кварталы частной застройки: здания и адреса.

Одна из территорий для примера: новая НКЯ, старая Я.НК.

DoVoS
27 января 2016, 22:18

А описания объектов из старой НЯК будут "похерены"? :( 

Чем она вам мешает, что её обязательно нужно закрыть? Оставьте read only на память...

Noita
27 января 2016, 22:18

во-во

akbars
27 января 2016, 22:18

Закрытие Старой карты не означает, что сами данные, в том числе описания объектов, удаляются окончательно, база объектов у нас остается.

Старая Народная карта не мешает, конечно, никому, напрямую. Но при минимальной посещаемости поддержание "на плаву" старого сервиса требует ресурсов, в том числе человеческих - это основная причина. Количество таких ресурсов больше, чем могло бы показаться, поскольку и в режиме "только для чтения" сервис - гораздо больше, чем, скажем, сайт с некоторым количеством статичного контента, который может висеть без поддержки сколь угодно долго.

Okclick
27 января 2016, 22:18
Данные, может, и останутся, но кто сможет ими воспользоваться, чтобы сравнить с новой картой?
А нельзя оставить старую НК пожить подольше, если отрезать лишнюю аудиторию, оставив доступ к старому сервису только пользователям Яндекса, имеющим, как минимум, ранг эксперта или модератора в новой народной карте?
Алексей Т.
27 января 2016, 22:18

слишком урезать не стоит, иначе зачем она нужна станет.

там же кладезь знаний обо многих объектах!

Котик
28 января 2016, 19:32
☭Okclick,
(+1)
dvsghcvhbgj
27 января 2016, 22:18

(+1)

DELTA
27 января 2016, 22:18

А что насчет описаний и комментариев с сылками к объектам в старой НЯК? Что насчет действительно верных объектов, которые не перенесены в новую карту? Пример: недавно заметил не верное наименование улицы https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/2884226?z=17&ll=38.979852,45.062648&l=nk#sat , посмотрел на старой карте и поправил. В своё время я проверил и поправил множество улиц и переулков в Краснодаре, а в новой карте постоянно нахожу ошибки; нельзя ликвидировать старую карту пока не перенесены все верные данные. 

dtremens
27 января 2016, 22:18

Тоже волнуют старые комментарии и описания объектов. Давно и много писали в фичреквест насчёт прикручивания аналогичного функционала в новые ЯК - функционала до сих пор нет, и информацию из старых ЯК собираетесь похерить.

akbars
27 января 2016, 22:18

Есть ли конкретные примеры (помимо указанной дорожной сети Краснодара) мест, где данные Новой карты содержат большое количество ошибок, тогда как данные Старой Народной карты корректные.

Если есть, укажите, пожалуйста, нам на них - мы поработаем в таких населенных пунктах/территориях.

DELTA
27 января 2016, 22:18

Я отрисовывал в основном объекты на территории муниципального образования г. Краснодар (30 населенных пунктов) и уже много объектов выправлено, но еще выявляются ошибки при детальном разборе. Также я еще гонял Ваших работников, которые рисовали пачками жилые дома на территории кладбища ))) и за другие ошибки.

На мой взгляд ликвидировать старую народную карту можно будет только тогда, когда на ней не останется не перенесенных данных, включая комментарии, описания, да и фотки тоже. Вы же сами понимаете, что за 10 месяцев не возможно перенести все что делалось 5 лет.

Пудога
27 января 2016, 22:18

Жаль, на старой НЯК частенько выуживаю информацию которая не была перенесена (например в территориях контактная информация и наименования предприятий). Может есть возможность старую НЯК сделать третьим слоем в редакторе?

пример наличия информации:

 новая НЯК 

 старая НЯК 

V-gosti-V
27 января 2016, 22:18

(+1)И разрешить редактировать в старой НЯК

cherneczckij.anatolii
27 января 2016, 22:18

идеальные оба предложения! нужно эту тему подымать

ogati
27 января 2016, 22:18

Перенесите, пожалуйста, растительность и границы населённых пунктов Бирского района и города Бирска. Долго ждал, когда перенесут, но этого так и не произошло.

yndx-totoschka
27 января 2016, 22:18

Взяли в работу.

paulbn
27 января 2016, 22:18

Скажу, что я еще пользуюсь Старой Народной картой. Есть места, где у Яндекса были свои карты, но в этих карты были  ошибки. Эти же места были подробно отрисованы на СНЯК с правдоподобными данными. В результате объединения в таких местах данные со СНЯК не брались. В итоге сейчас на ННЯК эти ошибки остались. Названия некоторых категорий, например промзон, так вообще нигде не переносились. Я и многие другие пользователи писали в тему про перенос данных о тех местах, где нужно было заменить данные со Старой НЯК. Но это только то, что заметили пользователи. А ведь много мест осталось, до которых еще не добрались. Так же есть места, где ошибки редки и они обнаруживаются не сразу, но они еще есть, и я продолжаю их находить. 

СНЯК помогает при модерации, в результате которой так же обнаруживаются неточности в ННЯК.

Еще я знаю места, где точно есть ошибки, но я еще не дошел. Например, в Кахастане на СНЯК, сверяясь с кучей источников, я отрисовал границы и проименовал и указал численность населения всем населенным в 3-х областях: Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской. На Яндекс.Картах в то время было отрисовано около 20% населенных пунктов, да и среди этих многие имели упрощенные границы, неверную численность и устаревшие названия, которые остались со со времен СССР. В то время в Казахстане прошла волна массовых переименований. В результате объединения данных карт, там где данные совмещались, на Новой НЯК остались населенные пункты с Яндекс.Карт. Теперь мне заново приходится проходить по базе, проверять на СНЯК и исправлять. На это уходит много времени. По наличию времени я исправил только Акмолинскую область. Если у вас есть возможность, то замените те населенные пункты в Северо-Казахстанской и Костанайской областях, которые были заменены ЯКовской версией но версию с СНЯК.

 

 

akbars
27 января 2016, 22:18

Спасибо за подробный ответ, по Казахстану проведем сравнение по указанным областям.

bob
27 января 2016, 22:18

Перенесли НЕ ВСЁ, о чём говорилось в предыдущей теме больше месяца назад. Прошу всё-таки перенести эти объекты, так как рисовать их заново совсем не хочется.

bob
27 января 2016, 22:18

В Саранске на новой НЯК (данные с ЯК) нумерация домов в частном секторе в большинстве мест неверная (сдвиг на несколько адресов). На старой же НЯК лично проадресовал все дома правильно. Прошу исправить.

yndx-totoschka
27 января 2016, 22:18

Можете дать ссылки на конкретные места, поскольку в общем их много.

bob
31 мая 2016, 16:05
Весь частный сектор желательно перепроверить.
bob
27 января 2016, 22:18

Нжно перенести всю ж/д ветку
отсюда https://old.n.maps.yandex.ru/?oid=3539413
и до сюда https://old.n.maps.yandex.ru/?oid=39184609

yndx-totoschka
27 января 2016, 22:18

Взяли в работу.

bob
27 января 2016, 22:18

Ещё нужно перенести куски леса в районе 3-й строящейся ВПП аэропорта Шереметьево.

yndx-totoschka
27 января 2016, 22:18

Взяли в работу.

bob
27 января 2016, 22:18

Крупный посёлок Унъюган (5,5 тыс чел) в ХМАО до сих пор в плачевном состоянии, хотя на старой карте он неплохо отрисован:
https://old.n.maps.yandex.ru/?oid=2106993

 

Уверен, что таких посёлков осталось ещё много.

yndx-totoschka
27 января 2016, 22:18

Взяли в работу.

Raivo Ristinen
27 января 2016, 22:18

Означает ли это, что слой старой народной карты который до сих пор отдаётся по API и можно включить в мобильном приложения Карт будет заменен на слой новых карт?

yndx-totoschka
27 января 2016, 22:18

Отдельного слоя Народной карты не будет, поскольку это один набор данных и он публикуется непосредственно на Яндекс.Картах.

Raivo Ristinen
27 января 2016, 22:18

А почему бы не сделать для энтузиастов слой схемы как один из возможных для вывода в мобильном приложении или через API? Карты очень долго обновляются, и не всегда полно, а на слое схемы изменения почти мгновенные, это ценно.

bob
27 января 2016, 22:18

+1

lukdmi
29 января 2016, 12:03
Raivo Ristinen,
А смысл? Всё равно раз в месяц карта обновляется.
bob
27 января 2016, 22:18

Пожалуйста, перенесите этот кусок реки Меконг во Вьетнаме:

 https://old.n.maps.yandex.ru/?oid=67358608

 

Прошу перенести все здания на Соловецком архипелаге КРОМЕ (!) посёлков Соловецкий и Новосоловецкий.

 

Пожалуйста, перенесите контур реки в городе Медвежьегорск в Карелии:

https://old.n.maps.yandex.ru/?oid=29250644
https://old.n.maps.yandex.ru/?oid=26771882
https://old.n.maps.yandex.ru/?oid=26764841
https://old.n.maps.yandex.ru/?oid=26603869
https://old.n.maps.yandex.ru/?oid=26563454
https://old.n.maps.yandex.ru/?oid=26472106
https://old.n.maps.yandex.ru/?oid=6920572
https://old.n.maps.yandex.ru/?oid=6920549
https://old.n.maps.yandex.ru/?oid=6470594
https://old.n.maps.yandex.ru/?oid=46027092

https://old.n.maps.yandex.ru/?oid=26499401
https://old.n.maps.yandex.ru/?oid=26494201
https://old.n.maps.yandex.ru/?oid=26354234
https://old.n.maps.yandex.ru/?oid=26472777

yndx-totoschka
29 января 2016, 14:06
bob,
все ссылки в работе.
bob
27 января 2016, 22:18

Нужно перенести посёлок Золотец Беломорского района Карелии (здания, АТ, дороги) со старой карты.

yndx-totoschka
28 января 2016, 21:09

Все ссылки в работе.

yndx-totoschka
29 января 2016, 14:06
bob,
в работе.
Семёныч
28 января 2016, 19:48
Жаль, что старую карту, некоторое время назад, вообще убрали вообще из "подложек" в Новой НЯК, было удобно сравнивать некоторые моменты...
А вообще, хотел бы попросить перенести из старой карты снт "Ивушка" и "Союз-6":
https://old.n.maps.yandex.ru/?oid=19498584
https://n.maps.yandex.ru/#!/?z=16&ll=38.726978%2C55.788508&l=nk%23sat
там они были поточнее прорисованы.
yndx-totoschka
29 января 2016, 14:01
Семёныч,
перенос взяли в работу.
pbkj
28 января 2016, 21:09

В Беларуси доперенесите растительность(кроме той, что уже исправлена), дороги и железные дороги, здания и адреса.

 

yndx-totoschka
28 января 2016, 21:09

Дайте, пожалуйста, ссылик на конкретные объекты, места.

pbkj
28 января 2016, 21:09
Конкретно ВСЯ Беларусь. Особенно интересуют вот такие огромные(и неправильные) леса:

https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/125728483?z=9&ll=28.065226,54.381841&l=nk#sat

Не знаю, откуда вы их взяли, но в старой народной карте и похожего ничего не было.
pbkj
28 января 2016, 21:09
Вот ещё один: https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/125731107?z=8&ll=29.115759,53.204354&l=nk#sat
Таких лесов очень много, на каждый ссылки не смогу дать. Если можно, замените их на то, что было в старой народной карте, или просто удалите(какая от них польза?)
Тимофей
28 января 2016, 21:09

Часть контура реки Белой

https://old.n.maps.yandex.ru/?oid=38780596

https://n.maps.yandex.ru/#!/?z=15&ll=55.984896,53.331269&l=nk#sat

 Водоемы очистных сооружений

https://old.n.maps.yandex.ru/?oid=48163637

https://n.maps.yandex.ru/#!/?z=14&ll=55.946263,53.408357&l=nk#sat

 Растительность

https://old.n.maps.yandex.ru/?oid=22031713

https://n.maps.yandex.ru/#!/?z=14&ll=57.956497,54.240204&l=nk#sat

 

pbkj
28 января 2016, 22:54
После "переноса" появились вот такие леса: https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/125728483?z=9&ll=28.065226%2C54.381841&l=nk%23sat
https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/125731107?z=8&ll=29.115759%2C53.204354&l=nk%23sat
и многие другие, не существующие в реальности. Кроме того, на старой карте их тоже нет и не было. Откуда их взяли? Если возможно, замените их на те, что были в старой народной карте или просто удалите(какая от них польза?) Также доперенесите растительность, дороги и железные дороги по ВСЕЙ Беларуси. На каждый конкретный обьект ссылки дать не могу, так как их очень много.
yndx-totoschka
29 января 2016, 13:58
pbkj,
Назовите хотя бы районы, в которых есть такие железные дороги.
pbkj
29 января 2016, 16:40
yndx-totoschka,
Основные жд везде размечены, но всякая мелочь(подъездные пути и т.д.) полностью отсутствует во ВСЕХ районах(в основном в городах и на станциях), в то время как на старой карте они есть.
pbkj
30 января 2016, 19:18
yndx-totoschka,
То есть, все районы, в которых есть железные дороги. И про растительность не забудьте.
Алексей Зуев
29 января 2016, 09:32
Нельзя ли на оставшееся время до закрытия вернуть кнопку переноса геометрии зданий со старой народной карты? Если Вы опасаетесь вандалов, то для них есть куда более "полезная" кнопка (не буду её рекламировать).
yndx-totoschka
29 января 2016, 13:56
Алексей Зуев,
Можно просто прислать нам ссылки, мы перенесем.
Алексей Сергеев
29 января 2016, 21:25
Газоны в Таганроге так и не перенесли. Видимо, потому, что я так и не написал:)
An72Kon
31 января 2016, 15:13
1. На новой карте городскую черту фрагментировали, отдалённые районы теперь выделены отдельными контурами, новая граница местами не соответствует действительной. В связи с чем это и можно ли вернуть старые границы? https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/53176514?z=13&ll=29.266720%2C52.060470&l=nk%23sat
2. От старой карты остались участки русла реки Припять, размеченные категорией "водоём" никак не совпадающие со снимком. Можно ли их корректно привязать, либо вообще удалить, т.к. достучаться до новых модераторов тяжеловато: https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/164348319?z=9&ll=29.235731%2C51.857272&l=nk%23sat
3. У реки Припять на белорусском участке выбивает название по-украински, хотя в графу "название" забиты 4 варианта: русский, белорусский, украинский и английский. Это баг или так изначально задумано? https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/815475785?z=15&ll=29.242899%2C52.059193&l=nk%23sat
4. Спасибо.
Ch.
2 февраля 2016, 13:31
Здравствуйте!
Можно перенести - обновить карты вот этого района: https://n.maps.yandex.ru/#!/?z=17&ll=37.428448%2C55.719434&l=nk%23map
Со старой карты многих объектов нет, да и много чего поменялось в этом районе!
yndx-totoschka
3 февраля 2016, 14:01
Ch.,
Все переносить смысла нет, геометрия дорог и домов сейчас правильная. Те объекты, например, организации лучше и быстрее будет перерисовать на навой Народной карте самостоятельно. Или вы можете дать нам ссылки на конкретные объекты.
Ch.
4 февраля 2016, 09:56
yndx-totoschka,
Здравствуйте!
Вы не поверите, но этот район https://maps.yandex.ru/?ll=37.427864%2C55.720008&z=17 был перерисован практически сразу с выходом новой народной карты и изменяется, дополняется до сих пор! Но к сожалению нечего этого не появляется и не изменяется на схеме. Данный переход https://maps.yandex.ru/?ll=37.427521%2C55.720476&z=18 давно пара обновить на новой карте! В этом районе https://maps.yandex.ru/?ll=37.428175%2C55.719649&z=18 тоже добавлены различные организации, здания и т.д., но на новой схеме этого нет! Дома №10 https://maps.yandex.ru/?ll=37.428650%2C55.718584&z=18 давно нет! Около дома 21к3 не правильно расположена дорога на схеме, в народной карте https://n.maps.yandex.ru/#!/help?z=18&ll=37.428812%2C55.718801&l=nk%23map указано правильно, но до сих пор не опубликовано, Люди объезжая нашу "любимую" пробку на Можайском шоссе в сторону центра хотят объехать её вот так https://maps.yandex.ru/?ll=37.429622%2C55.719607&z=17&rtext=55.720181%2C37.427695~55.719169%2C37.432385&rtt=auto&rtm=atm , но к сожалению доезжая до дома 21к3 их ожидает сюрприз в виде тупика!
cot.cotofei
2 февраля 2016, 21:45
Вот тут перенесите данные, раз уж взялись за Билибино: https://old.n.maps.yandex.ru/?oid=19473096
yndx-totoschka
3 февраля 2016, 13:57
cot.cotofei,
Взяли в работу.
paulbn
3 февраля 2016, 18:24
СНТ в этом месте https://n.maps.yandex.ru/#!/?z=13&ll=34.837051%2C55.540734&l=nk%23sat
и в этом https://n.maps.yandex.ru/#!/?z=13&ll=35.036557%2C55.487439&l=nk%23sat .
paulbn
14 февраля 2016, 19:21
Так перенесет кто-нибудь объекты? эта тема умерла?
al-kupi
4 февраля 2016, 17:44
железнодорожная ветка на старую купавну https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/1580258796?z=14&ll=38.167038%2C55.774123&l=nk%23sat
Алексей
4 февраля 2016, 18:58
Вот здесь
https://old.n.maps.yandex.ru/?oid=11024693
вдоль улицы Поляны были газоны.
Alexy.stulin
6 февраля 2016, 13:27
В старой карте многое сделал в Романовском и Балашовском районах Саратовской области. При переносе было многое испорчено. Пишу уже не первый раз. Вроде как исправляется, но медленно. Суть проблемы заключается в том что:
1). Со старой НЯК данные были перенесены с задержкой по времени (несколько месяцев последних правок пропали). Конкретно не могу указать.
2). Гидрография и растительность которые мной скрупулезно были прорисованы просто не были взяты, а взамен взяты официальный карты которые наверно лет 50 назад нарисовал какой-то пьяный картограф.
yndx-totoschka
17 февраля 2016, 12:29
Alexy.stulin,
Пожалуйста, дайте ссылки на эти водоемы и другие объекты.
dimonich391
10 февраля 2016, 06:50
https://n.maps.yandex.ru/#!/?z=15&ll=43.699715,53.880003&l=nk#sat
Перенесли только часть данных, а больше половины остались не перенесенные. ( организации, органы власти, магазины и тд и тп...
yndx-totoschka
17 февраля 2016, 12:31
dimonich391,
Дайте, пожалуйста, ссылки на конкретные объекты.
yndx-totoschka
17 февраля 2016, 12:31
dimonich391,
Дайте, пожалуйста, ссылки на конкретные объекты.
dimonich391
10 февраля 2016, 07:08
И тут не всё...
https://n.maps.yandex.ru/#!/?z=15&ll=43.679518,53.535178&l=nk#sat
bob
14 февраля 2016, 14:34
Эти гаражи почему-то не были перенесены, хотя созданы в 2013 году.
https://old.n.maps.yandex.ru/?oid=9755665
Дивер
17 февраля 2016, 11:52
https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/1542553601?z=18&ll=38.184156%2C55.833107&l=nk%23sat
Контуры самолетиков восстановить можно?
Talai
18 февраля 2016, 09:01
Городской округ Рубцовск. Сейчас границы города и округа совпадают, что не верно. На старой карте всё правильно было нарисовано по действующему генплану https://old.n.maps.yandex.ru/?oid=26758870
Тимофей
26 февраля 2016, 22:11
Водоёмы
https://old.n.maps.yandex.ru/?oid=544506
https://n.maps.yandex.ru/#!/help?z=14&ll=60.728711%2C56.106754&l=nk%23sat

https://old.n.maps.yandex.ru/?oid=2636138
https://n.maps.yandex.ru/#!/help?z=13&ll=60.740822%2C56.003692&l=nk%23sat
Тимофей
28 февраля 2016, 21:06
Водоём
https://old.n.maps.yandex.ru/?oid=6656461
https://n.maps.yandex.ru/#!/?z=16&ll=59.138523%2C55.281023&l=nk%23sat
Dr.@lex
1 марта 2016, 16:01
Добрый день! Почитав свежие опусы одного из наших коллег в клубе, решил проверить как поживают отрисованные мной заповденики в Приморье, и Хабаровском крае. К своему удивлению я их вообще не обнаружил. Скорее всего они не перенесены со старой карты. Прошу взять на заметку этот момент.
Котик
2 марта 2016, 22:28
https://old.n.maps.yandex.ru/?oid=7431971 и окружность 5 км около города
yndx-totoschka
4 апреля 2016, 14:21
Котик,
город на карте сейчас есть и отрисован он вполне подробно. Если имеются какие-либо точечные неперенесенные объекты, присылайте ссылку конкретно на них.
Falcon
3 марта 2016, 01:55
Почему не переносят газоны на новую ЯК это же потеря информативности... https://maps.yandex.ru/?ll=73.550701%2C54.194562&z=16
yndx-totoschka
4 апреля 2016, 14:19
Falcon,
газоны на ЯК есть.
bob
8 марта 2016, 13:53
Нужно перенести ручей:
https://old.n.maps.yandex.ru/?oid=29764848
bob
8 марта 2016, 13:56
Прошу пакетно переделать все пром. здания в частном секторе в постройки:
https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/53115082?z=13&ll=73.598548%2C54.197199&l=nk%23sat
bob
13 марта 2016, 08:09
Пожалуйста, перенесите эти пром. здания:
https://old.n.maps.yandex.ru/?ll=45.07192%2C54.26365&z=17
bob
13 марта 2016, 17:05
Прошу перенести всё здесь:
https://old.n.maps.yandex.ru/?oid=10340185
ttfnjkftjtufut
18 марта 2016, 20:54
Прошу перенести следующие объекты:
https://old.n.maps.yandex.ru/?oid=44361538
https://old.n.maps.yandex.ru/?oid=9635887
https://old.n.maps.yandex.ru/?oid=9626585
https://old.n.maps.yandex.ru/?oid=50383698
https://old.n.maps.yandex.ru/?oid=50384015
https://old.n.maps.yandex.ru/?oid=13669436
https://old.n.maps.yandex.ru/?oid=50383860
yndx-totoschka
4 апреля 2016, 13:48
ttfnjkftjtufut,
в работе.
sergsokoloff49
29 марта 2016, 12:56
В Петербурге имеется Северо-Приморская часть (исторический район). На старой карте он был - сам наносил, а теперь исчез.
Yet another Forrest
29 марта 2016, 15:47
На Сырском дома недоперенесли =(
https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/56496429?z=16&ll=39.498849%2C52.575246&l=nk%23sat
https://old.n.maps.yandex.ru/?oid=30395117
yndx-totoschka
4 апреля 2016, 13:44
Yet another Forrest,
в работе.
Олег Касымов
5 апреля 2016, 12:03
Точечный рельеф- отсутствует объект "пещера".
Прошу перенести пещеры со старой карты хотя бы для Башкирии.
Yet another Forrest
5 апреля 2016, 14:37
Олег Касымов,
сейчас пещеры не отмечаются на картах. Пока что не решили, нужен ли такой функционал.
akolomenskaya писала: "Пока у нас нет планов по показу таких данных и понимания как их использовать тоже."
Олег Касымов
6 апреля 2016, 12:36
Yet another Forrest,
Карта позиционируется как народная, где, как не на ней найти пещеры?
Например, Кунгурская, Каповая пещеры, Провал на Кавказе являются заповедными, там проводятся экскурсии и они пользуются популярность у туристов.
ttfnjkftjtufut
15 апреля 2016, 23:54
Прошу перенести следующие объекты:
https://old.n.maps.yandex.ru/?oid=9635887
https://old.n.maps.yandex.ru/?oid=44361538
https://old.n.maps.yandex.ru/?oid=9626585
https://old.n.maps.yandex.ru/?oid=31597019
https://old.n.maps.yandex.ru/?oid=11548317
https://old.n.maps.yandex.ru/?oid=9574031
https://old.n.maps.yandex.ru/?oid=9573857
https://old.n.maps.yandex.ru/?oid=9570903
https://old.n.maps.yandex.ru/?oid=28333779
paulbn
20 апреля 2016, 21:57
Если еще есть возможность, то пожалуйста, перенесите растительность в выделенной мной области - https://clck.ru/9rxkE
bob
1 июля 2016, 18:52
Нужно перенести здание ресторана
https://old.n.maps.yandex.ru/?oid=785415
Влад Назаров
1 июля 2016, 20:18
bob,
Перенёс)
Kovange
8 января 2017, 10:47
Долгое время отсутствовал в НЯК и вижу, что произошли кардинальные изменения. Рисовать стало сложнее. Нет многих объектов и комментариев к ним. Раньше можно было спокойно редактировать многие вещи, а теперь без помощи модератора не обойтись, я считаю это минусом.
ka@bvtmc.ru
30 января 2017, 20:43
не перенесли из старой карты реальное прохождение существующих и планируемых к постройке линий метро москвы. Огромный труд люди проделали и в новой ничего этого нет
negdanov.74
13 мая 2017, 16:37
По селу Агаповка, было много описаний по дому ул. Школьня 13а. кв 19. По садовому товариществу "Мелиоратор", по зоне отдыха. По музею часов в г. Ангарск, Иркутской области. Если есть возможность - надо перенести.
Filding
5 августа 2017, 00:40
Была отличная краеведческая карта со ВСЕМИ подробностями!!! Какая вам разница, обязательна эта информация, или нет - ЛЮДИ СТАРАЛИСЬ, собирая эту информацию, а вы взяли и снесли всё, не сделав экспорта!!! "Сообщите нам, что нужно перенести..." Да вы рехнулись что-ли??? Там ТЫСЯЧИ данных, я знаю лишь малую часть!!!! "Мы закончили перенос данных..."... Вы нихрена не закончили, вы нихрена не перенесли! Была подробная карта краеведа, а вы её снесли и сделали на её месте своё говно, о котором вас никто не просил. вы понимаете, что теперь никто не будет делать этих заполнений - зачем, если в яндексе сидят дебилы, готовые в любой момент всё снести?
enjoy85
2 марта 2019, 13:11
Filding,
Трудно не согласиться с Вами. Долго собирал информацию по старой народной карте, сделал кучу выписок с линками. Сейчас все это в помойку уходит. ЯНДЕКС! ВЫ БЫ ХОТЬ СТАРУЮ НЕ УБИВАЛИ А ГДЕ-ТО ОСТАВИЛИ ДЛЯ РЕФЕРЕНСА!?
chpb
26 июня 2019, 16:25
Да уж, можно было старую карту оставить где нибудь, чтобы бы можно было к ней обращаться. Ничего не перенесено, понятно, что не востребовано может быть. жаль столько информации было внесено... Аминь очередному "народному" проекту Яндекса, по мне нельзя так к чужому труду относится
Kase223
сегодня, 00:26
Вандализм... Старая Народная Карта была единственной платформой, в которой можно было наносить метки и называть их, создавая как бы воображаемые проекты, для тех же текстовых/форумных ролевых, а теперь.... та...