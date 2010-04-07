Часто задаваемые вопросы

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ:





Почему спутниковое изображение такое нечеткое?

К сожалению, на сегодняшний день подробные спутниковые снимки есть не для всей поверхности земного шара, а лишь для нескольких сотен городов и регионов. Их список можно посмотреть на этой странице.

Мы постоянно работаем над усовершенствованием спутникового покрытия Яндекс.Карт. Однако приобретение и публикация спутниковых снимков - достаточно сложный и продолжительный процесс. Снимки не всех городов пока удалось опубликовать.





Для моего города нет подробного спутникового снимка. Что мне делать?

Укажите нам, какую территорию вы бы хотели нарисовать - мы собираем ваши пожелания и стараемся учитывать их.

Даже неподробный спутниковый снимок вполне позволяет нарисовать основные магистрали, водоёмы и контуры населённых пунктов.





Почему некоторые объекты можно рисовать только на подробных масштабах?

Панель инструментов позволяет наносить и редактировать объекты на тех масштабах, где их создание является наиболее эффективным. В первую очередь, это подробные масштабы, разметка на которых получается наиболее точной – именно на них и доступны инструменты рисования.

Каждый тип объектов имеет свой диапазон масштабов, при которых доступно создание или редактирование его геометрии. Когда вы находитесь на этих масштабах – панель инструментов активна. Если пытаетесь отредактировать геометрию объекта на неподробном масштабе, изображение автоматически укрупнится.





Почему я не могу нарисовать море (или другой объект с большой площадью)?

Как уже написано выше, чем подробнее нарисован объект, тем лучше. Чтобы избежать «хулиганств» на сервисе (например, море, нарисованное вместо Смоленской области) мы не разрешаем рисовать слишком большие объекты.





Как работать с метками?

Метки или теги - это слова, наиболее точно характеризующие объекты и помогающие их классифицировать. Чтобы добавить к описанию объекта метку, достаточно вписать слово в соответствующее поле и нажать кнопку "Добавить" или Enter. Автоматические подсказки с наиболее часто используемыми метками помогут выбрать подходящие слова.

Примеры меток:

Для объекта «Здание»: «аптека», «парикмахерская», «музей» и т.п.

Для объекта «Другое»: «парковка», «достопримечательность», «площадь»





Можно ли как-то найти ошибки в нарисованном: улицы без названий, накладывающиеся дома, одинаковые названия разных объектов?

Нет, пока такой возможности не предусмотрено.





Нужно ли указывать тип объекта в названии? В каких случаях это необходимо?

Тип объекта не указывается для названий населённых пунктов – для этого есть специальное поле со списком предопределенных значений.

В названиях улиц (проспектов, переулков и т.п.) тип должен быть указан обязательно. При этом для улиц тип пишется полностью.

Также мы рекомендуем указывать тип для всех остальных объектов. Например, подпись "Снежинка" говорит об объекте меньше, чем подпись торговый центр "Снежинка" или кафе "Снежинка".









Как нарисовать автобусную остановку или памятник на площади? Будут ли точечные объекты?

Точечных объектов пока нет, но они скоро появятся.





Как обозначить принадлежность населённого пункта к сельскому поселению, муниципальному округу, области, краю, республике?

На текущий момент такой возможности нет, но скором времени мы планируем ее реализовать.





Как правильно нарисовать контуры населённого пункта?

Контуры населённых пунктов обрисовываются по их границе. Чаще всего она совпадает с границами застройки.







Что делать, если куски дорог неправильно сгруппировались в макрообъекты?

При редактировании объекта наведите мышь на нужный вам узел и нажмите левую кнопку и в появившемся меню выберите опцию "Разрезать".







ЗДАНИЯ, ТЕРРИТОРИИ, ГОРОДСКИЕ ОБЪЕКТЫ





Есть ли способ «автоматически» рисовать прямые углы у зданий (полигонов)?

Да. Вы можете рисовать, нажав клавишу Shift - тогда углы будут автоматически выравниваться до 90 градусов. Чтобы выровнять уже нарисованные углы, кликните на нужную узловую точку и выберите в появившемся меню пункт «Выровнять угол». В этом случае выравнивание происходит либо до 90, либо до 180 градусов, в зависимости от того, какой угол оказался ближе к выравниваемому.





Можно ли отмечать на карте здания (или другие объекты), которых нет на спутниковом снимке?

Может так случиться, что спутниковые снимки не столь актуальны, как реальное состояние местности. Вы можете схематично нарисовать этот объект не по спутнику, а так, как вы считаете нужным, но обязательно укажите в описании (вкладка «Дополнительно»), что этот объект действительно присутствует на местности, чтобы пользователи были уверены в достоверности и не сочли его подозрительным.





Как отметить несколько POI в одном доме? Например, магазин, аптеку и парикмахерскую на первом этаже жилого дома?

Просто «привяжите» их метками к зданию и укажите в описании их названия. В наших дальнейших планах - визуализировать некоторые метки значками.





Как обозначить здания, которые есть на спутниковом снимке, но на самом деле уже снесены?

Чтобы отметить снесенное здание, обрисуйте его контуры и выберите тип «снесён» в атрибутах. Если вам известна дата сноса или какие-либо другие сведения, желательно сообщить их в текстовом описании объекта.





Как быть, если дом относится не к улице, а к чему-то другому — микрорайону, посёлку?

Возможности «привязать» дом к поселку или микрорайону пока нет. Но если вы укажете номер дома, название микрорайона или квартала в атрибутах и нарисуете район, где он расположен, то в дальнейшем мы сможем добавить этот дом в поисковую базу адресов.





Как рисовать площади?

Площади размечаются типом «Другое» с меткой «площадь». Слово "площадь" также обязательно указывается в названии. Если на площади есть автомобильное движение, то ещё создаётся дорожный участок с соответствующими атрибутами.





Как рисовать мосты?

Мост создается как участок дороги с отметкой уровня – «Мост».

Если объект имеет ещё и особое название — рекомендуем продублировать форму с помощью типа «Другое», отметив меткой «мост» и указав его название.





Как правильно размечать районы?

Районы имеют различный статус в разных городах, поэтому мы предлагаем вам делать так: нарисовать объект типа «Другое» и отметить его меткой «район». Если вы точно знаете тип района (например, муниципальный, административный и т.п.) – укажите это соответствующей меткой.





Как рисовать группы зданий (например, учебные корпуса вузов, больничные комплексы и т.п.)?

При рисовании комплекса зданий наиболее правильно отметить всю их территорию типом «Другое», указав общепринятое название (например, «Уральский государственный технический университет»). Затем обрисовать контуры зданий (тип «Здание») внутри этой территории, подписывая их названия (например, «Главное здание» или «Строительный факультет»).





Как правильно размечать в городе промышленные, жилые и коммерческие зоны?

Инструмент «Кварталы» мы планируем реализовать в ближайшее время, с его помощью вы сможете отметить жилые или промышленные зоны. Сейчас для этой цели вы можете воспользоваться типом «Другое».





УЛИЦЫ И ДОРОГИ



Как правильно называть улицы?

Улицы называются полностью, с указанием их типа и без сокращений. Тип улицы указывается в начале или в конце – на основании того, как чаще всего это название применяется в обиходе. Тип пишется с маленькой буквы.

Например: «улица Большая Никитская», «проспект 40-летия Октября», «Красный переулок»





Как называть трассы федерального или местного значения?

Трассы именуются так, как они обозначаются на дорожных знаках и указателях.

Например: «М-5», «М-4 (Дон)», «А-110».





Что делать, если дорога имеет несколько названий?

Если дорога имеет номер и название, то оба эти обозначения пишутся через запятую в поле основного названия. Например: «Горьковское шоссе, М-7»

Если же дорога помимо официального названия имеет ещё и «народное» название, оно отмечается в описании.





Для чего указывать уровни дорог?

Категория "Уровень" позволяет точнее отображать на карте пересечения автомобильных дорог, сложные развязки, туннели и т.п.





Что такое «Мост + 1»?

Тип «Мост + 1» предназначен для рисования многоуровневых развязок – то есть тех мест, где один мост или путепровод проходит над другим мостом.





Какие названия указывать дорогам вне населённого пункта?

Если дорога не имеет ни названия, ни номера (либо они вам неизвестны), можно ничего не писать — такие дороги не будут иметь подписи на карте.





Как правильно рисовать дорожки в парке?

Для таких дорожных участков указывается тип — «пешеходная», а в поле «Направление движения» – «проезд запрещен».





Как правильно рисовать пешеходные улицы (например, Арбат)?

Специализированные пешеходные улицы в городах следует помечать как второстепенные с указанием запрета движения.





Почему некоторые дороги нарисованы как одна линия, а некоторые — как две?

Дороги, у которых движение разграничено разделительной полосой (газоном, сквером, трамвайной линией), рекомендуется рисовать двумя линиями, отметив соответствующие направления движения.

Дороги без явного разделения рисуются одной линией.





Как мне нарисовать плавно искривляющуюся дорогу или реку?

Чтобы нарисовать плавную линию, располагайте точки-узлы, которыми она создается, как можно ближе друг к другу.





Как правильно рисовать круговое движение?

Поскольку «кольцо» в один прием рисовать дорогой нельзя из-за запрещения самопересечений, создайте круговое движение двумя участками дороги, отметив соответствующее направление движения.





ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ (ВОДОЁМЫ, РЕКИ, РАСТИТЕЛЬНОСТЬ)





Как правильно рисовать реки — только линией, только полигоном или и тем и другим? Если и тем и другим, то как задавать название?

Реки рисуются линией вдоль реки по её центру. Если река имеет достаточную ширину, ее можно нарисовать площадным объектом (тип «Водоём»), установив соответствующую метку – «река». Название указывается для линейного объекта, однако дублирование не запрещено.



Как указать направление течения реки?

На текущий момент такой возможности нет, но в дальнейшем она появится.

