Проселочные дороги

Всегда нравилась Яндекс карта из за того что на ней нанесено много проселочных дорог которые отображаются при приближении начиная от 8 км. Хоть она не очень точная, но все же лучше чем ничего. Очень помогает при навигации по пересеченной местности.

Но на народной карте проселочные и второстепенные дороги появляются только при приближении в 1 км. Что очень неудобно и не позволяет оценить путь от одного объекта до другого особенно на маленьком экране.

Возможно ли сделать показ проселочных и второстепенных дорог начиная с 2 - 4 км?

Так же не хватает объектов - заболоченная местность, пески, а так же балки / сухие русла рек, а то иногда реки превращаются ручьи и вроде как можно обозначить рекой, но это скорее просто русло. Можно было бы это показать синей пунктирной линией, с длинными черточками.