Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Проселочные дороги

Всегда нравилась Яндекс карта из за того что на ней нанесено много проселочных дорог которые отображаются при приближении начиная от 8 км. Хоть она не очень точная, но все же лучше чем ничего. Очень помогает при навигации по пересеченной местности.

Но на народной карте проселочные и второстепенные дороги появляются только при приближении в 1 км. Что очень неудобно и не позволяет оценить путь от одного объекта до другого особенно на маленьком экране.

Возможно ли сделать показ проселочных и второстепенных дорог начиная с 2 - 4 км?

Так же не хватает объектов - заболоченная местность, пески, а так же балки / сухие русла рек, а то иногда реки превращаются ручьи и вроде как можно обозначить рекой, но это скорее просто русло. Можно было бы это показать синей пунктирной линией, с длинными черточками.

7 комментариев
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luzza2010
28 января 2016, 01:26
Полностью согласен про второстепенные дороги!
roalexa
28 января 2016, 01:26
я тоже поддерживаю

и если мы не можем повысить статус, чтобы карта приняла привычный вид, то это единственный выход

а вообще необходимо увеличить число категорий дорог
lipsigal
28 января 2016, 01:26
Придется смириться с тем что есть. Государственные структуры не пойдут на рассекречивание полевых и лесных дорог с просмотром высоты с  4 километров. Что касается болот и грунтов , то это дополнительная информация о проходимости местности. Если будем показывать , то секретить и так уже ничего не осталось.
Air tm
28 января 2016, 01:26
Почему же тогда на Яндекс карте все это видно? Да и на картах генштаба которые есть в открытом доступе информации намного больше чем на всех интернет сервисах карт. Не думаю что это такая уж секретная информация.
Вадим
28 января 2016, 01:26
Поддерживаю
voikoei
18 июня 2019, 12:39
НМне не нравиться ,что я сам не могу на ней построить маршрут. Так как мне нужно. А не так как предлагаеться.
Bazilik
сегодня, 13:39
Ивановка