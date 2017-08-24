АГЗС (газовые заправки пропановые и метановые)

АГЗС (Пропан), АГЗС РИО (Пропан), Уралавтогаз (Метан).
Здравствуйте!
В продолжение тем по газовым заправкам…
Может все-таки в обозначении газовых заправок указывать принадлежность топлива, например:
Для пропана (сжиженный газ пропан-бутан) — АГЗС (Пропан) или АГЗС РИО (Пропан):
https://n.maps.yandex.ru/-/CBUuQSu7WA
https://n.maps.yandex.ru/-/CBUuQ-ffKB
Для метана (сжатый газ) — Уралавтогаз (Метан):
https://n.maps.yandex.ru/-/CBUuQWftXD
Сейчас запускают в серию на метане ладу Весту, планируется переводить на метан и другие автомобили. Хотелось бы знать, где какая газовая заправка находится…
PS: Как я понял из переписки с сотрудником Яндекса по газовым заправкам не будет разделения:
«На данный момент категории Мест дорабатываются, будут более точные классификаторы объектов, по которым мы сможем отличать бензозаправку от газовой, а вот внутренние отличия газовых, увы, не предполагаются.»