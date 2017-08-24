Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

АГЗС (газовые заправки пропановые и метановые)

АГЗС (Пропан), АГЗС РИО (Пропан), Уралавтогаз (Метан).

Здравствуйте!

В продолжение тем по газовым заправкам…

Может все-таки в обозначении газовых заправок указывать принадлежность топлива, например:

Для пропана (сжиженный газ пропан-бутан) — АГЗС (Пропан) или АГЗС РИО (Пропан):

https://n.maps.yandex.ru/-/CBUuQSu7WA

https://n.maps.yandex.ru/-/CBUuQ-ffKB

Для метана (сжатый газ) — Уралавтогаз (Метан):

https://n.maps.yandex.ru/-/CBUuQWftXD

Сейчас запускают в серию на метане ладу Весту, планируется переводить на метан и другие автомобили. Хотелось бы знать, где какая газовая заправка находится…

PS: Как я понял из переписки с сотрудником Яндекса по газовым заправкам не будет разделения:

«На данный момент категории Мест дорабатываются, будут более точные классификаторы объектов, по которым мы сможем отличать бензозаправку от газовой, а вот внутренние отличия газовых, увы, не предполагаются.»

24 комментария
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sansan
24 августа 2017, 13:09
Предлагается следующие обозначения заправок пропан:
https://n.maps.yandex.ru/-/CBUuYWQs~Dhttps://n.maps.yandex.ru/-/CBUuYWQs~D

https://n.maps.yandex.ru/-/CBUuQ-ffKBhttps://n.maps.yandex.ru/-/CBUuQ-ffKB

https://n.maps.yandex.ru/-/CBUuUHco9Chttps://n.maps.yandex.ru/-/CBUuUHco9C

А для метана:
https://n.maps.yandex.ru/-/CBUuQWftXDhttps://n.maps.yandex.ru/-/CBUuQWftXD



Прошу высказывать ваши мнения.
sansan
24 августа 2017, 13:35
Также хотелось акцентировать на заправках Газпромнефть.
На некоторых заправках есть наряду с бензином и сжиженный газ - Пропан.
Стоит ли, для наглядности, вводить дополнительный значок АГЗС, на примере:
https://n.maps.yandex.ru/-/CBUuYWQs~D

Здесь я дополнительно указал наличие Пропана. Название заправки продублировал.
©ШвЕц АрTёМ
24 августа 2017, 16:36
А сколько всего видов газовых заправок бывает?
sansan
24 августа 2017, 16:44
©ШвЕц АрTёМ,
Сжиженный газ - Пропан (пропаново-бутановая смесь) и сжатый газ - Метан
©ШвЕц АрTёМ
24 августа 2017, 16:55
sansan,
на заправке может быть 2 вида сразу и один, да?
sansan
24 августа 2017, 18:49
©ШвЕц АрTёМ,
Как правило, либо сжиженный, либо сжатый, но могут быть и оба рядом расположенные.
mixdm2013
24 августа 2017, 16:44
"а вот внутренние отличия газовых, увы, не предполагаются." 
Я всегда поражаюсь разработчикам всех видов картографических сервисов, которые с маниакальным упорством не хотят решить эту важнейшую задачу. Да, я понимаю тот момент, что люди, далёкие от газа метана как топлива никак не могут понять, чего же от них хотят, когда просят вынести пропановые и метановые заправки в разные категории - но ребята - иногда же и подучиться немного надо, вникнуть в тему. Да - для Вас как разработчиков газ он и есть газ - типа чего Вы там юзеры еще хотите. Когда начинаешь объяснять, что это совершенно разные типы заправок и вид топлива - все воспринимается почему то в штыки. 
А тут еще и электрозаправки появились - и как обычно - они то есть, а обозначить их нечем...
На всякий случай пропишу ликбез для разработчиков-координаторов по типам заправок и заинтересованности водителей в информации о заправках:
1) Жидкое топливо - дизтопливо, бензин, бензин с добавлением спирта, керосин и прочая хрень типа adblue - нужны людям соответственно типу потребляемого топлива. И если водителю нужен 98 бензин, то он хочет видеть заправки на которых он есть а не все в округе. Поэтому достаточно важно еще и указывать тип топлива. Как правило этим водителям газовые пропановые, метановые, электрические заправки абсолютно не нужны.
2) Сжиженный газ - пропаново-бутановая смесь газов. Этим водителям нужны только они, метан им не нужен абсолютно. Бензиновые заправки им нужны в общем то настолько эпизодически, что для них нет смысла в показе их на карте
3) Сжатый газ - метан. Опять же - этим водителям нужны эти и только эти заправки - и называются они как правило АГНКС - это ключевое слово при их поиске.  Бывают еще БПЗ (бескомпрессорный заправочный блок) - тоже неплохо бы их отмечать и что бы было видно что это именно такой тип заправки, это достаточно важно для потребителей.
По поводу газа топлива метан и пропан пишу не начитавшись интернетов, а как владелец таких автомобилей...

©ШвЕц АрTёМ
24 августа 2017, 17:00
mixdm2013,
поддерживаю! Нужно расслоить заправки по разным категориям!
Хотя бы
» Бензин
» Газ
»» Сжатый
»» Сжиженный
» Электрический
Сергей
24 августа 2017, 17:07
©ШвЕц АрTёМ,
я слышал, у владельцев дизеля бывают сложности с поиском заправки, где есть ДТ, в центре города Москвы. Так что ещё ДТ?

А в других странах, знаете ли, популярен этанол на заправках. Яндекс же не только для россиян.
©ШвЕц АрTёМ
24 августа 2017, 17:24
Сергей,
согласен, заметил, что ДТ не везде бывает!
тогда что то так:
» Бензин
»» ДТ
»» Этанол
» Газ
»» Сжатый
»» Сжиженный
» Электрический
Обновлено 24 августа 2017, 17:26
Олег Чечулин
24 августа 2017, 17:52
Сергей,
а в России на заправках этанол, разве, не продают? :)
Олег Чечулин
24 августа 2017, 18:01
©ШвЕц АрTёМ,
ДТ и этанол к бензину не относятся...
©ШвЕц АрTёМ
25 августа 2017, 00:10
Олег Чечулин,
я понимаю химический состав значительно различается )) Имелось в виду
» Жидкость
» Газ
» Эл. ток
Олег Чечулин
25 августа 2017, 03:01
©ШвЕц АрTёМ,
строго говоря, сжиженный газ - это жидкость :)
©ШвЕц АрTёМ
25 августа 2017, 03:17
Олег Чечулин,
бывает, название классов не принципиально.. Не в этом суть
Олег Павлович Чечулин
25 августа 2017, 03:48
©ШвЕц АрTёМ,
группировать виды топлива, мне кажется, вообще бессмысленно, ибо они не взаимозаменяемы.
Сергей
25 августа 2017, 11:45
Олег Павлович Чечулин,
можно вместо 95 бензина налить 92 и наоборот. Бывают флекс-двигатели, в которые можно лить бензин или этанол (про этанол актуальнее всего в Бразилии, там он везде продаётся). 


Это я к тому, что нюансов очень много — готовы ли мы со всем этим заморачиваться?
ALastorZ
20 марта 2018, 09:43
Олег Павлович Чечулин,
Абсолютно верно, группировать можно только бензины и солярки внутри себя:

Бензины и легкие топлива:
1) бензин 92/95, смеси с этанолом и этанол — часто взаимозаменяемы на новых авто
 
Тяжелые топлива
2) солярки, дт, спецДТ и масляные какие-то биосолярки в европе есть, сам не пробовал, но говорят все ок — тоже взаимозаменяемы

Жидкий газ
3) газ пропан-бутан LPG = СНГ всегда отдельно. даже конструктивно пост заправки всегда отделен метров на 30-50 от остальных

Газообразный газ
4) газ метан CNG = КПГ тоже всегда отдельно. даже конструктивно пост заправки всегда отделен метров на 30-50 от остальных

Электричество
5)  и там кстати минимум 4 разных разъема есть, и переходников не существует, т.к. есть зарядка 3 фазы переменка и есть постоянка высоким током разного напряжения и тоже нужно знать какие разъемы на этой заправке. И кстати тут важно есть ли кафе и где поспать, т.к. зарядка длится не 10 минут а часа полтора, а то и 3-4

Обновлено 20 марта 2018, 09:44
sansan
25 августа 2017, 17:19
На текущем этапе пришли к следующему:
 Если мы просто знаем, что это газовая заправка с пропаном и больше ничего, то лучше в официальном написать:
ОФ: АГЗС Пропан
для подписи: Пропан
Если мы просто знаем, что это газовая заправка с метаном и больше ничего:

АГНКС Метан
Метан


Если мы знаем какую-то другую информацию, что это Газпром, где заправляют пропаном, то пишем:
Оф: АГЗС Газпром
Для подписи: Газпром
Синоним: Пропан


Поиск ищет по отдельным словам, АГЗС Пропан и Пропан должны сработать одинаково. 



Примеры:
https://n.maps.yandex.ru/-/CBUyu6roGD

https://n.maps.yandex.ru/-/CBUuMEa1-D

https://n.maps.yandex.ru/-/CBUuMMr-cD

https://n.maps.yandex.ru/-/CBUyYMB1oB
Обновлено 25 августа 2017, 17:23
leshenko.kirill.a
27 августа 2017, 00:35
Сейчас запускают в серию на метане ладу Весту, планируется переводить на метан и другие автомобили. Хотелось бы знать, где какая газовая заправка находится…


Да ладно!??   Я устал листать чтобы добраться до аналогичной записи 2х летней давности, о том что нужно выделять газовые заправки...
 Было уже... В силу ГОРАЗДО меньшей распространенности газовых заправок, логично было-бы выделить их отдельно...



Тогда, просили  добавить  ещё и метку для электрозаправок. Которые в скором времени заполонят, если не Россию, то Москву - точно!



 Ребята грезят электрокарами!!! В России!!! Электрокарами!!! Зимой!!!



Если пару мегават кто-то освободит, то ветку метро пустят, или кольцо электричек вокруг столицы.



 Чем меньше "каров" внутри садового кольца...










Обновлено 27 августа 2017, 00:38
Дивер
29 августа 2017, 09:02
Уже не раз поднималась эта тема, очень актуальная для владельцев газенвагенов. Но к сожалению, тема еще долго будет оставаться без внимания((.
ALastorZ
20 марта 2018, 09:36
Как пользователь разных авто и с газом и с дизелем и фанат яндекса, скажу так:
нет никакого смысла в просто указании на заправке ГАЗ, даже ехать к ней смысла нет, не уточнив тип топлива, сейчас в яндекс.картах с этим беда


Т.к. метан и пропан совершенно разные типы топлива, например как дизель и бензин,  а не как бензин 92 и 95, (можно если что и соседний залить чтобы доехать), то заправки всегда разные:
1) АГНКС (АвтоГазоНаполнительная компрессорная станция — метан и только он же КПГ, СПГ = компрессированный/сжатый природный газ, CNG = compressed natural gas)
2) АГЗС (АвтоГазоЗаправочная станция — пропан-бутан всегда чуть разного состава, он же СНГ = сжиженный нефтяной газ, LPG = liquid petroleum gas)

НО они могут находиться на одной территории в 50 метрах друг от друга, а еще и рядом с обычным постом бензин/ДТ (так часто делают на югах, где места много), поэтому в принципе можно указывать как разные типы топлива на одной заправке, но и можно как разные заправки, т.к. 50 метров это вполне ощутимое расстояние, чтобы точки уже не путались на карте.

Поэтому сейчас автолюбители, т.к. метана мало, все помнят наизусть несколько своих заправок своего района, а в отпуск строят маршрут заранее по заправкам! Также пользуются например приложением GazStation — хороший пример как надо делать.

Поэтому  пока "внутренние отличия газовых, увы, не предполагаются." — то и смысла в этой части приложения будет ровно 0. Сейчас оно для всего кроме бензина практически недееспособно, я много езжу и даже в дороге если нужна АЗС, смотрю сначала где заправка в других приложениях, а потом вбиваю маршрут в яндексе.
sansan
20 марта 2018, 10:19
ALastorZ,
Для разделения видов газа для АГЗС добавляем синоним "Пропан", для АГНКС - "Метан".
В поиске по словам Пропан или Метан - должны отфильтроваться соответствующие газовые заправки.
Не во всех областях еще заполнили такой признак.
К примеру, здесь на МАЗС (многотопливной АЗС), https://n.maps.yandex.ru/-/CBe2mVb7CD
мною добавлен синоним "Пропан" - после принятия всех изменений - эта МАЗС должна фильтроваться по слову "Пропан".
Андрей Залетов
сегодня, 17:58
Сейчас стали устанавливать газовый баллон для заправки машин  газом на многих АЗС. Раньше просто продавали баллоны для кухни на газу, на тех же АЗС.