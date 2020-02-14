Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Арендаторы закрытого ТЦ на карте

Приветствую!

10 февраля в г. Домодедово (Краснодарская ул., 2) закрылся гипермаркет «Карусель», в здании перепланировка и ремонт, соответственно, никто из арендаторов помещений в прикассовой зоне также не работает. Продлится всё это до конца апреля. Я проставил всем точкам в этом адресе статус «временно не работает», и мне на почту пришли уведомления — большая часть правок принята, но по салонам «Мегафона», «Теле 2» и «Евросети» пришли отказы:

Мы проверили ваши заявки и изменили данные на Яндекс.Картах. К сожалению, данные, указанные в некоторых заявках, не подтвердились:

МегаФон
Россия, Московская область, Домодедово, Краснодарская улица, 2
Отклонено Организация не была закрыта

Будет печально, если люди будут в ближайшие 2,5 месяца находить поиском эти салоны, и, приезжая, видеть закрытые двери и здание на ремонте. Как можно донести до тех, кто принимает подобные решения, информацию о том, что отказ был ошибочным, и эти организации действительно не работают?

2 комментария
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Максим Д.
сегодня, 15:22
Пишите письмом на sprav@support.yandex.ru или на app-maps@support.yandex.ru, это действует всегда.
В письме опишите ситуацию, приложите ссылки на закрытые точки.
Я так у себя в городе полсотни мест "закрыл", которые через "исправить неточность" не закрывали.
Обновлено сегодня, 15:26
dspos
сегодня, 15:39
Максим Д.,
Пойди туда, сходи сюда, чтобы улучшить данные Яндекса и сделать карту лучше.
Я смотрю на это и удивляюсь, как этот Справочник до сих пор не разогнали. 
Столько негатива ни один сервис Яндекса не собирал.
В моём понимании Справочник должен шуршать и тестировать все возможные каналы получения данных. И НЯК, на мой взгляд, один самых качественных поставщиков данных для Справочника. 
Не понимаю почему руководство НЯК не заявляет о площадке и не усиливают свои позиции внутри Яндекса?