Арендаторы закрытого ТЦ на карте

Приветствую!

10 февраля в г. Домодедово (Краснодарская ул., 2) закрылся гипермаркет «Карусель», в здании перепланировка и ремонт, соответственно, никто из арендаторов помещений в прикассовой зоне также не работает. Продлится всё это до конца апреля. Я проставил всем точкам в этом адресе статус «временно не работает», и мне на почту пришли уведомления — большая часть правок принята, но по салонам «Мегафона», «Теле 2» и «Евросети» пришли отказы:

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МегаФон

Россия, Московская область, Домодедово, Краснодарская улица, 2

Организация не была закрыта

Будет печально, если люди будут в ближайшие 2,5 месяца находить поиском эти салоны, и, приезжая, видеть закрытые двери и здание на ремонте. Как можно донести до тех, кто принимает подобные решения, информацию о том, что отказ был ошибочным, и эти организации действительно не работают?