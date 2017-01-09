Помощь тем кто захочет отрисовать границы различных объектов АТД.

1. Находим в интернетах программу Vitrite , для настраивания степени прозрачности диалоговых окон на рабочем столе вашего компа , устанавливаем её и читаем инструкцию (на аглицком - Яндекс-переводчик в помощь)

2. Заходим на сайт РосКадастра вот тут pkk5.rosreestr.ru

3. Открываем интересующий район карты (лучше на весь экран)

4. Открываем НЯК,тоже на весь экран, делаем её прозрачной ( я ставил на отметку 5 ) и редактируем !

П.с. Если кто знает как и где можно найти кадастровые карты других стран мира,кроме России,пишите в коментах.

Обнова

ЕГРП ​​​​​​ ​с автоматической подложкой яндекс-карт egrp365.ru

Беларусь map.nca.by ; gismap.by

Украина map.land.gov.ua

Польша mapy.geoportal.gov.pl

Эстония xgis.maaamet.ee

Франция cadastre.gouv.fr