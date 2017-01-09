Помощь тем кто захочет отрисовать границы различных объектов АТД.
1. Находим в интернетах программу Vitrite , для настраивания степени прозрачности диалоговых окон на рабочем столе вашего компа , устанавливаем её и читаем инструкцию (на аглицком - Яндекс-переводчик в помощь)
2. Заходим на сайт РосКадастра вот тут pkk5.rosreestr.ru
3. Открываем интересующий район карты (лучше на весь экран)
4. Открываем НЯК,тоже на весь экран, делаем её прозрачной ( я ставил на отметку 5 ) и редактируем !
П.с. Если кто знает как и где можно найти кадастровые карты других стран мира,кроме России,пишите в коментах.
Обнова
ЕГРП с автоматической подложкой яндекс-карт egrp365.ru
Беларусь map.nca.by ; gismap.by
Украина map.land.gov.ua
Польша mapy.geoportal.gov.pl
Эстония xgis.maaamet.ee
Франция cadastre.gouv.fr