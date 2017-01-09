Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

АТД

Помощь тем кто захочет отрисовать границы различных объектов АТД.

1.   Находим в интернетах программу Vitrite , для настраивания степени прозрачности  диалоговых окон на рабочем столе вашего компа ,  устанавливаем её и читаем инструкцию (на аглицком - Яндекс-переводчик в помощь)

2. Заходим на сайт РосКадастра вот тут pkk5.rosreestr.ru

3.  Открываем интересующий район карты (лучше на весь экран)

4.  Открываем НЯК,тоже на весь экран, делаем её прозрачной ( я ставил на отметку 5 ) и редактируем !

П.с. Если кто знает как и где можно найти кадастровые карты других стран мира,кроме России,пишите в коментах.

Обнова 

ЕГРП ​​​​​​ ​с автоматической подложкой яндекс-карт egrp365.ru

Беларусь    map.nca.by ; gismap.by

Украина   map.land.gov.ua

 Польша   mapy.geoportal.gov.pl

Эстония  xgis.maaamet.ee 

Франция cadastre.gouv.fr

20 комментариев
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berserker ®
9 января 2017, 13:30
http://map.nca.by/map.html - Беларусь
http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta - Украина

http://mapy.geoportal.gov.pl/ - Польша
6 ч. раб. день
9 января 2017, 17:48
berserker ®,
Благодарю.
nogo1986
9 января 2017, 13:32
И не забываем, что точные кадастровые границы есть далеко не у всех единиц.
Не следует путать границы населенных пунктов, поселений, мун.районов с кадастровыми кварталами, районами и округами (красный цвет).
Нужные нам границы (серый цвет) находятся в разделе "границы".
Это по российской карте.
Обновлено 9 января 2017, 13:33
6 ч. раб. день
9 января 2017, 14:04
nogo1986,
 Очень ценное замечание. 
Дядя Юра
9 января 2017, 16:46
nogo1986,
спасибо за инфу!
МВА
9 января 2017, 22:25
nogo1986,
И картографическое описание границ не всегда совпадает с кадастровыыми.  Может по тому что кадастр сделан не точно.
askirka
9 января 2017, 15:22
Для Беларуси границы районов и областей лучше вот на этом сайте смотреть:
http://gismap.by/mobile 

И границы населенных пунктов там актуальнее и приведены в большее соответствие с границами земельных участков.
Бакулин Станислав
9 января 2017, 14:22
http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis - Эстония
Сергей
9 января 2017, 15:18
я и так прекрасно рисую.
ВС
9 января 2017, 16:28
А я и без наложений карт разбираюсь и рисую границы
Дядя Юра
9 января 2017, 16:51
Раньше когда разрешение спутникового слоя оставляло желать лучшего, приходилось в разных браузерах выставлять одинаковое увеличение карт (слоёв). Переключаться между браузерами клавишами Alt + Tab.
Dr.@lex
10 января 2017, 18:06
Дядя Юра,
+1
uglyDantist
9 января 2017, 21:41
Использую сайт ЕГРП с автоматической подложкой яндекс-карт
https://egrp365.ru/map/?id=g3mLVF
Бегущий Forest
10 января 2017, 07:23
http://cadastre.gouv.fr/ - Франция. Но, честно говоря, как этим пользоваться, до меня не дошло...
lukdmi
10 января 2017, 15:10
Спасибо большое.
Вот ссылка на скачивание самой программы, кстати.
Котик
10 января 2017, 15:35
Админы, вы куда смотрите? Как вы могли пропустить текст с рекламой гугл-переводчика???
6 ч. раб. день
11 января 2017, 14:42
Котик,
Поправил.
МВА
11 января 2017, 08:46
Спасибо за Vitrite. Это хорошо когда мелкий объект, а если делать поселение довольно долго. Опробовал на среднем СНТ. С помощь SAS такие размеры делаю быстрее. А по картографическому описанию без САС не обойтись. Но мелкое будем делать с Vitrite. Быстрые кнопки Ctrl + Shift +5-9 и 0 дают прозрачность, Ctrl + Shift +1-4  для скриптов, а Ctrl + Shift +(+ и -) для масштаба.Ребята,а ни кто не знает способ передвигать обе карты вместе в Vitrite?
6 ч. раб. день
11 января 2017, 14:39
МВА,
Можно по подробнее, что такое САС ?
Обновлено 11 января 2017, 14:42
МВА
11 января 2017, 18:28
☭ 6 ч. раб. день,
 https://vk.com/id337650394 и     https://ru.wikipedia.org/wiki/SAS.%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0