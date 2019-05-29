Всем привет!

С сегодняшнего дня в Народной карте перестает поддерживаться атрибут «E-mail» у организаций. Мы убрали атрибут из карточки объекта — у категорий, где контактные данные уже объединены со Справочником, у тех категорий, где контакты пока редактируются непосредственно в Народной карте, атрибут остается, но фактически его поддержка прекращается.

Электронная почта как способ оперативной связи с организацией постепенно теряет актуальность, но именно оперативное получение информации об организации и связь ней являются основными вариантами использования контактных данных в геосервисах — и в десктопных версиях, и тем более в мобильных. Отчасти почту как способ оперативной коммуникации заменяют социальные сети, отчасти — чаты на сайтах организаций и в поисковой выдаче. В то же время поддержка актуальной базы e-mail-ов становится более сложной задачей.

В Яндекс.Картах в карточке организации электронная почта отсутствует, равно как и в специальном блоке подробной информации об организации (колдунщике) на странице результатов поисковой выдачи.