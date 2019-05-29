Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Атрибут «E-mail» у организаций

Всем привет!

С сегодняшнего дня в Народной карте перестает поддерживаться атрибут «E-mail» у организаций. Мы убрали атрибут из карточки объекта — у категорий, где контактные данные уже объединены со Справочником, у тех категорий, где контакты пока редактируются непосредственно в Народной карте, атрибут остается, но фактически его поддержка прекращается.

Электронная почта как способ оперативной связи с организацией постепенно теряет актуальность, но именно оперативное получение информации об организации и связь ней являются основными вариантами использования контактных данных в геосервисах — и в десктопных версиях, и тем более в мобильных. Отчасти почту как способ оперативной коммуникации заменяют социальные сети, отчасти — чаты на сайтах организаций и в поисковой выдаче. В то же время поддержка актуальной базы e-mail-ов становится более сложной задачей.

В Яндекс.Картах в карточке организации электронная почта отсутствует, равно как и в специальном блоке подробной информации об организации (колдунщике) на странице результатов поисковой выдачи.

32 комментария
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Alexxegorov
29 мая, 15:47
Главное, чтобы атрибут "размещение в здании" не ушёл в прошлое. Меня очень смущает, что в категориях, которые связаны со справочником, негде указать на каком этаже или в каком офисе размещается организация. Для меня прям шок.
bob
30 мая, 06:36
+1
B-Igro
4 июня, 09:17
Alexxegorov,
согласен. Точное расположение организации очень нужно.
lightstring
23 июня, 19:12
Alexxegorov,
+1
helpnikspb
29 мая, 22:12
Как много раз я слышал подобное: кино вытеснит театры, телевидение вытеснит кино, электронные книги вытеснят бумажные... Теперь соц. сети вытеснят и-мейл, по мнению Яндекса. Ну-ну. Нужный мне эл. адрес я найду на сайте нужной мне организации. Пока Яндекс не удалил адреса сайтов. Кстати, есть страны, где потерял актуальность сам Яндекс! Его вытеснил Гугл.
Alexxegorov
29 мая, 23:40
helpnikspb,
ради любопытства, когда в последний раз писали в какую-нибудь организацию электронное письмо по свой инициативе, а не в качестве ответа на входящее от организации? 
helpnikspb
30 мая, 05:29
Alexxegorov,
2 недели назад.
dikiy
30 мая, 08:00
Alexxegorov,
а я месяц назад. :-) В среднем раз в несколько месяцев такое бывает. Не всегда удобно звонить и если вопрос не прям срочный, то проще написать.
Alexxegorov
30 мая, 08:56
helpnikspb,
как узнали об адресе электронной почты?
helpnikspb
30 мая, 09:23
Alexxegorov,
через сайт.
helpnikspb
30 мая, 09:31
dikiy,
да, и письменно получается более продуманно и сжато. И это экономит время адресату - не надо записывать суть вопроса и важные детали на слух. И рассмотреть вопрос можно в удобное адресату время, а адресанту - обратиться в удобное для него. Это дешевле и надёжнее обычной почты (которая до сих пор тоже не потеряла актуальность, несмотря на появление телефона и интернета) и не теряется в чатах.
a-zakh
30 мая, 10:10
helpnikspb,
 если у вас есть время продумать письмо, найдётся и время посмотреть на сайте организации e-mail. Яндекс.Карты не отменяют электронную почту как средство связи, а честно признаются, что в этом атрибуте у них протух... эээ, информация, актуальность которой не вызывает доверия. Лично я перед написанием письма всё равно перепроверил бы e-mail на сайте.
Alexxegorov
30 мая, 10:29
helpnikspb,
тогда переживать не стоит. Для вас как пользователя ничего не поменяется :)
helpnikspb
30 мая, 14:01
a-zakh,
всё так. Но отмена инфы об и-мейлах - как отмена запасных выходов в здании (типа "зачем нам лестницы, когда есть лифт?"). А с каким снобизмом эта отмена подана: "постепенно теряет актуальность" (типа немодно)! Можно было бы оформить иначе (что при наличии сайта адрес и-мейла можно узнать самостоятельно) и объединить оба атрибута (указав приоритетность одного из них). А уж забота Яндекса о поддержании актуальной базы и-мейлов (которая для Я. становится всё более сложной задачей) выглядит смешно. У Я. куча невыполненных заявок на актуализацию снимков территорий, а есть ли хоть одна заявка на актуализацию и-мейлов?
vol.stepanenko2012
31 мая, 02:29
Alexxegorov,
На сайте, бывает, еще попробуй найти электронную почту. А тут, в карточке, она есть сразу.
Alexxegorov
31 мая, 08:55
vol.stepanenko2012,
Если email не светят особо, значит и не рассчитывают на связь через email.
Котик
31 мая, 12:21
helpnikspb,
"типа немодно" - мода вообще зло везде и всегда, но организации почему-то прекращают поддержку всего немодного, тем самим оставляя думающих людей без выбора.
alex_shshnv
30 мая, 03:45
Ну и плохо.
vylekzhanin
30 мая, 10:08
Странная экономия.

6 ч. раб. день
30 мая, 10:28
Всем привет !
Новость "отстой".
Обновлено 30 мая, 10:28
Alexxegorov
30 мая, 10:31
Что делать с организациями, у которых попросту нет сайта?
Всякие мелкие конторы, управляемые порой единолично, могут иметь только телефон да email для связи.
podmotal
30 мая, 12:58
Alexxegorov,
у многих организаций и телефона нет. Что делать? Да ничего не делать. Посещать личным присутствием))
helpnikspb
30 мая, 13:41
podmotal,
поэтому от телефонов тоже можно отказаться. Достаточно физического адреса и соц. сетей с чатом. :)
Alexxegorov
30 мая, 13:46
podmotal,
речь не о таких организациях. Если у них нет ни телефона - ни email - это их собственная проблема. 
dikiy
30 мая, 13:50
helpnikspb,
физические адреса предлагаю тоже удалить. Соц.сетей достаточно будет. )))
helpnikspb
30 мая, 14:04
dikiy,
и к этому тоже придут. Когда Яндексу будет невмоготу поддерживать актуальную базу физических адресов. :)
vol.stepanenko2012
31 мая, 02:30
helpnikspb,
А если я из Китая, а тут ваши соцсети заблокированы?
vol.stepanenko2012
31 мая, 02:27
Абсурдное нововведение. 
Котик
31 мая, 12:19
Придётся теперь привыкать говорить по телефону или скачивать вайбер. Или мессенджер от фейсбука. :-( Не люблю что-либо скачивать.
fnaq
1 июня, 17:03
Жаль. 
Я очень люблю email. 
А принудительную социализацию не люблю. 
Занозин Денис
3 июня, 19:15
Печальная и непонятная новость. Взяв один город, могу смело назвать 15 организаций где нет сайта и даже группы в социальных сетях, но есть почта. Где клиенты и поставщики продукции переписываются по почте. Для примера в  частных строительных компаниях нет ничего кроме почты. 
©ШвЕц АрTёМ
3 июня, 21:13
Вот именно, могли бы ставить как альтернатива. А что эти адреса так часто меняются?!