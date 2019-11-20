Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Атрибутирование мостов

Всем добрый день! Предлагаю добавить в объекты мосты атрибут «состояние».

Расскажу на своём примере. Перед тем как собраться в дорогу, посмотрел на снимок, мост есть. Когда доехал до данного места, увидел что мост ещё не достроен. Было обидно проехать путь в 200 км и повернуть обратно. Также у нас в посёлке есть мост, но он в аварийном состоянии, стоит предупреждающий знак, и каждый водитель сам решает ехать по нему или нет.

В итоге появилась идея сделать атрибут состояние мостов:  1. Обычное.  2. Строится.  3. Аварийный.  4. Разобран (снесён, разрушен).

7 комментариев
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Семён Федотов
сегодня, 13:06
Точно такие же атрибуты есть у участков дорог. По вашим пунктам: обычное; в стадии строительства; скажем, плохое состояние; а в последнем случае участок должен вовсе отсутствовать или быть с доступом только пешеходам.
serjoga04
сегодня, 14:53
Семён Федотов,
Что значит участок должен отсутствовать? Если мост на снимке есть, а на самом деле его нет. Например если убрать этот участок дороги, то у других будет появляться вопрос, почему его нет, и его будут заново рисовать. Насколько я понял если мост аварийный или вообще разрушен, то с обоих сторон следует ставить "запрещённый манёвр"
Alexxegorov
сегодня, 13:10
Мост как объект инфраструктуры в навигации никак не участвует и потом добавлять к нему такие атрибуты не имеет смысла.
Как совершенно верно отметил Семён Федотов, нужно использовать уже существующие атрибуты дорог.
Αλέξις ο Μέγας
сегодня, 13:31
По-моему то, что вы проехали лишние 200 км, связано не с отсутствием каких-либо атрибутов у моста, а с неправильно атрибутированными участками дороги на этом самом мосту. Раз моста нет, то и участки дороги должны были быть с атрибутами «в стадии строительства» или с запрещёнными манёврами, в противном случае участков по мосту не должно было быть вобще на карте; от того и навигация вас подвела.
Scrydg
сегодня, 14:18
Давайте обсудим внесение для мостов, или участков дорог с "типом сооружения" = Мост, атрибута - "ограничение по массе автомобиля".
dspos
сегодня, 14:33
Scrydg,

Яндекс никак к грузовой навигации не подступится, а тут вес... а в Питере есть печально известный мост, под который как раз на пару см газель не проходит. Значит и высота нужна.
Да и вообще открыть ПДД и посмотреть какие ещё ограничения встречаются. И всего этого нет на картах.
Прошу не думать, что я прям против, но это объективно не самая актуальная задача.
Обновлено сегодня, 14:34
Сергей
сегодня, 17:22
1) атрибут плохое состояние вообще ни на что не влияет. 
Смысл его мне не понятен. 
2) многим модераторам не прочь заново почитать правила про дороги в стадии строительства. А то проект только начали обсуждать, а его уже нарисовал. И такое много где. Ппц. 