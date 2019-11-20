Атрибутирование мостов

Всем добрый день! Предлагаю добавить в объекты мосты атрибут «состояние».

Расскажу на своём примере. Перед тем как собраться в дорогу, посмотрел на снимок, мост есть. Когда доехал до данного места, увидел что мост ещё не достроен. Было обидно проехать путь в 200 км и повернуть обратно. Также у нас в посёлке есть мост, но он в аварийном состоянии, стоит предупреждающий знак, и каждый водитель сам решает ехать по нему или нет.

В итоге появилась идея сделать атрибут состояние мостов: 1. Обычное. 2. Строится. 3. Аварийный. 4. Разобран (снесён, разрушен).