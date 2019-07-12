Блиц-совред в селе Шуйское

Здравствуйте! Приглашаю принять участие в совместном редактировании села Шуйское и Междуреченского района.

Шуйское находится на правом берегу Сухоны, при впадении в неё реки Шуи. Село основано в 13 веке, первое упоминание о нём датируется 1627 годом. В настоящее время село является центром Междуреченского района.

Междуреченский район — небольшой по сравнению с другими районами Вологодской области. В нём проживает около 5,5 тыс. человек. Крупнейшие населённые пункты — Шуйское, Туровец, Игумницево, Старое.

Что нужно сделать?

Для начала я предлагаю отрисовать село Шуйское и ближайшие к нему населённые пункты: Шейбухта, Врагово, Малая Сторона, Космово, Поповское, Пионерский, Жидовиново, и некоторые населённые пункты помельче. Их список можно просмотреть на карте совреда. Вы также можете рисовать и другие населённые пункты района. На скриншоте видно, что в селе необходимо нарисовать здания, отметить организации, поправить гидрографию и растительность. В соседних деревнях нужно также проставить адреса и поправить геометрию дорог. Снимок территории совреда сделан весной 2016 года, но, надеюсь, активного строительства в Шуйском за последние 3 года не было.

Полезные ссылки

Карта совреда

Администрация Междуреченского района

Организации села Шуйское

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Желаю удачи в редактировании!