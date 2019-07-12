Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Блиц-совред в селе Шуйское

Здравствуйте! Приглашаю принять участие в совместном редактировании села Шуйское и Междуреченского района.

Шуйское находится на правом берегу Сухоны, при впадении в неё реки Шуи. Село основано в 13 веке, первое упоминание о нём датируется 1627 годом. В настоящее время село является центром Междуреченского района.

Междуреченский район — небольшой по сравнению с другими районами Вологодской области. В нём проживает около 5,5 тыс. человек. Крупнейшие населённые пункты — Шуйское, Туровец, Игумницево, Старое.

Что нужно сделать?

Для начала я предлагаю отрисовать село Шуйское и ближайшие к нему населённые пункты: Шейбухта, Врагово, Малая Сторона, Космово, Поповское, Пионерский, Жидовиново, и некоторые населённые пункты помельче. Их список можно просмотреть на карте совреда.  Вы также можете рисовать и другие населённые пункты района.На скриншоте видно, что в селе необходимо нарисовать здания, отметить организации, поправить гидрографию и растительность. В соседних деревнях нужно также проставить адреса и поправить геометрию дорог. Снимок территории совреда сделан весной 2016 года, но, надеюсь, активного строительства в Шуйском за последние 3 года не было.

Полезные ссылки

Карта совреда

Администрация Междуреченского района

Организации села Шуйское

Чат Telegram

Желаю удачи в редактировании!

14 комментариев
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akbars
Сотрудник Яндекса17 июля, 14:38
Прямой эфир

HA-KAPTE
6 августа, 20:44
В Шуйском Яндекс не даёт нормально нарисовать Шую... В следующий раз, блин, жёлтые точки через метров 10 наставлю, чтобы "пересечений было не слишком много". Только настроение портить. Два раза вбивать сто точек и 2 раза не иметь возможности их сохранить.

https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2019/08/a49dfb65169aa6ed73cdb78d37d04906.jpg


https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2019/08/467351321eafa88494f3cfe1fb00b0fe.jpg
bob
7 августа, 08:09
HA-KAPTE,
слишком много пересечений с болотом за один раз сделать не получится.
HA-KAPTE
7 августа, 09:10
bob,
да такие бывают не только с болотами. Натыкался на такое с пересечением лесов и дорог, кажется. Или рек и дорог...
Я вообще не понимаю, зачем нужно пересекать болото с рекой. По многим болотам вполне себе благополучно текут реки. Чем река в болоте отличается от реки не в болоте... 
МВА
7 августа, 11:31
HA-KAPTE,
Прежде чем корректировать какие то границы, освободите для работы место. И только потом начинайте коррекцию, привязываясь уже к исправленным мешающим контурам. Это категории АТД Растительность, Рельеф, Гидрография,Территории.
Обновлено 7 августа, 11:32
i1morozov
7 августа, 13:27
Немного статистики:
За вчерашний день (до полуночи) в совреде поучаствовали 26 народных картографов. Они внесли 1250 правок, из них примерно половина была сделана в Шуйском, другая - в окрестных деревнях.
64% правок было сделано в слое зданий,
14% - в слое дорог,
8% - в слое АТД,
6% - в слое адресов,
5,5% - в слое гидрографии,
3% - в слое растительности.
Радует большое количество правок в слое АТД.
Что дальше?
Можно считать село Шуйское отрисованным. Хорошо бы проверить актуальность организаций, поправить адреса (не все размещены по центру здания), порисовать постройки.
Я добавил на карту совреда новые населённые пункты. Это центры сельских поселений Междуреченского района. В этих деревнях не нарисовано практически ничего. Наша задача - поправить геометрию дорог, нарисовать здания и проставить адреса.
Желаю удачи!
i1morozov
7 августа, 16:15
Есть небольшая просьба. Давайте делать больше правок в слое адресов. А то на модерацию приходит 300 правок зданий и 15 правок адресов. Надо это исправлять!
i1morozov
8 августа, 14:14
Статистика за 2 день совместного редактирования:
Всего в  совреде приняло участие 40 народных картографов. Вчера было сделано 1900 правок, из них
62% правок было сделано в слое зданий,
15% - в слое дорог,
8% - в слое адресов,
6% - в слое АТД,
4% - в слое гидрографии,
3% - в слое растительности.
Интересно, что только 30% правок сделано в Шуйском, остальные 70% - в соседних деревнях.
Лидерами по количеству правок стали Nina Konkretnaya, serg.kazennov, direktor0604, Zdeněk Kšýštof.
Что дальше?
Хочу обратить внимание на слой адресов. Здесь делается не очень много правок, во многих деревнях прекрасно отрисованы здания, но не проставлено ни одного адреса. Нужно исправлять ситуацию!
Я обновил карту совреда, добавил туда несколько небольших деревень.
Желаю удачи!
i1morozov
9 августа, 15:16
Статистика за 3 день:
Вчера в совреде приняло участие 26 народных картографов. Вчера ими было сделано 1750 правок, из них
54% правок сделано в слое зданий, 
16% - в слое дорог,
11% - в слое адресов,
8% - в слое АТД,
5% - в слое гидрографии,
4% - в слое растительности.
Лидерами по количеству сделанных правок стали M3l0m4niac, serg.kazennov, direktor0604.
Я думаю, что совред уже переходит в заключительную стадию. В большей части деревень нарисованы здания, неплохо отрисована дорожная сеть, многие деревни обзавелись правильными границами. Однако, не везде проставлены адреса, не везде доделаны организации. Подробности можно узнать на карте совреда
Желаю удачи!
МВА
10 августа, 00:20
Ну что, АТД всего Междуреченского района завершено. Отрисовано 4 поселения, все НП переведены в подчинение поселений, добавлен ряд не нарисованных НП, упразднённые переведены в урочища, численность в основном по данным 2010г. Границы НП выполнены по генпланам, ПЗЗ и кадастру.
cannonier84
10 августа, 12:23
деревню Поповское можно считать отрисованной. Размечены жилые здания, постройки, адреса, внутриквартальная растительность, поправлена геометрия дорог и граница населённого пункта.
МВА
10 августа, 13:43
cannonier84,
Геометрию и численность не надо было править. Вернул в прежнее состояние.
i1morozov
10 августа, 19:09
cannonier84,
спасибо, сейчас поправлю карту. Если вдруг забыл пометить какие-то деревни зелёным, пишите. Сам же я не могу за всем уследить.
fnaq
12 августа, 16:30
i1morozov,
, вопрос немного в сторону.
Как на unfall.ru выйти на Архангельскую область?
Я могу найти юрлица, например это , но не понимаю, как выйти по дереву выше, т.е. на район, регион и т.д.