Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Брод для навигатора

Вопрос по бродам, в дополнение к дорогам смерти —  им присваиваются атрибуты плохой дороги без покрытия и собственно атрибут «брод». В навигаторе, при прокладке маршрута, обозначается как «паромная переправа», но бесплатная, соответственно отключить прокладку маршрута через него не получится, только вручную перепрокладывать.

Вот пример: 

Брод на карте: https://n.maps.yandex.ru/-/CGh8jFL3

Если расстояние больше ~50 км, то строит маршрут через него без альтернативы: https://yandex.ru/maps/-/CGh8fTmJ

Если ближе, то только тогда предлагает маршрут без брода: https://yandex.ru/maps/-/CGh8j2p~

Как сделать так, чтобы у маршрута сразу издалека была альтернатива броду (паромной переправе)?

3 комментария
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cergean
сегодня, 13:34
Мне кажется тут косяк именно в паромной переправе. Потому что брод он почти как паромная переправа действительно, но без парома. Самому плыть нужно. В сентябре сообщал об этом в поддержку, но видимо всем пофигу
GT
сегодня, 19:31
cergean,
на пароме пофиг, какой у тебя клиренс
dikiy
сегодня, 15:20
Паром бесплатный, потому что свой. )))