Брод для навигатора

Вопрос по бродам, в дополнение к дорогам смерти — им присваиваются атрибуты плохой дороги без покрытия и собственно атрибут «брод». В навигаторе, при прокладке маршрута, обозначается как «паромная переправа», но бесплатная, соответственно отключить прокладку маршрута через него не получится, только вручную перепрокладывать.

Вот пример:

Брод на карте: https://n.maps.yandex.ru/-/CGh8jFL3

Если расстояние больше ~50 км, то строит маршрут через него без альтернативы: https://yandex.ru/maps/-/CGh8fTmJ

Если ближе, то только тогда предлагает маршрут без брода: https://yandex.ru/maps/-/CGh8j2p~

Как сделать так, чтобы у маршрута сразу издалека была альтернатива броду (паромной переправе)?