Чат Народной карты: правила

Всем привет!



Несколько месяцев назад в Народной карте появился чат. За это время количество участников перевалило за тысячу и всё больше народных картографов приходит туда, чтобы получить совет по рисованию или поделиться наблюдениями. Чтобы вам было комфортно общаться, мы доработали правила чата.



Давайте вспомним, для чего создавался чат Народной карты. Во-первых, для получения быстрых советов по рисованию . При этом сами советы могут не до конца объяснять те или иные случаи — главным руководством по рисованию по-прежнему остаются Правила картирования.



Вопросы по отдельным правкам модераторов и сотрудников всегда можно задать в личных сообщениях. Возможно, вы не так быстро получите ответ, но он будет в разы точнее, чем предположения о причинах правки. Обратитесь в Службу поддержки, чтобы решить спорный вопрос. Чат — это не место для разбора конфликтных ситуаций.



Во-вторых, в чате можно задать общие вопросы о работе сервиса, обсудить тонкости рисования и получить рекомендации более опытных картографов. В чате можно и нужно делиться хорошим настроением с другими. Однако помните: участников чата Народной карты объединяет именно картография, а не пинг-понг или рыбалка — для этого лучше создать отдельный чат и общаться в нем на другие любимые темы.

Что в чате делать запрещено

1. Использовать ненормативную* и вульгарную лексику (в имени, информации профиля, тексте комментариев и т. п.), переходить на личности и оскорблять других в любой форме, вне зависимости от присутствия человека в чате, а также оставлять высмеивающие сообщения (заниматься троллингом).

2. Использовать (в имени, информации профиля, тексте комментариев и описаниях объектов и в комментариях к ним) высказываний, направленных на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии или принадлежности к какой-либо социальной группе.

3. Обсуждать продукты других компаний и публиковать их рекламу.



4. Оффтопить и флудить** — инициировать и обсуждать темы, не касающиеся проекта и картографирования.



5. Добавлять в чат других пользователей без их согласия.



6. Писать сообщения КАПСом.



7. Писать публичные заявления об уходе и призывать к этому других участников.

8. Оставлять неконструктивную, неаргументированную, высказанную с сарказмом критику деятельности разработчиков, администрации и участников сообщества.

*Нецензурное выражение, в котором отдельные или все буквы заменены на звездочки или другие символы, приравнивается к нецензурному, если при такой замене носитель языка может прочитать и понять его. Также ненормативной лексикой считаются отсылки к ней.

**Флудом считается обсуждение тем, не связанных с Народной картой, а также написание сообщений в больших объемах.



Меры, применяемые при нарушении правил

1. Все сообщения с нарушениями удаляются из чата. Администратор может пояснить причину, если нарушение не грубое.



2. Сообщение с грубыми нарушениями может быть удалено без комментариев, а автор — заблокирован.



3. Если участник нарушает правила 1-3, администратор может сделать предупреждение. Если нарушение повторяется, участника могут заблокировать.



4. Если участник нарушает правила 4-8, администратор может сделать до 3-х предупреждений. После третьего администратор вправе попросить покинуть чат или заблокировать участника, если его просьба будет проигнорирована.

5. Если нецензурные или оскорбительные выражения содержатся в имени или аватаре, пользователя предупреждают. Если он игнорирует предупреждение, пользователя могут заблокировать.

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Если отдельные сообщения в чате, на ваш взгляд, нарушают правила, вы можете отправить жалобу, кликнув правой кнопкой мыши по одному из сообщений, содержащих нарушения,чтобы ее рассмотрели модераторы Мессенджера.





Также вы можете обратиться лично к администраторам чата, чтобы сообщить о нарушении.



Желаем приятного и продуктивного общения, а также получения точных ответов на вопросы!