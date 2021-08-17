Чат: нет кода - нет обратной связи

Чат стал требовать номер телефона, чтобы выслать мне код для отправки моего ответа модератору, разбирающему моё картовое творчество. Так что никаких «спасиб» модератор не получит, поскольку обладателям стационарных телефонов вроде меня никаких кодов не видать при всём желании. Как и тем, у кого вовсе нет телефона. Соответственно, отправить ответ — тоже. Что ж, отвечу тут: уважаемый nmap, всё вы делаете правильно, я полностью с вами согласен, вам благодарен, никаких претензий с моей стороны.