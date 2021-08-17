Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Чат: нет кода - нет обратной связи

Чат стал  требовать номер телефона, чтобы выслать мне код для отправки моего ответа модератору, разбирающему моё картовое творчество. Так что никаких «спасиб» модератор не получит, поскольку обладателям стационарных телефонов вроде меня никаких кодов не видать при всём желании. Как и тем, у кого вовсе нет телефона. Соответственно, отправить ответ — тоже. Что ж, отвечу тут: уважаемый nmap, всё вы делаете правильно, я полностью с вами согласен, вам благодарен, никаких претензий с моей стороны.

20 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Сергей akbars
Сотрудник Яндекса18 августа, 12:22
Требование идентификации по номеру телефона - не прихоть Яндекса, а законодательные нормы (в частности, в Беларуси). 
Несомненно, люди, у которых нет телефонов - есть. Но доля таких людей среди активных пользователей интернета - очень мала. И для них специальных решений, в данном случае, действительно, не сделано. 
Котик
18 августа, 14:24
Сергей akbars,
как вариант, в ВК когда-то была ссылка "пусть робот позвонит".
Семён Федотов
18 августа, 15:02
Котик,
+1. На многих веб-сайтах есть альтернатива СМС-кам: «позвоните мне», тебе звонят и диктуют код.
Inquisitor
18 августа, 16:06
Сергей akbars,
К сожалению, хотели как лучше, а получилось всё довольно печально. Была своя, отдельная, система связи на Сервисе. И было всё нормально. 

Что прикажите делать, если надо что-то у пользователя уточнить, а он не отвечает ?  Откат, повторный откат, война правок, бан. А потом выяснится, что ситуация как у уважаемого автора. Никто не обязан свои контактные данные раздавать налево и направо. А по другому пользоватся вашим этим Мессенджером невозможно.

Зачем было убирать старую систему связи ? И что мешало оставить старую систему  вместе с Мессенджером ? 
helpnikspb
19 августа, 06:14
Inquisitor,
понятно, что лучшее - враг хорошего. Мессенджером можно пользоваться в режиме чтения. Но налаживание тотального госконтроля интернета в виде ЕСИА с деанонимизацией пользователей может привести к тому, что и правки надо будет подтверждать через номер телефона. Соответственно, "очень малой доли" участников придётся выбыть из проекта. Тут есть о чём подумать Яндексу.
Сергей akbars
Сотрудник Яндекса19 августа, 08:46
Inquisitor,
нет, к сожалению, со старой системой связи не "все было нормально", у нее было большое количество проблем, которые и стали основной причиной перехода на Мессенджер. 
Возможно открою для вас истину, но поддерживать самостоятельную систему коммуникации, имеющую немало проблем - достаточно сложно и дорого. 
Если пользователь делает ошибки и не отвечает, то вы совершенно верно описали последовательность действий. Даже среди таких ситуаций доля тех, где причина молчания - отсутствие телефона - исчезающе мала.
Сергей akbars
Сотрудник Яндекса19 августа, 08:52
helpnikspb,
"очень малой долей", к сожалению, чаще всего приходится жертвовать. Именно из-за того, что она очень малая. 
Так, в большинстве случаев компании прекращают поддерживать старые версии своих продуктов (аудитория очень маленькая, а поддержка сложна и дорога), а сайты и приложения не всегда работают корректно со старыми версиями браузеров или операционных систем - по той же причине.
Inquisitor
19 августа, 09:51
Сергей akbars,
Вообще есть в Мессенджере и плюсы. Например можно заблокировать собеседника.
Или отключить уведомления. Вроде как и не блокировка, а не маячит.
И самое классное - это возможность удалить всю переписку, включая не прочитанные сообщения. 
В старой системе этого не было. Там маячило перед глазами и было сложно игнорировать. А теперь - сплошное удобство.

Inquisitor
19 августа, 17:11
Сергей akbars,
Вот вам-бы такое сказали. В поликлинике, к примеру. Может тогда-бы задумались. Что стоит говорить, а что нет. 
Тем более человеку, который на Сервисе давно и с которым вы знакомы лично. 
Хорошенькое мнение о некоторой части народных картографов у одного из топов Сервиса. Интересно, это ваше личное мнение или официальная позиция Яндекса ?  При личной встрече сможете ему в глаза это сказать ?
Обновлено 19 августа, 17:12
bob
20 августа, 02:11
Inquisitor,
🤝🏻
helpnikspb
20 августа, 06:11
Inquisitor,
спасибо за поддержку. Я тоже понял, что мне очень мягко если не указали на дверь, то намекнули на несоответствие требуемому формату Яндекса. )) Напомнило историю моих питерских знакомых, устраивавших ребёнка в первый класс какой-то навороченной школы по месту жительства в конце 1990-х. Администрация открытым текстом: "На чём вы сюда приехали?" Далее - разочарованно: "А-а, на трамвайчике..." ))
helpnikspb
20 августа, 06:30
Сергей akbars,
есть два замечания. 1) В требовании ввести номер телефона не сказано, что это должен быть номер мобильной связи (и я случайно выбрал не тот номер, что требуется). 2) Фирмы, которым нужна мобильная связь по работе, выдают сотрудникам телефоны и сами оплачивают услуги оператора (то же и со служебным транспортом). Пока же дело ограничилось премиальной раздачей футболок с логотипом.
Обновлено 20 августа, 06:30
Ivo Schenkenberg
18 августа, 13:14
А из каких соображений, если не секрет, Вы не используете мобильный телефон?
Котик
18 августа, 14:22
Ivo Schenkenberg,
1) дорого
2) некачественно (как операторы, так и телефоны - в большинстве случаев полнейшее <додумайте сами>)
3) неудобно (одним пальцем по маленькому экрану много накликаешь, конечно)
4) просто не нужно - дома/на работе/на учёбе/в кафе есть Wi-Fi, а если в дороге - час без связи не страшно.
Из плюсов разве что камера, GPS и записник (но это и без оператора работает).
Ещё можно купить сим-карту для приёма СМС и пополнять раз в год, чтобы не заблокировали.
Обновлено 18 августа, 14:23
nmap
18 августа, 14:11
Спасибо, рад, что сообщения доходят:)
Можете писать мне на почту, которую я напишу в ЛС.
pottermic
18 августа, 17:15
Вопрос мог бы решиться не только отправкой смс подтверждения на номер мобильного телефона, но также и голосовым сообщением с кодом при звонке на стационарный телефон.
helpnikspb
20 августа, 06:38
pottermic,
да, в том числе. Вариантов множество. Кроме телефонной связи есть и другие средства коммуникации с текстовым подтверждением, хоть бы и скайп.
Анна Коломенская (akolomenskaya)
Сотрудник Яндекса20 августа, 10:09
pottermic,
Спасибо! Мы передадим обратную связь коллегам ответственным за Мессенджер, но обещать доработок не можем. 
dspos
3 сентября, 11:45
Мне интересна позиция некоторых пользователей.
С одной стороны законодательство говорит о деанонимизации, с другой небольшая часть пользователей, которым это неудобно.
Я не понимаю, что дальше должен сделать сервис по этому поводу? Пойти на конфликт с гос.органами и схватить штрафы?
Как будто маленькие и никто не понимает, что происходит.
Обновлено 3 сентября, 11:45
helpnikspb
3 сентября, 12:05
✐dspos,
проблема давно решена переходом на эл.почту. Ваша забота о Яндексе умиляет. ))