Дискриминация со стороны модератора Народной Карты Яндекс

Добрый день всем!

Я пользователь из Кыргызстана, вопрос такой, названия населенных пунктов и всего остального должны быть на русском языке или на государственном языке данной страны? Если должно быть на русском языке можете пожалуйста объяснить почему?

Если должно быть на государственном языке данной страны, пожалуйста объясните удаление модератором является нарушением и как можно это исправить или же пожаловаться на него? Так как я чувствую дискриминацию по отношению к себе и к своей стране. Я когда то рисовал, но из-за него и удалился, теперь вернулся, но это так же остается, жалко что даже здесь есть дискриминация, расизм и т. д.

Я ему задавал много раз подобные вопросы, для того чтобы понять, но он игнорирует мои запросы, а когда вообще блокировал меня на недели, после чего я и удалился.

Ниже я прикреплю ссылки на те исправления, которые были с его стороны. Я так понял он понижает в статусе, что на подписе на карте, выходит название на русском.

Думаю логика должна быть такова:

1. Название гос. языке данной страны и отображаться на карте на гос.языке.2. Название на других языках должны быть прикреплены если они есть,но должны выходить при нажатии, правильно?

https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/1508557715?z=13&ll=72.100494%2C41.135669&l=nk%23sat

https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/1650882201?z=13&ll=73.000684%2C40.848434&l=nk%23sat

https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/1654169281?z=13&ll=72.940431%2C40.815447&l=nk%23sat