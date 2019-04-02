Всем привет.

Хороший наставник на начальном этапе рисования в Народной карте или же на этапе освоения нового слоя объектов — тот фактор, который может процессы обучения и набора опыта сильно ускорить (в разы) и сделать более эффективными.

У части народных картографов такими наставниками становятся местные модераторы, но так происходит не всегда, к сожалению. Если вы хотите быстрее научиться правильно рисовать, освоить сложные или неочевидные моменты в Правилах — добро пожаловать в Школу народных картографов.

Заполняйте анкету, укажите слои, обучение в которых для вас сейчас актуально (желательно одновременно выбирать не более трех, учиться всему одновременно — сложно), и зону вашего интереса в рисовании — а мы подберем наставника.

Наставниками в Школе являются активные народные модераторы, за плечами у них — большой опыт рисования и проверки правок, у многих — десятки обученных народных картографов, имеющих сейчас статус эксперта или модераторские права.

Добро пожаловать!