Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Добро пожаловать в Школу народных картографов

Всем привет.

Хороший наставник на начальном этапе рисования в Народной карте или же на этапе освоения нового слоя объектов — тот фактор, который может процессы обучения и набора опыта сильно ускорить (в разы) и сделать более эффективными.

У части народных картографов такими наставниками становятся местные модераторы, но так происходит не всегда, к сожалению. Если вы хотите быстрее научиться правильно рисовать, освоить сложные или неочевидные моменты в Правилах — добро пожаловать в Школу народных картографов.

Заполняйте анкету, укажите слои, обучение в которых для вас сейчас актуально (желательно одновременно выбирать не более трех, учиться всему одновременно — сложно), и зону вашего интереса в рисовании — а мы подберем наставника.

Наставниками в Школе являются активные народные модераторы, за плечами у них — большой опыт рисования и проверки правок, у многих — десятки обученных народных картографов, имеющих сейчас статус эксперта или модераторские права.

Добро пожаловать!

12 комментариев
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Rashid86
2 апреля 2019, 11:23
Норм, наверно скоро в электронном дневнике картографа оценки пойдут по предметам слоям, экзамены, и на выпускной дают значёк "эксперт по слоям"
152
2 апреля 2019, 13:32
Rashid86,
значёк в смысле ачивка?
Манъ
3 апреля 2019, 07:19
152,
Ну, да. Эксперт такая крутая ачивка, что даёт возможность безнаказано вандалить, а модератор тебя не видит.
akbars
Сотрудник Яндекса2 апреля 2019, 15:18
Rashid86,
строго говоря, такие аналогии и ранее можно было применять. Статусы эксперта и модератора - отражают опыт в рисовании и коммуникации, знание Правил, этот опыт приобретается не сразу, а в процессе рисования. Целенаправленное обучение просто ускоряет этот процесс.
При первичном запросе модераторских прав уже достаточно давно есть тесты на знание Правил. Ну а сам значок эксперта/модератора в профиле можно, действительно, считать заслуженной отличной оценкой.
Турист
15 апреля 2019, 15:10
akbars,
Раз уж зашёл разговор о знаках различия в профиле, надо бы и в профиль сотрудника значки вставить. Автобус - транспортникам, машину - сотрудникам навигатора, теодолит - топографам. Порой не поймёшь, кто совеет даёт, и чего он хочет от народного картографа.
mj4444
2 апреля 2019, 16:37
Я давно предлагаю схему, когда модераторы-сотрудники будут комментировать все значимые ошибки в личных сообщениях, вместо того что бы месяцами, а иногда и годами исправлять одни и те же ошибки начинающих картографов.


Так же есть проблема, когда модератор не понимает почему внесена та или иная правка и молча тупо откатывает её. Это негативно сказывается как на самой карте, так и на желании картографа что либо делать в дальнейшем (не каждый будет отстаивать свою правоту).


Есть моменты которые невозможно найти в правилах поиском либо понять из текста правил. Тут как раз точно не обойтись без помощи модераторов, но зачастую это никому не нужно.


Указывание пунктов правил и добавление ссылок на правила значительно помогают народным картографам, ведь они не всегда могут найти самостоятельно нужный раздел правил.
Влад Назаров
Сотрудник Яндекса2 апреля 2019, 17:51
mj4444,
Чтобы за вами не исправляли ошибки, их можно научиться избегать. В этом и поможет Школа народных картографов.
Graviton
2 апреля 2019, 19:12
Для меня например  лучшая инструкция-видеоурок ! хочется больше  видеороликов по пунктам правил. Читать не всегда хочется и не очень понятно.Наглядный инструктаж всегда интереснее и продуктивнее.
MaXiMyS
Модератор блога3 апреля 2019, 11:52
Graviton,
можно немного подробнее про пункты правил в видеоуроках? 


Дело в том, что мы уже делали видео по рисованию некоторых объектов, но зачитывать правила не было в планах т.к. они очень часто меняются и дополняются.
МВА
4 апреля 2019, 07:49
   Кто то себя уже не считает начинающим через 10-100-1000 и более правок и в школу идти не желает, так как считает что сам всего достигнет. Я и думаю многие опытные тоже хотели бы чего то поднабраться. Но где? Я неоднократно поднимал вопрос о страничке "Обмен опытом" в которой ты можешь рассказать о своих секретах (быстрой работы, хитростях и др.). Такую страничку я думаю будут посещать и очень опытные картографы. Ни для кого нет секрета, что свой опыт они (и я тоже) приобрели с помощью советов коллег. Только в индивидуальных беседах, так не пора ли свой опыт передавать публично для все сразу. Иногда приходится даже сотрудникам Яндекса давать советы.   https://yadi.sk/i/mYMDBiiHYgLUkA
   А школа это дело хорошее. А страничка это как бы шпаргалка для школы.
Обновлено 4 апреля 2019, 07:50
МВА
4 апреля 2019, 11:27
МВА,
P.S.  Да, ещё вот про песочницу напомнили. Неплохо бы уже было иметь, хотя о ней уже давно говорят.
SV
сегодня, 12:19
форма уже закрыта(