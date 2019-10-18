Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Дома с дробным адресом

Всем привет!

Тут правила в глаза тыкают про дробные адреса (подпункт 4.1.4.1.3). Этот подпункт не полностью раскрыт. Чем и руководствуются помощники сотрудников с буквой «Я» (tnc)  в профиле. В моём случае мне попался общительный «Я» (tnc), и было предложено описать ситуацию в клубе. Что и делаю).

С 19-го века в нашем городе угловые дома (на пересечении улиц) именовали по двум улицам пересечения. Дома имели часто Г-образную форму и на два хозяина. Были дома и прямоугольные. Входы разные в здание и хозяева разные. Со стороны улиц и выдавали дробные адреса.

Пример: Школьная улица 42/1 и 3-й Полевой переулок 1/42. Раньше было 2 хозяина, теперь один. Официально теперь адрес: 42/1 по Школьной.

На данный момент в городе Серпухов администрация приводит (уже почти привели) в порядок адреса зданий, оставляя дробный адрес только по одной улице.

Всё началось с этого объекта:

Я был там. У всех прописка: Калужская улица 19/11

Просьба к сотрудникам:

1. Подправить правила в связи с данной актуальной ситуацией (необязательность ставить на дробных домах второй адрес, если официально там он один). 

2. Больше адекватных и оперативных представителей вашего сервиса.

P. S. Помощнику Яндекса с ником leron807 благодарность за конструктивный диалог.)

С уважением, Александр.

3 комментария
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akbars
Сотрудник Яндексасегодня, 10:30
В случае дробного номера дома ситуация с реальным использованием на местности каждого их четырех возможных вариантов номера (по каждой улице дробного и не дробного варианта) может быть различной. Тем не менее, для каждого из вариантов мы хотим корректного ответа на картах в случае поискового запроса. 
Именно поэтому адресных точки по Правилам - две, поскольку технически один адрес мы можем привязать к одной улице. Не нужно воспринимать данную норму Правил как желание поднять значимость того или иного варианта адреса. Правильно воспринимать второй адрес в описанном случае как технических объект, позволяющий корректно ответить на любой вариант поискового запроса  для этого адреса.
nogo1986
сегодня, 10:42
akbars,
Кроме поискового запроса есть и другие использования адреса. Не приведёт ли это к тому, что тот же autodoc.ru из примера привяжется к ближайшей точке (вымышленной 11/19 по Ворошилова)?
kirill1303
сегодня, 10:45
akbars,
полностью поддерживаю автора публикации, ибо принуждение писать вымышленные дроби, пускай и в синонимы, выглядит само по себе в моих глазах абсурдом, а в ряде ситуаций, полагаю, абсурдом является для всех.
Кейс:
дом с двумя адресами, один из которых – дробный, а второй – нет. 
(условно, адреса: «улица N, 8» и «проспект «Y, 30/2».
Правило вынуждает писать синонимы «30/2/8» и «8/30/2».