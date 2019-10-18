Дома с дробным адресом

Всем привет!

Тут правила в глаза тыкают про дробные адреса (подпункт 4.1.4.1.3). Этот подпункт не полностью раскрыт. Чем и руководствуются помощники сотрудников с буквой «Я» (tnc) в профиле. В моём случае мне попался общительный «Я» (tnc), и было предложено описать ситуацию в клубе. Что и делаю).

С 19-го века в нашем городе угловые дома (на пересечении улиц) именовали по двум улицам пересечения. Дома имели часто Г-образную форму и на два хозяина. Были дома и прямоугольные. Входы разные в здание и хозяева разные. Со стороны улиц и выдавали дробные адреса.

Пример: Школьная улица 42/1 и 3-й Полевой переулок 1/42. Раньше было 2 хозяина, теперь один. Официально теперь адрес: 42/1 по Школьной.

На данный момент в городе Серпухов администрация приводит (уже почти привели) в порядок адреса зданий, оставляя дробный адрес только по одной улице.

Всё началось с этого объекта:

Я был там. У всех прописка: Калужская улица 19/11

Просьба к сотрудникам:

1. Подправить правила в связи с данной актуальной ситуацией (необязательность ставить на дробных домах второй адрес, если официально там он один).

2. Больше адекватных и оперативных представителей вашего сервиса.

P. S. Помощнику Яндекса с ником leron807 благодарность за конструктивный диалог.)

С уважением, Александр.