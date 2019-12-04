Дороги смерти (для авто)

Существуют дороги, которые вводят в заблуждение тысячи водителей. Они «заманивают» самым коротким путем (не спрашивая разрешения), но по сути таковыми не являются. Отнимают намного больше времени, нервов и здоровья (у машины). Знаю две таких:

https://n.maps.yandex.ru/-/CGdD4DLt

«Дорога местного значения», по разбитой 100-метровой дороге которой две легковушки не смогут разъехаться, справа ж/б столбы и ж/д путь, слева пропасть. Приезжают к ней водители автобусов, грузовиков, смотрят горько и разворачиваются обратно, а обратно — это через весь город. Убитые час — два — три… Ростов город не маленький. И пытаются побывавшие здесь исправить что-то на карте, сделать эту дорогу полевой хотя-бы, да модераторы местные не согласны с водителями.

https://n.maps.yandex.ru/-/CGdDeI67

Вообще дорога смерти… районного значения… в посадке. Хорошо что ехал вечером, успел увидеть и остановиться перед метровыми ямами, которые продолжались еще с час. Грузовики возят свеклу по ней и уничтожили ее. Моя шевролюшка на меня до сих пор в обиде. Для остроты впечатлений можете посмотреть по дороге кадры Народной карты (за ноябрь 2019). И опять со стороны местных модераторов откаты со стороны простых пользователей. Опять полевые недо-дороги становятся приоритетными районными.

Конечно по бумагам это замечательные дороги, но разве онлайн-мнения пользователей Яндекса не важны? Жду помощи. Спасибо!