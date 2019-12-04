Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Дороги смерти (для авто)

Существуют дороги, которые вводят в заблуждение тысячи водителей. Они «заманивают» самым коротким путем (не спрашивая разрешения), но по сути таковыми не являются. Отнимают намного больше времени, нервов и здоровья (у машины). Знаю две таких:

https://n.maps.yandex.ru/-/CGdD4DLt

«Дорога местного значения», по разбитой 100-метровой дороге которой две легковушки не смогут разъехаться, справа ж/б столбы и ж/д путь, слева пропасть. Приезжают к ней водители автобусов, грузовиков, смотрят горько и разворачиваются обратно, а обратно — это через весь город. Убитые час — два — три… Ростов город не маленький. И пытаются побывавшие здесь исправить что-то на карте, сделать эту дорогу полевой хотя-бы, да модераторы местные не согласны с водителями.

https://n.maps.yandex.ru/-/CGdDeI67

Вообще дорога смерти… районного значения… в посадке. Хорошо что ехал вечером, успел увидеть и остановиться перед метровыми ямами, которые продолжались еще с час. Грузовики возят свеклу по ней и уничтожили ее. Моя шевролюшка на меня до сих пор в обиде. Для остроты впечатлений можете посмотреть по дороге кадры Народной карты (за ноябрь 2019). И опять со стороны местных модераторов откаты со стороны простых пользователей. Опять полевые недо-дороги становятся приоритетными районными.

Конечно по бумагам это замечательные дороги, но разве онлайн-мнения пользователей Яндекса не важны? Жду помощи. Спасибо!

9 комментариев
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Fleget
Сотрудник Яндексасегодня, 13:10
Добрый день!
Постараемся помочь, там, где это необходимо. 
Максим
сегодня, 13:43
Fleget,
Жаль, что нет атрибута, запрещающего движение по данной дороге при наличии объезда, хотя это спорная ситуация, кому-то может и эта дорога сгодиться, всем в навигаторе не угодишь.
maxag2
сегодня, 13:48
Fleget,
Да это почти по всей стране необходимо. Тут единичными правками сильно не помочь. Обидно слышать от знакомых и не очень людей, типа да что твой Яндекс навигатор, опять завёл по волчим тропам. Я там еле проехал. Это мне на УАЗике пофиг, а люди реально страдают. Нужна оценка качества покрытия и работа с ней в навигаторе. Особенно зимой это актуально, потому что многие дороги становятся совсем непроходимыми. Нельзя акселерометр прикрутить, ну анализируйте трафик, скорость, отзывы. Нужно ввести критерий оценки по баллам. Например не хочу ехать по дорогам где качество покрытия 3 из 10 или менее, исключать такие дороги, Очень помогло бы.
kirill1303
сегодня, 13:41
Как вариант, если верить снимкам с местности, на этом участке можно установить «плохое состояние». Ну а причины отката класса дороги непонятны: на первый взгляд там вообще проезд запрещён, т.к. это охранная зона РЖД.
Владимир Ковригин
сегодня, 14:10
https://n.maps.yandex.ru/-/CGhWFQIx В этом году тысячи людей повели по этой дороге на юг, вот уж народ матерился. В итоге несколько сэкономленных километров превратились в дополнительные часы, т.к. скорость там не более 20-30км/ч, ну и минус подвеска. Но несмотря на жалобы, все так и осталось.
Владимир aka VOV
сегодня, 14:36
Владимир Ковригин,
Так это ж двухрёберная! https://clck.ru/KyPsT
Периодически, но свести её можно по правилам на перекрёстке :)
Владимир aka VOV
сегодня, 14:48
Владимир Ковригин,
Я имею в виду саму дорогу нарисовать кривой как она и есть, что за прямая такая :)
Владимир Ковригин
сегодня, 15:05
Владимир aka VOV,
Я пытался некоторые участки рисовать по трекам, но там бесполезно. Она меняется после каждого дождя)))
Alex-Givengot
сегодня, 14:28
Дополню список дорогой №1 и дорогой №2. И хотя они "номерные", но проехать там не каждый решится. А если и решится, то не каждый сможет. Причина - болота вокруг дорог. Но навигатор упорно рекомендует (рекомендовал) их для проезда. С №1 с помощью сотрудников, более-менее разобрались. №2 пока подается как приоритетное направление от Пучежа до Луха.