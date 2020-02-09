Достижения народного картографа

Заметил такую одну вещь. Ачивки периодически меняются местами, то есть, например: у вас есть несколько ачивок, и ачивка «За разбор неточностей и предположений» стоит на последним месте, если проводить сортировку слева на право





Но через некоторое время та самая ачивка, которая была на последнем месте, прыгает на первое место (сортировка лево -> право ).





Вопрос: почему так происходит? Это какой-то алгоритм, или что то ещё?