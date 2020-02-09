Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Достижения народного картографа

Заметил такую одну вещь. Ачивки периодически меняются местами, то есть, например: у вас есть несколько ачивок, и ачивка «За разбор неточностей и предположений» стоит на последним месте, если проводить сортировку слева на право


Но через некоторое время та самая ачивка, которая была на последнем месте, прыгает на первое место (сортировка лево -> право).


Вопрос: почему так происходит? Это какой-то алгоритм, или что то ещё?

18 комментариев
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Влад Назаров
Сотрудник Яндексасегодня, 11:01
Добрый день!
Порядок ачивок определяется временем их выдачи. Последние выданные ачивки становятся первыми слева. Но если речь про регулярные ачивки (за фидбек и т.п.) - то они не просто один раз выдаются, но и "обновляются" - и также перемещаются вверх списка, если у пользователя была та активность, за которую ачивка дается.
dspos
сегодня, 11:09
Влад Назаров,
А есть такие ачивки за фидбек? Дайте две)))

Обновлено сегодня, 11:09
nogo1986
сегодня, 11:39
✐dspos,
за разбор фидбека имелось ввиду. Кружок с секторами. Дается за разбор неточностей.
dspos
сегодня, 11:45
nogo1986,
А! Ну такая у меня есть.
kirillkanygin
сегодня, 14:03
Влад Назаров,
Спасибо за ответ, уважаемый сотрудник Яндекса !
6 ч. раб. день
сегодня, 11:10
Как только такое проходит модерацию ! Тьфу ! Пустышка, а не пост.
Te*mik
сегодня, 11:18
☭ 6 ч. раб. день,
пользователь поинтересовался работой сервиса. Что в этом плохого?
นթนለለ
сегодня, 11:40
☭ 6 ч. раб. день,
Я конечно извиняюсь, но Вы хоть имейте уважения к пользователям! Клуб для чего создан? Чтобы здесь можно было задать вопрос, написать пост о какой-либо проблеме и т.п. Почему этот пост вы считаете пустым? 
Пользователь написал пост, в нем задал интересующие его вопросы и сотрудник на эти вопросы ответил. Для этого и создавали клуб народной карты
Αλέξις ο Μέγας
сегодня, 11:55
₭นթนለለ,
я, как и 6 ч. раб день, считаю, что в Клубе должны быть более насущные проблемы, нежели подобные вопросы, которые можно было спокойно в Саппорте спросить.
นթนለለ
сегодня, 12:03
Αλέξις ο Μέγας,
Ну пользователь имеет право это сюда написать. Пользователь с ником ☭ 6 ч. раб. день, мог более корректно выразиться, написать о том, что было бы лучше, если такой вопрос был задан службе поддержки. Но мы видим совсем другую реакцию, я считаю, что можно было более корректно выразиться, а не говорить о том, что этот пост - пустышка.
Сергей Ливерко
сегодня, 12:09
Αλέξις ο Μέγας,
ответ из саппорта увидит только автор обращения, а в Клубе его смогут прочитать все заинтересованные лица. Кажется, что это эффективнее, чем каждый по отдельности будет отписывать в поддержку :)
Обновлено сегодня, 12:09
Αλέξις ο Μέγας
сегодня, 12:52
Сергей Ливерко,
я не вижу в этом эффективности, потому что не все могут и хотят заходить в Клуб. Я в Клубе уже видел посты, которые повторяются. Каждый раз их дублировать не вижу смысла. Думаю, было бы действительно эффективнее, если бы часто задаваемые вопросы публиковались на какой-нибудь отдельной страничке, где любой желающий перед тем, как что либо спросить, смог бы прочитать и найти свой ответ там. По этому же принципу работает сайт Грамота.ру
Что касается конкретно этого поста, то я не уверен в том, что будет много заинтересованных людей, которых интересует, как это так ачивка за неточности переехала с конца в начало.
Αλέξις ο Μέγας
сегодня, 12:54
₭นթนለለ,
согласен. Пост целиком информативен, правда минимально.
Сергей Ливерко
сегодня, 13:05
Αλέξις ο Μέγας,
в любом случае, если нет уверенности, то лучше написать. Инициатива здесь не наказуема, и хуже точно не будет. Если что-то неинтересно одному конкретному пользователю, легко может быть интересно другому.
vere.min
сегодня, 11:52
☭ 6 ч. раб. день,
Ты когда первый раз зашёл на карту, наверно уже знал как  сортируются ачивки? Или я ошибаюсь???
helpnikspb
сегодня, 13:53
☭ 6 ч. раб. день,
вы - первый, кто решил публично (разумеется, субъективно тоже) оценивать актуальность и полезность местных публикаций. Обычно это делается иначе - человек или подключается к теме, или нет. "На каждый товар есть свой покупатель". С темами - аналогично.
kirillkanygin
сегодня, 14:04
☭ 6 ч. раб. день,
я заходил на разные профили пользователей, и у них в "О себе" написано следующие: Если у вас есть вопрос, вы можете смело его задать в клубе.
6 ч. раб. день
сегодня, 14:23
kirillkanygin,
Вопрос-вопросу рознь. Для начала почитайте Правила рисования на Народной Яндекс Карте (НЯК). И порисуйте по дольше и по больше ( ! ). Вот тогда у вас действительно возникнут  Вопросы (оч. много вопросов). А не то,что вы написали в этом посте.
В любом случае терпения и понимания вам в общении и рисовании на НЯК
Всех благ.