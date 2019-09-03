Двойные стандарты в отношении Т-образных перекрёстков

У меня возник спор с сотрудником НАЯ по вопросу рисования перекрёстков неравнозначных дорог.

Во всех примерах масштаб 17 (одинаковый).

Вроде всё верно, соответствует п. п. 3.3.1.5.3.5 НЯК.



Следующее конечно не по правилам, но тем не менее адекватно выглядит



Почему именно не равнозначных? А по тому что равнозначные всегда рисуются верно



Но в случае с неравнозначными пересечениями не всё так гладко, так как у сотрудников неожиданно появляются свои трактовки правил, типа «Перекрестки стараемся делать Т-образными».

В результате чего появляются такие вот перекрёстки (объект моих разногласий с сотрудником). В данном случае дорога идёт прямо, превращаясь во второстепенную, а главная уходит в сторону. С точки ПДД тут Т-образный перекрёсток, на котором главная дорога Г-образная. Но рисуется она совершенно иначе, в результате чего навигатор не предупреждает о повороте и можно легко ночью уехать не туда.

Так вот объясните мне, чем этот пример отличается от выше перечисленных и какое у него отличия от примера в правилах «как делать не правильно». Почему сотрудник считает что именно такой вариант соответствует п. п. 3.3.1.5.3.5 НЯК?

Вот ещё примеры как мне кажется аналогичных не соответствующих правил перекрёстков:



В обоих случаях двигаясь со второстепенной прямо, навигатор будет говорить поверните на право (причём во втором случае можно реально не туда повернуть слушая такой горенавигатор).

А это извиняюсь за прямоту, совсем какое то недоразумение. Пешеходная дорожка по центру регулируемого перекрёстка (не пешеходный переход, а именно дорожка). И такое рисуют сотрудники НЯК.

В яборде есть предложение создать пояснения к правилам, где будет объясняться смысл тех или иных правил. Мне начинает казаться что это крайне нужная штука прежде всего самим сотрудникам НЯК, что бы они уже начали понимать что и зачем они делают.

Часть сотрудников точно не понимает зачем делаются те или иные вещи и делают так как им кажется красивее. Другая часть периодически слишком правильно подходят к данному правилу, рисуя всякое помягче так сказать уродства.

Но редко кто отступает от правил, делая и красиво и правильно (с точки зрения понимания дорог самим навигатором).

Главный вопрос поста выделен в серединке жирным.