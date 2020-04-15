Фильтр по слоям объектов в Подписках

Всем привет!

Сегодня в интерфейсе подписок на Народной карте появилось небольшое, но важное дополнение, которое расширит возможности работы с этим инструментом в целом.

Мы добавили в Подписки фильтр правок по слоям объектов, по принципу работы он аналогичен фильтру по слоям в правках пользователя.

Новый фильтр расширяет возможности народных картографов, которые с помощью подписок наблюдают за изменениями на отдельных территориях. Так, стало более удобно наблюдать за активностью в слоях, доля правок в которых невелика (от общего числа), например парковки или условия движения, — и в общей ленте эти правки теряются.

Вместе с информацией о новом фильтре хотелось бы напомнить народным картографам про инструмент Подписок в целом. Сейчас им пользуются в основном активные народные картографы, тогда как удобен он и тем, кто бывает на сервисе не каждый день.

Подписки — инструмент для наблюдения за активностью на каком-либо участке карты. В ленту подписок попадают все правки, сделанные на данной территории, включая правки сотрудников картографического производства, а также правки Домового и Агента Справочника. Единственное, что в ленту не попадет, — массовые заливки новых данных Роботом.

Подписки можно использовать для наблюдения за небольшим участком знакомой территории, например за местом проживания (кварталом или жилым комплексом), работы или учебы, за СНТ или коттеджным поселком (или их частью). В этом случае вы можете «проверить» любое изменение, поскольку знаете обстановку непосредственно на местности.

Подписки можно также использовать для наблюдения за большой территорией, например города, региона или даже страны. В этом случае каждую правку, конечно, возможности проверить нет, но зато видна в комплексе вся активность на карте на интересующей территории. Можно также увидеть новых пользователей, которые начали рисовать в вашем городе.

Третий вариант использования подписок — скорее технический. Если требуется разобраться в истории изменений на карте в интересующем месте, где были или есть сразу несколько объектов, создание подписки прекрасно поможет. Примером могут служить перекресток дорог или здание с некоторым количеством подъездов и организаций.

Приглашаем народных картографов активнее пользоваться этим инструментом, а мы со своей стороны планируем его еще немного доработать.

Отдельно хотим отметить, что эта опция реализована в том числе с учетом пожеланий народных картографов — она оказалась одной из самых популярных на Доске для сбора пожеланий и багов для НЯК.