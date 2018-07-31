Город Заполярный (Мурманская область)

В этом посте я расскажу о городе Заполярный, я выбрал этот город непросто так, дело в том, что я провёл здесь ¼ часть детства и я тут всё знаю. Сам город небольшой, тут проживает 15 тысяч человек, а раньше здесь жило 22 тысячи человек.

Внимание! Над фотографиями будет описание того что изображено на фотографии, например «Строится парк». В описание можно будет перейти, вы попадёте на карту именно в то место где я сделал делал фото.

Строится парк.

Строится парк.

В городе происходят часто пожары, если вы прогуляетесь по городу минут 40, то вы увидите несколько сгоревших квартир!

На этом месте в 2009 году произошёл сильный взрыв газа, трещины которые были на здание решили заделать.

Дом культуры.

На этом месте стоял дом, но в 2003 году его снесли.

Заброшенная водокачка, это типа городская достопримечательность))

Заброшенная детская площадка на против заброшенной водокачки.

«Топовая детская площадка»

И такое бывает =)

Дом богатого человека.

Телевизионная вышка.

Телевышка (вблизи)

Весь город на одном снимке!

Заброшенное здание.

В городе есть общественный транспорт.

Как вы уже поняли с детскими площадками проблем никаких нет ))

Свалка автомобилей.

Станция «Заполярная»

Новый магазин, открылся 20 июля!

ЖД станция.

Город Заполярный находится в 15 километрах от Норвегии!

Центр города.

В 5 километрах от города есть перекрёсток, его сильно изменили!

2010 год

2018 год.

Так же 10 километров от города есть Кольская сверхглубокая скважина.

2005 год.

2018 год.

Город Заполярный довольно грязный и опасный!

Пишите свои вопросы, на все комментарии я отвечу, но это не точно :)