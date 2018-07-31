Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Город Заполярный (Мурманская область)

Город Заполярный (Мурманская область)

В этом посте я расскажу о городе Заполярный, я выбрал этот город непросто так, дело в том, что я провёл здесь ¼ часть детства и я тут всё знаю. Сам город небольшой, тут проживает 15 тысяч человек, а раньше здесь жило 22 тысячи человек.

Внимание! Над фотографиями будет описание того что изображено на фотографии, например «Строится парк». В описание можно будет перейти, вы попадёте на карту именно в то место где я сделал делал фото.

Строится парк.

Строится парк.

В городе происходят часто пожары, если вы прогуляетесь по городу минут 40, то вы увидите несколько сгоревших квартир!

На этом месте в 2009 году произошёл сильный взрыв газа, трещины которые были на здание решили заделать.

Дом культуры.

На этом месте стоял дом, но в 2003 году его снесли.

Заброшенная водокачка, это типа городская достопримечательность))

Заброшенная детская площадка на против заброшенной водокачки.

«Топовая детская площадка»

И такое бывает =)

Дом богатого человека.

Телевизионная вышка.

Телевышка (вблизи)

Весь город на одном снимке!

Заброшенное здание.

В городе есть общественный транспорт.

Как вы уже поняли с детскими площадками проблем никаких нет ))

Свалка автомобилей.

Станция «Заполярная»

Новый магазин, открылся 20 июля!

ЖД станция.

Город Заполярный находится в 15 километрах от Норвегии!

Центр города.

В 5 километрах от города есть перекрёсток, его сильно изменили!

2010 год

 

2018 год.

Так же 10 километров от города есть Кольская сверхглубокая скважина.

2005 год.

2018 год.

Город Заполярный довольно грязный и опасный! 

Пишите свои вопросы, на все комментарии я отвечу, но это не точно :)

24 комментария
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Fleget
Сотрудник Яндекса24 июля 2018, 14:24
Очень интересная публикация в виде небольшой экскурсии. Надеюсь будет  хорошим примером и для других народных картографов. 

vadimcooltop
24 июля 2018, 14:42
Fleget,
Спасибо, кстати я тоже надеюсь что кто нибудь напишет похожий пост о другом городе.
Наше старе село
31 июля 2018, 11:17
В городах-миллионниках такие дома богатых человеков со стеклопакетами - не редкость
vadimcooltop
31 июля 2018, 13:03
Наше старе село,
Я знаю что в городах миллионниках много этих домов, но этот дом на снимке единственный в этом городе
Наше старе село
1 августа 2018, 13:26
vadimcooltop,
А много новых иномарок в городе?
vadimcooltop
1 августа 2018, 14:59
Наше старе село,
Иномарки есть, много или мало сказать не могу. Ну принципе они, то попадаются, то нет.
Наше старе село
2 августа 2018, 10:47
vadimcooltop,
Вот в тех домах живут и на тех автомобилях ездят лишь директора, обманывающие работников на зарплату, взяточные юристы, проститутки, мафики...
vadimcooltop
2 августа 2018, 14:46
Наше старе село,
Ну да, ну да....
Обновлено 2 августа 2018, 14:47
Котик
2 августа 2018, 20:42
Наше старе село,
да и не в миллионниках. У меня в городе все новые такие. И новых иномарок много.
Обновлено 2 августа 2018, 20:43
vadimcooltop
2 августа 2018, 22:46
Котик,
Да верно, например город Вольск, там большое разнообразие с этими домами.
Чэшырскі К^_^Т
31 июля 2018, 11:59
Надеюсь коллеги с нашими вагонами там ничего не устроят. Не приведи небо, ехать туда придётся.
Как-то всё мрачно, запущено и уныло.
vadimcooltop
31 июля 2018, 13:08
Чэшырскі К^_^Т,
Это Мурманская область, она вся мрачная и унылая.
Чэшырскі К^_^Т
31 июля 2018, 13:44
vadimcooltop,
Не вся и не всегда. Осенью очень красиво. Природа, я имею ввиду. Такого разнообразия оттенков жёлтого и красного мне видеть не приходилось.
vadimcooltop
31 июля 2018, 14:02
Чэшырскі К^_^Т,
Природа конечно красивая, но проблема в том, что тут в Мурманской области её не берегут! Много заводов и комбинатов, они загрязняют воздух и портят природу! А города тут стрёмные.
Чэшырскі К^_^Т
31 июля 2018, 15:33
vadimcooltop,
Так вот я и надеюсь, что всё будет у коллег нормально. И соответственно, выезд нашей группы не понадобится.
vadimcooltop
31 июля 2018, 18:34
Чэшырскі К^_^Т,
Согласен
Lex
31 июля 2018, 12:10
Интересный, новый тип поста. Может тогда и с регистратором проехаться, чтобы больше пользователей могли редактировать карту в этом регионе?
vadimcooltop
31 июля 2018, 13:21
Lex,
Спасибо, а насчёт регистратора надо подумать.
PS. Автомобиля у меня нет.
Lex
31 июля 2018, 14:06
vadimcooltop,
Некоторые пользователи и на велосипеде пробовал снимать
vadimcooltop
31 июля 2018, 14:15
Lex,
На велосипеде может быть попробую.
dikiy
31 июля 2018, 22:29
Спасибо большое автору. Было очень интересно. :-)
vadimcooltop
31 июля 2018, 23:16
dikiy,
Вам тоже спасибо =)
f.khairutdinova@asgroup-rt.ru
27 июня, 14:08
Недавно только прилетела из г.Заполярного. Не сказала бы, что там так плачебно выглядят детские площадки. Много новых ухоженных игровых площадок и детские сады внешне в хорошем состоянии (по ул. Юбилейная).
iguanawm
сегодня, 09:27
Бывал я там в 1995 г зимой. И вот однажды во всем городе погас свет на несколько часов, жутко. Из всех городов, что я видел это город "где повеситься скучно"