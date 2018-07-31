Город Заполярный (Мурманская область)
В этом посте я расскажу о городе Заполярный, я выбрал этот город непросто так, дело в том, что я провёл здесь ¼ часть детства и я тут всё знаю. Сам город небольшой, тут проживает 15 тысяч человек, а раньше здесь жило 22 тысячи человек.
Внимание! Над фотографиями будет описание того что изображено на фотографии, например «Строится парк». В описание можно будет перейти, вы попадёте на карту именно в то место где я сделал делал фото.
В городе происходят часто пожары, если вы прогуляетесь по городу минут 40, то вы увидите несколько сгоревших квартир!
На этом месте в 2009 году произошёл сильный взрыв газа, трещины которые были на здание решили заделать.
На этом месте стоял дом, но в 2003 году его снесли.
Заброшенная водокачка, это типа городская достопримечательность))
Заброшенная детская площадка на против заброшенной водокачки.
В городе есть общественный транспорт.
Как вы уже поняли с детскими площадками проблем никаких нет ))
Новый магазин, открылся 20 июля!
Город Заполярный находится в 15 километрах от Норвегии!
В 5 километрах от города есть перекрёсток, его сильно изменили!
Так же 10 километров от города есть Кольская сверхглубокая скважина.
Город Заполярный довольно грязный и опасный!
Пишите свои вопросы, на все комментарии я отвечу, но это не точно :)