Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Города федерального значения России. Административное деление

Вопрос административного деления городов федерального значения вызывает немало вопросов, поскольку ситуация тут более сложная, чем в обычных регионах страны, и немного отличается в каждом из трех городов: Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.

Хотим рассказать в одном месте о том, как сейчас размечены эти города, чтобы этот пост был ответом на вопросы, на случай их возникновения.

1. Москва

Вопросы здесь вызывают прежде всего территории "Новой Москвы" присоединенные к столице в 2012 году. Троицкий и Новомосковский административные округа, в отличие от остальных 10 округов делятся не на районы, а на поселения, в составе которых есть населённые пункты.

Разметка Москвы реализована так:

 - город федерального значения размечен типом "область" (город федерального значения Москва)

 - почти вся территория "Старой Москвы" (9 округов, которые делятся на районы и в составе которых нет населённых пунктов) размечена типом "населённый пункт" (город Москва)

 - Троицкий и Новомосковский округа размечены типом "район области", остальные округа - типом "район города", первые привязаны к городу федерального значения Москва, вторые - к городу Москва (кроме Зеленоградского АО, который также привязан к городу федерального значения)

 - районы в составе административных округов размечены типом "район города", поселения - типом "район области"

 - Населённые пункты в составе поселений размечены типом "населённый пункт"

2. Санкт-Петербург

Территория города федерального значения делится на 18 районов. Часть из них состоит из муниципальных округов, часть - из населённых пунктов, в состав Выборгского и Красносельского районов входят и населённе пункты, и муниципальные округа.

Разметка Санкт-Петербурга реализована так:

 - город федерального значения размечен типом "область" (город федерального значения Санкт-Петербург)

 - территория всех муниципальных округов размечена типом "населённый пункт" (город Санкт-Петербург)

 - районы, состоящие только из городов и посёлков, размечены типом "район области", остальные районы - типом "район города", первые привязаны к ГФЗ Санкт-Петербург, вторые - к городу Санкт-Петербург

 - муниципальные округа Санкт-Петербурга размечены типом "район города", города и посёлки, входящие в город федерального значения Санкт-Петербург - типом "населённый пункт"

3. Севастополь

Территория города федерального значения делится на 4 района, районы делятся на муниципальные округа. Часть муниципальных округов входят в состав собственно Севастополя, часть - состоит из населённых пунктов - городов, посёлков, сёл.

Разметка Севастополя реализована так:

 - город федерального значения размечен типом "область" (город федерального значения Севастополь)

 - территория трех муниципальных округов (Гагаринский, Ленинский, Нахимовский), составляющих собственно Севастополь, размечена типом "населённый пункт" (город Севастополь)

 - районы, в состав которых входят города, посёлки и сёла (Нахимовский и Балаклавский), размечены типом "район области", остальные районы (Гагаринский и Ленинский) - типом "район города", первые привязаны к ГФЗ Севастополь, вторые - к городу Севастополь

 - муниципальные округа, в состав которых входят населённые пункты, размечены типом "район области", города и посёлки, входящие в город федерального значения Севастополь - типом "населённый пункт"

Таким образом, во разметке всех трех городов федерального значения участвует объект типа "населённый пункт", который объединяет в себе те территории, которые составляют собственно Москву, Санкт-Петербург и Севастополь соответственно. В составе этих объектов нет территорий иных населённых пунктов, входящих в состав городов федерального значения.

24 комментария
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shirokihand
13 января 2017, 16:29
Когда уже власти наведут с этим порядок, ну не должно быть в составе городов федерального значения (ГФЗ) такой путаницы, ГФЗ должны делиться только на районы (и/или округа). Всё, что вошло в ГФЗ, должно терять статус самостоятельного населенного пункта.
Сергей Ливерко
13 января 2017, 17:08
shirokihand,
Самая интересная ситуация с этим в Питере, где Кронштадт, Павловск, Ломоносов и Петергоф в конечном счёте входят в ГФЗ Санкт-Петербург. Имеем в буквальном смысле город внутри города и не один :)
Обновлено 13 января 2017, 17:09
Noita
13 января 2017, 19:09
shirokihand,
Да, хотелось бы от этой чепухи избавиться (в т.ч. на фоне всеобщей автоматизации, которой все эти нюансы ни к чему). Но пока законы - это законы, хотелось бы от Яндекса иметь соответствие им.
Noita
13 января 2017, 19:07
Вот кстати вопрос к сотрудникам Яндекса. На каком основании:
- старая Москва как-то особенно выделяется
- при поиске в Яндекс.Картах по запросу "Москва" выдаётся только старая территория, и только по запросу "Москва город федерального значения" - вся территория
?


У Яндекса свои представления о законах? Почему люди вводятся в заблуждение?
Алексей Т.
14 января 2017, 01:33
Noita,
видимо не хотят тратить ресурсы на разработку особых алгоритмов, выводится в порядке общей логики.
Noita
14 января 2017, 01:40
Алексей Т.,
Какой такой логики, каких алгоритмов?!

Территории присоединены к Москве и ничем не отличаются от Митино или Куркино.
geo.smart
14 января 2017, 16:08
Noita,
, если формально подходить, то может и не отличаются, но на деле условное Рогово с одной стороны  и условные Новые Черёмушки с другой - всё-таки разные вещи. Ну взгляните на карту, разве Вороново, Ознобишино, Курилово - это Москва? Да ну, смешно же.
Noita
14 января 2017, 22:32
geo.smart,
Ваши эмоции (да и мои тоже) в данном случае не имеют никакого значения. Есть закон, по нему это Москва, и это её границы. И по всему, кроме уровня урбанизации, это Москва, тут действуют законы и постановления Москвы.


А если вам хочется эмоциональных сравнений, хорошо. В г. Московском проживает больше людей, чем в Новых Черёмушках. Давайте вырежем Новые Черёмушки на этом основании.

Сотрудники Яндекса пока не замечают мой вопрос.
geo.smart
14 января 2017, 23:25
Noita,
законы Москвы там, действительно, действуют. И в них, конечно же, вся территория называется «городом Москвой». Однако в законе «О территориальном делении города Москвы» есть «районы», а есть ведь и «поселения», и в этих поселениях, согласно закону, есть другие населённые пункты, в том числе даже города (Троицк, Щербинка, Московский, а при описании границ, например, района Крюково упоминается город Зеленоград). И обозначать их на карте именно как населённые пункты имеет смысл.


Эмоции значения не имеют, и да, не скрою, приращение Москвы ненужными ей территориями мне и тогда и сейчас кажется противоречащим здравому смыслу. Но эмоции тут и ни при чём, тут дело в прагматике. Если убрать все н/п в «Новой Москве», карта на мелких масштабах окажется просто пустой.
akbars
16 января 2017, 14:25
Noita,
Яндекс.Карты и другие геосервисы Яндекса предназначены прежде всего для того, чтобы отвечать на вопросы пользователей. Геозапросы в подавляющем большинстве не содержат в себе подтекста вида "где действуют законы Москвы", а содержат подтекст "верно сориентироваться и не запутаться".
Прежде всего этими запросами и вызвано существование на картах объектов "город Москва", "город Санкт-Петербург", "город Севастополь" - не имеющих сейчас в таком виде юридического статуса.
Тем не менее - в массовом сознании - Троицк - это город Троицк, а не город Москва, то же самое - с Кронштадтом, к примеру, или с Балаклавой.
Границы этих трех объектов обусловлены особенностями крайне нетривиального административного деления ГФЗ, где терртиория "собственно Москвы", не относящаяся к территориям других населённых пунктов в составе ГФЗ - выделена только косвенно.
Noita
13 января 2017, 19:11
Если Яндексу хочется показать старые границы Москвы (а это может быть полезным), то следовало бы поступить наоборот. По запросу "Москва" показывать её реальные границы. А по запросу, например, "Москва в старых границах" (в качестве пасхалки), показывать старые границы.
Сергей Парфeнов
13 января 2017, 20:32
А как осуществляется территориальное деление самого крупного и самого длинного города России? (конечно, я о Сочи)
Обновлено 13 января 2017, 20:34
manwithmap
14 января 2017, 00:37
Сергей Парфeнов,
самый протяжённый да, но не самый большой по площади. Во-первых, как город самый большой - Москва (2561,5 кв.км при населении 12 330 126 человек, и даже как городской округ нет (Северо-Эвенский городской округ 102 022 кв.км при населении 2194 человека) на 2016 год, разумеется.
Сергей Парфeнов
16 января 2017, 08:56
manwithmap,
Вообще-то  город-курорт Сочи, или другими словами "муниципальное образование город-курорт Сочи" в составе имеет не только Центральный район (21 кв.км), но и Адлерский район (2030 кв. км), Хостинский район (104 кв.км) и Лазаревский район (1350 кв.км). А это уже более 3500 кв.км. (взято из Википедии). Или что вы имели в виду, говоря о площади Сочи? 
manwithmap
16 января 2017, 13:47
Сергей Парфeнов,
Ещё раз прочитай мой ответ, муниципальное образование город-курорт Сочи соответствует городскому округу, следовательно, не самый большой по площади округ
Сергей Парфeнов
16 января 2017, 13:59
manwithmap,
Сочи - округ, который имеет в своём названии слово город, но городом не является :) Пусть будет так :)
manwithmap
16 января 2017, 19:53
Сергей Парфeнов,
Ну при такой формулировке он точно первый, даже единственный))))
Наше старе село
15 января 2017, 20:47
Нужно Новую Москву и Старую Москву сделать одним, большим населеным пунктом
akbars
16 января 2017, 14:28
Наше старе село,
ГФЗ по своему статусу является субъектом Российской федерации,  это и отражено в категории соответствующего "большого" объекта (включающего и старую и новую Москву).
Наше старе село
15 января 2017, 20:52
В Севастополе внутренние села давно были сняты с учета. По каким законам села вновь возоновили?
Алексей Зуев
16 января 2017, 09:05
Наше старе село,
На основании Закона № 17-ЗС от 3.06.2014 г. "Об установлении границ и статусе муниципальных образований в городе Севастополе".
shirokihand
16 января 2017, 16:02
Поясните, пожалуйста, почему при нажатии на границы "старой" Москвы не отображается район Внуково, хотя при нажатии на границы Западного АО, в подчинении которого он находится, он отображается,  а Западный АО на карте подчиняется "старой" Москве, а не "новой", соответственно при нажатии на границы "старой" Москвы должен отображаться и район Внуково. Я писал об этом в клубе модераторов.
dspos
20 апреля 2017, 17:33
shirokihand,
В состав старой Москвы входят территории внутри МКАД и "отростки" непосредственно примыкающие к МКАД. Все остальные территории: ТиНАО и "острова", имеющие разрыв с границами старой Москвы, выведены из состава старой Москвы. Даже несмотря на то, что являются частью ЗАО или ВАО и пр.
Логика здесь единственная - удобство при поиске. Речь о соблюдении постановлений и законов не идет. Яндекс не госКадастр, а коммерческий справочник. 
basil.kuravlev
сегодня, 22:15
Какого хрена Севастополь город Федерального значения?В 2014 году,когда мы в Симферополе стояли за Россию.Отстаивали и сражались у Верховного совета с татарами и нациками,за Россию. Блокировали  воен.части в Симферополе,Перевальном и по всему Крыму.Народные роты блокировали работу ФСИНа,Спецназа ,Мор.Флота и т.д. и т.п.Где были вы!Засели в своем отгороженном городе и решили,что кум королю ,сват министру.По моему мнению:Отдать вас хохляндии и пусть вам живется хорошо и весело под эгидой пана зеленского!