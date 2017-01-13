Города федерального значения России. Административное деление

Вопрос административного деления городов федерального значения вызывает немало вопросов, поскольку ситуация тут более сложная, чем в обычных регионах страны, и немного отличается в каждом из трех городов: Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.

Хотим рассказать в одном месте о том, как сейчас размечены эти города, чтобы этот пост был ответом на вопросы, на случай их возникновения.

1. Москва

Вопросы здесь вызывают прежде всего территории "Новой Москвы" присоединенные к столице в 2012 году. Троицкий и Новомосковский административные округа, в отличие от остальных 10 округов делятся не на районы, а на поселения, в составе которых есть населённые пункты.

Разметка Москвы реализована так:

- город федерального значения размечен типом "область" (город федерального значения Москва)

- почти вся территория "Старой Москвы" (9 округов, которые делятся на районы и в составе которых нет населённых пунктов) размечена типом "населённый пункт" (город Москва)

- Троицкий и Новомосковский округа размечены типом "район области", остальные округа - типом "район города", первые привязаны к городу федерального значения Москва, вторые - к городу Москва (кроме Зеленоградского АО, который также привязан к городу федерального значения)

- районы в составе административных округов размечены типом "район города", поселения - типом "район области"

- Населённые пункты в составе поселений размечены типом "населённый пункт"

2. Санкт-Петербург

Территория города федерального значения делится на 18 районов. Часть из них состоит из муниципальных округов, часть - из населённых пунктов, в состав Выборгского и Красносельского районов входят и населённе пункты, и муниципальные округа.

Разметка Санкт-Петербурга реализована так:

- город федерального значения размечен типом "область" (город федерального значения Санкт-Петербург)

- территория всех муниципальных округов размечена типом "населённый пункт" (город Санкт-Петербург)

- районы, состоящие только из городов и посёлков, размечены типом "район области", остальные районы - типом "район города", первые привязаны к ГФЗ Санкт-Петербург, вторые - к городу Санкт-Петербург

- муниципальные округа Санкт-Петербурга размечены типом "район города", города и посёлки, входящие в город федерального значения Санкт-Петербург - типом "населённый пункт"

3. Севастополь

Территория города федерального значения делится на 4 района, районы делятся на муниципальные округа. Часть муниципальных округов входят в состав собственно Севастополя, часть - состоит из населённых пунктов - городов, посёлков, сёл.

Разметка Севастополя реализована так:

- город федерального значения размечен типом "область" (город федерального значения Севастополь)

- территория трех муниципальных округов (Гагаринский, Ленинский, Нахимовский), составляющих собственно Севастополь, размечена типом "населённый пункт" (город Севастополь)

- районы, в состав которых входят города, посёлки и сёла (Нахимовский и Балаклавский), размечены типом "район области", остальные районы (Гагаринский и Ленинский) - типом "район города", первые привязаны к ГФЗ Севастополь, вторые - к городу Севастополь

- муниципальные округа, в состав которых входят населённые пункты, размечены типом "район области", города и посёлки, входящие в город федерального значения Севастополь - типом "населённый пункт"

Таким образом, во разметке всех трех городов федерального значения участвует объект типа "населённый пункт", который объединяет в себе те территории, которые составляют собственно Москву, Санкт-Петербург и Севастополь соответственно. В составе этих объектов нет территорий иных населённых пунктов, входящих в состав городов федерального значения.