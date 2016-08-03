GPS треки в Народной карте

Сегодня мы добавили в Народную карту инструмент, который поможет пользователям и модераторам получать актуальную информацию о дорожном движении на местности - слои с GPS треками.

Как это работает?

Слои с треками можно включить и выключить в любой момент, делается это во вкладке "Слои" в меню "Дополнительные слои"

Сейчас доступны два слоя с треками:

Слой "Треки по интенсивности движения" показывает, на каких дорогах траффик больше, а на каких движение крайне незначительное или отсутствует вовсе. Насыщенный синий цвет - наибольшая интенсивность движения. При низкой интенсивности отображаются отдельные красные точки.

Слой "Треки по направлению движения" показывает, в каком направлении движется поток транспортных средств на том или ином участке дороги. По направлениям стрелок можно понять, двухстороннее или одностороннее движение на участке дороги, и в случае одностороннего - в каком именно направлении.

Откуда берутся треки?

Основной источник - пользователи мобильных геосервисов Яндекса (в том числе МЯКа, Навигатора, Транспорта), усредненная информация о геоположении которых и используется для генерации слоев с треками.

Какова актуальность треков?

Треки в слоях как правило не "старше" недели. А в крупных городах, где интенсивность движения большая - период ещё меньше - несколько дней. таким образом самые последние изменения в движении (например, закрытие дороги на ремонт, или наоборот, открытие нового участка) можно отследить с помощью треков.

Чем полезны треки?

Прежде всего - это инструмент для уточнения самой актуальной информации о дорожном движении. Не всегда есть возможность посмотреть на местности особенности изменившейся схемы дорожного движения - треки позволяют это сделать. Непонятно, по какому из двух альтернативных маршрутов движется основной траффик и соответственно, какой дороге присвоить более высокий класс - треки позволяют определить это.

И, конечно, треки будут хорошим подспорьем для модераторов при приемке правок, связанных с значимыми изменениями дорожной сети.

Желаем всем плодотворного редактирования дорожного графа с помощью треков, чтобы Карты были максимально актуальными!

Команда Народной карты.