Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

GPS треки в Народной карте

Сегодня мы добавили в Народную карту инструмент, который поможет пользователям и модераторам получать актуальную информацию о дорожном движении на местности - слои с GPS треками.

Как это работает?

Слои с треками можно включить и выключить в любой момент, делается это во вкладке "Слои" в меню "Дополнительные слои"

Сейчас доступны два слоя с треками:

Слой "Треки по интенсивности движения" показывает, на каких дорогах траффик больше, а на каких движение крайне незначительное или отсутствует вовсе. Насыщенный синий цвет - наибольшая интенсивность движения. При низкой интенсивности отображаются отдельные красные точки.

Слой "Треки по направлению движения" показывает, в каком направлении движется поток транспортных средств на том или ином участке дороги. По направлениям стрелок можно понять, двухстороннее или одностороннее движение на участке дороги, и в случае одностороннего - в каком именно направлении.

Откуда берутся треки?

Основной источник - пользователи мобильных геосервисов Яндекса (в том числе МЯКа, Навигатора, Транспорта), усредненная информация о геоположении которых и используется для генерации слоев с треками.

Какова актуальность треков?

Треки в слоях как правило не "старше" недели. А в крупных городах, где интенсивность движения большая - период ещё меньше - несколько дней. таким образом самые последние изменения в движении (например, закрытие дороги на ремонт, или наоборот, открытие нового участка) можно отследить с помощью треков.

Чем полезны треки?

Прежде всего - это инструмент для уточнения самой актуальной информации о дорожном движении. Не всегда есть возможность посмотреть на местности особенности изменившейся схемы дорожного движения - треки позволяют это сделать. Непонятно, по какому из двух альтернативных маршрутов движется основной траффик и соответственно, какой дороге присвоить более высокий класс - треки позволяют определить это.

И, конечно, треки будут хорошим подспорьем для модераторов при приемке правок, связанных с значимыми изменениями дорожной сети.

Желаем всем плодотворного редактирования дорожного графа с помощью треков, чтобы Карты были максимально актуальными!

Команда Народной карты.

93 комментария
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paulbn
3 августа 2016, 19:17
Круто! Очень полезный источник информации
Yet another Forrest
3 августа 2016, 19:21
Очень крутой инструмент! Большое спасибо!
paulbn
3 августа 2016, 19:49
Некоторые треки пропадают при определенном масштабе. Вот пример, где один маршрут есть только 12 и 13 масштабе. Рядом есть маршрут, который виден весь на 15-м масштабе, но на других масштабах начинают исчезать отдельные куски. Это будет чиниться?
akbars
3 августа 2016, 21:42
paulbn,
чинить будем.
Chinadyl
1 февраля, 19:13
akbars,
до сих пор не починено.
a9127993
13 февраля, 12:59
Chinadyl,
+
NetFarmer
3 августа 2016, 19:54
Прямо праздник сегодня какой-то :)
Спасибо разработчикам!
golmaxx
3 августа 2016, 20:26
Ребята, это же просто фантастика! Спасибо!
Alexxegorov
3 августа 2016, 20:29
Какая крутотенюшка!
Неожиданно эти треки можно использовать для того, чтобы понять где на больших реках проходит фарвартер и где идут судоходные трассы.
akbars
3 августа 2016, 21:43
Alexxegorov,
это так, фактически "функционал на сдачу" получился.
andrew-murray
3 августа 2016, 20:31
Скажите, а для Хургады, Шарм-эль-Шейха  (Красноморский Египет) возможно использовать GPS треки? Если нет, то почему?
akbars
3 августа 2016, 21:48
andrew-murray,
треки в слое есть там, где пользователи используют геоприложения Яндекса с включенным GPS. Очевидно, что за рубежом их заметно меньше, чем в России или Украине или Казахстане.
Впрочем и в курортном Египте они встречаются, хотя и редко: https://yadi.sk/i/-5tRxdvattnSH

Yet another Forrest
3 августа 2016, 21:52
andrew-murray,
Основной источник - пользователи мобильных геосервисов Яндекса. Не уверен, что кто-то ездит по Египту с Яндекс.Навигатором =)
alex.bayt
3 августа 2016, 22:31
Yet another Forrest,
оказалось, что ездит =) Даже кто-то Израиль проехал вдоль и поперек.
PyroComp
4 августа 2016, 16:07
Yet another Forrest,
это точно не совсем правда. Зачем Яндекс.Навигатор людям в электричках? А треки есть. Более того, есть треки от воздушного транспорта, причём не вертолётов (достаточно посмотреть на аэропорты и поискать линейные участки треков над сплошной тайгой на малом масштабе). Я полагаю, что это не все треки нам сюда дали, а с какими-то фильтрами, которые не всегда корректно отрабатывают.
Сергей
4 августа 2016, 18:30
PyroComp,
я пользовался ЯК в самолёте. Чтобы понять, над какими городами пролетаю. Сразу же нашёл багу в МЯК — максимальную скорость оно показывает 120 км/ч, что очевидно неправда.
Алексей Т.
4 августа 2016, 20:37
Сергей,
я год-два назад делал скриншот в самолёте - 430 км/ч
Алексей Т.
4 августа 2016, 20:38
PyroComp,
в электричках, как и в любом другом ОТ (общественном транспорте) навигатор нужен затем, чтобы узнать где едешь, не проспать свою остановку, запомнить местность
Олег Чечулин
5 августа 2016, 11:10
PyroComp,
Сам в трамвае часто пользуюсь Яндекс-картами с включенным ГПС
Котик
5 августа 2016, 23:37
PyroComp,
мерял скорость поезда через МЯК.
Tigran
3 августа 2016, 20:51
За несколько секунд нарисовал 10 км дорог.Класс. Спасибо
Tigran
3 августа 2016, 21:02
пожалуйста сделайте так, чтобы вкл и  выкл. эту опцию через 1-2 кнопки,очень полезно, когда не видна дорога на карте, а через метки все можешь видеть.
memento [ 🚶 🚲 🚗 ]
3 августа 2016, 21:30
Tigran,
+1 и/или сделать возможность настройки прозрачности для каждого из накладываемых слоев.
Tigran
3 августа 2016, 21:47
memento [ 🚶 🚲 🚗 ],
+ осталось ждать их ответа:) 
yndx-totoschka
8 августа 2016, 13:07
Tigran,
идея хорошая. Взяли ее в работу.
nogo1986
3 августа 2016, 21:11
По ним же можно рисовать что называется вслепую там где нет снимков вообще! Круто!
И водные маршруты тоже хорошо видны, раньше вообще по рекам и морям рисовали наугад.


PS: Даже в самолете кто-то Я.Навигатором пользуется, наверно пилот)))
Сергей
4 августа 2016, 18:32
nogo1986,
получается, в Яндексе давным-давно знают, где именно не хватает спутниковых снимков (Усть-Кутский район Иркутской области, например).
NetFarmer
4 августа 2016, 18:41
Сергей,
Вот именно туда пошёл свериться сегодня. Но... Нет снимков, нет карт, нет и пользователей, нет и треков. Обидно за регоионы.
dimonich391
3 августа 2016, 21:23
Спасибо, нет слов:-) Блеск:-) Ещё бы инструмент для проверки построения маршрутов...:-):-):-)
alex_shshnv
3 августа 2016, 21:23
Крутяк!
memento [ 🚶 🚲 🚗 ]
3 августа 2016, 21:29
Круто, круто, только это не треки, а карты плотности (хитмапы) вершин треков. Вот если бы реально треки (с ребрами), а не только вершины, мммммм. И возможность отфильтровать, чтобы показывались только треки, у которых как минимум 20% времени скорость выше 10 км/ч, т.е. автомобильные. И чтобы ребра красились в зависимости от скорости, мммммм. То тогда можно было бы отрисовывать внутриквартальные проезды очень точно, а то сейчас, если закрыто на снимке листвой, то не поймешь, есть там проезд на машине или нет. И еще отсекать треки, у которых DOP (точность) в этом месте больше какого-то значения (точность меньше) , из-за плохого приема и/или наличия высоких зданий, ммммм. А еще красить в зависимости от высоты, чтобы по мостам была определенность, аааа. Была бы сказка....

А что означают тонкие синие линии на этом слое? Это текущий дорожный граф? Или граф для статистики пробок?
akbars
3 августа 2016, 21:55
memento [ 🚶 🚲 🚗 ],
вы про тонкие синие линии на слое треков по интенсивности? Собственно синиц цвет - это места с высокой интенсивностью движения (с большим количеством треков, проходящих через данную точку). В совокупности они образуют полосы, которые на более мелких масштабах выглядят как тонкие линии. Пробки тут ни при чём.
memento [ 🚶 🚲 🚗 ]
3 августа 2016, 22:26
akbars,
Вот тут я отчетливо виже некую линию толщиной в 1 условный пиксель разрешения хитмапа. С севера на юг примерно, но не точно по оси дороги.
Котик
5 августа 2016, 23:40
memento [ 🚶 🚲 🚗 ],
неужели человек не может бежать со скоростью, намного больше предложенного вами фильтра 10 км?
memento [ 🚶 🚲 🚗 ]
6 августа 2016, 17:18
Котик,
Может, может, значение взято с потолка. Все это собирается с мобильных приложений, а там по гироскопу и акселерометру легко определяется, авто это, пеший, или вело. Т.е. по сути нужны фильтры по типу трека.
Stan Sto
3 августа 2016, 21:42
мда-а, всё в кучу смешали , и пешеходов , и строительную технику (которым дороги не нужны) 
Alexxegorov
4 августа 2016, 09:53
Stan Sto,
а вы как себе можете это иначе представить?
Stan Sto
4 августа 2016, 15:41
Alexxegorov,
ну можно наверное отделить по скорости , иначе тут вон люди порываются новые дороги рисовать , а по факту это может быть временный подъезд к стройплощадке с интенсивным трафиком стройтехники.
Alexxegorov
4 августа 2016, 16:02
Stan Sto,
этот инструмент - не первоисточник информации о наличии дорог, а вспомогательный инструмент для проверки их наличия, геометрии, направления и интенсивности движении. 
Alexxegorov
4 августа 2016, 16:03
Stan Sto,
а если говорить о скорости, то где ходят пешеходы тоже важно, да и подъезды к стройкам тоже на картах отображаются.
Алексей Т.
4 августа 2016, 20:44
Stan Sto,
вообще интересное дело говорит товарищ - разделить условно на 2 цвета - до 10 км/ч и больше
Алексей Т.
4 августа 2016, 20:44
Алексей Т.,
и/или смешанный трафик
alex.bayt
3 августа 2016, 21:59
Треки в море больше похожие на автомобильные дороги. Уж очень сильно там выделяются клеверные развязки.
https://n.maps.yandex.ru/#!/?z=11&ll=8.297145%2C43.725309&l=nk%23map
memento [ 🚶 🚲 🚗 ]
3 августа 2016, 22:36
alex.bayt,
Для меня это похоже на места якорных стоянок яхт и треки сделанные рулевыми яхтенных тузиков.
alex.bayt
3 августа 2016, 23:10
memento [ 🚶 🚲 🚗 ],
стоянка яхт в нейтральных водах? и обрывается ровной линией по периметру? и не думаю, что яхты будут использовать круговое движение для поворота. да и банально там нет интернета, что бы обмениваться GPS-точками с серверами Яндекса.
Я привел ниже ещё три примера уже в лесу.
alex.bayt
3 августа 2016, 22:38
alex.bayt,
и ещё , ещё и вот
memento [ 🚶 🚲 🚗 ]
3 августа 2016, 22:42
alex.bayt,
Вот еще комбайнеры-трактористы отжигают.
nogo1986
4 августа 2016, 09:41
memento [ 🚶 🚲 🚗 ],
Классная картина. По идее современные комбайнеры-трактора по GPS сейчас ездят, и водитель им ни к чему.
Комментарий удалён
alex.bayt
3 августа 2016, 23:31
Чэшырскі К^_^Т,
вот только там открытое море. А сетка маршрутов слишком большая и разнообразная. И в нижней части этого куска есть неоптимальный для суда извилистый маршрут. Ну и я не думаю, что в Италии на судах стоит карта от Яндекса.
Ещё слишком тонкие и плотные линии движения, по сравнению со свободой судов в море. Посмотрите на Неву, какой там широкий трек отходит от Петергофа и на дороги в городе.
И я привел ещё примеры, где в чистом поле вдруг появилось очень интенсивное движение.
Alexxegorov
4 августа 2016, 09:55
alex.bayt,
действительно, это исключительно наземные треки и здесь они находятся явно ошибочно.
yndx-totoschka
4 августа 2016, 12:11
alex.bayt,
разбираемся.
memento [ 🚶 🚲 🚗 ]
3 августа 2016, 22:38
Вообще, в добавок к настройке прозрачности этих слоев и возможностью их оклчюения/включения в 1 клик, их надо класть поверх снимков, но снизу всего векторного или хотя бы снизу дорог.
Алексей Т.
4 августа 2016, 22:13
memento [ 🚶 🚲 🚗 ],
поработал со слоем - яростно поддерживаю вкл/выкл в 1 клик
Комментарий удалён
yndx-totoschka
4 августа 2016, 12:36
Чэшырскі К^_^Т,
с любых, где установлены и включены указанные приложения.
PyroComp
4 августа 2016, 04:09
О, хороший способ найти тропинки в парках вроде Битцевского.
NetFarmer
4 августа 2016, 09:31
А из статистики исключаются треки с слишком высоким значением HDOP? Насколько можно доверять статистике, где она на основе редких треков?
NetFarmer
4 августа 2016, 09:37
И ещё можно было бы увидеть среди этого треки ассоциированные со своим аккаунтом.
Не зная технической реализации так легко фантазировать всегда :)
MaXiMyS
4 августа 2016, 10:13
Просто. Огромное. Неземное. СПАСИБО
yndx-totoschka
4 августа 2016, 12:37
MaXiMyS,
пожалуйста:)
Дядя Юра
4 августа 2016, 12:31
Может добавить цвета стрелкам по направлениям, а то малина получается!
yndx-totoschka
4 августа 2016, 12:39
Дядя Юра,
направлений много, непонятно как разделять, какие стрелки должны быть красны, а какие, например, синие.
bob (в отпуске)
4 августа 2016, 13:40
yndx-totoschka,
можно сделать радужный континуум, как в OSM.
Дядя Юра
4 августа 2016, 14:40
yndx-totoschka,
 синий (холодный цвет) - север, восток (восход) - жёлтый, юг (пекло) - красный, запад (закат) - фиолетовый. Ну как-то так, ассоциации разные.
bob (в отпуске)
4 августа 2016, 13:42
Как посылать GPS-данные в Яндекс в фоновом режиме? Как я понял, ЯК и ЯН посылают только при активном экране, а Блокнот картографа почему-то не посылвает вообще.
Alexxegorov
4 августа 2016, 16:06
bob (в отпуске),
а зачем блокноту картографа посылать статистику для опосредованного использования, если он может напрямую записывать треки?
bob (в отпуске)
4 августа 2016, 18:04
Alexxegorov,
он может записывать, а может и нет. Всё зависит от воли пользователя. Да и записанное будет доступно только ему самому и необязательно будет перенесено на карту.
Alexxegorov
5 августа 2016, 12:33
bob (в отпуске),
веб-страница на мобильном устройстве не может делать это в фоновом режиме. Да и вообще смысла в этом мало. Доля использования блокнота народного картографа, очевидно, мизерная по сравнению с другими приложениями. От него ни жарко, ни холодно. Зато он сам напрямую используется народными картографами для уточнениям мест и дорог.
bob (в отпуске)
5 августа 2016, 13:05
Alexxegorov,
пожалуй, вы правы. Тем более, треки с пешеходными скоростями отсеиваются.
bob (в отпуске)
5 августа 2016, 13:07
Хотя неоднократно участвовал в экстремальном маппинге на ходу автомобиля, поезда.
Stan Sto
4 августа 2016, 15:45
А если у меня в смартфоне нет МЯК и навигатора от яндекса, но , например в программе такси, постоянно работает GPS, то мои треки не отправляются в Яндекс ?
nogo1986
4 августа 2016, 19:49
Stan Sto,
почему бы и нет? Судя по п. 5.7 Пользовательского соглашения можно сделать вывод, что передаются.
Вообще любое приложение с GPS собирает статистику. Глупо ее не собирать.
Сергей
4 августа 2016, 17:27
ОГО, это огромное улучшение!
Пара заметок:
1. Схожую картинку я предлагал показывать в Я.Транспорте только для маршрутов. Такой слой, который показывает, где ходит транспорт, а где нет. Вместо пробок. «Нет», — сказали мне, — «людям без машин тоже нужны только пробки». Продолжаю предлагать.
2. Теперь появляется новый довод в спорах с модераторами — на старых фотоснимках дороги ещё нет, но люди уже ездят! Значит, надо рисовать, а не ждать обновления снимков.
memento [ 🚶 🚲 🚗 ]
4 августа 2016, 18:57
Сергей,
Они могут там и летать :), как показывают прямолинейные треки явно с самолетов. У каждой точки трека есть высота, почему бы Яндексу не отсекать такие с явной разницей, большей чем, скажем в 100м, от известной высоты поверхности земли....
nogo1986
4 августа 2016, 19:55
Сергей,
а может это не люди в п. 2 ездять, а пока еще строители (хотя строители тоже люди:)) У строителей разброс точек получается шире, чем у обычной дороги.
Столько интересностей на этом слое оказывается.
Сергей
4 августа 2016, 18:06
Ого, у вас в Турции пользователей! Бизьнесс-аналитики из газет, похоже, что-то упускают, когда обсуждают вашу мизерную долю там.
memento [ 🚶 🚲 🚗 ]
4 августа 2016, 18:54
Для слоя с напрвлениями предлагаю цвет стрелок делать в соответствии с кругом цветов. Соответственно, если в данном месте будет двустороннее движение, то будут стрелки двух противоположных цветов (контрастных). Сейчас стрелки не очень наглядны, т.к. чтобы различить их направления, надо сильно напрягать зрение, высматривая каждую стрелку по отдельности.
nogo1986
4 августа 2016, 20:04
Еще одно наблюдение.
Там где ниже скорость движения плотность точек растет, вырисовывается бОльшая "интенсивность", хотя это не так.
И наоборот, на магистралях где скорость большая, пробок нет, покажет меньшую интенсивность, т.к. точек будет меньше.
Алексей Т.
4 августа 2016, 20:51
nogo1986,
где скорость большая, больше разных устройств проедет за тот же промежуток времени --> данных не меньше
Alexxegorov
5 августа 2016, 12:35
nogo1986,
что-то я не наблюдаю на трассах нехватки точек.
nogo1986
5 августа 2016, 12:55
Alexxegorov,
Ну вот смотрите. На лепестках клевера на развязке цвет насыщенней, чем на основной трассе. Это произошло из-за того, что при снижении скорости плотность точек возрастает. Но, как Вы понимаете, на съездах не может быть интенсивность больше, чем на подъездных дорогах, скорее гораздо меньше.
Дальше в этом же примере идем на север по трассе, и там есть тоннель под ЖД, скорость опять снизилась и цвет потемнел, хотя мощность трубы не изменилась.
Alexxegorov
5 августа 2016, 14:36
nogo1986,
боюсь, это то, с чем придется просто жить и учитывать при использовании этого инструмента. Особой проблемы в этом не вижу.
Алексей Т.
4 августа 2016, 20:52
Отлично. Круто.

Кстати, отличный способ узнать подвижки карт. Поправьте пожалуйста!
yndx-totoschka
8 августа 2016, 13:16
Алексей Т.,
взяли в работу.
NetFarmer
5 августа 2016, 09:05
Сценариев применения треков на карте оказалось не мало. Ценность их для меня на уровне панорамных снимков. :)
Уже сделать успел много правок:
- там, где снимки не строго ортогональные хорошо выравнивать сдвиги;
- там, где снимки плохо читались и было сомнение есть проезд или нет, теперь снимки читаются более однозначно;
- дороги в лесу много где отрисованы крайне неточно, как оказалось, теперь можно привести геометрию к более честной;
- там, где идёт строительство легко мониторить новые проезды и вовремя их отрисовывать, даже если их нет на снимках (при этом, опираясь, конечно, на проекты и личные знания на месте).
Alexxegorov
5 августа 2016, 12:36
NetFarmer,
для лесных дорог просто подарок настоящий.
mol-egor
12 августа 2016, 23:41
Давно ждал подобного функционала, очень помогает!
an-sok-cheh
23 ноября 2016, 13:55
Подскажите, что значят желтые точки? В большинстве своем все точки красные но есть и желтые!
AlexPS
21 декабря 2016, 12:00
Уже и не верится что когда-то этого не было.
AVM-28
22 августа 2017, 12:33
Надо бы давно сделать программу трекер для ноародной карты.
Прокатился по маршруту, скинул в карту трек, отредактировал и готово.

repon06
2 ноября 2017, 09:23
мне одному кажется.что треки собираются с установленными, но не обязат запущенными сервисами яндекса? много движений в СНТЮ, дачных участках. там вообще нет смысла исп GPS. ББ следит ?
Сергей Е.
3 февраля, 18:12
Мощно! 
Спасибо, разрабы. Не знаю ваших имен, но каждому низкий поклон за идею и разработку.
Мне эта информация крайне нужна для определения приоритетных участков для ремонта. (на все и сразу денег не хватает(((  ). Измерение интенсивности движения традиционным способом - еще то мероприятие.
Спасибо!
Acer757
19 июня, 17:54
Спасибо! - Я оцениваю антропогенную нагрузку в ООПТ по точкам. Возможно ли посмотреть легенду слоя Треки по интенсивности движения?  - Интересует число градаций в легенде  и какое количество сигналов в точке приходится на каждую градацию.
Петр Терентьев
сегодня, 11:53
Ребята, делюсь "новым" сценарием использования, я в роли условного риелтора, ищу помещение, возле двери которых хороший пешеходный трафик.
Задачи:
- найти места с трафиком у двери 5-10k в день;
- супер-задача: чтобы бо́льшая часть трафика была офисной и/или студенческой
---
Пока ориентируюсь на плотность точек и наличие жёлтых.
Подскажите, как настроить слои,чтобы не видеть на карты транспортный трафик вообще и сфокусироваться на плотности пешеходного зданий?