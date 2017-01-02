Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Идеи и вопрос

Сегодня  в телеграме , в чате модераторов, мы разговаривали о вандалах и новичков и после слов NetFarmer и Sergey Lobov у меня родилось идея.

Новички почти всегда,после регистрации идут в лес и рисуют там все что можно и интересует их , так сказать учятся что и как. Но здесь вопрос том, что они эти обекты не удаляют, потому что не могут , незнают как, и все это попадает к модераторам или сотрудником, где нет модераторов.

Идея такая

Где те, далеко от человечество, в лесу , поставить какой то снимок города, небольшую часть, ну это снимок навсегда будет только на НЯК, и никто не сможет там редактировать или принять правки, и ничего это не будет показана в ЯК. Так вот на этом снимке , новичком будет показан что как, пусть рисуют что хотят,например как в играх, можно показать стрелькой нажмите сюда,потом сюда и можете рисовать дорогу, потом показать сохранить. Что то вроде этого, а в конец дня, или после 12 часов, робот может удалить все автоматом.

Теперь вопрос.

Там было обсуждение про скрипти и роботы ,а  мы - несколько человек , думаем , что возможно такое - может кто то сделал бот и бот автоматом один и тот же обект несколько раз правит и сохраняет,просто меняет атрибуты ,потом идет к другому объекту и снова передвинуть угол, сохранить, передвинуть обратно, сохранить..... Спасибо leksandr Tavsura, за краткое объяснение едеи  или может быть такое -

Автокликер - это аналог инструмента волшебной палочки в фотошопе - кликнул и по цвету вделилась область газона или другой растительности с внутренними контурами и т.п. Осталось только порадоваться и сохранить :) спасибо NetFarmer :)

Если можете раскажите как Яндекс разбирает кто бот, кто человек и как Яндекс понимает кто рисует, потому что есть люди, которые просто не могут рисовать столько. Спасибо и извините,если кого то обидел этим постом.

2-й вопрос .Можно ли  сделать так что в  клубе , когда кликаешь на имени, тебе перенаправляет на НЯК , на страницу модератора. 

3. Не пора ли  для  Гюмри и  Нагорного Карабаха включить оффлайн карты  ? :) 

Всех с НОВЫМ ГОДОМ :)

33 комментария
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Котик
2 января 2017, 14:43
Что-то не очень понятно написано.
tavsura
2 января 2017, 15:29
Котик,
а что тут не понятно написано?
1а. Сделать "полигон" (снимок некоего города)  для оттачивания мастерства (возможна некая интерактивная помощь)  новичков.
1б. Вопрос к Сотрудникам о ботах.
2.  Можно ли связать Блог (этот) и НЯК таким образом, чтобы при щелчке на ник (в Блоге) открывался данный профиль в НЯКе.
3. В "оффлайн картах" нет карт (для загрузки) для Гюмри и Нагорного Карабах. Когда будут?
Котик
2 января 2017, 15:36
☣tavsura,
Там было обсуждение про скрипти и роботы ,а мы - несколько человек , думаем , что возможно такое - может кто то сделал бот и бот автоматом один и тот же обект несколько раз правит и сохраняет,просто меняет атрибуты ,потом идет к другому объекту и снова передвинуть угол, сохранить, передвинуть обратно, сохранить..... 
Зачем править один объект несколько раз, зачем угли туда-сюда двигать?
tavsura
2 января 2017, 15:39
Котик,
ради накручивания правок, ради повышения позиции в ТОПе НЯКа. И собственно интересно, как Сотрудники на это смотрят, да и как определяют таких пользователей.
Обновлено 2 января 2017, 15:41
Tigran
2 января 2017, 17:47
☣tavsura,
+1  вот то что хотель сказать
Feodor0090
2 января 2017, 15:30
Котик,
Да, не очень.
Feodor0090
2 января 2017, 15:31
Лучше сделать "другую" карту. Как параллельный мир))) И он будет только на НЯК.
Котик
2 января 2017, 15:37
Feodor0090,
да, так лучше. Ранее такое уже обсуждали, но на том всё заглохло.
Suz32™
2 января 2017, 18:12
Feodor0090,
)))
МВА
2 января 2017, 15:46
Да полигон это очень хорошая идея. Я тоже по началу на болотах тренировался. А по второму вопросу не раз говорили и ни чего.  Пришлось создать таблицу  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IrkVHm4smmyh1ilpUyhRTG4WMCrSAIBAT9bH_gGXfY8/pubhtml?gid=0&single=true
Обновлено 2 января 2017, 15:47
Tigran
2 января 2017, 17:48
МВА,
Нужно снова поднять этот вопрос
МВА
2 января 2017, 19:56
Tigran,
Пользуюсь таблицей и неподнимаю больше этот вопрос
Tigran
2 января 2017, 22:35
МВА,
это для тех кто знает о таблице, новички незнают .
МВА
2 января 2017, 22:54
Tigran,
Что же они в Клуб не заходят? 
Tigran
2 января 2017, 23:04
МВА,
О клубе я сам сказал некоторым , они понятие не имели  о клубе. 
Anna Kolomenskaya
3 января 2017, 14:57
Tigran,
 А в панели "Справка" ссылку на клуб незаметили?
Tigran
3 января 2017, 17:33
Anna Kolomenskaya,
Да но это не то
МВА
3 января 2017, 21:00
Tigran,
Я к стати тоже не сразу узнал о Клубе. И модератор который начал со мной работать оказался не общительным, Вот по этому то поводу всем новым зарегистрировавшимся и надо рассылать что то вроде инструкции с адресами всей доступной информации и что бы не говорили что не знают и первый раз слышат.
Tigran
3 января 2017, 21:20
МВА,
Н на емайл, а в НЯК,с зтим согласен 
Timofeyp.ru
сегодня, 15:22
МВА,
можете пожалуйста обновить таблицу! И напомнить о ней.
AlexPS
2 января 2017, 18:19
>Так вот на этом снимке , новичком будет показан что как, пусть рисуют что хотят,например как в играх, можно показать стрелькой нажмите сюда,потом сюда и можете рисовать дорогу, потом показать сохранить.


Простыми словами. Сделать песочницу, чтобы детишки (новички) научились делали куличики.
Tigran
2 января 2017, 18:47
AlexPS,
Да ) Простыми словами.  так)
Anna Kolomenskaya
3 января 2017, 15:18
Если говорить про необходимость "песочницы",  в которой пользователи новички могли бы попробовать редактирование без порчи данных и опаски получить бан, то такая необходимость действительно есть. Решение могут быть разные, возможно, что достаточно будет организовать, например подсказки  при первых правках пользователя.  Просто выделить территорию и разрешить делать на ней что угодно, вряд ли будет иметь хороший эффект. Кажется, что тут нужно говорить о многоступенчатой системе поддержки пользователя. 
На второй вопрос на данный момент, ответить не можем. Нужна консультация с коллегами.
Tigran
3 января 2017, 17:36
Anna Kolomenskaya,
А на 3 й вопрос ? ... Но что если  мальнкий город дать им. Пусть   робот обнюлает все данные через 20 минут. 
Dr.@lex
7 января 2017, 04:56
Anna Kolomenskaya,
подсказки точно не помогут (конкретно в контесте предложения) хотя конечно не помешают, да и цели у новичков разные, именно последствий их реализации я так понял и предлагают таким образом избежать? Место на карте выделять точно смысла нет, да и параллельную песочницу с отключенной статистикой смысла создавать не вижу, ибо вандалы пойдут рисовать все равно НЕ ТУДА, это факт, а насильно выдерживать в инкубаторе новичков , не допуская их на карту - сами понимаете очень негативные последствия будет иметь в принципе для наполнения информацией карты. Ведь многие сюда заходят только для того чтобы оставить данные о своей компании, фирме не собираясь особо упражняться далее. Отделить "овец" от "козлов" на старте все равно не получится))  Судя по тому что ни один картосервис эту проблему не решил каким то аналогичным образом - не стоит игра свеч, если говорить просто
Обновлено 7 января 2017, 04:59
Комментарий удалён
МВА
7 января 2017, 10:36
Dr.@lex,
Да! Какая короткая память у людей! Вы ведь на карте в 4 раза больше моего. И забыли свое босоногое детство. Вы наверное стали профессионалом еще с дет.сада. А я еще помню и не стесняюсь того что сложные контура учился делать на болотах. Спасибо за этот наставникам и нормальным ребятам с карты которые на мои вопросы отвечали. И пусть этот полигон поможет 5-10-ти картографам и это го будет достаточно. И это число будет расти с каждым годом. И на этом полигоне можно позволить все вплоть до удаления объектов. А то я стам модератором , а удалять не умел. Даже вандала не смог заблокировать. А за вандалами и так присмотреть есть кому. За не полный год мне прошлось забанить десятка полтора вандалов, а один очень настырный. А ни кто и не собирается новичков держать насильно на полигоне. Полигон это территория для тренинга. А по все карте рисуй правильно по правилам сколько угодно. А может эта территория и вандалам пондравится и кто то глядя на достижения новичков встанет на путь истинный. А для тех которые оставили свои координаты ради фирмы, но немного неправильно и существуют модераторы,что бы объяснить и поправить. Вот ко мне даже обратился мой онофамилиц что бы помочь с такой правкой.  И теперь получается у меня есть свой человек в этой фирме, который приглашал меня воспользоваться услугами фирмы. А по Вашему рассуждению они бесполезны. А Вы на старте себя к какой категории относили "овец" или "козлов". И путь ни один картосервис эту проблему не решил, но ради десятка и попробовать можно.
Dr.@lex
7 января 2017, 10:42
МВА,
да вы правы, еще до первого класса я знал все столицы мира наизусть и все такое... ))  на старте я не был вандалом, поэтому к "козлам" относиться по определению не мог. Картографам, гораздо большему количеству нежели 5-10 человек, поможет просто функция удаления собственных объектов (я об этом уже написал - пост на модерации). В остальном я просто понимаю что есть вещи которые стоят определенных движений сервисменов, а есть просто хотелки, которые имеют право быть но реальзованы вряд ли будут. 
По поводу печочницы - мне импонировал старый сервис, где я начинал работать, учился на своих ошибках потому что видел историю каждого объекта в радиусе, это помогало мне :
1) видеть что ктото меня поправил,  вникнуть в характер правки и понять свою ошибку - лез в правила, читал и принимал для себя правильное решение на всю оставшуюся.  И для этого мне никому не надо было ничего говорить - я просто ВИДЕЛ И ДЕЛАЛ ВЫВОДЫ
2) модерировать территорию на которой я рисовал безо всяких там прав модератора, к слову сказать которыми я до сих пор не обладаю и не горю желанием пребывать в данном статусе, ибо считаю что модератор не имеет права на ошибки.
Теперь я не в курсе кто что после меня правит, приходят ли следом вандалы передёргивая и переименовывая за мной объекты, если только мне напишут о смысле моей ошибки - тогда только вижу. И только тогда УЧУСЬ. А раньше процесс обучения шел непрестанно безо всяких песочниц.  Понимаете о чем я?  Так вот жеж. 
Поэтому я твердо убежден что учиться надо на карте, на рабочей карте. В песочнице никакой учебы не будет. Она ничего не даст. И вандалы туда повторюсь - не пойдут. 
Уверен что подразумевая именно этот момент никто этим заморачиваться не будет. Моя мысль только об этом) 
Обновлено 7 января 2017, 10:46
Комментарий удалён
МВА
7 января 2017, 11:29
Dr.@lex,
Да и я тоже на старте не был вандалом, Но в первый же день меня забанил нерадивый модератор, за то что хотел сделать правильно как есть на самом деле, и забанил в тихую, я даже ни чего понять не мог что случилось. И таких как я забанили думается ни одну душу, а ведь некоторые просто ушли с карты. О том что было раньше я уже не раз слышу что было лучше, но мне кажется надо это забывать, так как возврата к прошлому ждать что у моря погоды. А для того что бы анализировать свои ошибки есть подписка. В настоящее время у меня 30 подписок, но они со временем меняются по срокам выполненных работ. А стем что кто хочет расширить свой класс в карте я с Вами не согласен. Надо дать им такую возможность. А будет ли кто заморачиваться или не, поживем увидим. И кстати есть предложение команде Яндекса учитывать выполненные и отвергнутые предложения картографов.
Dr.@lex
7 января 2017, 11:40
МВА,
нерадивые модераторы это еще одна проблема) по крайней мере была. Как водители с купленными правами - гоняли по карте с превышением и давили все подряд. Вроде пережили, вроде не докучают))))  
К прошлому ни в коем случае не призываю вернуться - я просто описал свой опыт. На счет подписки - я там вижу только свои действия, в куче которых искать действия еще кого то просто абсурдно. Вот скажите - зачем мне в подписке видеть свои действия? да еще из за них не видеть всех остальных? Согласитесь это нонсенс. Я подписку делаю там где завершил действия - "минирую" поле))) Тогда еще можно как то чтото наблюдать. А в поле активных действий они ни о чем. 
На совсем понял каким образом я против того что "кто-то  хочет расширить свой класс в карте" и тем более против того чтобы дать "им такую возможность" .. Ну да не важно.. на самом деле Администрация ответит. А может даже чтото сделает)))  У нас у каждого своя точка зрения основанная на своем уникальном опыте, поэтому часто они разные. Это абсолютно нормально.

МВА
8 января 2017, 20:28
Dr.@lex,
Почему Вы говорите что не видите чужих действий? вот Вам кусочек где давно уже идет  война»  Все видно ашь с июня
Обновлено 8 января 2017, 20:30
Dr.@lex
9 января 2017, 12:35
МВА,
 да нет)))) я совсем другое имею в виду.. раньше на старой НЯК я видел кто что делал в окрестностях моих объектов и объектов которые я правил, я видел что кто то дорисовал рядом чтото, шел туда смотрел.. правил если точно знал что это не так, я видел что мой объект поправил модератор, шел и вникал чего я сделал не так, либо объяснял модератору что он не прав и мне отсюда виднее. Сейчас я этого ничего не вижу. Чтобы увидеть надо создать подписку, зайти туда и увидеть ворох только своих правок, тот же самый который я вижу в колонке расположенной рядом - А ЗАЧЕМ ОНО МНЕ ДВА РАЗА? Ковыряться там полчаса чтобы найти чтото мне если честно жалко времени, я лучше порисую. Вот если модератор мне написал чтото - вот тогда я в курсе, а все молчуны никак не влияют на мое развитие... И функций модератора (без удостоверения) которые я в прошлом выполнял теперь я не выполняю, ибо не вижу кто что творит. Ну да оно мне и не надо, это сервису наверное больше надо было бы.  Вот поэтому я и просил и прошу убрать из подписки фильтром каким нибудь свои собственные правки. Без него смысл подписок убивается напрочь. Ну может быть только для меня.. А когда идет "война" - тогда ничего искать не надо - все на виду, все на слуху, это совсем другой случай))) 
Наше старе село
4 января 2017, 20:03
Хорошие идеи. Поддерживаю
Tigran
4 января 2017, 23:20
Наше старе село,
осталось вопрос, поддерживают ли они такие идеи )